Ungewöhnlich deutlich hat sich Schwedens König Carl Gustav XVI über die Corona-Politik der Regierung geäußert und sie für gescheitert erklärt. In einer für Weihnachten aufgezeichneten Ansprache an die Nation sagte er: "Ich glaube, wir haben versagt." In der Rede, die am Montag vollständig ausgestrahlt werden soll, beklagt er eine "hohe Zahl an Toten, und das ist furchtbar".

Bislang sind in dem Land mehr als 7800 Coronavirus-Tote registriert worden. Die Pro-Kopf-Rate ist damit wesentlich höher als in den anderen skandinavischen Staaten, aber niedriger als etwa in Großbritannien, Italien, Spanien oder Frankreich. Schweden ist in der Pandemie einen Kurs gefahren, der Lockdowns weitgehend vermieden hat. So blieben Schulen, die Gastronomie und Geschäfte weitgehend geöffnet. Auch eine generelle Maskenpflicht gibt es nicht.

Zuletzt ist Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung stark gesunken. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Tageszeitung "Dagens Nyheter" zufolge glauben nur noch ein Drittel der Bevölkerung an den Kurs der Regierung. Im Sommer waren es noch 56 Prozent.

Der 74 Jahre alte schwedische König verfügt über keine politische Macht und äußert sich öffentlich nur selten zu aktuellen Themen. Sein Sohn und seine Schwiegertochter waren vergangenen Monat positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Macron isoliert sich nach positivem Test

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Wie der Élysée-Palast am Donnerstag mitteilte, hatte er zuvor erste Symptome gezeigt. Es wurde nicht mitgeteilt, um welche Symptome es sich gehandelt habe. Der Staatschef werde sich nun entsprechend der geltenden Vorschriften für sieben Tage isolieren, aber von daheim aus weiterarbeiten. Der 42 Jahre alte Macron hatte Ende vergangener Woche an einem Gipfeltreffen der EU teilgenommen.

Macron wollte eigentlich in der kommenden Woche in den krisengeschüttelten Libanon reisen. Er hatte zuletzt gemeinsam mit den Vereinten Nationen eine weitere Konferenz für Hilfsmaßnahmen für das Land organisiert. Dazu, ob und auf wann diese Reise verschoben wird, machte der Élysée zunächst keine Angaben. Auch zu den Symptomen des Präsidenten gab es keine Details.

Aus Kreisen des Präsidentenpalastes hieß es allerdings, dass bei der Regierungssitzung unter Vorsitz von Macron am Mittwoch Abstandsregeln eingehalten worden seien und alle Teilnehmer Masken getragen hätten. Daher gebe es in diesem Zusammenhang keinen Kontaktfall. Macron hatte am Mittwoch außerdem den portugiesischen Regierungschef Antonio Costa in Paris empfangen und Anfang der Woche den spanischen Regierungschef Pedro Sánchez getroffen. Beide müssen nun bis 24.12. in Quarantäne.

Auch Brigitte Macron, die 67-jährige Ehefrau des 42-jährigen Emmanuel Macron, zählt zu den Kontaktpersonen des Präsidenten. Ihr Kabinett teilte mit, dass sie sich in Isolation begebe und testen lassen werde. Brigitte Macron hatte sich bereits am 15. Dezember testen lassen und ein negatives Ergebnis bekommen, bevor sie ein Kinderkrankenhaus besuchte.

Frankreich hatte das öffentliche Leben zuletzt massiv heruntergefahren. Am Dienstag endete ein sechswöchiger Lockdown. Von Ende Oktober an musste jeder Gang vor die Haustür schriftlich begründet und dokumentiert werden. Offiziell durfte man sich nur zum Arbeiten oder für nicht vermeidbare Tätigkeiten wie Arztbesuche weiter als einen Kilometer von der eigenen Wohnung entfernen. Für 55 Tage verwandelte sich Frankreich in ein Geisterland, in dem Straßen, Parks und Wälder leer waren. Die Schulen blieben derweil weiter geöffnet.

Inzwischen gilt eine nächtliche Ausgangssperre ab 20 Uhr. Die einzige Ausnahme: Am 24. Dezember dürfen die Menschen nach Hause kommen, wann sie wollen. Bis zu sechs Erwachsene aus verschiedenen Haushalten dürfen gemeinsam Weihnachten feiern. Für die Neujahrsnacht gilt hingegen wieder: Alle bleiben drinnen, niemand trifft sich. Die Ausbreitung des Virus konnte auf diese Weise eingedämmt werden. Die Zahl der Neuinfizierten liegt im Mittel bei etwa 10 000 pro Tag.

Höchstwert in den USA: Mehr als 3600 Tote an einem Tag

Die Pandemie läuft in den USA ungebremst weiter. Die Zahlen der täglichen Neuinfektionen und Todesfälle mit dem Coronavirus erreichen neue Höchstwerte. Am Mittwoch wurden binnen eines Tages 247 403 Neuinfektionen und 3656 Verstorbene mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion registriert, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen (MEZ) hervorging. Die bislang höchsten Werte mit 233 133 neuen Fällen und 3306 Toten waren am 11. Dezember verzeichnet worden.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern etwa 16,9 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 307 500 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Damit sind die USA das Land mit den weltweit meisten Infektionen und Todesfällen.

Eine leise Hoffnung auf Besserung ist der Impfstoff von Biontech und Pfizer, der in den USA seit dem vergangenen Samstag zugelassen ist. Um das Vertrauen der Bevölkerung in den Corona-Impfstoff zu stärken, möchten sich der gewählte Präsident Joe Biden und der aktuelle Vizepräsident Mike Pence in der Öffentlichkeit impfen lassen. Wie das Weiße Haus am Mittwoch bekanntgab, sollen Mike Pence und seine Frau Karen das Vakzin am Freitag verabreicht bekommen. Der Nachrichtenagentur AP zufolge wird Biden voraussichtlich in der kommenden Woche öffentlich geimpft.

US-Chefimmunologe Anthony Fauci riet Biden offenbar zu einer raschen Impfung. Der nächste Präsident der USA hatte zuvor mit Blick auf eine eigene, zeitige Impfung gesagt, Gesundheitsbeamte und Risikogruppen müssten weiterhin oberste Priorität bei der Impfung haben. Er wolle sich nicht in die erste Reihe stellen, aber dem amerikanischen Volk zeigen, dass die Spritze sicher sei. Fauci sagte jedoch Biden zufolge, er solle sie lieber "früher als später" bekommen.

Nach der Zulassung des Impfstoffs laufen in den USA bereits die ersten Impfungen. Dennoch scheint das Vertrauen in das Vakzin gegen das Coronavirus nicht sehr hoch zu sein. Eine Umfrage der Nachrichtenagentur AP hat ergeben, dass sich lediglich die Hälfte der Amerikaner gegen das Coronavirus impfen lassen will. Etwa ein Viertel lehnt eine Impfung ab und der Rest ist unentschieden.

In der Regierung von Donald Trump werden derweil immer wieder Ansteckungen mit Covid-19 bekannt. Jüngster Fall ist Innenminister David Bernhardt, der am Mittwoch positiv getestet wurde. Außenminister Mike Pompeo begab sich am Mittwoch in Quarantäne. Er habe Kontakt mit einer positiv getesteten Person gehabt, teilte das State Department mit. Nachdem Donald Trump im Oktober selbst am Virus erkrankte und für drei Tage lang im Krankenhaus behandelt wurde, fielen die Tests etlicher Mitarbeiter im Weißen Haus ebenfalls positiv aus.

Irreführende Tweets und gezielte Falschinformationen zu Impfungen gegen das Coronavirus will der Kurznachrichtendienst Twitter künftig mit Warnhinweisen versehen oder gleich ganz löschen. Diese Regelverschärfung kündigte Twitter am Mittwoch über den offiziellen Firmenblog an. Demnach sollen ab kommender Woche nicht nur Tweets entfernt werden, die abstruse Verschwörungsmythen zu Impfstoffen verbreiten wie jene, wonach die Präparate angeblich dazu gedacht seien, die Bevölkerung zu kontrollieren. Auch Falschbehauptungen zu vermeintlichen Gesundheitsschäden durch Impfungen, die wissenschaftlich widerlegt sind, oder die Leugnung jeglicher Gefahr durch das Virus sollen nicht länger geduldet werden.

Ab Anfang kommenden Jahres will Twitter zudem einen Warnhinweis bei Tweets setzen, die strittige Darstellungen oder unvollständige, aus dem Zusammenhang gerissene Informationen zu Impfstoffen enthalten. Solche Tweets könnten mit weiterführenden Links zu den Twitter-Nutzungsbedingungen und verlässlichen Informationen über das Coronavirus versehen werden, hieß es in dem Blog-Eintrag. Damit wolle der Kurznachrichtendienst den von Wissenschaftlern und Regierungen geführten Kampf gegen die Pandemie unterstützen.

"Im Kontext einer globalen Pandemie stellen Falschinformationen zu Impfstoffen eine erhebliche und zunehmende Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar - und wir alle haben da eine Rolle zu spielen", heißt es zur Begründung in dem Twitter-Blog.

Von der Leyen für europaweiten Impfstart am selben Tag

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat einen gemeinsamen Beginn der Impfungen gegen das Corona-Virus in der gesamten Europäischen Union vorgeschlagen. "Lasst uns so bald wie möglich gemeinsam mit dem Impfen anfangen, zusammen, als 27, mit einem Start am selben Tag", sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass sie am 21. Dezember ihr Gutachten zum Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer abgeben will - acht Tage früher als zuvor geplant. Von der Leyen ließ keinen Zweifel, dass sie mit einem positiven Bescheid rechnet. Somit könnten erste Impfungen schon vor Weihnachten geschehen.

Ihr Sprecher betonte am Mittwoch, dass die EU-Kommission innerhalb von zwei Tagen nach der EMA-Entscheidung dafür sorgen werde, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer auf den Markt kommen könne. Die endgültige Entscheidung darüber, ob das Mittel in den 27 EU-Staaten zugelassen wird, liegt nach dem EMA-Gutachen nämlich bei der Brüsseler Behörde.

Weitere Impfstoffe, so von der Leyen, würden 2021 dazukommen. Die EU-Kommission habe das weltweit breiteste Sortiment künftiger Impfstoffe zusammengestellt und insgesamt mehr als genug Impfstoffe für alle Europäer eingekauft.

Slowakei verhängt Lockdown und Ausgangsbeschränkungen ab Samstag

Die Slowakei hat den Start eines für kommende Woche geplanten Lockdowns bereits auf diesen Samstag vorgezogen. Zugleich treten strenge Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Das gab Gesundheitsminister Marek Krajčí am Mittwochabend nach einer stundenlangen Regierungssitzung bekannt. Weihnachtseinkäufe sind somit nur mehr bis Freitag möglich.

Ursprünglich sollten erst ab 21. Dezember alle Geschäfte außer etwa Supermärkte mindestens drei Wochen lang geschlossen bleiben. Eine gleichzeitige Ausgangssperre war in den bisherigen Plänen der Regierung nicht vorgesehen. Als Grund für die kurzfristige Änderung nannte Krajčí die sich dramatisch verschlechternde Pandemiesituation im Land und vor allem die drohende Überlastung der Krankenhäuser.

Nach den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Gesundheitsbehörden starben in dem EU-Land innerhalb von 24 Stunden 58 Menschen an Corona. Das ist die höchste Zahl an Corona-Toten seit Ausbruch der Pandemie im März. Damit starben in der Slowakei an einem Tag doppelt so viele Menschen an dem Virus wie im gesamten Frühling und Sommer zusammen. Das Land zählt in der Corona-Statistik nur jene Toten, bei denen keine andere Todesursache nachgewiesen werden kann.

Die Slowakei hatte am Wochenende vom 31. Oktober und 1. November mit landesweiten Massentests von annähernd der gesamten Bevölkerung für internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Der populistisch-konservative Regierungschef Igor Matovič hatte die Massentests als Alternative zu einem Lockdown angepriesen. Dass sich der Lockdown trotzdem nicht verhindern ließ, wertete er am Mittwoch als politische Niederlage.

EU-Arzneimittelbehörde will am 21. Dezember über Impfstoff-Zulassung entscheiden

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer vorlegen - acht Tage früher als zuletzt geplant. Das teilte die Behörde am Dienstag in Amsterdam mit. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als relativ sicher. Der Impfstoff könnte so noch vor Weihnachten für die EU zugelassen werden.

Zuvor war man von einer Entscheidung über die Zulassung am 29. Dezember ausgegangen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte nach der Ankündigung der EMA via Twitter mit, sie begrüße den vorgezogenen Termin. "Jeder Tag zählt", schrieb von der Leyen.

Unter anderem in Großbritannien und den USA wird der Impfstoff schon jetzt verabreicht. Das hat in der EU eine Debatte ausgelöst, weshalb ein in Deutschland entwickelter Impfstoff dort erst vergleichsweise spät eingesetzt werden kann.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hatte diese Debatte mit einem Tweet angeheizt, in dem er schrieb: "Alle nötigen Daten zu BioNTech liegen vor. UK + US haben bereits Zulassungen erteilt." Eine Prüfung der Daten und die Zulassung durch die EMA sollten schnellstmöglich erfolgen. Sein Sprecher betonte am Montag jedoch, Spahn habe damit nicht sagen wollen, dass es auch für Deutschland eine nationale Notfallzulassung geben solle.

Die Bundesregierung hatte sich gegen eine ebenfalls mögliche nationale Notfallzulassung entschieden, weil man innerhalb der EU agieren will und sich Sorgen um die Akzeptanz des Impfstoffes macht. Die Notzulassung etwa in Großbritannien wird deshalb als kontraproduktiv angesehen. Die EMA betonte erneut, dass bei einer Zulassung die gleichen Standards berücksichtigt würden wie bei allen anderen Impfstoffen auch.