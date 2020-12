Weil die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter steigt, hat die schwedische Regierung am Freitag strengere Regeln angekündigt. In den Restaurants dürfen ab Heiligabend nur maximal vier Personen an einem Tisch sitzen und nach 20 Uhr darf kein Alkohol ausgeschenkt werden.

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie forderte Ministerpräsident Stefan Löfven die Schweden auf, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz zu tragen. Das Nichtbefolgen werde aber nicht unter Strafe gestellt. Johan Carlson von der Gesundheitsbehörde warnte: "Ein Mundschutz sollte niemals als Ersatz oder Alternative zur Distanzierung angesehen werden."

Einkaufszentren, Geschäfte und Fitness-Studios sind aufgerufen, die Anzahl der Kunden zu begrenzen, um Gedränge zu vermeiden. Museen, Bibliotheken, Schwimmbäder und andere nicht notwendige öffentliche Behörden bleiben bis zum 24. Januar geschlossen. Löfven forderte die Schweden auf, ihre sozialen Kontakte zu begrenzen und möglichst von zu Hause aus zu arbeiten.

Schweden hatte lange auf Empfehlungen vertraut und damit zunächst die Infektionszahlen im Sommer wieder senken können. Seit dem Herbst sind die Zahlen aber rapide in die Höhe geschnellt. Bis Freitag wurden in dem Land mit 10 Millionen Einwohnern fast 8000 Todesfälle mit einer Covid-19-Infektion in Verbindung gebracht. Rund 370 000 Menschen waren als infiziert registriert, 1000 mehr als am Vortag. Ein Lockdown kommt für die schwedische Regierung weiter nicht in Frage. Der würde von der Gesellschaft nicht akzeptiert, sagte Löfven.

Schweiz verzichtet auf Lockdown

Die Schweiz reagiert auf das anhaltend hohe Ansteckungsniveau mit neuen Einschränkungen, verzichtet aber weiterhin auf einen härteren Lockdown. Wie die Regierung, der Bundesrat, am Freitag bekanntgab, sollen von Dienstag an Restaurants, Freizeit- und Sportbetriebe sowie Museen im ganzen Land geschlossen werden. Die Geschäfte bleiben offen, allerdings wird die Kundenzahl begrenzt. Offen bleiben auch die Skianlagen. Doch appellierte Gesundheitsminister Alain Berset an die Kantone, sich "gut zu überlegen", ob sie freiwillig stoppen. "Die Krankenhäuser sind voll." Die Kantone Luzern und Schwyz beschlossen, ihre Skigebiete über die Feiertage zu schließen.

"Die Situation ist nach wie vor kritisch", sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, es brauche zusätzliche Maßnahmen. Die Kantone seien der Aufforderung, von sich aus tätig zu werden, nur teilweise nachgekommen. Die neuen Maßnahmen gelten für einen Monat, zum Jahresende will der Bundesrat eine Zwischenbilanz ziehen und behält sich eine weitere Verschärfung vor. "Wir sind nicht da, wo wir sein wollten", sagte Berset. Seit Anfang Dezember nähmen die Ansteckungszahlen wieder zu, und zwar von hohem Niveau aus.

Die Infektionszahlen in der Schweiz zählen - im Verhältnis zur Einwohnerzahl - zu den höchsten in Europa. Dennoch waren Bundesregierung und Kantone bislang zurückhaltend. Erst vergangene Woche waren öffentliche Veranstaltungen verboten worden, und es wurde eine Sperrstunde für Restaurants um 19 Uhr eingeführt - allerdings gab es dazu Ausnahmen. Ärzte und Wissenschaftler schlagen seit Wochen Alarm, dass die Maßnahmen zu lasch sind. Die Krankenhäuser sagen, dass sie an der Kapazitätsgrenze arbeiten. "Wie lange sollen diese Warnungen denn noch gehen, bevor etwas passiert???", twitterte Isabelle Eckerle, deutsche Virologin am Universitätsspital Genf, diese Woche.

Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Freitag knapp 4500 neue Infektionen. Das entsprach über 14 Tage 664 Fällen pro 100 000 Einwohner.

China will 50 Millionen impfen

China will bis Anfang Februar rund 50 Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen. Vor der Hauptreisezeit des Jahres anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes am 12. Februar sollen rund 100 Millionen Dosen für eine Zweifachimpfung von Risikogruppen verteilt werden, berichtete die Hongkonger Zeitung South China Morning Post (SCMP) am Freitag. Das Neujahrsfest hatte zu Beginn der Pandemie in diesem Jahr einen großen Anteil an der Ausbreitung des Virus, weil viele Menschen quer durch das Land zu Freunden und Verwandten reisten und sich dabei Menschen in verschiedenen Regionen ansteckten.

Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin wollte sich auf Journalistenfragen in Peking nicht zu den 50 Millionen Impfungen äußern, sondern verwies auf zuständige Behörden. Wie die SCMP weiter berichtete, wurden am Mittwoch Beamte der Gesundheitsämter aus dem ganzen Land zu einem vorbereitenden Treffen über Video zusammengerufen. Dabei seien sie über die Logistik wie Impfzentren, Transport und Registrierung unterrichtet worden. Auch seien sie angewiesen worden, mögliche Nebenwirkungen zu identifizieren und zu dokumentieren. Die Impfstoffe stammten von den chinesischen Firmen Sinopharm und Sinovac.

Zu den am höchsten Priorisierten zählten Polizisten, Feuerwehrleute, Zollbeamte, Fracht- und Transportarbeiter, Grenzbeamte, Altenpflegekräfte, Bestatter, Mitarbeiter der Müllabfuhr und der öffentlichen Versorgungsbetriebe. Auch Personen, die wegen Arbeit oder Studium ins Ausland reisten, könnten sich impfen lassen.

Bisher wurden schon mehr als einer Million Menschen chinesische Impfstoffe verabreicht. Grundlage ist eine Notverordnung. Die fünf chinesischen Impfstoffe haben die dritte Phase der klinischen Versuche noch nicht abgeschlossen, sind aber beispielsweise von den Vereinigten Arabischen Emiraten schon zugelassen worden. Auch Indonesien hat bereits 1,2 Millionen Dosen erhalten.

Slowakischer Premier ist Corona-positiv - Macron isoliert sich mit Fieber

Der slowakische Ministerpräsident Igor Matovič hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Regierung in Bratislava am Freitag mit. In der Mitteilung hieß es lediglich, Matovič habe am Donnerstag ein positives Testergebnis erhalten. Er unterbreche deshalb seine Amtsgeschäfte. Angaben über den Gesundheitszustand des 47-Jährigen machte das Regierungsbüro nicht. Noch am Donnerstag hatte Matovič dem ebenfalls erkrankten französischen Präsidenten Emmanuel Macron via Twitter eine schnelle Genesung gewünscht.

Nach Angaben des Präsidialbüros leidet Macron an Fieber, Husten und Erschöpfung. Er habe sich nach dem positiven Testergebnis am Donnerstag in seine Residenz in Versailles bei Paris zurückgezogen, wo er sich isoliere. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist nach einem Treffen mit Macron beim EU-Gipfel Ende vergangener Woche inzwischen negativ getestet worden.

Moderna-Impfstoff steht kurz vor der Zulassung

Die Mitglieder des US-Kongresses können mit Verteilung der ersten Impfstofftranche geimpft werden. Darauf weist ein Kongressmediziner in einem Schreiben an die Abgeordneten und deren Personal hin. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna steht kurz vor einer Notfallzulassung in den USA. Das Vakzin nahm dafür am Donnerstag die entscheidende Hürde: Der unabhängige Beratungsausschuss für Impfstoffe der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich für eine Genehmigung aus. Es wurde erwartet, dass die FDA den Impfstoff auf Basis dieser Empfehlung noch an diesem Freitag genehmigt. Es wäre damit die zweite in den USA verfügbare Covid-19-Impfung.

USA: Mehr Drogentote wegen der Pandemie

Die Coronavirus-Pandemie hat in den USA nach Einschätzung der US-Gesundheitsbehörde CDC zu einer Zunahme der Zahl der Drogentoten geführt. In den zwölf Monaten bis Ende Mai dieses Jahres seien mehr als 81 000 Menschen an einer Überdosis gestorben, teilte CDC mit - mehr als je zuvor in einem solchen Zeitraum. Brüche im Alltag wegen der Pandemie hätten Süchtige besonders hart getroffen, sagte CDC-Direktor Robert Redfield der Mitteilung zufolge. "Während wir den Kampf zur Beendigung dieser Pandemie fortsetzen, ist es wichtig, die verschiedenen Gruppen nicht aus den Augen zu verlieren, die auf andere Weise betroffen sind."

CDC teilte mit, die Zahl der Todesfälle durch Überdosierungen sei zwar schon in den Monaten vor der Pandemie angestiegen. Statistiken deuteten aber darauf hin, dass sie während der Corona-Krise noch stärker zugenommen habe. Das scheine besonders auf den Missbrauch synthetischer Drogen wie Fentanyle (Opioide) zurückzuführen gewesen zu sein. Todesfälle durch Überdosen mit diesen Stoffen hätten in diesen zwölf Monaten um mehr als 38 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Todesfälle im Zusammenhang mit Kokain-Überdosen hätten um mehr als 26 Prozent zugenommen.

Brasiliens Verfassungsgericht bestätigt Impfpflicht

Eine Impfung gegen das Coronavirus kann in Brasilien verpflichtend gemacht werden. Das teilte das Oberste Gericht des Landes am Donnerstag mit und erklärte zugleich, Brasilianerinnen und Brasilianer dürften nicht gegen ihren Willen geimpft werden. Die Entscheidung ebnet laut einer Gerichtsmitteilung den Weg für Verwaltungen auf nationaler und kommunaler Ebene, Strafen gegen Impf-Verweigerer verhängen zu können.

In Brasilien wächst die Anti-Impfbewegung, laut Meinungsumfragen ist die Ablehnung Impfungen gegenüber gestiegen. Präsident Jair Bolsonaro hat wiederholt ausgeschlossen, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Eine verpflichtende Impfung lehnt er generell ab.

Bislang ist in dem Land noch kein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Die Pandemie wütet jedoch schwer: Am Mittwoch überschritt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Brasilien die Marke von sieben Millionen.

EU-Behörde beschleunigt Zulassung von US-Impfstoffen

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am 4. Januar über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffes entscheiden. Es geht um das Präparat des US-Herstellers Moderna, wie die Behörde am Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Das ist acht Tage früher als zunächst geplant.

Der Impfstoff von Moderna könnte damit aller Voraussicht nach der zweite sein, der in der EU auf den Markt kommt. Bereits am kommenden Montag will die EMA über die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer und Biontech entscheiden. Sobald dann die EU-Kommission grünes Licht gibt, könnte noch im Dezember in der EU geimpft werden. Die Zustimmung der Kommission gilt als Formsache.

Zuvor hatte die EMA angegeben, dass sie am 12. Januar über den Moderna-Impfstoff entscheiden werde. Das Pharmaunternehmen habe aber bereits am Donnerstag und damit früher als erwartet das letzte Datenpaket übermittelt. "Dieses enthält spezifische Informationen für die Herstellung für den EU-Markt", teilt die Behörde mit. Bei der wissenschaftlichen Bewertung aller Daten und Studien würden aber keine Abstriche bei der Sicherheit und Wirksamkeit gemacht.