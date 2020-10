Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat mit Remdesivir das erste Medikament für die Behandlung von Covid-19 freigegeben. Die offizielle Zulassung des antiviralen Mittels wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Es wird Patienten mit schweren Verläufen intravenös verabreicht. Durch die Einnahme des Medikaments sinkt die Genesungsphase von Betroffenen im Schnitt von 15 auf zehn Tage, wie eine groß angelegte Studie unter Federführung der US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) ergab.

Seit dem Frühling hatte für das Medikament, das bei Gilead unter dem Namen Veklury firmiert, eine Notfallzulassung gegolten - nun ist es das erste Mittel, das in den USA eine volle Genehmigung für die Behandlung von Corona-Patienten erteilt bekommen hat. Zugelassen sei es für Personen ab dem Mindestalter von zwölf Jahren mit einem Gewicht von mindestens 40 Kilogramm, die stationär behandelt werden müssen, teilte Gilead mit. Remdesivir soll die Fähigkeit des Virus hemmen, sich im Körper zu vermehren. Präsident Donald Trump hatte das Medikament bei seiner Covid-19-Erkrankung erhalten.

Bestimmte Tests an der Leber und den Nieren müssen vor der Verabreichung durchgeführt werden. Die Verpackungsaufschrift warnt auch davor, es gemeinsam mit dem Malaria-Mittel Hydroxychloroquin zu nehmen, weil dies die Wirksamkeit einschränken könne. Remdesivir ist nach Angaben von Gileads führendem Mediziner Merdad Parsey in 50 Ländern voll oder zumindest temporär zugelassen.

Gilead berechnet Patienten mit einer staatlichen Krankenversicherung in den USA bei einer durchschnittlichen Behandlung 2340 US-Dollar (1984 Euro). Patienten mit einer privaten Versicherung zahlen 3210 Dollar (2646 Euro). Was Patienten tatsächlich aus eigener Tasche bezahlen, hängt von ihrer Versicherung, ihrem Einkommen und anderen Faktoren ab. Der Preis ist umstritten, da keine Studie eine höhere Überlebenschance mit dem Mittel nachweisen konnte.

Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die vergangene Woche veröffentlicht wurde, konnte nicht nachweisen, dass das Mittel Covid-19-Patienten im Krankenhaus hilft. Im Rahmen der WHO-Studie gab es jedoch keine Placebo-Gruppe und sie war weniger rigoros als andere Studien, die einen Nutzen nachweisen konnten. Die FDA merkte an, dass neben der Studie des NIH auch zwei weitere Studien die Wirksamkeit des Arzneistoffs nachweisen.

RKI weist fast ganz Österreich als Risikogebiet aus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat eine Reihe weiterer Länder und Regionen in die Liste der Risikogebiete aufgenommen. Dazu gehören neben Polen und der Schweiz auch weite Teile Österreichs. Demnach gelten nun auch die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark als Risikogebiete. Tirol (mit Ausnahme Jungholz), Wien und Voralberg (mit Ausnahme Kleinwalsertal) standen schon länger auf der Liste. Damit ist lediglich die Region Kärnten als Ganzes kein ausgewiesenes Risikogebiet. Die Einstufung gilt von Samstag an.

Am Sonntag treten neue Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Österreich in Kraft. Wie das österreichische Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mitteilte, dürfen sich ab dann drinnen nur noch sechs Personen zu privaten Veranstaltungen wie Tanz- und Yogakursen oder zu Geburtstagsfeiern treffen. Für Feiern in der eigenen Wohnung gilt der dringende Appell, sich ebenfalls an diese Regel zu halten. Im Freien liegt die Obergrenze bei zwölf Menschen. Die Regierung hatte ursprünglich angekündigt, dass die strengeren Maßnahmen schon ab Freitag gelten werden.

Für Bewohner in Seniorenheimen gilt künftig eine Maskenpflicht in den allgemein zugänglichen Bereichen, gleiches gilt für Fußgänger-Passagen. Hobby-Chöre und Kapellen dürfen auf Amateurniveau in Räumen nur maximal zu sechst zusammenkommen.

Das RKI erklärte auch große Teile Italiens zu Corona-Risikogebieten. Dazu gehören die Regionen Aostatal, Umbrien, Lombardei, Piemont, Toskana, Venetien, Latium, Abruzzen, Friaul-Julisch Venetien, Emilia-Romagna, Sardinien und die Autonome Provinz Bozen. Die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln werden dagegen von der Risikoliste gestrichen, wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mitteilte.

Das Auswärtige Amt rät von touristischen, nicht notwendigen Reisen in als Risikogebiete ausgewiesene Länder und Regionen ab. Das bedeutet zwar kein Reiseverbot, die Reisewarnungen sollen aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Urlauber können eine bereits gebuchte Reise stornieren, wenn das Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen derzeit noch für 14 Tage in Quarantäne, oder ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen.

Regionaler Lockdown in Portugal

In Portugal hat es erstmals seit Ausbruch der Pandemie mehr als 3000 Neuinfektionen gegeben. Binnen 24 Stunden seien 3270 neue Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag in Lissabon mit. Damit wurde der bisherige, am vorigen Freitag registrierte Höchstwert (2608) gleich um 662 Fälle übertroffen.

Für die drei am schlimmsten betroffenen Bezirke Felgueiras, Lousada und Paços de Ferreira im Norden des Landes beschloss die Regierung für zunächst eine Woche einschneidende Maßnahmen. Die rund 150 000 betroffenen Menschen dürfen ab Mitternacht (1.00 MESZ am Freitag) das Haus nur noch mit triftigem Grund verlassen - etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren. In diesen Bezirken, die unweit der Metropole Porto liegen, müssen zudem alle Läden bereits um 22 Uhr schließen.

Die sozialistische Regierung von Ministerpräsident António Costa beschloss außerdem, dass alle gut 10,3 Millionen Bürger Portugals zwischen dem 30. Oktober und dem 3. November den eigenen Wohnbezirk nicht verlassen dürfen. Damit wolle man zu Allerheiligen und Allerseelen den für gewöhnlich sehr lebhaften Reiseverkehr eindämmen, hieß es. Am 2. November werde es einen offiziellen Tag der Trauer in Gedenken an die Opfer von Covid-19 geben. In dem lange Zeit vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommenen Land wurden bereits fast 110 000 Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 starben, stieg am Donnerstag um 16 auf 2245. Nach den jüngsten Zahlen der EU-Agentur ECDC steckten sich in Portugal binnen 14 Tagen 243,4 je 100 000 Einwohner mit dem Virus an. In einigen europäischen Ländern liegt dieser Wert derweil deutlich höher - allen voran die Tschechische Republik, die auf 1066,3 kommt. In Deutschland lag diese sogenannte 14-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 98,7.

Dänemark schließt Grenze für deutsche Urlauber

Dänemark schließt angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuansteckungen seine Grenze für Urlauber aus Deutschland weitgehend. Das dänische Außenministerium gab am Donnerstag bekannt, dass Menschen aus Deutschland von Samstag an nur noch einreisen dürfen, wenn sie einen triftigen Grund haben. Urlaubreisen sind damit wieder bis auf wenige Ausnahmen passé. Ausgenommen sind etwa Deutsche, die ein Ferienhaus in Dänemark besitzen, wie Außenminister Jeppe Kofod sagte. Ein triftiger Grund für die Einreise kann gegeben sein, wenn ein Deutscher in Dänemark arbeitet oder seine Familie oder seinen Partner besuchen will. Wer sich im Land aufhalte, müsse aber nun nicht überhastet abreisen. Auch aus der Grenzregion Schleswig-Holstein soll man vorerst noch einreisen können - vorausgesetzt, die Infektionszahl steigt dort nicht auf über 30 pro 100 000 Einwohner.

Am Donnerstag hatte auch in Dänemark die Zahl der Neuinfektionen ein Rekordhoch erreicht. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 760 neue Fälle registriert, wie das Staatliche Gesundheitsinstitut mitteilte. Virologen weisen aber darauf hin, dass die hohe Zahl nicht bedeuten muss, dass sich nun mehr Menschen infizieren als im Frühjahr, weil inzwischen auch sehr viel mehr getestet werde. Die dänische Regierung hat aber schärfere Maßnahmen im Land in Aussicht gestellt. "Die nächsten zwei bis drei Tage werden entscheidend sein", sagte Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Donnerstag. Er werde sich strengeren Beschränkungen oder Regeln nicht in den Weg stellen.

Schon jetzt muss man in großen Teilen des öffentlichen Lebens in Dänemark einen Mundschutz tragen. Bei Versammlungen sind nicht mehr als 50 Personen zugelassen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sage der Nachrichtenagentur Ritzau, die Dänen könnten sich darauf einstellen, dass die traditionellen Betriebsweihnachtsfeiern nicht stattfinden werden.

Dicht an dicht in österreichischen Skigebieten

In Österreich regt sich Unmut über Gedränge vor Liften und Bahnen in Skigebieten. In den sozialen Medien kursierten entsprechende Aufnahmen von den Gletscherskigebieten in Stubai und Hintertux. "Solche Bilder möchten wir einfach nicht mehr sehen", sagte Josef Schreier von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land laut ORF. Beim Anstehen waren die vorgegebenen Sicherheitsabstände in den vergangenen Tagen nicht eingehalten worden.

Behörden und Verantwortliche erwägen nun, den Verkehr zu den Skigebieten einzuschränken und zu dosieren. Auch sollen die Skifahrgäste etwa mit Durchsagen stärker sensibilisiert werden. Man wolle das nicht, aber Uneinsichtige könnten mit bis zu 500 Euro bestraft werden, sagte Schreier.

Am Donnerstag registrierte Österreich den zweiten Tag in Folge einen Rekordwert neu nachgewiesener Corona-Infektionen. Das Innen- und Gesundheitsministerium meldete 2435 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, nachdem am Vortag mit 1958 positiven Tests der bisherige Höchststand erreicht worden war.

Toter bei Impstoff-Studie von Astra Zeneca in Brasilien

Während der Studie zu einem Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Astra Zeneca in Brasilien ist ein Proband gestorben. Das bestätigte die brasilianische Überwachungsbehörde für Gesundheit, Anvisa. Die Todesursache ist noch unklar.

Den Impfstoff hatte der britisch-schwedische Konzern in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Nach eigenen Angaben war Anvisa bereits am Montag über den Todesfall informiert worden. Die Empfehlung laute, die Tests fortzusetzen. Der Fall werde derzeit geprüft, Daten über Freiwillige müssten vertraulich behandelt werden.

Anvisa hat fast ein halbes Dutzend Tests dieser Art erlaubt, Tausende Freiwillige in Brasilien haben in den vergangenen Wochen eine Impfung bekommen. In dem mit etwa 210 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas breitet sich das Virus immer noch aus, zugleich verfügt Brasilien über hervorragende Forschungseinrichtungen.

Bei dem Toten handelt es sich dem Fernsehsender CNN Brasil zufolge um einen 28 Jahre alten Mann aus Rio de Janeiro, der wegen Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sei. Die brasilianische Zeitung O Globo berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, der betreffende Freiwillige habe nicht den Impfstoff, sondern ein Placebo bekommen. Offiziell äußerten sich dazu zunächst weder das Labor noch die Testzentren oder Anvisa.

Astra Zeneca wollte einen Einzelfall in einer laufenden Studie auch auf dpa-Anfrage zunächst nicht konkret kommentieren, verwies aber darauf, dass alle erforderlichen Überprüfungsverfahren eingehalten worden seien. In einer Erklärung des Instituto D'Or (Idor), das die Studie in Rio de Janeiro und Salvador koordiniert, hieß es: "Die rigorose Analyse der bisher gesammelten Daten hat keine Zweifel an der Sicherheit der Studie aufkommen lassen, und ihre Fortführung wird empfohlen."

Astra Zeneca hatte die klinische Studie für seinen vielversprechenden Corona-Impfstoff im September vorübergehend gestoppt - offenbar nicht zum ersten Mal. Das Vakzin AZD1222 zählte bis dahin zu den aussichtsreichen Kandidaten unter den potenziellen Corona-Impfstoffen. Sollte sich ein Zusammenhang des Todes des Freiwilligen mit dem Impfstoff herausstellen, wäre dies ein schwerer Schlag für das Projekt.

Spanien überschreitet als erstes EU-Land die Millionen-Schwelle

Spanien verzeichnet als erstes Land in Europa mehr als eine Million Corona-Fälle. Das geht aus jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Spanien wurde von der zweiten Welle als eines der ersten Länder Europas schon von Mitte August an erwischt. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind streng.

Landesweit besteht in Spanien schon seit Anfang August eine generelle Maskenpflicht außerhalb der eigenen vier Wände. Seither gilt auch ein weitreichendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit. In Hunderten Gemeinden gibt es weitergehende Einschränkungen - etwa beim Zugang zu Bars, Restaurants, Konzerthallen oder Einkaufszentren wie zum Beispiel auf der bei Deutschen beliebten Ferieninsel Mallorca oder die Begrenzung der Teilnehmer an Treffen auf nur noch sechs Personen wie etwa in Katalonien.

Viele Gemeinden dürfen nur aus triftigem Grund verlassen oder betreten werden. Der prominenteste Fall ist Madrid; dort wurde diese Maßnahme von der Zentralregierung gegen den Willen der Regionalregierung durchgesetzt. Einschneidende Maßnahmen hat auch gerade erst Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona ergriffen. Hier wurden ab vergangenem Freitag alle Bars und Restaurants komplett geschlossen.

Auch im Nachbarland Frankreich überschritt die Zahl der Infizierten die eine-Million-Marke. Die Regierung unter Präsident Macron will den Gesundheits-Notstand bis zum 16. Februar des kommenden Jahres verlängern. Ein Regierungssprecher kündigte an, am Donnerstag sollen die Warnungen im mehreren Regionen hochgestuft werden. Das bedeute, dass mehrere Departements Ausgangssperren erlassen müssten.