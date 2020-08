Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Regierungen aufgerufen, auf Demonstrationen gegen staatliche Corona-Maßnahmen mit Besonnenheit zu reagieren. Die Regierungen sollten nicht überreagieren, sagte der WHO-Experte Mike Ryan in Genf. "Die wirklich wichtige Sache ist, in einen Dialog einzutreten." Gerade jetzt komme es darauf an, nicht noch mehr Spaltung in der Gesellschaft zu befördern.

Überzeugungsarbeit zur Notwendigkeit von Maßnahmen könne manchmal scheitern. "Aber es ist wirklich wichtig, dass man nicht seinen Willen aufzwingt", sagte Ryan. Es gebe ein Recht darauf, nicht zuzustimmen. Ausnahmesituation wie die Corona-Krise erzeugten immer starke Gefühle und Reaktionen. Natürlich sei es auch ein Gebot, dass die Proteste in einer sicheren Art und Weise abliefen, die das Risiko einer Übertragung nicht erhöhe, sagte Ryan weiter. Auch das könne durch Zuhören und Dialog erreicht werden.

In Berlin hatten am Samstag Zehntausende gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Eine Gruppe von Demonstranten überwand dabei die Absperrgitter am Reichstagsgebäude und stürmte anschließend die Treppen hoch. In der deutschen Hauptstadt wird nun überlegt, wie damit umzugehen ist.

Schweden startet Massentest bei Studierenden

An der Universität von Umeå hat der bisher größte Massentest Schwedens auf das Coronavirus begonnen. 20 000 Studenten und Mitarbeiter sind aufgerufen, sich in den nächsten Tagen testen zu lassen. In einer Woche soll der Test wiederholt werden.

Es gehe darum zu klären, ob regelmäßiger Unterricht auf dem Campus möglich sei, ohne die Ausbreitung des Virus zu beschleunigen, sagte Anders Johansson, Experte für Infektionskrankheiten an der Universität Umeå, dem schwedischen Fernsehsender SVT. Das Ergebnis werde sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene interessant sein.

In letzter Zeit wurden auch in Schweden vermehrt Ansteckungen bei jungen Leuten festgestellt. "Was jetzt bei jüngeren Menschen passiert, wird in wenigen Wochen bei älteren Menschen passieren", so Johansson. In Schweden waren bis Montag 5808 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert worden. Die Zahl erfasster Infektionen lag bei gut 84 000. Damit ist das Land, das bisher auf laxe Corona-Beschränkungen gesetzt hat, im Vergleich zu seinen Nachbarn Dänemark, Norwegen und Finnland verhältnismäßig hoch von der Corona-Krise betroffen.

EU verspricht 400 Millionen Euro als Beitrag zum "Impfstoff für alle"

Die Europäische Union will die Beschaffung eines Corona-Impfstoffs für ärmere Länder mit Garantien in Höhe von 400 Millionen Euro unterstützen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte am Montag einen entsprechenden "Haftungsbeitrag" für COVAX an, eine internationale Initiative für einen fairen weltweiten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen, sobald sie verfügbar sind.

Wie das Geld der EU genau verwendet wird, soll nach Angaben der EU-Kommission in den nächsten Wochen vereinbart werden. Vorerst handele es sich um eine politische Zusage, sagte eine Kommissionssprecherin.

COVAX wird federführend von den Impfallianzen Gavi und Cepi und von der Weltgesundheitsorganisation getragen. Die EU-Kommission hatte sich schon im Frühjahr auf das Ziel eines "Impfstoffs für alle" verpflichtet.

"Ich bin überzeugt, dass wir so eher an unser Ziel gelangen, dieses Virus zu besiegen: mit vereinten Kräften", sagte von der Leyen. Die Kommission verhandelt derzeit aber auch mit diversen Pharmafirmen über Impfstoff-Bezugsrechte speziell für Menschen in der EU.

Südkorea registriert wieder viele Infektionen

Den 18. Tag in Folge hat Südkorea eine dreistellige Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der neuen Infektionen war die letzten Tage wieder zurückgegangen - von 441 auf zuletzt 248 Fälle. Insgesamt stieg die Zahl der Infektionen damit auf 19 947, wie das Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag mitteilte. Gesundheitsminister Park Neung-hoo warnte vor unbemerkten Übertragungen und Infektionen bei älteren Bürgern.

Der Gesundheitsminister sagte, es sei schwierig, die Übertragungswege nachzuvollziehen und neue Infektionsrouten vorherzusagen. Man sei lediglich in der Lage gewesen, die Infektionsquellen von etwa 20 Prozent der in den vergangenen zwei Wochen registrierten Fälle zu finden.

Beamte äußerten sich auch besorgt, dass die Zahl der Todesfälle steigen könnte, da viele der im August registrierten Erkrankten 60 Jahre oder älter sind und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ernsthafte gesundheitliche Probleme zu entwickeln. Bisher hat Südkorea 324 Tote mit dem Virus registriert.

187 der neuen Infektionen wurden in der dichtbesiedelten Metropolregion Seoul registriert, die im Zentrum des jüngsten Ausbruchs stand. Aber auch in größeren Städten im ganzen Land, darunter Busan, Daejeon, Ulsan und Daegu, gibt es Fälle. In Daegu war der erste größere Ausbruch Ende Februar und im März registriert und im April unter Kontrolle bekommen worden.

Zahl bestätigter Corona-Infektionsfälle steigt weltweit auf mehr als 25 Millionen

Die von der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität am Sonntag veröffentlichte Zahl bezieht sich auf die seit dem Ausbruch von Covid-19 vermeldeten Fälle. Viele der Infizierten sind inzwischen genesen. Das Land mit den meisten Fällen sind die USA, wo 5,9 Millionen Infizierte verzeichnet wurden. Es folgen Brasilien mit 3,8 Millionen Fällen und Indien mit 3,5 Millionen Fällen. Es wird angenommen, dass die tatsächliche Zahl der Fälle wesentlich höher ist, da nicht alle Infizierten getestet werden und die Krankheit bei milden Symptomen oftmals nicht erkannt wird.

Indien hat am Sonntag 78 761 neue Corona-Infektionen in den vorangegangenen 24 Stunden vermeldet. Der vom Gesundheitsministerium bekannt gegebene Anstieg ist der höchste in einem Land an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Dennoch plant das Land Lockerungen der Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie: Ab dem 7. September sollen in Delhi wieder U-Bahnen fahren und auch sportliche und religiöse Veranstaltungen soll es ab dem kommenden Monat in begrenztem Umfang wieder geben.