Die EU-Kommission erteilt dem Impfstoff des Herstellers Astra Zeneca die Zulassung. Das hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mitgeteilt. "Ich erwarte, dass das Unternehmen die vereinbarten 400 Millionen Dosen liefert. Wir werden weiterhin alles daransetzen, Impfstoffe für Europäer, unsere Nachbarn und Partner weltweit zu sichern", schrieb die Deutsche in ihrem Tweet.

Das Mittel ist nun der dritte in der Europäischen Union zugelassene Covid-19-Impfstoff nach den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna. Da das Astra-Zeneca-Mittel nicht speziell gekühlt werden muss, eignet es sich zum Beispiel auch, um außerhalb von Impfzentren verabreicht zu werden.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte zuvor den Einsatz des Impfstoffes von Astra Zeneca genehmigt. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA empfahl eine bedingte Zulassung des Impfstoffs ab 18 Jahren. Eine Altersobergrenze nannte die EMA nicht. Die Brüsseler Behörde folgt damit einer Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Diese gilt für Personen ab 18 Jahren ohne Altersbeschränkung. Die Behörde wies aber darauf hin, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Präparats bei älteren Menschen gebe, um zu beurteilen, wie effektiv es bei diesen sei. Ein Schutz sei aber zu erwarten, da auch bei den Älteren in den vorliegenden Studien "eine Immunantwort zu beobachten ist." Da zudem verlässliche Informationen zur Sicherheit vorlägen, seien "die wissenschaftlichen Experten der EMA der Ansicht, dass der Impfstoff bei älteren Erwachsenen eingesetzt werden kann".

Trotzdem wird der Impfstoff in Deutschland wohl zunächst nur bei Menschen unter 65 Jahren eingesetzt werden. Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) schließt sich der Einschätzung der EMA nicht an und schreibt in ihren aktualisierten Empfehlungen: "Der Astra-Zeneca-Impfstoff soll im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen in den einzelnen Stufen jeweils nur den Personen angeboten werden, die 18-64 Jahre alt sind." So könnten mit dem Astra-Zeneca-Vakzin zunächst jüngere Menschen aus der höchsten Prioritätsgruppe geimpft werden, etwa Personal in Krankenhäusern oder der Altenpflege.

In Großbritannien wird dagegen der Astra-Zeneca-Impstoff im Rahmen einer Notzulassung bereits seit etwa einem Monat verimpft - und zwar in allen Altersgruppen. "Unsere eigene Zulassungsbehörde hat sehr klar gemacht, dass der Oxford/Astra-Zeneca-Impfstoff sehr gut und wirksam ist, und bereits nach einer Dosis eine sehr hohe Schutzwirkung bietet und sogar noch mehr nach zwei Dosen", sagte der britische Premier Boris Johnson am Donnerstag zu Journalisten. Die Belege zeigten, dass die Behörde der Meinung sei, das Vakzin erziele in allen Altersgruppen eine gute Immunantwort. Die Immunologin Mary Ramsay der Gesundheitsbehörde Public Health England räumte ein, dass die Gruppe der Älteren in den Phase-III-Studien des Impfstoffs klein gewesen sei - andere Daten zur Immunantwort seien jedoch "beruhigend" ausgefallen.

Die Daten zu diesem Wirkstoff seien gründlich geprüft worden, sagte EMA-Chefin Emer Cooke, "die wissenschaftliche Basis unserer Arbeit unterstreicht unsere feste Verpflichtung, die Gesundheit von EU-Bürgern sicher zu stellen". Bei einer bedingten Zulassung ist der Hersteller verpflichtet, auch danach noch Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln. Auch Angaben zu möglichen Nebenwirkungen werden weiterhin geprüft.

"Wir arbeiten 24/7 daran, die Kapazitäten zu erhöhen", sagte Astrazeneca-Chef Pascal Soriot am Freitagabend in einer Videoschalte zu Journalisten. Man tue alles, um die Produktion des Vakzins zu beschleunigen und möglichst schnell viele Impfdosen nach Europa zu liefern. In den nächsten Tagen werde die erste Charge mit den ersten Millionen Dosen geliefert. Außerdem sollten Lieferketten weiter aufgerüstet werden und "Material" nach Europa verlagert werden - Details wollte Soriot dazu jedoch nicht nennen. Anfängliche Probleme bezeichnete Soriot als "Kinderkrankheiten", die man bald gelöst haben werde.

Impfstoff von Johnson & Johnson zeigt mindestens 66 Prozent Wirksamkeit

Der Covid-19-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson hat einer weltweiten Studie zufolge eine Wirksamkeit von 66 Prozent. In einer Studie in den USA habe das Vakzin aber eine höhere Wirksamkeit von 72 Prozent gezeigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Studie umfasste rund 44 000 Teilnehmer auf drei Kontinenten. Der Impfstoff soll den Vorteil bieten, dass von ihm nur eine Dosis verabreicht werden muss und nicht wie üblich zwei. Der Pharmakonzern kündigte an, Anfang Februar eine Notfallzulassung in den USA beantragen zu wollen.

Erstmals Infizierte mit zwei verschiedenen Sars-CoV-2-Varianten

Brasilianische Forscher haben im Süden des Landes bei Infizierten zwei verschiedene Coronavirus-Typen - P.2 und B.1.1.28 - nachgewiesen. Ihren Angaben nach haben sie damit die ersten Menschen entdeckt, die sich gleichzeitig mit zwei verschiedenen Sars-CoV-2-Varianten angesteckt haben. Die Infizierten zeigten bislang milde Krankheitsverläufe.

Die Zahl der Fälle in Brasilien hat am Donnerstag die Schwelle von neun Millionen überschritten. Das Gesundheitsministerium teilt mit, es seien in den vergangenen 24 Stunden 61 811 Neuinfektionen registriert worden. In diesem Zeitraum seien 1386 Menschen mit oder an dem Virus gestorben.

US-Firma Novavax zieht positive Zwischenbilanz bei Impfstoff-Test

Der US-Konzern Novavax erklärt, sein Impfstoff habe in einer Erprobung in Großbritannien eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent gezeigt. Nach ersten Analysen habe die Arznei fast dieselbe Wirksamkeit bei den neu entdeckten Virus-Mutanten. Die Studie, an der 15 000 Menschen zwischen 18 und 84 Jahren teilnahmen, solle Grundlage für das Zulassungsverfahren in Großbritannien, der EU und anderen Staaten werden.

EU prüft Notmaßnahmen zur Impfung

EU-Ratspräsident Charles Michel hat Notmaßnahmen ins Gespräch gebracht, um die Corona-Impfungen in Europa zu beschleunigen. Sollten keine befriedigenden Lösungen mit den Herstellern gefunden werden, "sollten wir alle Optionen prüfen und alle juristischen Mittel und Durchsetzungsmaßnahmen nutzen", schrieb Michel in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an mehrere EU-Staats- und Regierungschefs.

Konkret bringt Michel Artikel 122 der EU-Verträge ins Spiel, der Notmaßnahmen bei Versorgungsengpässen ermöglicht. Die EU-Staaten könnten die EU-Kommission beauftragen, gezielte Maßnahmen zur Beschleunigung der Impfkampagne zu ergreifen, wie es aus EU-Kreisen hieß. Das könnten etwa Vorkehrungen sein, Impfstoffe bereits vor der Zulassung an die EU-Staaten zu verteilen. Es könnte aber auch bis hin zu Zwangslizenzen für Impfstoffe gehen, so dass Konkurrenten diese gegen Gebühr produzieren könnten, sagte ein EU-Vertreter.

Im Art. 122 geht es um "der Wirtschaftslage angemessene Maßnahmen", die beschlossen werden können, "insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit bestimmten Waren (...) auftreten".

Michel reagierte mit dem Schreiben auf einen Brief der Regierungschefs von Österreich, Tschechien, Dänemark und Griechenland von voriger Woche. Sie hatten sich unter anderem für ein schnelles Zulassungsverfahren für Impfstoffe bei der EU-Arzneimittelagentur EMA starkgemacht. Die EMA wird voraussichtlich am Freitag eine Empfehlung zur Zulassung des Mittels von Astra Zeneca geben. Doch hat der Hersteller der EU inzwischen Lieferkürzungen angekündigt. Die Ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt dieses Vakzin zudem nur für Erwachsene unter 65 Jahre.

Südafrika-Mutante in den USA

Die zuerst in Südafrika identifizierte Mutante des Coronavirus breitet sich weiter weltweit aus. Nun ist sie auch in den USA nachgewiesen worden. In South Carolina wurde sie unabhängig voneinander bei zwei Erwachsenen identifiziert, erklärte die zuständige Gesundheitsbehörde des Bundesstaats. Die beiden Personen seien zuvor nicht verreist gewesen, hieß es. "Es sind die ersten beiden Fälle mit dieser Variante in den Vereinigten Staaten", erklärte die Behörde. Auch in Deutschland wurde die Variante bereits nachgewiesen.

US-Experten vermuten, dass die bereits zugelassenen Corona-Impfungen gegenüber der Mutante aus Südafrika, bekannt als B.1.351, etwas weniger wirksam sind. Sie sollen ausreichenden Schutz bieten, allerdings womöglich weniger langfristig. Zudem sollen Antikörper-Behandlungen gegenüber der Variante weniger effektiv sein. Die Erkenntnisse stützen sich bislang aber nur auf vorläufige Daten.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte erst am Mittwoch erklärt, dass die zunächst in Großbritannien nachgewiesene und ansteckendere Variante des Virus bereits in 26 der 50 US-Bundesstaaten festgestellt worden sei. In dieser Woche war im Bundesstaat Minnesota außerdem erstmals die Variante aus Brasilien entdeckt worden.

Experten gehen davon aus, dass die britische Variante bereits deutlich weiter in den USA verbreitet ist. Positive Tests werden in den USA noch verhältnismäßig selten einer Genom-Sequenzierung unterzogen, mit der neue Varianten festgestellt werden können.

WHO warnt vor zu frühen Lockerungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt Europa vor verfrühten Lockerungen im Kampf gegen das Coronavirus. Die Ansteckungsraten seien noch zu hoch und die Gesundheitssysteme noch immer stark belastet, sagt WHO-Europa-Direktor Hans Kluge. Es sei zu früh, um nachzulassen. Um die Übertragungsraten zu senken, seien nachhaltige und konsequente Anstrengungen erforderlich. "Wir haben harte Lektionen gelernt - das schnelle Öffnen und Schließen und Wiederöffnen ist eine schlechte Strategie", sagt er. "Wir müssen geduldig sein, es wird Zeit brauchen, um zu impfen."

Vergangene Woche hatte Griechenland seine Beschränkungen gelockert. Dort wächst nun die Sorge über wieder steigende Infektionszahlen. Nachdem die Regierung vergangene Woche den Geschäften erlaubt hatte, wieder zu öffnen, lag die Zahl der Neuinfektionen von Mittwoch auf Donnerstag bei 858 Fällen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl für die rund elf Millionen Einwohner Griechenlands zwar niedrig, allerdings hat sie sich damit seit der Öffnung der Geschäfte verdoppelt.

Die Entwicklung beunruhigt die griechischen Experten - die Lockerungen müssten allesamt auf den Prüfstand gestellt werden. Der Anstieg sei erwartet worden, allerdings nicht in der Geschwindigkeit, sagten Virologen und Lungenärzte in griechischen Medien. Der R-Wert liege zwar immer noch unter 1, aber der Plan, am kommenden Montag die weiterführenden Schulen zu öffnen, müsse überdacht werden, sagte Charalambos Gogos, Medizinprofessor der Universität Patras, am Donnerstag dem Fernsehsender Mega. Zumindest in stärker betroffenen Regionen sollten die Schulen geschlossen bleiben, forderte er.

WHO-Experten nehmen Untersuchungen in Wuhan auf

Mit dem Ende der Quarantäne-Zeit nach der Ankunft vor zwei Wochen hat ein Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seine Erkundung der Ursprünge der Corona-Pandemie in China begonnen. Die WHO-Experten verließen am Donnerstag ihr Quarantäne-Hotel in der zentralchinesischen Provinzhauptstadt Wuhan, wo das neuartige Coronavirus Ende 2019 erstmals festgestellt worden war.

Geleitet wird die WHO-Delegation von Peter Ben Embarek, einem Experten für Tierkrankheiten, die auf andere Spezies übergehen. International wird von der Führung in Peking verlangt, eine transparente Untersuchung zu ermöglichen. Vor allem die USA haben China vorgeworfen, das Ausmaß des ersten Ausbruchs vertuscht und damit zu der weltweiten Verbreitung des Virus beigetragen zu haben.

Kritisiert wird auch, dass chinesische Experten die erste Phase der Untersuchung durchgeführt haben. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte sich zudem "sehr enttäuscht" gezeigt, weil sich die Einreiseerlaubnis für das Team zu dem lang erwarteten Einsatz verzögert hatte.

Norwegen schließt seine Grenzen

Aus Sorge vor der Verbreitung von mutierten Coronavirus-Varianten verschärft nach Dänemark und Finnland auch Norwegen seine Einreisebeschränkungen. In der Nacht auf Freitag werden die norwegischen Grenzen für alle Menschen geschlossen, die nicht im Land wohnen, wie Regierungschefin Erna Solberg am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz in Oslo sagte. Dabei handele es sich um die strengsten Einreisebeschränkungen seit März des vergangenen Jahres. Es gebe jedoch Ausnahmen, etwa für Arbeitnehmer mit kritischen Funktionen, den Warentransport und Gesundheitspersonal aus den Nachbarländern Schweden und Finnland.

Seit Mittwoch gelten auch in Finnland verschärfte Einreiseregeln. Dänemark lässt seit dem 9. Januar bis auf wenige Ausnahmen nur noch Menschen ins Land, die einen triftigen Einreisegrund sowie einen negativen und maximal 24 Stunden alten Corona-Test vorweisen können. Schweden hat zudem seine Grenzen nach Norwegen geschlossen.

Norwegen ist bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, hat aber auch seine Probleme mit der Pandemie. Zuletzt hat ein Ausbruch der britischen Coronavirus-Variante in einem Pflegeheim nahe Oslo zu Bedenken und strikten Maßnahmen in der Hauptstadtregion geführt. Im europäischen Vergleich zählen die norwegischen Neuinfektionszahlen jedoch seit Längerem zu den niedrigsten des gesamten Kontinents.

Bundeswehr schickt Erkundungsteam nach Portugal

Die Bundeswehr hat ein Erkundungsteam nach Portugal geschickt, um Hilfsmöglichkeiten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie auszuloten. Die Experten sollten klären, welche Unterstützung vor Ort benötigt werde und machbar sei, bestätigt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin einen Spiegel-Bericht.

Sanofi will von Sommer an Biontech-Impfstoff produzieren

Der französische Pharmakonzern Sanofi will vom Sommer an mehr als 125 Millionen Dosen des von den Konkurrenten Biontech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs herstellen. Das hätten die Unternehmen am Mittwoch vereinbart, teilte Sanofi mit.

Die Dosen seien zur Verwendung in der Europäischen Union vorgesehen und würden am Standort Frankfurt am Main produziert. "Das ist ein entscheidender Schritt zum gemeinsamen Ziel der Branche, alle Kräfte zur Eindämmung der Pandemie einzusetzen", erklärte Konzernchef Paul Hudson, der die Zusammenarbeit in der französischen Zeitung Le Figaro angekündigt hatte. Sanofi werde aber auch die Entwicklung seiner eigenen Impfstoff-Kandidaten vorantreiben. Die Europäische Union hatte sich im September Optionen auf 300 Millionen Dosen des Vakzins gesichert.

Die Franzosen entwickeln selbst zwei Corona-Vakzine zusammen mit dem britischen Konzern Glaxo Smith Kline, sie hatten im Dezember aber einen Rückschlag erlitten, weil das Mittel bei älteren Erwachsenen keine ausreichende Reaktion des Immunsystems hervorrief. Nun wollen die Partner im Februar mit einem verbesserten Mittel eine neue Studie der Phase 2 starten. Sollten die Ergebnisse positiv sein, könnte ein großangelegter Test an mehreren Tausend Probanden im zweiten Quartal 2021 beginnen und der Impfstoff im vierten Quartal zugelassen werden.