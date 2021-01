Der amtierende niederländische Regierungschef Mark Rutte hat eine nächtliche Ausgangssperre vorgeschlagen. Sie soll von 20.30 Uhr bis 4.30 Uhr dauern und zunächst bis 9. Februar befristet sein. Anders lasse sich die Infektionslage nicht mehr in den Griff bekommen, sagte Rutte am Mittwoch mit Blick auf das mutierte Corona-Virus aus Großbritannien, das in den Niederlanden um sich greift, und weitere Varianten. Das Parlament muss der Ausgangssperre noch zustimmen. Wer dann ohne Ausnahmegenehmigung angetroffen würde, riskiere eine Buße in Höhe von 95 Euro, sagte Rutte.

Für die Niederländer ist das Ausgangsverbot ein politisch heikles Thema. Die Erinnerung an die nächtliche "Sperrzeit", mit der die verhassten deutschen Besatzer das Land während des Zweiten Weltkriegs quälten, ist noch sehr lebendig. Umso drastischer schilderten Ministerpräsident Rutte und der kommissarische Gesundheitsminister Hugo de Jonge die möglichen Folgen, falls die geltenden Maßnahmen nicht verschärft würden. "Ich will auch keine Ausgangssperre, niemand will das, aber wir glauben, dass es sein muss", sagte Rutte. "Wir sehen eine dritte Welle auf uns zukommen", sagte De Jonge. Die britische Variante werde im März oder April dominieren im Land, sie verbreite sich derzeit mit einer R-Zahl von 1,3.

Den Bürgern wird zudem "dringend empfohlen", täglich nur noch höchstens einen Besucher zu Hause zu empfangen. Einreisen aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien und mehreren anderen Staaten werden von Samstag an verboten.

Russland beantragt Zulassung von Impfstoff "Sputnik V" in der EU

Russland strebt eine Registrierung seines Corona-Impfstoffes "Sputnik V" in der Europäischen Union an. Ein entsprechender Antrag sei bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eingereicht worden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds am Mittwoch in Moskau mit, der das Vakzin mitfinanziert und im Ausland vermarktet. Mit einer Prüfung werde im nächsten Monat gerechnet. Bereits von diesem Freitag an will sich Russland die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von "Sputnik V" von der Weltgesundheitsorganisation WHO beurteilen lassen.

Der Wirkstoff war Mitte August als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben worden, obwohl bis dahin wichtige Tests ausgestanden hatten. Das hatte international Kritik ausgelöst. Unabhängige Studien sind bisher nicht bekannt. In Russland laufen Impfungen mit "Sputnik V" bereits seit Anfang Dezember - parallel zur Testphase III. Bis zum Sommer sollen nach dem Willen der russischen Regierung 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Bislang haben mehr als anderthalb Millionen Menschen das Vakzin erhalten. Mit "EpiVacCorona" hat die russische Regierung bereits einen zweiten Impfstoff freigegeben. Nach Angaben der Behörden soll mit der Massenproduktion im nächsten Monat begonnen werden. Bis März werde deshalb ausschließlich "Sputnik V" gespritzt.

Russland verkauft das Vakzin auch ins Ausland - unter anderem nach Ungarn, Kasachstan und Turkmenistan in Zentralasien. Russischen Angaben zufolge kommt es auch nach einer Notzulassung etwa in Argentinien, Bolivien, Serbien und Venezuela zum Einsatz. Nach Ansicht von Experten sind verschiedene Impfstoffe notwendig, um die Pandemie weltweit zu bekämpfen.

Biden: "Um zu heilen, müssen wir uns erinnern"

Am Abend vor ihrer Vereidigung haben Joe Biden und Kamala Harris mit einer Gedenkzeremonie an die Hunderttausenden Corona-Toten im Land erinnert. "Um zu heilen, müssen wir uns erinnern", sagte der künftige US-Präsident am Dienstagabend (Ortszeit) bei der Zeremonie in der Hauptstadt Washington. Die künftige Vizepräsidentin Harris sagte, über viele Monate hätten die Amerikaner allein getrauert. An diesem Abend trauere die Nation zusammen. Sie hoffe, dass das Land mit der Erkenntnis aus der Krise hervorgehe, die einfachen Momente mehr wertzuschätzen und sich füreinander zu öffnen.

Biden und Harris sollen am Mittwochmittag in Washington vereidigt werden. Für die Zeremonie, an der die beiden gemeinsam mit ihren Ehepartnern teilnahmen, war das Reflexionsbecken am Lincoln Memorial in Washington beleuchtet. Auch in anderen US-Städten gab es Lichtinstallationen an öffentlichen Gebäuden im Gedenken an die Opfer der Pandemie in den USA.

Am Dienstag hatten die Vereinigten Staaten in der Corona-Krise einen weiteren düsteren Meilenstein überschritten: Mehr als 400 000 Menschen sind dort seit Beginn der Pandemie nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben, wie aus neuen Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach mehr als 3000 neue Tote und mehr als 200 000 Neuansteckungen binnen 24 Stunden verzeichnet. In absoluten Zahlen gemessen sind die USA das Land mit den meisten nachgewiesenen Ansteckungen und Todesfällen. Biden hat die Eindämmung der Pandemie zu einer der wichtigsten Prioritäten seiner künftigen Regierung erklärt.

Biden-Sprecherin: Einreisestopp aus Europa soll nicht aufgehoben werden

Der neue US-Präsident Joe Biden will die Einreiseverbote für Passagiere aus Europa aufrechterhalten und damit eine Verfügung des scheidenden Präsidenten Donald Trump aufheben. Trump hatte ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas und aus Brasilien in die USA angeordnet. Die Beschränkungen für Reisende aus dem Schengen-Raum, aus Großbritannien und aus Irland sowie aus Brasilien würden zum 26. Januar aufgehoben, hieß es in einer am Montagabend (Ortszeit) vom Weißen Haus verbreiteten Verfügung. Trump verwies darauf, dass von diesem Datum an bei allen internationalen Flügen in die USA vor der Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests vorgeschrieben sei.

Auf medizinischen Rat hin plane die Regierung keine Aufhebung der Einreiseverbote, twitterte eine Sprecherin Bidens am Montag - unmittelbar nachdem Trump deren Annulierung angekündigt hatte. "Da sich die Pandemie verschlimmert und sich hochansteckende Varianten auf der ganzen Welt verbreiten, ist es nicht der Moment, Einschränkungen internationaler Reisen aufzuheben", twitterte die Sprecherin.

Trumps Amtszeit endet an diesem Mittwoch mit der Vereidigung seines Nachfolgers Joe Biden. Biden hat den Kampf gegen die Pandemie zu einem seiner wichtigsten unmittelbaren Ziele erklärt. Die Pandemie ist in den USA weiter außer Kontrolle. Seit Bekanntwerden des ersten Falls vor rund einem Jahr sind nach einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität mehr als 24 Millionen Coronavirus-Infektionen in den USA nachgewiesen worden. Etwa 400 000 Menschen kamen ums Leben.

Trump hatte den Einreisestopp für Ausländer Mitte März 2020 wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in mehreren europäischen Staaten verhängt. Derzeit dürfen Reisende aus dem Schengenraum, Großbritannien und Irland bis auf Ausnahmen nicht in die USA einreisen. Trump hatte auch strikte Einreisestopps für Ausländer aus China und Iran erlassen und zuletzt weitgehende Einreisebeschränkungen für Menschen aus Brasilien eingeführt. Auch Reisen über die Grenze der USA zu den Nachbarländern Kanada im Norden und Mexiko im Süden sind wegen der Pandemie eingeschränkt.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass vom 26. Januar an ein negativer Corona-Test für Flüge in die USA verbindlich ist. Die Regelung wird für alle internationalen Flüge in die USA gelten, unabhängig vom Abflugort und der Staatsbürgerschaft oder des Visums der Reisenden.

Großbritannien verzeichnet weltweit höchste Corona-Todesquote

Großbritannien verzeichnet derzeit relativ zur Bevölkerung die weltweit höchste Anzahl von Corona-Todesfällen. Im gleitenden Sieben-Tage-Durchschnitt waren es zuletzt mehr als 16,5 Tote pro einer Million Menschen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Universität Oxford hervor, die sich auf Daten der Johns-Hopkins-Universität bezieht. Damit liegt Großbritannien knapp vor Tschechien und Portugal und deutlich vor Deutschland und den USA, die beide in diesem Zeitraum im Schnitt mehr als neun Todesopfer pro einer Million Einwohner verzeichneten.

Wieder mehr als 100 Neuinfektionen an einem Tag in China

China meldet 118 neue Ansteckungen. Damit liegt die Zahl der Infektionen den siebten Tag in Folge bei mehr als 100. Das ist der schwerste Ausbruch der Seuche seit März vergangenen Jahres. Die meisten Neuansteckungen werden mit 43 in der nordostchinesischen Stadt Jilin registriert.

Die Behörden haben im Januar mehr als 28 Millionen Menschen unter häusliche Quarantäne gestellt, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

EU-Kommission setzt hohes Impfziel bis zum Sommer

Die EU-Kommission will die Mitgliedsstaaten dazu drängen, mindestens 70 Prozent der Bevölkerung bis zum Sommer geimpft zu haben. Das geht aus einem Entwurf hervor, der der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegt und der am Dienstag veröffentlicht werden soll. In dem Papier der Kommission heißt es: "Um ehrgeizige Impfbemühungen zu gewährleisten", seien konkrete Ziele unerlässlich. Dazu zähle auch, dass die Mitgliedsstaaten bis März 2021 mindestens 80 Prozent der Angehörigen der Gesundheits- und Sozialberufe und Menschen über 80 Jahre geimpft haben sollten.

Außerdem sollen sich die Mitgliedsstaaten bis Ende des Monats auf ein Impfzertifikat einigen, das in Gesundheitssystemen in der gesamten EU anerkannt und verwendet werden könne - und das in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dann auch weltweit gelten könne. Solche Zertifikate könnten dann eine Quarantäne oder Testanforderungen ersetzen, um zu beweisen, dass "kein hohes Risiko mehr bestehe", wenn eine Person reise.

Zudem empfiehlt die Kommission, fünf bis zehn Prozent aller positiven Coronavirus-Tests zu sequenzieren, um Virus-Mutationen zu entdecken. Die Empfehlungen der Kommission sind für die Mitgliedsstaaten nicht bindend.

WHO kritisiert Kluft bei Impfungen zwischen reichen und armen Ländern

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut die gewaltige Kluft bei den Corona-Impfungen zwischen den reichen und den armen Ländern scharf kritisiert. Während in mindestens 49 wohlhabenden Staaten inzwischen 39 Millionen Dosen verabreicht worden seien, liege die Zahl der gespritzten Dosen in einem der besonders armen Länder bei gerade einmal 25, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag zum Auftakt einer mehrtägigen Sitzung des WHO-Exekutivrates.

"Nur 25 Dosen wurden in einem der ärmsten Länder verabreicht, nicht 25 Millionen, nicht 25 000, nur 25", betonte der WHO-Chef. Das sei nicht hinnehmbar. Um welches Land es sich dabei konkret handelt, sagte er nicht. "Ich muss unverblümt sagen: Die Welt steht am Rand eines katastrophalen moralischen Versagens."

Die Zahl der bilateralen Verträge reicher Staaten mit den Impfstoffherstellern nehme deutlich zu. Während im vergangenen Jahr 44 solche Kontrakte geschlossen worden seien, seien es in den ersten Tagen 2021 bereits zwölf, sagte Tedros. Diese "Ich-zuerst-Haltung" gefährde nicht nur die Bevölkerung in den armen Ländern, sondern werde zu einer Verlängerung der Dauer der Pandemie führen, warnte Tedros. Er appellierte an die reichen Länder, die sich viel Impfstoff gesichert hätten, ihre Zusagen einzuhalten und Dosen auch über die internationale Corona-Impfinitiative Covax an die 92 angeschlossenen Länder zu verteilen.