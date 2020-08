Mitarbeiter des Gesundheitswesens bringen einen Patienten, der mit dem Coronavirus infiziert ist, in ein Krankenhaus in Südkorea.

Den 18. Tag in Folge hat Südkorea eine dreistellige Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Durch die 248 neuen Fälle stieg die Zahl insgesamt auf 19 947, wie das Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag mitteilte. Gesundheitsminister Park Neung-hoo warnte vor unbemerkten Übertragungen in der Gemeinde und Infektionen bei älteren Bürgern.

Der Gesundheitsminister sagte, es sei schwierig, die Übertragungswege nachzuvollziehen und neue Infektionsrouten vorherzusagen. Man sei lediglich in der Lage gewesen, die Infektionsquellen von etwa 20 Prozent der in den vergangenen zwei Wochen registrierten Fälle zu finden.

Beamte äußerten sich auch besorgt, dass die Zahl der Todesfälle steigen könnte, da viele der im August registrierten Erkrankten 60 Jahre oder älter sind und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ernsthafte gesundheitliche Probleme zu entwickeln. Bisher hat Südkorea 324 Tote mit dem Virus registriert.

187 der neuen Infektionen wurden in der dicht besiedelten Metropolregion Seoul registriert, die im Zentrum des jüngsten Ausbruchs stand. Aber auch in größeren Städten im ganzen Land, darunter Busan, Daejeon, Ulsan und Daegu, gibt es Fälle. In Daegu war der erste größere Ausbruch Ende Februar und im März registriert und im April unter Kontrolle bekommen worden.

Zahl bestätigter Corona-Infektionsfälle steigt weltweit auf mehr als 25 Millionen

Die von der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität am Sonntag veröffentlichte Zahl bezieht sich auf die seit dem Ausbruch von Covid-19 vermeldeten Fälle. Viele der Infizierten sind inzwischen genesen. Das Land mit den meisten Fällen sind die USA, wo 5,9 Millionen Infizierte verzeichnet wurden. Es folgen Brasilien mit 3,8 Millionen Fällen und Indien mit 3,5 Millionen Fällen. Es wird angenommen, dass die tatsächliche Zahl der Fälle wesentlich höher ist, da nicht alle Infizierten getestet werden und die Krankheit bei milden Symptomen oftmals nicht erkannt wird.

Indien hat am Sonntag 78 761 neu Corona-Infektionen in den vorangegangenen 24 Stunden vermeldet. Der vom Gesundheitsministerium bekannt gegebene Anstieg ist der höchste in einem Land an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Dennoch plant das Land Lockerungen der Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie: Ab dem 7. September sollen in Neu Delhi wieder U-Bahnen fahren und auch sportliche und religiöse Veranstaltungen soll es ab dem nächsten Monat in begrenztem Umfang wieder geben.

2000 Laborangestellte in Israel streiken wegen Corona-Überlastung

Aus Protest gegen Überlastung in der Corona-Krise sind am Sonntag etwa 2000 Angestellte öffentlicher Labore in Israel in den Streik getreten. Im Rahmen des Streiks werden bis auf weiteres nur noch lebenswichtige Tests ausgewertet und nur Corona-Infizierte informiert - nicht aber Menschen, deren Tests negativ ausfallen. Dies könnte etwa Israelis Probleme bereiten, die für einen Flug ins Ausland ein negatives Testergebnis vorlegen müssen.

Von dem Streik betroffen sind Labore in Krankenhäusern, von Krankenkassen sowie in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Seit Beginn der Corona-Krise müssten viele Laborangestellte zahlreiche Überstunden leisten, berichteten israelische Medien am Sonntag. Laborangestellte hatten schon mehrmals bei Demonstrationen gegen ihre Arbeitsbedingungen protestiert. Verhandlungen mit dem Finanzministerium endeten ergebnislos. Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen in Israel war am Freitag erstmals seit einem Monat wieder über 2000 gestiegen. In Israel sollen die Schulen am Dienstag mit Ende der Sommerferien unter Corona-Beschränkungen wieder geöffnet werden. Eigentlich war es Ziel der Regierung gewesen, die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen vorher auf etwa 400 zu drücken.

Sorge vor Schulstart in Frankreich: Ärzte schlagen wegen Corona Alarm

Frankreich blickt wegen steigender Corona-Zahlen mit Sorge auf den Schulbeginn. "Die für den Beginn des Schuljahrs am 1. September geplanten Regeln schützen weder das Personal noch die Schüler und ihre Familien", heißt es in einem offenen Brief von Ärztinnen und Ärzten, den die Zeitung Le Parisien veröffentlichte. Die bisherigen Regelungen reichten nicht aus, um den neuen Anstieg der Fälle von Covid-19 zu bremsen. Die Mediziner fordern eine Maskenpflicht für alle, die älter als sechs Jahre sind.

Am Dienstag kehren in Frankreich mehr als zwölf Millionen Schülerinnen und Schüler aus den Sommerferien in die Klassenzimmer zurück - viele zum ersten Mal nach langen Monaten. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer verteidigte die bestehenden Regelungen - etwa die Maskenpflicht ab elf Jahren. Unklar ist zum Beispiel, wie viele Schüler infiziert sein müssen, bevor ganze Klassen geschlossen werden. "Die Schwellenwerte, die eine Schließung auslösen, sind Sache der Gesundheitsbehörden", sagte Blanquer. In besonders schwer getroffenen Regionen wie Marseille oder Paris könne es strengere Regeln geben als anderswo. Die Behörden sprechen seit Freitag von einem "exponentiellen" Anstieg der Corona-Fälle. Innerhalb von 24 Tagen wurden mehr als 7000 Neuinfektionen registriert.