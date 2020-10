Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Türkei aufgefordert, die Zahl der Corona-Infektionen "gemäß der entsprechenden WHO-Richtline zu melden, um Datenerfassung und Maßnahmen zu harmonisieren". So steht es in einem Statement, das über den Twitter-Account des türkischen WHO-Büros veröffentlicht wurde. Die Organisation reagiert damit auf massive Kritik an der türkischen Regierung, der Vertuschung des wahren Infektions-Ausmaßes vorgeworfen wird.

Am Mittwochabend hatte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca zugegeben, dass seit dem 29. Juli nur noch die Zahl der "Corona-Kranken" veröffentlicht werde - und nicht die Gesamtzahl der positiv auf das Virus Getesteten wie in anderen Ländern. Somit wurden deutlich niedrigere Zahlen gemeldet, da nur ein Teil der Infizierten Symptome entwickelt.

Im Land hatte es schon länger Zweifel und Kritik an den von der Regierung verbreiteten Corona-Zahlen gegeben. Auch die türkische Ärztevereinigung hat scharfe Kritik geäußert: "Die Regierung hat in Sachen Transparenz versagt und manipuliert Covid-19-Statistiken", sagte Sinan Adiyaman für die Vereinigung. Ärzte hätten schon seit Monaten darauf hingewiesen, dass die Gesamtzahl der Infizierten höher liege als angegeben. In den täglich veröffentlichten offiziellen Zahlen hatte sich zum 29. Juli die Bezeichnung geändert: Die Kategorie "neue Fallzahl" wurde in "neue Krankenzahl" umbenannt. Dennoch: Die offiziellen Zahlen gingen daraufhin nicht zurück. Die Regierung habe die Zahlen bereits vor der Änderung der Methodologie manipuliert, erklärte Adiyaman.

Der Abgeordnete der oppositionellen CHP Murat Emir hatte auf Twitter eine Liste veröffentlicht, laut der es an einem Tag im September allein fast 30 000 neue Fälle gegeben habe. Die Ärztevereinigung hält die Zahl für realistisch. Minister Koca kommentierte, das "sogenannte Dokument" sei nicht offiziell. In der Türkei gab es am 30. September laut offiziellen Angaben 1391 neue Fälle von Kranken und 65 Corona-Tote.

Teschechien: Wahlen trotz Höchststand bei Neuinfektionen

Tschechien verzeichnet einen Rekord bei den täglichen Corona-Neuinfektionen. Am Freitag wurden 3793 bestätigte Fälle gemeldet - so viele wie an keinem anderen Tag seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten stieg damit auf mehr als 78 000. Knapp 700 Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung in Tschechien.

Überschattet von den hohen Neuinfektionszahlen werden am Samstag die zweitägigen Regional- und Senatswahlen fortgesetzt. Die Bürger können ihre Stimme noch bis 14 Uhr abgeben. Sie sind angehalten, dabei eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sich die Hände zu desinfizieren und Abstand zu halten. Gewählt werden die Vertreter in 13 Verwaltungsregionen außerhalb Prags. Abgestimmt wird zudem über ein Drittel der Sitze im Senat, dem Oberhaus des Parlaments.

Corona-Hotspot Madrid abgeriegelt

Seit Freitagabend 22 Uhr ist der spanische und europäische Corona-Hotspot Madrid zur Eindämmung der Pandemie abgeriegelt. Nur wider Willen setzte Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso eine entsprechende, äußerst umstrittene Anordnung der spanischen Zentralregierung in Kraft.

Neben der Hauptstadt wurden neun weitere Gemeinden des Großraums Madrid abgesperrt. Man darf diese Städte nur noch mit triftigem Grund betreten oder verlassen - etwa, um zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. Betroffen ist die große Mehrheit der 6,6 Millionen Einwohner der "Comunidad Autónoma". Die Maßnahmen sollen zunächst für zwei Wochen gelten.

Bisher waren in Madrid 45 Gebiete mit den höchsten Infektionszahlen abgesperrt. Die gesamte Region hatte zuletzt eine 14-Tage-Inzidenz von 647. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 234. Tendenz fallend. Zum Vergleich: In Deutschland lag diese Zahl zuletzt bei knapp 15.

Corona-Anstieg in Österreich gebremst

Der Anstieg der Corona-Fälle in Österreich ist deutlich gebremst. Nachdem sich die Ansteckungszahlen vor rund einem Monat schlagartig etwa verdoppelt hatten, blieben sie seit Mitte September weitgehend konstant. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach am Freitag von einer "Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen". Er strebe eine Halbierung in den nächsten ein bis zwei Monaten an. Aktuell gelten etwa 8400 Menschen in Österreich als aktiv mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert.

Österreich zählte nach jüngsten Daten der Corona-Kommission landesweit zuletzt in einer Woche 54,4 neue Fälle pro 100 000 Einwohner (Stand Mittwochabend). Die Zahlen schwanken regional deutlich, die Hauptstadt Wien zählt weiter mehr als die Hälfte aller aktiven Fälle und Neuerkrankungen im Land. In dem von Deutschland als Risikogebiet eingestuften Bundesland Vorarlberg lag der Sieben-Tages-Wert nur noch bei 41,8 und damit unter der entscheidenden Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Das in Deutschland ebenfalls als Risikogebiet eingestufte Tirol lag mit 51,2 nur knapp über der Marke. Der Tiroler Bezirk Landeck, zu dem auch das Paznauntal mit dem Skiort Ischgl gehört, hatte allerdings mit 137,4 den zweithöchsten Wert in ganz Österreich. Einsamer Spitzenreiter war zuletzt der dünn besiedelte Kärntner Bezirk Hermagor, wo ein Ausbruch rund um Feiern nach einem Almabtrieb den Wert rechnerisch auf 210 Fälle pro 100 000 Einwohner anhob.

Rom verhängt Maskenpflicht im öffentlichen Raum

In Rom muss im Freien künftig immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gelte auch für die gesamte Region Lazio rund um die italienische Hauptstadt, teilen die dortigen Gesundheitsbehörden mit. Bisher bestand Maskenpflicht nur in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Geschäften oder Kinos. Die Behörden führten einen jüngsten Anstieg der Infektionszahlen weitgehend darauf zurück, dass sich die Menschen nicht ausreichend an diese Auflage sowie an das Abstandsgebot gehalten hätten.

Fachjournale werfen US-Arzneimittelbehörde Nachlässigkeit vor

Mitarbeiter des renommierten Fachjournals Science werfen der für Medikamente zuständigen US-Zulassungsbehörde Nachlässigkeit bei der Überwachung klinischer Studien vor. Die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) kontrolliere die meist von Pharmakonzernen in Auftrag gegebenen Studien, etwa Zulassungsstudien von Medikamenten an Menschen, lasch, langsam und verschwiegen, heißt es in einer jüngst veröffentlichten Untersuchung. Regelverstöße blieben zunehmend ohne Konsequenzen.

Die Science-Mitarbeiter Charles Piller und Meagan Weiland sichteten nach eigenen Angaben etwa 1600 interne Dokumente der Arzneimittelbehörde aus einem Zeitraum von etwa zehn Jahren bis 2019. FDA-Gutachter hätten die teils "gefährlichen und gesetzeswidrigen Praktiken" bei den klinischen Studien zwar dokumentiert, die Behörde habe die Unternehmen bei Verstößen aber nur in Ausnahmefällen geahndet und zur Nachbesserung gezwungen. So sei es etwa oft folgenlos geblieben, wenn Studienteilnehmer über Risiken nicht ausreichend informiert oder Erhebungen nicht sorgfältig dokumentiert wurden.

Den Recherchen zufolge hat sich etwa die Anzahl der durch die US-Behörde ausgesprochenen Verwarnungen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert: Während die Behörde in den ersten drei Amtsjahren von Präsident Barack Obama (2009 bis 2011) noch 99 sogenannte warning letters für schwerwiegende Verstöße ausstellte, waren es in seinen letzten drei Amtsjahren (2014 bis 2017) noch 36 und nur zwölf während der ersten drei Jahre unter Donald Trump. Gleichzeitig sei die Anzahl der durch die FDA überprüften Vorgänge unter Trump deutlich angestiegen. Auch das Behörden-Budget habe sich im Laufe der Jahre erhöht.

Die US-Behörde erklärte, die Zahl solcher Verwarnungen könne "zurückgehen und ansteigen". Die Trump-Regierung beeinflusse ihre Arbeit nicht.

Auch die Autoren eines im The New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichten Artikels erheben Vorwürfe gegen die US-Behörde: Politischer Druck beeinflusse die FDA bei der Zulassung möglicher Corona-Impfstoffe. Das zeige sich bei der jüngst erteilten Notfallzulassung für Hydroxychloroquin und Chloroquin, die schon nach einigen Wochen wieder zurückgezogen wurde, schreibt das Team aus Medizinern und Statistikern. Die im August erteilte Zulassung von Rekonvaleszenzplasma - dem Plasma von ehemaligen Covid-19-Erkrankten - für Corona-Patienten basiere auf einer "undurchsichtigen" und "unklaren" Datenlage.

Guterres: Frauen leiden unter einer "Schatten-Pandemie" von Gewalt

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres rund um den Globus eine "anhaltende Verweigerung von Frauenrechten" offengelegt. Frauen bekämen die Auswirkungen der Pandemie deutlich stärker zu spüren als Männer, sagte Guterres in New York bei einer Online-Veranstaltung anlässlich des 25. Jahrestags einer UN-Weltfrauenkonferenz in Peking. Sie litten unter anderem unter einer "Schatten-Pandemie von geschlechtsbasierter Gewalt".

Gleichstellung sollte eigentlich längst eine Selbstverständlichkeit sein, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Veranstaltung per vorab aufgezeichneter Video-Botschaft. "Aber wir sind noch weit davon entfernt, unsere Nachhaltigkeitsziele für Gleichstellung zu erreichen." Die Corona-Pandemie verschärfe die Ungleichheiten noch - gleichzeitig erwiesen sich Frauen in dieser Zeit aber auch als "Stütze unserer Gesellschaften".

"Das ist paradox: Einerseits ist ohne Frauen kein Staat zu machen, andererseits sind sie an wesentlichen Entscheidungen nicht gleichberechtigt beteiligt", sagte Merkel und forderte "endlich Parität in allen Bereichen - ob in Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik." UN-Generalsekretär Guterres rief die internationale Gemeinschaft auf, sich deutlich stärker für Gleichberechtigung einzusetzen. Sie habe ihre "ehrgeizigen Visionen" bislang nicht erfüllt.