Die Schweiz und Liechtenstein (zusammen rund 8,6 Millionen Einwohner) meldeten am 29. Oktober mit 9386 Fällen erneut einen Tagesrekord an Coronavirus-Infektionen.

Das Schweizer Gesundheitssystem droht überfordert zu werden. Obwohl die Zahl der nicht akuten Eingriffe in den Krankenhäusern bereits massiv reduziert worden sei, dürfte die Bettenkapazität in etwa zwei Wochen erschöpft sein, sagt der Leiter eines wissenschaftlichen Beratergremiums, Martin Ackermann. Die Regierung habe zwar schärfere Maßnahmen abgeordnet, doch diese dürften sich in den Krankenhäusern erst in etwa zehn Tagen auswirken. "Das bedeutet leider, dass wir damit rechnen müssen, dass die Kapazitäten in unseren Spitälern überschritten werden."

Polen schließt Friedhöfe über Allerheiligen

Die Friedhöfe in Polen werden zu Allerheiligen am Samstag, Sonntag und Montag geschlossen. In dem Land ist die römisch-katholische Kirche die mit Abstand am weitesten verbreitete Konfession, der Besuch an Grabstätten an Allerheiligen ist eine alte Tradition. "Aber Tradition ist weniger wichtig als das Leben", sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki. Zudem ruft die Regierung dazu auf, wo immer möglich, Heimarbeit zu nutzen. Grund ist der erneute Negativrekord an Neuinfektionen: 21 629 Fälle innerhalb eines Tages.

Neue Höchstwerte in Europa, starker Anstieg in Iran

In vielen Teilen der Welt steigen die Zahlen der Coronainfektionen weiter an. Frankreich meldete am Donnerstag knapp 48 000 neue Positiv-Tests, die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit sind in dem Land insgesamt fast 1,3 Millionen Infektionen und 36 020 Todesfälle bekannt.

Schon am Mittwoch verkündete die Regierung deshalb einen neuen Lockdown, der an diesem Freitag beginnen soll. Bürger dürfen sich demnach nicht mehr ohne Weiteres frei bewegen. Menschen können auf die Straße gehen, wenn sie arbeiten, wichtige Einkäufe erledigen, einen Arzt aufsuchen oder frische Luft schnappen wollen - müssen dafür dann aber eine Bescheinigung ausfüllen.

Präsident Macron will das Land mit seinen 67 Millionen Menschen aber nicht so weit lahmlegen wie noch während des Lockdowns im Frühjahr. Die Wirtschaft soll so weit wie möglich weiterlaufen; die Menschen sollen arbeiten, aber möglichst von zu Hause aus. Anders als im Frühjahr sollen die Schulen geöffnet bleiben. Bars, Restaurants und "nicht unentbehrliche Geschäfte" müssen jedoch schließen.

Auch in Spanien erreichte die Zahl an Neuansteckungen mit 23 580 am Donnerstag den höchsten Tageswert seit dem Beginn der Pandemie. Insgesamt gibt es damit knapp 1,2 Millionen bekannte Infektionen und 35 466 Todesfälle im Land.

Italien meldet 31 084 neue Infektionen, so viel wie nie zuvor an einem Tag. Die Zahl der Todesfälle beträgt 199 nach 217 am Vortag, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Angesichts dieser Entwicklung hat das spanische Parlament am Donnerstag entschieden, den nationalen Corona-Notstand noch bis Mai 2021 zu verlängern. Auf Antrag der linken Minderheitsregierung unter Pedro Sánchez billigten die Abgeordneten in Madrid eine ebenso umstrittene wie lange Verlängerung des sogenannten Alarmzustandes. Bei der Debatte vor der Abstimmung hatte Gesundheitsminister Salvador Illa vor "sehr schweren Monaten" gewarnt. Man müsse "zum Wohle aller vereint handeln", forderte er.

Die Behörden in Polen melden 21 629 nachgewiesene Neuinfektionen binnen eines Tages. Das ist abermals ein Höchstwert. 202 weitere Menschen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Zusammenhang mit dem Coronavirus, insgesamt sind es damit 5351. Um die wachsende Zahl der Patienten aufnehmen zu können, hat die Regierung mehrere Staatsunternehmen angewiesen, Feldlazarette zu errichten.

Die tschechischen Behörden meldeten am Freitag 13 051 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das Land mit seinen rund 10,7 Millionen Einwohnern verzeichnet damit inzwischen insgesamt mehr als 310 000 nachgewiesene Ansteckungsfälle. Tschechien kämpft mit einer der am schnellsten steigenden Infektionsraten in Europa. Zuletzt starben 187 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind es damit 2862 Todesfälle.

Belgien vermeldet einen neuen Höchststand bei den Corona-Patienten in Krankenhäusern. Die Zahl stieg innerhalb eines Tages um 263 auf 6 187 am Freitag. Schon am Vortag war ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht worden. Die Zahl der Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden mussten, stieg innerhalb eines Tages von 993 auf 1 057. Virologen rechnen damit, dass am 6. November die kritische Marke von 2 000 Intensivpatienten erreicht sein könnte. Krankenhäuser in Belgien warnen vor einem Kollaps der Gesundheitsversorgung. Die Regierung wollte am Freitag über schärfere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit beraten, die einem Lockdown gleichkämen.

In Russland melden die Behörden 18 283 Neuinfektionen binnen eines Tages - so viele wie nie zuvor. Allein 5 268 Ansteckungsfälle wurden in Moskau nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus legt um 355 auf 27 656 zu. Russland verzeichnet nach den USA, Indien und Brasilien die meisten Infektionsfälle, weist aber im Vergleich zu diesen Ländern deutlich weniger Todesfälle aus. Insgesamt sind knapp 1,6 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert.

Auch in Iran steigen die Zahlen der Neuinfizierten wieder steil an. Am Freitag verzeichneten die Gesundheitsbehörden 8293 neue Fälle. Damit sind die Zahlen dort um 20 Prozent höher als noch am vergangenen Tag. Zu Beginn der Pandemie hatte Iran bereits hohe Infektionszahlen gemeldet.

Fast ganz Österreich und Italien nun Risikogebiet

Die Bundesregierung hat Österreich bis auf zwei kleine Exklaven und fast ganz Italien mit Ausnahme Kalabriens wegen dramatisch steigender Infektionszahlen ab diesem Sonntag zu Corona-Risikogebieten erklärt. Mit Kroatien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Zypern werden zudem fünf EU-Länder komplett auf die Risikoliste gesetzt, wie das Robert Koch Institut am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte.

Erstmals wurden auch Gebiete in Griechenland und Lettland als Risikogebiete eingestuft. Weitere Regionen kommen in Dänemark, Portugal, Schweden und Litauen hinzu. Auch die kleinen Staaten Monaco, San Marino und der Vatikan sind nun Risikogebiete.

In Österreich war bisher Kärnten als einziges Bundesland ausgenommen. Nun gibt es nur noch zwei Ausnahmeregelungen für das Kleinwalsertal und die Gemeinde Jungholz mit zusammen gut 5000 Einwohnern. Beide Exklaven sind auf der Straße nur von Deutschland aus erreichbar (Mehr zur Corona-Situation in Österreich). In Italien ist nun Kalabrien im Süden des Landes die einzige Region, die aus deutscher Sicht kein Risikogebiet ist.

Die Einstufung als Risikogebiet und die damit automatisch verbundenen Reisewarnungen des Auswärtigen Amts bedeuten zwar kein Reiseverbot, sollen aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Das Gute für Urlauber: Sie können bereits gebuchte Reisen stornieren, wenn ihr Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Das Schlechte: Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen derzeit noch für 14 Tage in Quarantäne, können sich aber durch einen negativen Test davon vorzeitig befreien lassen.

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreiten. Auch ein Großteil Deutschlands ist nach diesen Kriterien bereits Risikogebiet.

Auch USA messen Höchstwert bei Corona-Infektionen

Die USA haben am Donnerstag so viele neue Corona-Infektionen registriert wie noch nie. Es seien mehr als 91 000 Fälle hinzugekommen, ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters. Der bisherige Tagesrekord wurde am 23. Oktober mit 84 169 Fällen gemeldet. Weltweit hält Indien mit 97 894 Infektionen den Höchstwert für registrierte Neuinfektionen an einem einzelnen Tag.

Neben den Neuinfektionen nehmen auch die Todesfälle und Krankenhausaufenthalte zu. Zum dritten Mal im Oktober starben am Donnerstag binnen 24 Stunden mehr als 1000 Menschen mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA auf 229 000.

Zu den aktuell am härtesten betroffenen Regionen gehören die im Präsidentschaftswahlkampf heiß umkämpften US-Bundesstaaten Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Hier könnte sich entscheiden, ob der republikanische Präsident Donald Trump eine zweite Amtszeit erhält oder der demokratische Herausforderer Joe Biden sein Nachfolger wird. Die Wahl findet am 3. November statt.

WHO lobt Afrika: "Erwartungen übertroffen".

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine Reihe von Erfindungen gelobt, die Afrikas Kampf gegen Covid-19 unterstützen. Mit mehr als 120 "lebensrettenden" Innovationen, allen voran im IT-Bereich, habe der Kontinent angesichts der vergleichsweisen geringen Entwicklung "Erwartungen übertroffen", hieß es am Donnerstag aus der afrikanischen WHO-Zentrale in Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo.

Unter den Erfindungen sind laut der UN-Behörde etwa ein Selbstdiagnose-Programm aus Angola, eine App zur Kontaktrückverfolgung aus Ghana und ein Corona-Chatbot für Whatsapp aus Südafrika. "Solarbetriebene Handwaschvorrichtungen und mobile Apps, die auf Afrikas rasant wachsender Vernetzung aufbauen - diese hausgemachten Innovationen sind auf einzigartige Weise an den afrikanischen Kontext angepasst", so Regionaldirektorin Matshidiso Moeti. Zu sehen, dass der Kontinent mit "jugendlicher Energie" auf die Krise reagiere, sei "großartig".

Großbritannien weitet Teil-Lockdown aus

Wegen rapide steigender Corona-Neuinfektionen müssen sich zwei Millionen weitere Menschen in England auf Beschränkungen des öffentlichen Lebens einstellen. Betroffen sei die Region West Yorkshire, für die ab Montag die höchste Stufe in einem dreistufigen Warnsystem der Regierung gelten solle, teilten Behördenvertreter am Donnerstagabend mit. Danach müssen die meisten Pubs und einige Geschäfte schließen, die Menschen dürfen sich in ihren Wohnungen nicht mit Mitgliedern anderer Haushalte treffen. Die Gegend mit den Großstädten Leeds und Bradford gesellt sich zu weiten Teilen Nordenglands, in denen bereits Beschränkungen gelten.

Die britische Regierung von Premierminister Boris Johnson will einen landesweiten Lockdown vermeiden und setzt auf regionale Maßnahmen, um Ausbrüchen Herr zu werden. Doch wenden wissenschaftliche Berater ein, dass Sperrmaßnahmen für das ganze Land womöglich der einzige Weg seien, um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu erlangen. Vorläufige Ergebnisse einer fortlaufenden Großstudie zur Pandemie in England deuten darauf hin, dass sich jeden Tag rund 96 000 Menschen anstecken. Die Zahl der Neuinfektionen in dem Landesteil verdoppele sich alle neun Tage.

WHO: Komplette Lockdowns führen zu psychischen Problemen

Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor vorschnellen kompletten Lockdowns gewarnt. Zwar wisse man, dass strikte Beschränkungen wie Anfang des Jahres die Übertragung von Krankheitserregern einschränken und dem Gesundheitssystem den dringend benötigten Raum zur Erholung gebe, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag in Kopenhagen. "Wir wissen aber auch, dass komplette Lockdowns die Nachfrage nach psychischer Gesundheitsfürsorge steigern und zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt führen wird." Zudem würden weniger chronisch Kranke in Krankenhäuser gehen, was zu vorzeitigen Todesfällen führen würde.

Darüber hinaus hätten die indirekten Auswirkungen eines Lockdowns negative Folgen für die Wirtschaft, Menschen würden in finanzielle Notlagen kommen. "Angesichts dieser Realitäten erachten wir nationale Lockdowns als letzte Möglichkeit." Vielmehr könnten Maßnahmen ergriffen werden, die Leben retteten und gleichzeitig die Lebensgrundlagen erhielten.

Modelle des Instituts IHME der University of Washington in Seattle deuteten darauf hin, dass allein das Tragen von Masken bis zum 1. Februar in den 53 WHO-Mitgliedstaaten in der Region bis zu 266 000 Leben retten könnte, sagte Kluge. Des Weiteren könnten Home-Office und Beschränkung großer Versammlungen einen großen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und dem Erhalt der Lebensgrundlagen leisten. Kluge sagte, Europa sei erneut im Mittelpunkt der Pandemie. In dieser Woche habe die Region Europa, zu der die WHO insgesamt 53 Länder zählt, die höchste wöchentliche Inzidenz von Covid-19-Fällen seit Beginn der Pandemie mit mehr als 1,5 Millionen gemeldeten Fällen in den vergangenen sieben Tagen registriert. Am Donnerstag habe die Region den Meilenstein von zehn Millionen Fällen überschritten.

Lockdown in drei nordgriechischen Gebieten

Die griechische Regierung hat einen Lockdown für Thessaloniki, Larisa und den Regionalbezirk Rodopi in Nordgriechenland angeordnet. Wie bereits beim Ausbruch der Pandemie im Frühjahr müsse Griechenland härter und schneller Maßnahmen ergreifen als andere Länder, um das Schlimmste zu verhindern und den Druck auf das Gesundheitssystem zu mindern, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

Die Maßnahmen ähneln jenen in Deutschland; so sollen beispielsweise Kinder weiterhin zur Schule gehen, aber Versammlungen sind verboten und Restaurants müssen geschlossen bleiben. Am Freitag will die Regierung weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie verkünden.

Griechenland war im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bisher verhältnismäßig schwach von Corona betroffen, doch in den vergangenen Wochen schnellten die Zahlen in die Höhe. Dennoch erziele man bisher bessere Ergebnisse als andere Länder, sagte Mitsotakis. "Ich würde sagen, dass wir rund zwei bis drei Wochen hinter der Entwicklung zurückbleiben, die andere europäische Länder derzeit erleben."

Erstmals wurden diese Woche in Griechenland binnen 24 Stunden mehr als 1500 neue Corona-Fälle verzeichnet. Das Land mit seinen etwa elf Millionen Einwohnern zählt seit Ausbruch der Pandemie gut 34 000 Infektionsfälle und 603 Tote. Zum Vergleich: Das einwohnermäßig ähnlich große Bundesland Baden-Württemberg verzeichnet insgesamt rund 75 000 Infektionen und fast 2000 Todesfälle. Die griechische Regierung hatte zu Beginn der Pandemie schnell reagiert und etwa Schulen noch vor anderen EU-Staaten geschlossen.

Polen registriert mehr als 20 000 Corona-Neuinfektionen

In Polen hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals die Marke von 20 000 überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 20 156 neue Fälle hinzu, die meisten davon (etwa 2633) in der Region Großpolen im Westen das Landes. Das teilte das polnische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Im gleichen Zeitraum starben 301 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

Der bisherige Rekordwert war mit 18 820 Fällen erst am Mittwoch erreicht worden. Seit Beginn der Pandemie gab es in Polen 5149 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Das Land hat etwa 38 Millionen Einwohner. Polen wird von der Bundesregierung als Risikogebiet eingestuft.

Fauci rechnet frühestens im Januar mit einem Impfstoff

In den USA wird es nach Ansicht des renommierten Immunologen Anthony Fauci vor Januar keinen Corona-Impfstoff geben. Klinische Studien für zwei experimentelle Impfstoffe seien weit fortgeschritten, die Erteilung einer Notfallzulassung durch die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA sei jedoch nicht vor Januar zu erwarten, sagte Fauci am Mittwoch in einer Videoschalte mit dem Fachmagazin Jama Network. Fauci sagte, "es könnte Januar sein, es könnte später sein, das wissen wir nicht".

Die am weitesten fortgeschrittenen klinischen Studien sind Fauci zufolge jene für die Impfstoffe des Biotech-Unternehmens Moderna und die Studie von Pfizer. Der Pharmariese arbeitet mit dem Mainzer Unternehmen Biontech zusammen. Für eine Notfallzulassung der FDA müssten die Daten der Hersteller die Verträglichkeit und die "anhaltende Wirksamkeit" ihres Impfstoffs belegen, sagte Fauci.

Faucis Äußerung steht im Widerspruch zu Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der wiederholt in Aussicht gestellt hat, dass es noch vor Jahresende einen Impfstoff geben werde. Kritiker werfen Trump vor, die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs für seinen Wahlkampf zu instrumentalisieren.

Fauci leitet das Nationale Institut für Infektionskrankheiten (NIAID) und ist Mitglied der Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Er gilt als integrer und unabhängiger Experte, der sich auch nicht scheut, Trump in wissenschaftlichen Belangen zu widersprechen.

Weltweit befinden sich mehrere experimentelle Impfstoffe in großen klinischen Studien. Eine Notfallgenehmigung der FDA entspräche noch keiner regulären Zulassung, deren Hürden deutlich höher sind. Mit der ersten Genehmigung könnte zum Beispiel aber bereits das Impfen von Angehörigen von Risikogruppen und medizinischem Personal beginnen.

Reisewarnung für gesamte Türkei ab 9. November

Die Bundesregierung setzt die Reisewarnung für die ganze Türkei wegen der Corona-Pandemie zum 9. November wieder in Kraft. Die bisher bestehende Ausnahmeregelung für die Touristenregionen Aydın, Izmir, Muğla und Antalya am Mittelmeer würden nur noch bis zum 8. November gelten, teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch in seinen Reisehinweisen für die Türkei im Internet mit.

Die Bundesregierung hatte die Reisewarnung Anfang August nach langem Drängen der türkischen Regierung aufgehoben. Voraussetzung dafür war ein spezielles Tourismus- und Hygienekonzept, zu dem die Vorlage eines negativen Corona-Tests bei Ausreise zählt, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Tests sind von den Rückreisenden auf eigene Kosten zu veranlassen (zwischen 15 und 30 Euro).

Die vier Urlaubsregionen in der Türkei sind im Moment die einzigen außerhalb Europas, für die nicht vor Reisen gewarnt oder von ihnen abgeraten wird.

Die Deutschen sind nach den Russen die zweitwichtigste Urlaubergruppe an den türkischen Mittelmeerstränden. Im vergangenen Jahr kamen etwa fünf Millionen Touristen aus Deutschland in Türkei. Die Türkei ist für deutsche Urlauber das drittbeliebteste Reiseland nach Spanien und Italien.

"Die Schweiz ist jetzt ein Hotspot auf europäischem Gebiet"

Die Schweiz hat nach stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen neue Beschränkungen für das öffentliche und soziale Leben verhängt. Bars und Restaurants müssen abends um 23 Uhr schließen, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sowie sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten mit mehr als 15 Personen sind untersagt, wie der Bundesrat in Bern am Mittwoch erklärte. Tanzlokale werden völlig geschlossen, die Maskenpflicht wird ausgedehnt. Die Maßnahmen gelten ab Donnerstag und sind zeitlich unbefristet.

Am Mittwoch hatten die Schweiz und Liechtenstein 8616 Neuinfektionen in 24 Stunden verzeichnet, erneut ein deutlicher Anstieg in den zwei Ländern mit zusammen rund 8,6 Millionen Einwohnern. 28 Prozent aller Corona-Tests waren positiv. Zur Ergänzung der bereits jetzt voll ausgelasteten Laborkapazitäten von rund 30 000 PCR-Tests am Tag sollen ab kommender Woche auch 50 000 Antigen-Schnelltests pro Tag bereitstehen.

Einreisende müssen nur noch in Quarantäne, wenn sie aus einem Gebiet kommen, dessen sogenannte 14-Tages-Inzidenz - die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Fälle pro 100 000 Einwohner in dem Zeitraum - mehr als 60 Fälle über dem der Schweiz liegt. Am Mittwoch lag der Wert in der Schweiz und Liechtenstein bei 762,5, in Deutschland im Vergleich dazu laut EU-Gesundheitsagentur ECDC bei 156,2. "Die Schweiz ist jetzt ein Hotspot auf europäischem Gebiet", sagte Bundesrat Alain Berset. Bis jetzt galten in der Schweiz noch sehr lockere Regelungen. So waren seit Anfang des Monats theoretisch Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen erlaubt.

Von der Leyen: "Nicht die Zeit, lockerzulassen"

Einen Tag vor dem geplanten Videogipfel der EU-Staats- und -Regierungschefs hat sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu notwendigen weiteren Maßnahmen geäußert. Sie rief die Mitgliedsstaaten zu schärferem und zugleich besser koordiniertem Vorgehen gegen die Pandemie auf. "Wir sind alle gemeinsam in dieser Krise", erinnerte die Deutsche und mahnte, dass kein Mitgliedsland mit eigenmächtigem Vorgehen als Gewinner aus der Pandemie hervorgehen könne. Der Anstieg der Zahl der Neuinfektionen in der EU sei "alarmierend".

Von der Leyen betonte, dass das Teilen von Daten und Erkenntnissen ein wichtiger Schritt sei, um das Virus zu bekämpfen. Die Kommissionspräsidentin empfahl den Ausbau von Corona-Tests. Auch sei es wichtig, sich jetzt schon auf die Verteilung von kommenden Impfstoffen vorzubereiten.

Zudem müsse man sich Gedanken machen über den privaten Grenzverkehr. Es sei nicht hinnehmbar, dass Familien dauerhaft getrennt seien. Für dieses Problem müssten Lösungen gefunden werden.

Von der Leyen rief die Europäer zum Durchhalten auf. "Die Corona-Lage ist sehr ernst", sagte sie. "Wir sind tief in der zweiten Welle." Diesmal habe man es mit zwei Feinden zu tun: Dem Virus selbst - und einer zunehmenden Müdigkeit bei allen Vorsichtsmaßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. "Wir bringen alle seit Monaten Opfer", so von der Leyen. Viele Menschen zahlten wirtschaftlich und sozial einen hohen Preis. "Aber jetzt ist nicht die Zeit, lockerzulassen." Die Lage sei ernst; noch habe man es aber in der Hand, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dazu müssten alle ihren Teil der Verantwortung übernehmen - auf regionaler und lokaler Ebene, auf nationaler sowie auf EU-Ebene.