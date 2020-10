Die Regierung der Slowakei will an den beiden kommenden Wochenenden fast die gesamte Bevölkerung des Landes auf das Coronavirus testen lassen. Der nationale Corona-Krisenstab habe den Plan abgesegnet, nachdem eine Pilotphase am vergangenen Wochenende erfolgreich verlaufen sei, teilte Regierungschef Igor Matovic mit. Der Gründer der populistisch-konservativen Wahlplattform Gewöhnliche Leute OLaNO hatte das Vorhaben erst vor einer Woche angekündigt. Vom vergangenen Freitag bis Sonntag waren zunächst vier besonders stark von der Pandemie betroffene Bezirken an der polnischen Grenze getestet worden.

In den beiden nächsten Phasen sollen binnen vier Tagen, jeweils samstags und sonntags, alle über zehn Jahre alten Einwohner im Rest des Landes einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden. Dass die zunächst ebenfalls vorgesehenen Freitage gestrichen wurden, hängt offensichtlich mit einer Personalknappheit zusammen, vor der Gesundheitsexperten gewarnt hatten. An den beiden arbeitsfreien Tagen sei es leichter, genügend Helfer zu finden als am Freitag, erklärte Gesundheitsminister Marek Krajci.

Noch am Sonntag hatte der für die Organisation verantwortliche Verteidigungsminister Jaroslav Nad nicht ausgeschlossen, dass die Tests von fast fünf Millionen Menschen wegen Personalmangels doch noch abgesagt werden müssten. Matovic erwartete, dass das Projekt beispielgebend für ganz Europa sein könnte. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich im Gespräch mit ihm sehr interessiert gezeigt, berichtete der Regierungschef.

Frankreich verzeichnet erstmals mehr als 50 000 Neuinfektionen

In Frankreich sind binnen 24 Stunden erstmals mehr als 50 000 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Gesundheitsbehörde meldete am Sonntagabend 52 010 neu erfasste Ansteckungen. Damit gab es erneut einen Höchstwert innerhalb eines Tages seit Beginn der großflächigen Corona-Testungen in Frankreich.

Die Corona-Lage verschlechtert sich in dem Land mit 67 Millionen Einwohnern seit Wochen dramatisch. Die Behörden meldeten allein in der vergangenen Woche mehrmals neue Höchststände. Am Freitagabend war die Marke von einer Million gemeldeter Fälle seit Beginn der Pandemie überschritten worden. Mehr als 34 700 Menschen im Land sind bereits im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Etwa 17 Prozent der Corona-Tests sind nach Angaben von Sonntag positiv. Seit Samstag gilt in Frankreich die nächtliche Ausgangssperre für etwa zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes. Die Ausgangssperre gilt in 54 Départements und dem französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien. In den Nachtstunden dürfen die Menschen nur mit einem triftigen Grund vor die Tür.

Auch Italien verzeichnet einen neuen Höchststand. Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages überschritt mit 21 273 erstmals die Marke von 20 000. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem Mittelmeerland damit 525 782 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um 128 auf 37 338.

Von diesem Montag an müssen Restaurants und Bars landesweit um 18 Uhr für Gäste schließen. Zudem dürfen auch Kinos, Theater, Fitnessstudios, Bäder, Skiresorts und Konzerthallen nicht mehr öffnen. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 24. November gelten.

Ferner muss der Unterricht für mindestens 75 Prozent der Gymnasialschüler online abgehalten werden. Die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte empfiehlt zudem dringend, auf den Empfang von Gästen zu Hause sowie auf nicht dringende Reisen zu verzichten.

Gemessen an der Bevölkerung sind die kleinen EU-Länder Tschechien (10,7 Millionen Einwohner) und Belgien (11,5 Millionen Einwohner) am härtesten getroffen. Die Infektionszahlen je 100 000 Einwohner waren in den vergangenen 14 Tagen nach Angaben der europäischen Seuchenbehörde ECDC jeweils fast zehn Mal so hoch wie in Deutschland (83 Millionen Einwohner). Tschechien meldete am Wochenende Höchstwerte von mehr als 15 000 Ansteckungen an einem einzigen Tag, in Belgien wurde die Zahl für den Dienstag vergangene Woche auf mehr als 18 000 korrigiert.

Nationaler Notstand in Spanien

Die Regierung in Spanien hat wegen der rapide steigenden Infektionszahlen erneut den nationalen Notstand ausgerufen und eine nächtliche Ausgehsperre angekündigt. Die Verhängung des sogenannten Alarmzustands, der dritthöchsten Notstandsstufe des Landes, wurde am Sonntag bei einer außerordentlichen Ministerratssitzung in Madrid beschlossen, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez mitteilte.

Der Notstand gilt zunächst für zwei Wochen. Eine Verlängerung müsste vom Parlament gebilligt werden. Er hoffe, den Notstand mit Unterstützung der Opposition verlängern zu können, sagte Sánchez. Der Chef der linken Minderheitsregierung betonte, die Ausrufung des Notstands sei von zehn der insgesamt 17 Regionen Spaniens, den sogenannten Autonomen Gemeinschaften, beantragt worden. "Spanien ist in einer extremen Lage", warnte der Sozialist.

Nur unter dem Notstand darf die Regierung die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken. Anders als beim Alarmzustand, der in Spanien wegen Corona zwischen dem 14. März und dem 20. Juni herrschte, wird diesmal keine totale Ausgangssperre, sondern nur ein nächtliches Ausgehverbot zwischen 23 Uhr und sechs Uhr morgens verhängt. Die Regionen bekommen aber Spielraum zur Ausgestaltung der Ausgehsperre und dürfen - je nach der speziellen Situation - den Beginn zwischen 22 und 24 Uhr und das Ende zwischen fünf und sieben Uhr ansetzen. Die Anordnung gilt praktisch für das ganze Land. Ausgenommen sind nur die Kanaren.

Kolumbien: Mehr als eine Million Corona-Fälle

Als achtes Land der Welt hat Kolumbien mehr als eine Million Corona-Fälle registriert. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag (Ortszeit) stieg die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in dem südamerikanischen Land seit Beginn der Pandemie auf 1 007 711.

Im Vergleich zum Vortag waren demnach knapp 8800 Neuinfektionen, rund 5700 Genesene und 198 Todesopfer zu der Statistik hinzugekommen. Insgesamt liegt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 bei 30 000 - nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in den USA sind das die elftmeisten weltweit.

Kolumbien hat mit rund 50 Millionen Einwohnern gut 30 Millionen weniger als Deutschland, aber rund dreimal so viele Corona-Todesopfer und mehr als doppelt so viele Infektionen zu beklagen. Zeitweise herrschten dort strenge Ausgangsbeschränkungen, seit September ist das Land jedoch größtenteils wieder geöffnet. Seit mehr als einer Woche steigen in dem Land die Infektionszahlen wieder, der bisherige Höchstand von 13 000 Fällen innerhalb eines Tages wurde im August erreicht.

Polens Präsident Duda positiv getestet

Der polnische Präsident Andrzej Duda ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Präsidentensprecher Błażej Spychalski am Samstagmorgen auf Twitter mit. Der 48 Jahre alte Präsident fühle sich gut, betonte Spychalski. "Wir sind in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsdienst", schrieb der Sprecher weiter.

Er sei in Quarantäne und stehe in ständigem Kontakt mit den zuständigen Medizinern, nachdem ein Test vom Freitag positiv ausgefallen sei. "Der Präsident ist ein junger Mann. Ich denke er wird die Infektion ohne Probleme überstehen", sagte Vize-Gesundheitsminister Waldemar Kraska dem Radiosender RMF. Duda hat als Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben inne, steht aber der national-konservativen Regierungspartei PiS nahe.

Er gehe davon aus, dass alle Kontaktpersonen Dudas aus der jüngsten Zeit auch in Quarantäne müssten, sagte Kraska. Dazu gehöre auch Tennis-Star Iga Świątek, die kürzlich überraschend die French Open gewonnen und damit als erste Polin bei einem Grand-Slam-Turnier triumphiert hatte. Die 19-Jährige war am Freitag von Duda für ihre Leistungen mit dem Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Polen hatte am Freitag mit 13 600 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand gemeldet. Von Samstag an sollen neue Verschärfungen der Maßnahmen die Verbreitung des Virus eindämmen. So dürfen sich nur noch maximal fünf Personen treffen, Präsenzunterricht an Schulen gibt es nur noch bis zur dritten Klasse, Restaurants dürfen Essen nur noch außer Haus verkaufen.

Mehr als 80 000 Neuinfektionen in den USA

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages in den USA ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 80 000 gestiegen. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) verzeichnete am Freitag 83 757 neue Fälle, rund 12 000 mehr als noch am Vortag.

Die Gesamtzahlen der Infektionen liegen generell über denen vom Frühjahr. Sie sind aber wie auch in Deutschland nur bedingt vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Insgesamt wurden laut JHU in den USA mit ihren etwa 330 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie knapp 8,5 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt. Etwa 224 000 Menschen starben bislang - mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Österreich verschärft Hygiene-Regeln - Gesichtsvisiere verboten

Österreich hat in den vergangenen Tage Höchststände bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Deshalb hat die türkis-grüne Bundesregierung verschärfte Maßnahmen angekündigt. Der Geltungsbeginn wurde von Freitag im letzten Moment auf Sonntagmitternacht verschoben.

Eine Auswahl der verschärften Hygiene-Regeln: In öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen muss künftig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem soll ein Ein-Meter-Mindestabstand gelten zwischen Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören (aber es gibt Ausnahmen). Zudem soll nach der Sperrstunde rund um ein Lokal in einem Umkreis von 50 Metern kein Alkohol mehr konsumiert werden. Auch sind Gesichtsvisiere ab 7. November als Schutz nicht mehr zulässig, sondern nur noch eng anliegende Mund-Nase-Masken. Weitere Informationen über die Maßnahmen gibt es auf der Homepage des Gesundheits- und Sozialministeriums von Ressortchef Rudolf Anschober.

Anschober sprach am Freitag von einer "sehr ernsten Situation". Der Grünen-Politiker rechnet mit einer weiteren Verschärfung der Lage. "Wir sind leider nicht am Höhepunkt angelangt, es gibt weiterhin Zuwächse." Oberstes Ziel sei weiterhin, einen Lockdown zu vermeiden.

Der Minister forderte die Bevölkerung zur Zurückhaltung auf. Man solle besser die Herbstferien zu Hause verbringen und auf Halloween-Feiern verzichten. Kommendes Jahr könne wieder "die Post abgehen", sagte Anschober bei einer Pressekonferenz.

