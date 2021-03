Das russische Vakzin Sputnik V wird in der EU bislang nur in Ungarn verimpft.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA untersucht nun auch den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V - der erste Schritt zu einer Zulassung in der EU. Die Behörde in Amsterdam hat bekanntgegeben, mit einer sogenannten Rolling Review begonnen zu haben.

Das russische Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie habe dadurch nun die Möglichkeit, nach und nach seine wissenschaftlichen Erkenntnisse über Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität des Impfstoffes einzureichen, erklärte der CDU-Europaabgeordnete und Gesundheitspolitiker Peter Liese. Diese Daten würden von den Experten begutachtet und wenn diese wissenschaftliche Analyse positiv ausfalle, könne offiziell ein Zulassungsantrag für die Europäische Union gestellt werden.

Sputnik ist der siebte Corona-Impfstoff, der auf diese Art von der EMA geprüft wird. Neben den drei zugelassenen Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra Zeneca und dem Impfstoff von Johnson & Johnson, dessen Zulassung für den 11. März ansteht, haben die amerikanische Firma Novavax und das Tübinger Unternehmen Curevac schon seit Längerem mit dem Rolling Review bei der EMA begonnen.

In Ungarn wird Sputnik bereits eingesetzt, weil die dortige Pharmabehörde eine Notfallzulassung erteilt hat. Solche Schnellzulassungen können nur nationale Aufseher erteilen, und sie gelten nur in dem entsprechenden Land. Der Sputnik-Hersteller hatte bereits in den vergangenen Wochen behauptet, eine Zulassung bei der EMA beantragt zu haben. Das hatte die Amsterdamer Behörde aber bislang zurückgewiesen.

Massenimpfung gegen Variante aus Südafrika in Tirol

Mit einer Massenimpfung im österreichischen Bundesland Tirol soll die südafrikanische Variante des Corona-Virus bekämpft werden. In einem wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt werde der Bezirk Schwaz mit 100 000 Dosen Impfstoff versorgt, die mit Hilfe der EU geliefert werden, gab die Regierung am Mittwoch in Wien bekannt.

Für Tirol wurden im Februar Ausreisetests eingeführt, um die starke Verbreitung der ansteckenderen Virus-Variante einzudämmen. "Das ist sehr gut gelungen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Von einem Spitzenwert von rund 200 aktiven Fällen sei man bei unter 100 Fällen angelangt. Trotzdem müsse man weiterhin daran arbeiten, die Zahl Richtung null zu senken. Für den Großteil Tirols wird die Ausreise auch weiterhin nur mit negativem Testergebnis möglich sein.

Nächste Woche soll die Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer unter Erwachsenen in Schwaz beginnen. Der Bezirk hat rund 84 000 Einwohner. Durch die Aktion sollen wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirksamkeit dieses Impfstoffs gegen die Variante gesammelt werden, die ursprünglich in Südafrika entdeckt wurde. Im Rest Österreichs werden vorerst weiterhin nur hochbetagte Menschen, Gesundheitspersonal und Lehrer geimpft.

Polen verzeichnet fast doppelt so viele Neuinfektionen wie am Vortag

Die Zahl der Neuinfektionen in Polen steigt drastisch an. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 15 698 neue Infektionen gemeldet, das sind fast doppelt so viele wie die 7937 am Vortag gemeldeten. Das sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Waldemar Kraska im Rundfunk. "Ich habe keine guten Nachrichten. Die Zahlen von heute zeigen, dass die dritte Welle an Fahrt gewinnt." Im gleichen Zeitraum seine 309 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Kraska zeigte sich besorgt, angesichts der steigenden Zahl von Patienten, die in Krankenhäusern wegen Covid-19 behandelt werden müssten. Derzeit seien es mehr als 15 000. Mehr als 1500 Beatmungsgeräte seien im Einsatz.

Polen hatte zuletzt die Corona-Beschränkungen gelockert, aber angekündigt, diese wieder zu verschärfen, sollten die Fallzahlen steigen. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat das Nachbarland als Risikogebiet eingestuft. Bisher sind 2,2 Millionen Polinnen und Polen gegen das Coronavirus geimpft, knapp 1,2 Millionen haben bereits zwei Impfdosen erhalten.

Mehr als 168 Millionen Kinder seit fast einem Jahr nicht in der Schule

Seit fast einem Jahr sind nach Angaben von Unicef mehr als 168 Millionen Kinder weltweit wegen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie vom Schulunterricht ausgeschlossen. 214 Millionen Kinder hätten mehr als drei Viertel ihres Unterrichts verpasst, berichtete das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen am Mittwoch. Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore sprach von einer "katastrophalen Bildungskrise" wegen des weltweiten Lockdowns.

Dem Bericht zufolge haben sich 14 Länder von März 2020 bis Februar 2021 weitgehend im Lockdown befunden. Zwei Drittel dieser Länder gehören zu Lateinamerika und der Karibik und zählen gemeinsam fast 98 Millionen Schulkinder.

In Schulen würden Kinder sich mit Gleichaltrigen austauschen, Unterstützung erhalten, Zugang zu Gesundheitsdiensten und Impfungen sowie eine Mahlzeit bekommen. Die am stärksten Gefährdeten und die Kinder ohne Zugang zu Distanzunterricht sind laut Unicef einem erhöhten Risiko ausgesetzt, nie in die Schule zurückzukehren und zu Kinderehen oder Kinderarbeit gezwungen zu werden. "Die am meisten benachteiligten Kinder zahlen den höchsten Preis", sagte Fore. "Wir dürfen nichts unversucht lassen, um die Schulen offen zu halten oder ihrer raschen Wiedereröffnung Priorität einzuräumen."

Auf die Bildungskrise will Unicef mit der Installation "Pandemic Classroom" aufmerksam machen: Das Modell-Klassenzimmer zeigt 168 leere Schreibtische - einen Schreibtisch für je eine Million Kinder, deren Schulen seit einem Jahr fast vollständig geschlossen sind.

Biden verspricht Impfstoff für alle Erwachsenen bis Ende Mai

Die USA werden nach Worten von US-Präsident Joe Biden bereits "bis Ende Mai" genügend Impfstoff für alle Erwachsenen im Land haben. Bislang hatte Biden das Erreichen dieses Meilensteins bis Ende Juli angestrebt. Die jüngste Zulassung eines dritten Impfstoffs und die Bemühungen der Regierung, die Produktion der Präparate anzukurbeln, ermöglichten es, das Ziel noch schneller zu erreichen, sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus.

Die Lebens- und Arzneimittelbehörde der USA (FDA) hatte am Samstag eine Notfallzulassung für das Präparat von Johnson & Johnson erteilt. Der Konzern hat einen Vertrag mit der US-Regierung zur Lieferung von 100 Millionen Dosen des Impfstoffs bis Ende Juni geschlossen. Der Impfstoff soll nun auch vom konkurrierenden Pharmakonzern Merck produziert werden, wie die Regierung am Dienstag ankündigt.

Die US-Regierung bekommt bis spätestens Ende Juli von den zwei Herstellern der bereits zuvor genehmigten Impfstoffe, Biontech/Pfizer und Moderna - jeweils 300 Millionen Dosen. Bei den Impfungen sind je zwei Dosen nötig; die Menge allein wäre also ausreichend, um alle knapp 300 Millionen Erwachsenen im Land zu versorgen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist bereits nach einer Spritze wirksam. Die Impfstoffe sind bislang nur für Erwachsene zugelassen.