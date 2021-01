Nordirlands Regierungschefin Arlene Foster hat der EU einen "Akt der Feindschaft" im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoffstreit vorgeworfen. Mit der Kontrolle der Exporte von in EU-Ländern produzierten Impfstoffen schaffe die EU eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland, wie sie das Nordirland-Protokoll eigentlich verhindern solle, schrieb Foster am Freitagabend auf Twitter. Dies sei ein "unglaublicher Akt der Feindschaft" und ein "aggressives und beschämendes Vorgehen". Sie werde Premierminister Boris Johnson zum Handeln aufrufen.

Durch das von London und Brüssel ausgehandelte Nordirland-Protokoll ist der zu Großbritannien gehörende Landesteil trotz des Brexits noch eng an die EU gebunden und folgt weiter den Regeln des EU-Binnenmarkts. Damit soll eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland vermieden werden, die zum Aufflammen alter, gewaltsamer Konflikte führen könnte. Exportkontrollen zwischen der EU und Nordirland würden dieser Regelung widersprechen.

Im Zuge des Streits um Lieferkürzungen des Impfstoffherstellers Astra Zeneca hatte die EU am Freitag angekündigt, den Export von Impfstoffen künftig streng zu überwachen und gegebenenfalls auch zu stoppen. Pharmakonzerne, die auch mit der EU Lieferverträge geschlossen haben, müssen künftig Ausfuhrgenehmigungen beantragen. Die EU bezieht sich in einer Erklärung auf Artikel 16 des Nordirland-Protokolls, der einseitige Schutzmaßnahmen bei unerwarteten negativen Auswirkungen der Einigung erlaubt. Im konkreten Fall will sich die EU damit davor schützen, dass über Nordirland als Hintertür doch unreguliert Impfstoffdosen nach Großbritannien gelangen.

Ein Sprecher der britischen Regierung teilte am Freitagabend mit, Staatsminister Michael Gove habe bereits mit EU-Vizepräsident Maroš Šefčovič gesprochen, um Großbritanniens Sorge darüber auszudrücken, nicht über das Vorgehen der EU informiert worden zu sein. Man werde nun weitere Schritte prüfen. Auch der irische Premier Micheál Martin habe der EU gegenüber seine Besorgnis ausgedrückt, hieß es von einem Regierungssprecher. Aus Brüssel kamen zunächst zurückhaltende Töne: Einige Aspekte der Regelung seien noch "in der Diskussion", wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr.

Italien kündigt Lockerungen an

Italien will trotz Bedenken von Experten von Montag an die Beschränkungen in zahlreichen Regionen lockern. Elf von ihnen würden von orangen Zonen in gelbe umgestuft, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit dürfen dort etwa Gaststätten tagsüber öffnen.

Ein Berater des Ministeriums, Walter Ricciardi, allerdings hatte vor einigen Tagen noch das gegenteil gefordert: einen "echten Lockdown", um nicht Zustände wie in Spanien oder Portugal hinaufzubeschwören. Hintergrund ist die Sorge über neue, ansteckendere Virus-Varianten.

EU-Kommission lässt Astra-Zeneca-Impfstoff zu

Die EU-Kommission erteilt dem Impfstoff des Herstellers Astra Zeneca die Zulassung. Das hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mitgeteilt. "Ich erwarte, dass das Unternehmen die vereinbarten 400 Millionen Dosen liefert. Wir werden weiterhin alles daransetzen, Impfstoffe für Europäer, unsere Nachbarn und Partner weltweit zu sichern", schrieb die Deutsche in ihrem Tweet.

Das Mittel ist nun der dritte in der Europäischen Union zugelassene Covid-19-Impfstoff nach den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna. Da das Astra-Zeneca-Mittel nicht speziell gekühlt werden muss, eignet es sich zum Beispiel auch, um außerhalb von Impfzentren verabreicht zu werden.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte zuvor den Einsatz des Impfstoffes von Astra Zeneca genehmigt. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA empfahl eine bedingte Zulassung des Impfstoffs ab 18 Jahren. Eine Altersobergrenze nannte die EMA nicht. Die Brüsseler Behörde folgt damit einer Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Diese gilt für Personen ab 18 Jahren ohne Altersbeschränkung. Die Behörde wies aber darauf hin, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Präparats bei älteren Menschen gebe, um zu beurteilen, wie effektiv es bei diesen sei. Ein Schutz sei aber zu erwarten, da auch bei den Älteren in den vorliegenden Studien "eine Immunantwort zu beobachten ist." Da zudem verlässliche Informationen zur Sicherheit vorlägen, seien "die wissenschaftlichen Experten der EMA der Ansicht, dass der Impfstoff bei älteren Erwachsenen eingesetzt werden kann".

Trotzdem wird der Impfstoff in Deutschland wohl zunächst nur bei Menschen unter 65 Jahren eingesetzt werden. Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) schließt sich der Einschätzung der EMA nicht an und schreibt in ihren aktualisierten Empfehlungen: "Der Astra-Zeneca-Impfstoff soll im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen in den einzelnen Stufen jeweils nur den Personen angeboten werden, die 18-64 Jahre alt sind." So könnten mit dem Astra-Zeneca-Vakzin zunächst jüngere Menschen aus der höchsten Prioritätsgruppe geimpft werden, etwa Personal in Krankenhäusern oder der Altenpflege.

In Großbritannien wird dagegen der Astra-Zeneca-Impstoff im Rahmen einer Notzulassung bereits seit etwa einem Monat verimpft - und zwar in allen Altersgruppen. "Unsere eigene Zulassungsbehörde hat sehr klar gemacht, dass der Oxford/Astra-Zeneca-Impfstoff sehr gut und wirksam ist, und bereits nach einer Dosis eine sehr hohe Schutzwirkung bietet und sogar noch mehr nach zwei Dosen", sagte der britische Premier Boris Johnson am Donnerstag zu Journalisten. Die Belege zeigten, dass die Behörde der Meinung sei, das Vakzin erziele in allen Altersgruppen eine gute Immunantwort. Die Immunologin Mary Ramsay der Gesundheitsbehörde Public Health England räumte ein, dass die Gruppe der Älteren in den Phase-III-Studien des Impfstoffs klein gewesen sei - andere Daten zur Immunantwort seien jedoch "beruhigend" ausgefallen.

Die Daten zu diesem Wirkstoff seien gründlich geprüft worden, sagte EMA-Chefin Emer Cooke, "die wissenschaftliche Basis unserer Arbeit unterstreicht unsere feste Verpflichtung, die Gesundheit von EU-Bürgern sicher zu stellen". Bei einer bedingten Zulassung ist der Hersteller verpflichtet, auch danach noch Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln. Auch Angaben zu möglichen Nebenwirkungen werden weiterhin geprüft.

"Wir arbeiten 24/7 daran, die Kapazitäten zu erhöhen", sagte Astrazeneca-Chef Pascal Soriot am Freitagabend in einer Videoschalte zu Journalisten. Man tue alles, um die Produktion des Vakzins zu beschleunigen und möglichst schnell viele Impfdosen nach Europa zu liefern. In den nächsten Tagen werde die erste Charge mit den ersten Millionen Dosen geliefert. Außerdem sollten Lieferketten weiter aufgerüstet werden und "Material" nach Europa verlagert werden - Details wollte Soriot dazu jedoch nicht nennen. Anfängliche Probleme bezeichnete Soriot als "Kinderkrankheiten", die man bald gelöst haben werde.

Impfstoff von Johnson & Johnson zeigt mindestens 66 Prozent Wirksamkeit

Der Covid-19-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson hat einer weltweiten Studie zufolge eine Wirksamkeit von 66 Prozent. In einer Studie in den USA habe das Vakzin aber eine höhere Wirksamkeit von 72 Prozent gezeigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Studie umfasste rund 44 000 Teilnehmer auf drei Kontinenten. Der Impfstoff soll den Vorteil bieten, dass von ihm nur eine Dosis verabreicht werden muss und nicht wie üblich zwei. Der Pharmakonzern kündigte an, Anfang Februar eine Notfallzulassung in den USA beantragen zu wollen.

Erstmals Infizierte mit zwei verschiedenen Sars-CoV-2-Varianten

Brasilianische Forscher haben im Süden des Landes bei Infizierten zwei verschiedene Coronavirus-Typen - P.2 und B.1.1.28 - nachgewiesen. Ihren Angaben nach haben sie damit die ersten Menschen entdeckt, die sich gleichzeitig mit zwei verschiedenen Sars-CoV-2-Varianten angesteckt haben. Die Infizierten zeigten bislang milde Krankheitsverläufe.

Die Zahl der Fälle in Brasilien hat am Donnerstag die Schwelle von neun Millionen überschritten. Das Gesundheitsministerium teilt mit, es seien in den vergangenen 24 Stunden 61 811 Neuinfektionen registriert worden. In diesem Zeitraum seien 1386 Menschen mit oder an dem Virus gestorben.

US-Firma Novavax zieht positive Zwischenbilanz bei Impfstoff-Test

Der US-Konzern Novavax erklärt, sein Impfstoff habe in einer Erprobung in Großbritannien eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent gezeigt. Nach ersten Analysen habe die Arznei fast dieselbe Wirksamkeit bei den neu entdeckten Virus-Mutanten. Die Studie, an der 15 000 Menschen zwischen 18 und 84 Jahren teilnahmen, solle Grundlage für das Zulassungsverfahren in Großbritannien, der EU und anderen Staaten werden.

EU prüft Notmaßnahmen zur Impfung

EU-Ratspräsident Charles Michel hat Notmaßnahmen ins Gespräch gebracht, um die Corona-Impfungen in Europa zu beschleunigen. Sollten keine befriedigenden Lösungen mit den Herstellern gefunden werden, "sollten wir alle Optionen prüfen und alle juristischen Mittel und Durchsetzungsmaßnahmen nutzen", schrieb Michel in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an mehrere EU-Staats- und Regierungschefs.

Konkret bringt Michel Artikel 122 der EU-Verträge ins Spiel, der Notmaßnahmen bei Versorgungsengpässen ermöglicht. Die EU-Staaten könnten die EU-Kommission beauftragen, gezielte Maßnahmen zur Beschleunigung der Impfkampagne zu ergreifen, wie es aus EU-Kreisen hieß. Das könnten etwa Vorkehrungen sein, Impfstoffe bereits vor der Zulassung an die EU-Staaten zu verteilen. Es könnte aber auch bis hin zu Zwangslizenzen für Impfstoffe gehen, so dass Konkurrenten diese gegen Gebühr produzieren könnten, sagte ein EU-Vertreter.

Im Art. 122 geht es um "der Wirtschaftslage angemessene Maßnahmen", die beschlossen werden können, "insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit bestimmten Waren (...) auftreten".

Michel reagierte mit dem Schreiben auf einen Brief der Regierungschefs von Österreich, Tschechien, Dänemark und Griechenland von voriger Woche. Sie hatten sich unter anderem für ein schnelles Zulassungsverfahren für Impfstoffe bei der EU-Arzneimittelagentur EMA starkgemacht. Die EMA wird voraussichtlich am Freitag eine Empfehlung zur Zulassung des Mittels von Astra Zeneca geben. Doch hat der Hersteller der EU inzwischen Lieferkürzungen angekündigt. Die Ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt dieses Vakzin zudem nur für Erwachsene unter 65 Jahre.

Südafrika-Mutante in den USA

Die zuerst in Südafrika identifizierte Mutante des Coronavirus breitet sich weiter weltweit aus. Nun ist sie auch in den USA nachgewiesen worden. In South Carolina wurde sie unabhängig voneinander bei zwei Erwachsenen identifiziert, erklärte die zuständige Gesundheitsbehörde des Bundesstaats. Die beiden Personen seien zuvor nicht verreist gewesen, hieß es. "Es sind die ersten beiden Fälle mit dieser Variante in den Vereinigten Staaten", erklärte die Behörde. Auch in Deutschland wurde die Variante bereits nachgewiesen.

US-Experten vermuten, dass die bereits zugelassenen Corona-Impfungen gegenüber der Mutante aus Südafrika, bekannt als B.1.351, etwas weniger wirksam sind. Sie sollen ausreichenden Schutz bieten, allerdings womöglich weniger langfristig. Zudem sollen Antikörper-Behandlungen gegenüber der Variante weniger effektiv sein. Die Erkenntnisse stützen sich bislang aber nur auf vorläufige Daten.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte erst am Mittwoch erklärt, dass die zunächst in Großbritannien nachgewiesene und ansteckendere Variante des Virus bereits in 26 der 50 US-Bundesstaaten festgestellt worden sei. In dieser Woche war im Bundesstaat Minnesota außerdem erstmals die Variante aus Brasilien entdeckt worden.

Experten gehen davon aus, dass die britische Variante bereits deutlich weiter in den USA verbreitet ist. Positive Tests werden in den USA noch verhältnismäßig selten einer Genom-Sequenzierung unterzogen, mit der neue Varianten festgestellt werden können.

WHO warnt vor zu frühen Lockerungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt Europa vor verfrühten Lockerungen im Kampf gegen das Coronavirus. Die Ansteckungsraten seien noch zu hoch und die Gesundheitssysteme noch immer stark belastet, sagt WHO-Europa-Direktor Hans Kluge. Es sei zu früh, um nachzulassen. Um die Übertragungsraten zu senken, seien nachhaltige und konsequente Anstrengungen erforderlich. "Wir haben harte Lektionen gelernt - das schnelle Öffnen und Schließen und Wiederöffnen ist eine schlechte Strategie", sagt er. "Wir müssen geduldig sein, es wird Zeit brauchen, um zu impfen."

Vergangene Woche hatte Griechenland seine Beschränkungen gelockert. Dort wächst nun die Sorge über wieder steigende Infektionszahlen. Nachdem die Regierung vergangene Woche den Geschäften erlaubt hatte, wieder zu öffnen, lag die Zahl der Neuinfektionen von Mittwoch auf Donnerstag bei 858 Fällen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl für die rund elf Millionen Einwohner Griechenlands zwar niedrig, allerdings hat sie sich damit seit der Öffnung der Geschäfte verdoppelt.

Die Entwicklung beunruhigt die griechischen Experten - die Lockerungen müssten allesamt auf den Prüfstand gestellt werden. Der Anstieg sei erwartet worden, allerdings nicht in der Geschwindigkeit, sagten Virologen und Lungenärzte in griechischen Medien. Der R-Wert liege zwar immer noch unter 1, aber der Plan, am kommenden Montag die weiterführenden Schulen zu öffnen, müsse überdacht werden, sagte Charalambos Gogos, Medizinprofessor der Universität Patras, am Donnerstag dem Fernsehsender Mega. Zumindest in stärker betroffenen Regionen sollten die Schulen geschlossen bleiben, forderte er.

WHO-Experten nehmen Untersuchungen in Wuhan auf

Mit dem Ende der Quarantäne-Zeit nach der Ankunft vor zwei Wochen hat ein Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seine Erkundung der Ursprünge der Corona-Pandemie in China begonnen. Die WHO-Experten verließen am Donnerstag ihr Quarantäne-Hotel in der zentralchinesischen Provinzhauptstadt Wuhan, wo das neuartige Coronavirus Ende 2019 erstmals festgestellt worden war.

Geleitet wird die WHO-Delegation von Peter Ben Embarek, einem Experten für Tierkrankheiten, die auf andere Spezies übergehen. International wird von der Führung in Peking verlangt, eine transparente Untersuchung zu ermöglichen. Vor allem die USA haben China vorgeworfen, das Ausmaß des ersten Ausbruchs vertuscht und damit zu der weltweiten Verbreitung des Virus beigetragen zu haben.

Kritisiert wird auch, dass chinesische Experten die erste Phase der Untersuchung durchgeführt haben. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte sich zudem "sehr enttäuscht" gezeigt, weil sich die Einreiseerlaubnis für das Team zu dem lang erwarteten Einsatz verzögert hatte.