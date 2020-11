Schlange vor einer Corona-Teststation in New York

In den USA ist dem renommierten Immunologen Anthony Fauci zufolge bis Jahresende mit einer weiteren Zuspitzung der Corona-Pandemie zu rechnen. Es sei nicht zu spät, gegenzusteuern, aber wegen der Feiertage und mehr Reisen sei mit einer weiteren Zunahme der Neuinfektionen zu rechnen, sagte Fauci am Sonntag dem Fernsehsender NBC. "Was wir mit Blick auf die nächsten Wochen im Dezember erwarten, ist leider, dass wir eine neue Welle haben könnten - zusätzlich zu der Welle, in der wir uns schon befinden", sagte Fauci.

Experten wie Fauci hatten bereits mit Blick auf den Feiertag Thanksgiving am Donnerstag im ganzen Land mit einer Zunahme der Ansteckungen wegen vieler Reisen und Familientreffen gerechnet. Gleiches gelte für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage, sagte Fauci. Der prominente Immunologe ist auch ein Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses.

Die US-Seuchenzentren CDC meldete zuletzt erneut mehr als 143 000 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden weitere 1210 Menschen starben. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern gibt es seit Beginn der Pandemie bereits mehr als 13 Millionen bekannte Infektionen, mehr als 265 000 Menschen starben. In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele bekannte Infektionen und Todesfälle. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden derzeit landesweit rund 90 000 Menschen wegen der von dem Virus verursachten Erkrankungen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt.

Kehrtwende in New York: Grundschulen dürfen wieder öffnen

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Trotz steigender Corona-Zahlen sollen die öffentlichen Grundschulen in der US-Ostküstenmetropole New York vom 7. Dezember an wieder öffnen dürfen. Das teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Sonntag mit. Wie die Öffnung der höheren Schulstufen vonstatten gehen soll, werde noch ausgearbeitet, sagte der Bürgermeister. "Wir fühlen uns zuversichtlich, dass wir an den Schulen für Sicherheit sorgen können."

In New York hatten die Schulen bereits im Frühjahr komplett geschlossen. Als einer der ersten Schulbezirke öffnete New York die Klassen im September wieder. De Blasio hatte im Sommer die Ansage gemacht, dass die Schulen wieder schließen würden, wenn drei Prozent aller Coronavirus-Tests in der Stadt über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv ausfallen. Das passierte Mitte November, weshalb er die Schließung anordnete. Jetzt weiche man von dieser festen Zahl ab, betonte De Blasio.

Aids: Die Pandemie, die nie beendet wurde

Belgien kritisiert geplante deutsche Weihnachtslockerungen

Belgiens Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke hat die in Deutschland geplanten Lockerungen der Corona-Regeln über Weihnachten kritisiert. "Wenn es etwas gibt, was das Virus mag, dann sind das Feste, vor allem mit wechselnden Teilnehmern, das müssen wir unbedingt vermeiden", sagte Vandenbroucke am Freitagabend laut der Agentur Belga. "Deshalb finde ich, dass unsere Nachbarländer nicht das tun, was angebracht wäre."

Ministerpräsident Alexander De Croo hatte von Reisen in rote Zonen im Ausland abgeraten und Kontrollen an den belgischen Grenzen angekündigt, ob Einreisende das vorgeschriebene Formular ausgefüllt haben. Anschließend soll stichprobenartig geprüft werden, ob die geforderte Quarantänezeit eingehalten wird. "Wir sehen, dass sich die Zahlen in unserem Land gut entwickeln", sagte De Croo. "Das Letzte, was wir wollen, ist, das Virus wieder nach Belgien zu importieren."

Belgien hatte sich trotz sinkender Corona-Zahlen entschieden, bis mindestens Mitte Januar und auch über Weihnachten strikte Kontaktbeschränkungen aufrecht zu erhalten. Haushalte dürfen nur eine weitere Person einladen. Nur Alleinstehende dürfen an den Feiertagen zwei Freunde oder Verwandte gleichzeitig empfangen - die sogenannten Knuffelcontacte. In Deutschland sollen an Weihnachten bis zu zehn Personen zusammen feiern dürfen, plus Kinder.

Das kleine Belgien hatte zeitweise pro Kopf die höchsten Corona-Fallzahlen in Europa und verhängte deshalb Anfang November scharfe Auflagen. Am Freitag einigten sich Regierung und Regionen auf geringfügige Lockerungen: Ab Dienstag dürfen alle Geschäfte wieder öffnen, statt nur Lebensmittelhändler und Läden mit unbedingt notwendigen Waren. Auch Museen und Schwimmbäder dürfen wieder aufmachen. Lokale, Kinos und Veranstaltungssäle bleiben jedoch geschlossen, ebenso Friseure und andere Geschäfte mit Körperkontakt. Über Neujahr gilt ein landesweites Böllerverbot.

Irland lockert Corona-Maßnahmen

Irland steht vor einer Lockerung der strengen Corona-Auflagen. vom kommenden Dienstag an könnten viele Geschäfte und Einrichtungen wieder öffnen, teilte die Regierung mit. Dazu gehörten Friseursalons, Fitnessstudios, Kinos, Museen und Galerien. Auch Gottesdienste könnten wieder abgehalten werden. Restaurants und Pubs mit Essensangebot dürften ab dem 4. Dezember wieder öffnen - Bars, die nur Getränke servieren, bleiben jedoch dicht.

Für die Weihnachtszeit sind weitere Lockerungen geplant: So sollen zwischen dem 18. Dezember und 6. Januar wieder Reisen und Treffen von bis zu drei Haushalten möglich sein.

Über sechs Wochen hinweg hatten in Irland strikte Sperrmaßnahmen gegolten, viele Geschäfte und Einrichtungen waren geschlossen. Die Einwohner waren zudem auf einen Bewegungsradius von fünf Kilometer rund um ihren Wohnsitz beschränkt. Premierminister Micheál Martin räumte ein, dass viele seiner Landsleute massive Härten über sich ergehen lassen müssten. Doch zeigten die "Opfer" der Nation Wirkung und hätten die Infektionsrate auf einen der niedrigsten Stände in Europa gedrückt. Irland hat mit seinen fast fünf Millionen Einwohnern bereits mehr als 2000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.