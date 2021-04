Maskenzwang gilt in den USA bei vielen Aktivitäten in Freien nur noch für Menschen, die nicht voll geimpft sind.

Angesichts der rasant wachsenden Zahl von Geimpften in den USA werden die Corona-Vorgaben für das öffentliche Leben weiter gelockert. Die US-Gesundheitsbehörde CDC veröffentlichte am Dienstag neue Empfehlungen, wonach voll geimpfte Personen bei vielen Aktivitäten im Freien nicht mehr unbedingt eine Maske tragen müssen. US-Präsident Joe Biden sprach von "erstaunlichen Fortschritten" im Kampf gegen das Coronavirus. Er mahnte jedoch, es gebe noch viel zu tun, und betonte, die Lockerungen seien ein Anreiz für alle noch nicht Geimpften, sich die Spritze geben zu lassen.

Laut den neuen CDC-Empfehlungen sind etwa Spazieren gehen, Radfahren, Treffen in kleineren Gruppen oder Restaurantbesuche im Freien für komplett Geimpfte auch ohne Maske sicher. Bei größeren Menschenansammlungen im Freien werde das Maske-Tragen aber auch für Geimpfte weiter empfohlen. Das gelte ebenso für viele Aktivitäten in geschlossenen Räumen, etwa beim Einkaufen oder Friseurbesuchen.

Biden sagte, wer voll geimpft sei, könne mehr Dinge auf sichere Weise unternehmen - etwa sich ohne Maske mit Freunden im Park zum Picknick treffen. Dies sei ein weiterer Grund, sich schnell impfen zu lassen. "Es war nie einfacher." Die Impfung sei kostenlos. 90 Prozent der Amerikaner hätten außerdem eine Impf-Stelle im Umkreis von fünf Meilen (rund acht Kilometern) von ihrem Zuhause.

Die CDC-Chefin Rochelle Walensky sagte zur Begründung für die neuen Vorgaben, das Virus werde überwiegend in geschlossenen Räumen übertragen. Sie lobte die Fortschritte beim Impfen und sagte, die Zahl der Neuinfektionen sei im Sieben-Tage-Durchschnitt zuletzt um mehr als 20 Prozent gesunken. Das sei ein "hoffnungsvoller" Rückgang. Die Behörde hatte mit dem Fortschreiten der Impfkampagne in den USA bereits zuvor schrittweise ihre Empfehlungen für die Beschränkung sozialer Kontakte und Reisen gelockert.

In den USA sind laut CDC bereits rund 29 Prozent der gesamten Bevölkerung voll geimpft: Unter den Erwachsenen sind es 37 Prozent, unter den Älteren ab 65 Jahren mehr als 67 Prozent. Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in den USA hat bislang mindestens eine Impfdosis erhalten, unter den Senioren sind es mehr als 81 Prozent. Rund 230 Millionen Impfdosen wurden insgesamt verabreicht. Inzwischen sind in den USA alle Bürger ab 16 Jahren impfberechtigt - ohne Rangfolge nach Alters- oder Risikogruppen.

Das rasante Tempo der Impfkampagne könnte jedoch bald abnehmen, weil ein signifikanter Teil der Bevölkerung eine Impfung kritisch sieht: Gut 20 Prozent der Bürger sagten einer aktuellen Umfrage zufolge kürzlich, dass sie keine Impfung wollen. Die Regierung will diese Skeptiker von einer Impfspritze überzeugen.

Die USA sind in absoluten Zahlen weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen: Mehr als 32 Millionen Infektionen wurden hier bisher gemeldet - und mehr als 572 000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Biden hatte dem Kampf gegen die Pandemie Priorität eingeräumt und die Impfkampagne extrem beschleunigt.

Zum Amtsantritt hatte er zunächst das Ziel ausgegeben, in seinen ersten 100 Tagen im Amt 100 Millionen Impfdosen zu verabreichen. Dies wurde schon nach knapp 60 Tagen erreicht. Biden verdoppelte das Ziel daraufhin auf 200 Millionen Impfungen, und erreichte auch dies vor Ablauf der 100-Tage-Frist - nach gut 90 Tagen. An diesem Donnerstag ist Biden 100 Tage im Amt.

Keine Hinweis auf Herzmuskelentzündung durch Impfung in den USA

Dem US-Seuchenzentrum CDC liegen keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen Corona-Impfungen und einer Herzmuskelentzündung vor. Man habe bei den inzwischen mehr als 200 Millionen vorgenommenen Impfungen gezielt nach Anzeichen dafür gesucht, sagt CDC-Chefin Rochelle Walensky. Israels Gesundheitsministerium berichtete am Sonntag von einer kleinen Zahl von derartigen Erkrankungen bei Personen, die den Biontech/Pfizer-Impfstoff erhalten hätten. Pfizer zufolge ist kein höheres Vorkommen bei Geimpften bekannt. Das Virus selbst kann offenbar bei einigen Infizierten eine sogenannte Myokarditis auslösen.

Corona-Notstand endet in Portugal

In Portugal gilt angesichts sinkender Infektionen ab Freitag nicht mehr die höchste Corona-Warnstufe. Auch ohne den Notstand werde es jedoch notwendig sein, durch Schutzmaßnahmen einen Rückfall zu verhindern, sagt Präsident Marcelo Rebelo de Sousa. Er werde nicht zögern, wieder den Notstand auszurufen, sollte dies notwendig werden. Die neue Warnstufe erlaubt es der Regierung zwar immer noch, einige Beschränkungen zu verhängen. Sie sind jedoch jetzt begrenzt und müssen begründet werden.

Indien ruft Armee im Kampf gegen Corona zu Hilfe

Im Kampf gegen eine immer schneller wachsende Corona-Welle ruft Indien die Armee zu Hilfe. Generalstabschef Bipin Rawat kündigte am Montag die Entsendung von militärischem Personal im Ruhestand in die Kliniken an. Zudem würden Sauerstoffvorräte aus den Armeereserven freigegeben. Es werde "Himmel und Erde" in Bewegung gesetzt, twitterte Gesundheitsminister Harsh Vardhan. Zuvor gaben die Behörden den fünften Tag in Folge einen Rekord bei Neuinfektionen bekannt. Mehrere Staaten kündigten Hilfe an, darunter Deutschland.

Indien meldete am Dienstagmorgen zwar einen wieder niedrigeren Wert von 323 144 Corona-Neuinfektionen, jedoch den sechsten Tag in Folge mehr als 300 000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 2771 auf 197 894. Durch die vielen Fälle sind die Kliniken in dem Land mit fast 1,4 Milliarden Menschen überlastet. Viele weisen Patienten aus Mangel an Betten, Ausrüstung und Medikamenten ab. Auch der Sauerstoff zur Behandlung von schwereren Covid-19-Fällen wird knapp. Es mangelt selbst an Bahren, um die Toten wegzubringen: Der Sender NDTV zeigte Bilder aus dem Bundesstaat Bihar, wo Krankenhausmitarbeiter eine Leiche über den Boden zum Krematorium zogen. In stark betroffenen Städten wurden in provisorischen Anlagen mehrere Tote gleichzeitig eingeäschert.

Der südindische Bundesstaat Karnataka mit dem Technologie- und Outsourcing-Zentrum Bengaluru (früher Bangalore) stemmt sich von Dienstag an mit einem Lockdown gegen die erneute Welle. Ähnliche Maßnahmen gelten bereits im westlichen Bundesstaat Maharashtra, wo das Finanzzentrum Mumbai (das frühere Bombay) liegt. Dagegen tragen religiöse und politische Massenveranstaltungen zur Verbreitung des Virus bei. Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi hatte sie ungeachtet der steigenden Infektionszahlen zugelassen. Zudem finden in Indien Kommunalwahlen statt. Allein am Montag waren 8,6 Millionen Wahlberechtigte in Westbengalen im Osten des Landes aufgefordert, ihre Stimme abzugeben.

Die Lage in Indien sei "jenseits von herzzerreißend", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) tue alles, womit sie helfen könne, einschließlich der Lieferung von Feldlazaretten und Laborausrüstung. Die USA wollen Rohstoffe für Corona-Impfstoffe, Beatmungsgeräte, Schnelltests und Schutzkleidung bereitstellen. Frankreich kündigte Lieferungen von flüssigem Sauerstoff und acht Anlagen zur Sauerstoffgewinnung für die kommenden Tage an. Russischen Medien zufolge soll am Samstag eine erste Lieferung des Sputnik-V-Impfstoffes in Indien ankommen. Auch die Bundesregierung schnürt ein Hilfspaket. Teil der Lieferungen könnten Sauerstoff, Beatmungsgeräte oder Medikamente sein, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Hilfe soll schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden. Das Verteidigungsministerium prüft Möglichkeiten zur Abgabe einer mobilen Sauerstoff-Herstellungsanlage sowie zur Transportunterstützung für weitere Hilfsgüter.

Ein Grund für die stark steigenden Corona-Infektionszahlen ist eine besonders ansteckende Virus-Mutante, die in Indien entdeckt wurde. Auch das Nachbarland Nepal führt seine stark steigenden Zahlen auf die Variante aus Indien zurück. Zahlreiche Länder, darunter Deutschland, stoppten aus Furcht vor einer Verschärfung der Pandemie Einreisen aus Indien. Die Behörden haben 17,3 Millionen Infektionen und mehr als 195 000 Tote verzeichnet. Gesundheitsexperten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Toten weitaus höher ist.

Kein Infektionssprung nach Schnelltest-Konzert für 5000 in Spanien

Ein Pilotprojekt in Barcelona gibt der Live-Musik-Branche Hoffnung. Zwei Wochen nach einem Konzert der Band "Love of Lesbian" ohne Abstandsgebot, bei dem die 5000 Zuschauer nur nach einem Schnelltest Einlass erhielten, ist den Ärzten und Veranstaltern zufolge kein sprunghafter Anstieg der Infektionszahl nachzuweisen. Zwar wurden anschließend sechs Neuinfektionen verzeichnet, sagt der medizinische Leiter Josep Maria Llibre. Die entspreche jedoch der Hälfte der Rate in der Allgemeinbevölkerung der spanischen Stadt. Zudem sei unklar, ob die Betroffenen sich überhaupt bei dem Konzert angesteckt hätten. "Das sind sehr beruhigende Daten", sagt Llibre.

Brasilianische Gesundheitsbehörde lehnt Sputnik V ab

Brasiliens nationale Behörde für Gesundheitsüberwachung (Anvisa) versagt dem russischen Impfstoff Sputnik V die Zulassung. Der Vorstand stimmte einstimmig dafür, das Vakzin wegen "inhärenter Risiken" und "schwerwiegender Mängel" nicht zuzulassen. Es lägen nicht ausreichend Informationen zu dem Impfstoff vor, um die Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit zu gewährleisten, heißt es in einer Mitteilung. Anvisa-Direktor Alex Machado Campos betonte allerdings, der Beschluss sei nur eine Momentaufnahme.

In der EU ist der russische Impfstoff bislang nicht zugelassen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat Anfang März ein Prüfverfahren für Sputnik V begonnen. Sputnik ist nach Angaben aus Moskau bereits in 60 Ländern registriert. Auch Deutschland führt Gespräche über mögliche Lieferungen des Impfstoffs. Zuletzt hatte Indien Sputnik V eine Notzulassung erteilt, nachdem es in absoluten Zahlen Brasilien überholt und somit nach den USA zu dem am meisten von Corona betroffenen Land weltweit geworden war.

Amnesty und andere fordern: EU soll Patente für Impfstoffe freigeben

Amnesty International und 30 weitere Organisation fordern die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, einen Verzicht auf Patente für Corona-Impfstoffe voranzutreiben. "Wenn weiterhin auf freiwillige Mechanismen gesetzt wird, können die notwendige Produktionssteigerung und der Technologietransfer nicht erreicht werden", heißt es in einer Amnesty-Erklärung von Dienstag. Die Organisationen wollen durchsetzen, dass der Patentschutz auf Impfstoffe, Medikamente und weitere Mittel gegen die Pandemie aufgehoben wird, damit davon mehr hergestellt wird.

Die EU-Kommission bekräftigte unterdessen ihre ablehnende Haltung. "Die Probleme des Zugangs zu Impfstoffen werden nicht durch den Verzicht auf Patente gelöst; sie hängen vielmehr mit dem Mangel an ausreichenden Produktionskapazitäten zusammen", erklärte eine Sprecherin am Montag. Zugleich machte sie erneut klar, dass die Behörde für eine weniger weitgehende Maßnahme, nämlich Zwangslizenzen, offen sei.

Türkei geht in harten Lockdown

Die Türkei geht ab Donnerstag in einen knapp dreiwöchigen harten Lockdown - Touristen sind aber von Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Das geht aus einem in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Erlass des Innenministeriums hervor. Touristen im Land waren bereits zuvor von Ausgangsbeschränkungen am Wochenende nicht betroffen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Lockdown am Montag angekündigt. Von Donnerstag 19.00 Uhr bis zum 17. Mai um 5.00 Uhr dürfen die Türken nur noch aus triftigen Gründen auf die Straße, wie etwa zum Einkaufen. Außerdem schließen alle nicht notwendigen Geschäfte. Von den Schließungen nicht betroffen sind etwa logistische Betriebe und solche, die für die Produktion wichtig sind, wie das Innenministerium nun mitteilte. Einige Berufsgruppen seien zudem von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen, etwa Mitarbeiter des Gesundheitswesens oder Arbeiter in der Produktion oder auf dem Bau. Reisen zwischen Städten sind zudem nur mit Ausnahmegenehmigung möglich.

Die Türkei mit ihren rund 84 Millionen Einwohnern kämpft seit Wochen mit hohen Corona-Fallzahlen. Am Montag lag die offizielle Zahl der Neuinfektionen bei rund 37 000 Fällen, vor knapp zwei Wochen hatte das Gesundheitsministerium sogar noch mehr als 60 000 tägliche Neuinfektionen gemeldet. Zu Beginn des Fastenmonats Ramadan Mitte April mussten deswegen bereits Cafés und Restaurants schließen und auf Lieferservice umstellen. Erdogan hatte am Montag gesagt, Ziel sei, die Zahl der Neuinfektionen auf weniger als 5000 Fälle pro Tag zu reduzieren.

USA wollen bis zu 60 Millionen Dosen Astra Zeneca exportieren

Die USA wollen in den kommenden Monaten bis zu 60 Millionen Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs mit anderen Ländern teilen. Das teilte Andy Slavitt, ein ranghoher Corona-Berater des Weißen Hauses, mit. Zuvor allerdings muss die Zulassungsprüfung des Mittels in den USA abgeschlossen werden. Die Biden-Regierung hatte bereits im März angekündigt, rund vier Millionen Dosen des Impfstoffs des britisch-schwedischen Arzneimittelherstellers nach Kanada und Mexiko zu exportieren. Derzeit steht die Regierung zusätzlich unter Druck, die Aufteilung der Lagerbestände auf Indien und andere Länder auszuweiten.

Der Covid-19-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass etwa zehn Millionen Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs einsatzbereit seien und voraussichtlich in den kommenden Wochen eine endgültige FDA-Überprüfung bestehen würden. Er sagte, dass sich etwa 50 Millionen weitere Dosen in "verschiedenen Produktionsstadien" befänden und im Mai und Juni versendet werden könnten.

EU-Kommission leitet rechtliche Schritte gegen Astra Zeneca ein

Im Streit über ausbleibende Impfstofflieferungen hat die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen den Hersteller Astra Zeneca eingeleitet. Man habe das Verfahren vor einem belgischen Gericht auch im Namen der 27 Mitgliedsstaaten gestartet, teilte ein Kommissionssprecher am Montag mit.

Der britisch-schwedische Hersteller hatte die Lieferungen von Corona-Impfstoff an die Europäische Union in den vergangenen Monaten immer wieder einseitig drastisch gekürzt. Im ersten Quartal gingen nur 30 Millionen statt 120 Millionen Impfdosen an die 27 Staaten. Für das zweite Quartal werden nach jüngsten Angaben 70 Millionen Dosen erwartet. Ursprünglich waren 180 Millionen vereinbart.

Aus Sicht der EU-Kommission verstößt der Hersteller damit gegen einen EU-Rahmenvertrag vom August 2020. Insgesamt hat die EU-Kommission 300 Millionen Dosen von Astra Zeneca bestellt. Eine Option auf weitere 100 Millionen Dosen ließ sie ungenutzt verstreichen.

Der Hersteller wehrt sich in einer Reaktion auf die Ankündigung aus Brüssel. Astra Zeneca habe sich an seinen Vertrag mit der EU-Kommission gehalten und werde sich vor Gericht verteidigen. "Wir glauben, dass dieser Rechtsstreit unbegründet ist und begrüßen die Möglichkeit, diese Auseinandersetzung so schnell wie möglich beizulegen", hieß es von Astra Zeneca.

Das Verhältnis zwischen der EU-Kommission und dem Unternehmen ist schon lange angespannt - auch, weil Großbritannien von den Lieferproblemen kaum betroffen war. Die EU hatte deshalb einen Export-Kontrollmechanismus eingeführt. Eine Lieferung von 250 000 Astra-Zeneca-Dosen aus Italien nach Australien wurde blockiert.

Die EU-Kommission hatte bereits ein Schlichtungsverfahren mit dem Unternehmen eingeleitet. Die Klage ist nun der nächste Schritt. An den Lieferrückständen dürfte sich dadurch allerdings nichts ändern. Ein Großteil des Impfstoffs, der in den EU-Staaten gespritzt wird, stammt derzeit vom deutsch-amerikanischen Hersteller Biontech/Pfizer. Neben Astra Zeneca haben außerdem die Präparate von Moderna sowie Johnson & Johnson eine europäische Zulassung.

Inzwischen wird der Impfstoff von Astra Zeneca in vielen EU-Staaten nur noch eingeschränkt verwendet, weil er in Verbindung mit sehr seltenen Fällen von Hirnvenenthrombosen gebracht wird. Er ist von der EU-Arzneimittelbehörde EMA aber weiter uneingeschränkt freigegeben.

US-Amerikaner könnten bald wieder nach Europa reisen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht Amerikanern Hoffnung auf baldige Reisen nach Europa. In einem Gespräch mit der New York Times sagte sie am Sonntag, dass vollständig gegen Corona geimpfte Amerikaner vermutlich schon in diesem Sommer wieder die Länder Europas besuchen könnten. "Die Amerikaner nutzen, soweit ich das sehe, Impfstoffe, die auch von der EMA - der europäischen Arzneimittelbehörde - zugelassen sind", sagte sie. "Dies wird Bewegungsfreiheit und Reisen in die Europäische Union ermöglichen."

Von der Leyen machte jedoch keine genauen Angaben, ab wann es wieder touristische Reisefreiheit geben könnte und unter welchen Bedingungen. Dies sei abhängig von der Entwicklung der Pandemie, "aber die Lage bessert sich in den USA und hoffentlich auch in der Europäischen Union". Aktuell diskutieren die EU-Mitglieder weiter über die Einführung eines EU-weiten Impfpasses sowie die Kriterien für die Öffnung der Länder für den Tourismus.

In den USA sind inzwischen fast 95 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien mehr als 290 Millionen Dosen ausgeliefert und fast 229 Millionen verabreicht worden. Rund 140 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben 328 Millionen Menschen. Die USA lassen seit dem Wochenende laut CDC auch wieder den Impfstoff von Johnson & Johnson zu. Damit beenden die USA eine zehntägige Pause, um die Verbindung zu extrem seltenen, aber potenziell tödlichen Blutgerinnseln zu untersuchen. Die Vorteile des Mittels überwögen deutlich die Risiken, teilt der Ausschuss mit.

82 Tote bei Explosion auf Covid-Station in Bagdad

Die Zahl der Todesopfer nach dem Brand auf der Covid-Station eines Krankenhauses in Bagdad ist nach offiziellen Angaben auf mindestens 82 gestiegen. Bei dem Vorfall in der irakischen Hauptstadt sind 110 weitere Menschen verletzt worden, teilte das Innenministerium der staatlichen Agentur INA zufolge am Sonntag mit.

Kurz zuvor hatte ein Mitglied der vom Parlament gewählten irakischen Menschenrechtskommission noch von 58 Toten gesprochen. Die Kommission bezeichnete den Vorfall in der Nacht zum Sonntag als "Verbrechen gegen Patienten", die in dem Krankenhaus nach ihrer Corona-Infektion Schutz gesucht hätten. "Im Ergebnis wurden sie verbrannt statt sich zu erholen", teilte die Kommission mit.

Wie genau es zum Brand im Al-Khatib-Krankenhaus im Süden von Bagdad kam, war zunächst unklar. Als mögliche Gründe wurden ein Kurzschluss oder ein Problem mit den dort gelagerten Sauerstoffflaschen genannt. Nach Medienberichten war eine der Flaschen explodiert, woraufhin sich Feuer in der Station ausbreitete. Feuerwehrleute brachten die Flammen bald darauf unter Kontrolle. Auf Bildern des Vorfalls waren Retter zu sehen, die Opfer aus dem Krankenhaus holen. Aus mehreren Fenstern stieg Rauch auf. Im Video einer Überwachungskamera ist auf einem Flur die Explosion zu sehen, bald darauf breitet sich dichter Rauch aus. Große Teile der Station wurden durch den Brand komplett zerstört.

Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi ordnete eine rasche Untersuchung an und ließ den Direktor des Krankenhauses sowie Vertreter für dessen Sicherheit und Instandhaltung festnehmen. Die Todesopfer seien als "Märtyrer" zu betrachten. Mit dieser Einstufung können die Angehörigen finanzielle Unterstützung der Regierung erhalten. Zudem rief die Regierung eine dreitägige Staatstrauer aus.

Im Irak wurden bisher rund eine Million Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Impfungen kommen nur langsam voran. Im Land wurden insgesamt etwa 175 000 Menschen gegen das Virus geimpft, die meisten davon mit dem Astrazeneca-Impfstoff.