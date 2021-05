In Österreich sperren nach etwa sieben Monaten Corona-Einschränkungen vom 19. Mai an wieder die Restaurants, Cafés, Hotels sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen auf. Besucht werden dürfen die Einrichtungen allerdings nur von Menschen, die geimpft, getestet oder von einer Corona-Infektion wieder genesen sind. "Als Zutrittsberechtigung setzen wir auf den grünen Zutrittspass", sagt Kanzler Sebastian Kurz. Im Innenbereich dürfen vier Erwachsene plus Kinder an einem Tisch sitzen, im Freien gilt ein Limit von zehn Erwachsenen.

Die Schulen werden am 17. Mai wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Die Ausgangssperren werden aufgehoben. Nicht möglich sein werden hingegen weiterhin große Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Vereinsfeste. Weitere Öffnungsschritte seien für spätestens Juli geplant. Die nun bevorstehenden Öffnungen hatte Kurz bereits im April in Aussicht gestellt.

Studie: G-7-Länder sollen nach Corona jährlich eine Billion Dollar investieren

Deutschland und die anderen G-7-Industrieländer müssen einer Studie zufolge bis 2030 jährlich gemeinsam eine Billion Dollar investieren, um eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie zu gewährleisten. Notwendig sei ein "globales Investitionsprogramm für die Erholung, den Wiederaufbau und die Transformation", heißt es in dem Bericht des Wirtschaftswissenschaftlers Nicholas Stern von der London School of Economics. Dieser war vom britischen Premierminister Boris Johnson vor dem Gipfel der G-7-Staats- und Regierungschefs vom 11. bis 13. Juni in Cornwall angefordert worden.

"Während der Großteil der Investitionen in den privaten Sektor fließen wird, werden öffentliche Investitionen in der Anfangszeit eine Schlüsselrolle spielen müssen, insbesondere für eine nachhaltige Infrastruktur", schrieb Stern. 2020 war die Weltwirtschaft wegen der Corona-Krise in eine Rezession gestürzt, befindet sich in diesem Jahr aber auch wegen der Impffortschritte im Aufwind.

Zu den G 7 gehören neben Deutschland die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich und Italien.

Norwegische Experten für Verzicht auf Impfstoff von Johnson & Johnson

Ein Expertenausschuss der norwegischen Regierung sowie die führende Gesundheitsbehörde des Landes empfehlen, die Corona-Impfstoffe von Astra Zeneca und Johnson & Johnson nicht zu nutzen. Der Ausschuss kam in einem am Montag vorgelegten Bericht nach näheren Untersuchungen zu dem Schluss, dass die beiden Mittel bei der laufenden Impfkampagne nicht berücksichtigt werden sollten. Er empfahl jedoch, die Impfstoffe außerhalb der Kampagne zur Verfügung zu stellen. Über die Bedingungen dafür war sich der Ausschuss uneins.

Gesundheitsminister Bent Høie erklärte, den Bericht nun gründlich zu prüfen und ebenso wie eine Empfehlung des Gesundheitsinstituts FHI als Grundlage für einen Beschluss zum Gebrauch der beiden Impfstoffe zu benutzen. Seine Regierung unterstrich, dass der Ausschuss die Mittel insgesamt als effektive Impfstoffe gegen Covid-19 betrachte. Die Empfehlung, sie nicht in der laufenden Kampagne zu nutzen, basiere unter anderem auf der derzeitigen Infektionslage in Norwegen - die ist, verglichen mit anderen Ländern, momentan recht gut.

Die norwegische Regierung hatte den Ausschuss vor etwa vier Wochen damit beauftragt, bis zum 10. Mai seine Einschätzung zum Einsatz der beiden Impfstoffe zu geben. Bereits damals hatte das FHI empfohlen, das Astra-Zeneca-Präparat wegen des Risikos seltener, schwerwiegender Nebenwirkungen ganz aus der Impfkampagne zu streichen. Norwegen hatte den Einsatz von Astra Zeneca am 11. März vorsorglich gestoppt, nachdem seltene Blutgerinnsel nach der Impfung aufgetreten waren, darunter auch Todesfälle. Johnson & Johnson wurde noch gar nicht verabreicht.

Bislang haben in Norwegen rund anderthalb Millionen Menschen ihre erste Corona-Impfung erhalten, etwa eine halbe Million auch schon ihre zweite. Der Großteil davon hat den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten. In Norwegen leben knapp 5,4 Millionen Menschen.

Infektionszahlen in Indien weiter auf hohem Niveau

Die Rufe nach einem landesweiten Lockdown in Indien werden lauter. So fordert die indische Ärztekammer einen kompletten und gut durchdachten Lockdown. Hintergrund sind die anhaltend hohen Infektionszahlen. Das Land meldet 366 161 Neuinfektionen und 3754 weitere Tote. Insgesamt gibt es in Indien inzwischen 22,66 Millionen Infektionen. 246 116 Menschen starben an oder mit dem Virus.

US-Regierung sieht Land am Wendepunkt

Die USA nähern sich nach Einschätzung ihrer Regierung der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie. "Ich würde sagen, dass wir die Kurve kriegen", sagte der Corona-Koordinator des US-Präsidialamts, Jeff Zients, im Sender CNN. Rund 58 Prozent der erwachsenen Amerikaner hätten mindestens eine Impfung bekommen. Die Aufgabe sei es nun, das Vertrauen in Impfstoffe weiter zu stärken und genügend Amerikaner zu impfen. Dadurch könne die Ausbreitung des Virus und seiner Varianten gebremst werden.

US-Präsident Joe Biden hat das Ziel ausgegeben, dass mindestens 70 Prozent aller Amerikaner bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli mindestens einmal geimpft sein sollten. Wenn dies erreicht sei, sei die Pandemie dauerhaft auf eine niedrige Infektionsrate gedrückt, sagte Zients. Handelsministerin Gina Raimondo dämpfte im Sender CBS Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Erholung.

EU bestellt vorerst keinen neuen Impfstoff mehr bei Astra Zeneca

Mitten im Rechtsstreit mit dem Impfstoffhersteller Astra Zeneca wegen Lieferverzögerungen verzichtet die EU-Kommission vorerst auf eine Verlängerung des Vertrags. "Wir haben den Auftrag über den Juni hinaus nicht verlängert", sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Sonntag. Er schlug die Tür für neue Lieferverträge aber nicht zu. "Wir werden sehen, was passiert", sagte er. Breton fügte hinzu, dass das Covid-Mittel von Astra Zeneca "ein sehr guter Impfstoff" sei.

Der Kommissar deutete zugleich an, dass die Kosten für Impfstoffe der zweiten Generation durch den zusätzlichen Forschungsaufwand und mögliche Änderungen an den industriellen Anlagen steigen könnten. Die EU-Kommission hat mit den Partnern Pfizer und Biontech einen Vertrag über zusätzlich bis zu 1,8 Milliarden Dosen ihres Corona-Impfstoffs geschlossen, der bis 2023 gelten soll.

Die erste Runde im Prozess zwischen der EU und Astra Zeneca hatte Ende April keine Annäherung gebracht. Das Gericht peilt eine Entscheidung im Juni an. Astra Zeneca hatte der EU zugesichert, nach Möglichkeit zwischen Dezember 2020 und Juni dieses Jahres 300 Millionen Impfstoff-Dosen zu liefern, davon 180 Millionen im laufenden zweiten Quartal. Im März hatte das Unternehmen dann aber erklärt, voraussichtlich nur ein Drittel der Menge zu liefern. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA untersucht derweil Fälle einer seltenen Nervenerkrankung im Zusammenhang mit einer Impfung gegen das Coronavirus mit dem Mittel von Astra Zeneca.

Merkel lehnt Freigabe von Impfstoff-Patenten ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach Abschluss des EU-Gipfels in Portugal erneut klar gegen eine Freigabe von Impfstoff-Patenten ausgesprochen und einen Vorschlag von US-Präsident Joe Biden damit abgelehnt. "Ich glaube nicht, dass die Freigabe von Patenten die Lösung ist, um mehr Menschen Impfstoff zur Verfügung zu stellen", sagte sie. Eine Lösung über Lizenzen sei besser. Die Patentinhaber, also Firmen wie Biontech mit Sitz in Mainz, arbeiteten mit Nachdruck daran, ihre Produktion zu erhöhen und dafür entsprechende Lizenzen zu vergeben. Dies sei wirksamer als die Infragestellung des Patentschutzes.

Die Zusammenarbeit in der Impfstoff-Produktion zwischen der Europäischen Union und Indien, das besonders schwer von der Pandemie betroffen ist, soll der Bundeskanzlerin zufolge verstärkt werden. Dies werde auch Thema bei den deutsch-indischen Regierungskonsulationen Ende Mai sein. "Impfen ist der Weg aus der Pandemie", sagte Merkel.

Zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron in der Debatte über eine Förderung der globalen Impfstoffproduktion die USA zu einer Aufhebung von Exportbeschränkungen aufgefordert. Die Vereinigten Staaten sollten die Ausfuhr von Corona-Vakzinen und deren Grundstoffen nicht länger einschränken, sagte Macron beim EU-Gipfel.