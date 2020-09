Im Vereinigten Königreich reagiert man in Wales auf die steigenden Infektionszahlen mit einer Verschärfung der Maßnahmen. In großen Teilen der im Westen gelegenen Region Großbritanniens gilt angesichts steigender Infektionszahlen ab Dienstagnachmittag wieder ein Lockdown.

Die Coronaschutz-Auflagen würden in vier Bezirken verschärft, teilt das Gesundheitsministerium von Wales mit. So seien Ein- und Ausreisen nur noch in begründeten Fällen erlaubt, dazu gehörten Arbeit und Ausbildung. Auch für private Treffen gelten wieder strengere Regeln.

Angst vor Corona: Protest erzwingt Abbruch im Madrider Opernhaus

Der lautstarke Protest des Publikums wegen zu geringer Sicherheitsabstände auf den Rängen hat zum Abbruch einer Vorstellung im Madrider Opernhaus Teatro Real geführt. Die Gäste auf den oberen, billigeren Rängen protestierten am Sonntagabend mit Buhrufen und Schreien, sie klatschten in die Hände und trampelten mit den Füßen, wie spanische Medien berichteten. Die Aufführung der Oper "Un ballo in maschera" (Ein Maskenball) von Giuseppe Verdi habe trotz des Protests begonnen, sei aber wegen der anhaltenden Empörungsbekundungen bald abgebrochen worden.

Das Real teilte mit, der Protest "einer Minderheit" habe den Abbruch erzwungen, obwohl man "alle geltenden Vorschriften befolgt" habe. Lediglich 51,5 Prozent aller Plätze seien besetzt gewesen. Man werde eine Untersuchung des "bedauerlichen Zwischenfalls" einleiten, damit er sich in Zukunft nicht wiederhole, hieß es.

Die Zeitung ABC sprach von einem Skandal. Videos, die von Medien und Besuchern gepostet wurden, zeigen, dass die oberen Ränge dicht gefüllt waren, während im Parkett viele Sitze unbesetzt blieben.

Schriftstellerin Rosa Montero klagte auf Twitter: "Ich war da und es war eine Schande. Es gab überhaupt keine Sicherheitsabstände." Sie widersprach jedoch der Aussage, nur die billigeren Ränge seien betroffen gewesen. Auf den teuersten Plätzen ganz vorne sei man ebenfalls "zusammengepfercht" gewesen. "Ich fürchte, es war eher totales Unvermögen denn Diskriminierung."

Mit mehr als 640 000 Infektionen und fast 30 500 Toten ist Spanien das von der Corona-Pandemie am schlimmsten getroffene Land Westeuropas.

Tschechischer Gesundheitsminister tritt zurück

Inmitten steigender Corona-Infektionszahlen hat der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtěch seinen Rücktritt erklärt. Er wolle neuen Raum für die Lösung der Krise eröffnen, sagte der 33-Jährige am Montag. Ministerpräsident Andrej Babiš dankte seinem Parteikollegen bei Twitter für seine geleistete Arbeit. Er habe die erste Infektionswelle im Frühjahr "auf unglaubliche Weise" gemeistert.

In den letzten Wochen war die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Tschechien rapide angestiegen. Fast täglich waren neue Höchststände zu vermelden. Experten sprachen von einer "zweiten Welle" des Infektionsgeschehens. Vojtěch wollte die Maßnahmen schon früher verschärfen, wurde aber teilweise von Regierungschef Babiš wieder zurückgepfiffen. Die Opposition sprach von einem Bauernopfer vor den Regional- und Senatswahlen in weniger als zwei Wochen. Zugleich forderte sie schnellen Ersatz.

Bis Montag stieg die Gesamtzahl der jemals Infizierten in Tschechien um 985 auf knapp 49 300. In Verbindung mit einer Covid-19-Erkranung starben 503 Menschen. Etwa die gleiche Zahl befand sich aktuell im Krankenhaus in Behandlung. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.

Englands Chefmediziner sieht Großbritannien an einem "kritischen Punkt"

Englands Chefmediziner Chris Whitty warnt vor einem "sehr herausfordernden Winter". Die Pandemie entwickle sich in Großbritannien in die falsche Richtung, zitieren britische Medien vorab aus einer Rede, die Whitty im Laufe des Tages halten soll. "Wir schauen uns die Daten an um zu sehen, wie wir die Ausbreitung des Virus vor einer sehr herausfordernden Winterperiode handhaben können." Das Land sei an einem "kritischen Punkt".

Aufgrund der sich dramatisch verschlimmernden Corona-Lage, erwägt die britische Regierung einen erneuten landesweiten Lockdown, wie am Wochenende bekannt geworden war. Einem Bericht der Financial Times zufolge haben Wissenschaftler der Regierung diese Maßnahme empfohlen, um den stark ansteigenden Infektionszahlen entgegenzuwirken. Als Zeitpunkt empfiehlt das Beratergremium demnach die Schulferien im Oktober. Der BBC zufolge könnte die Maßnahme nächste Woche verkündet werden.

"Wir möchten einen nationalen Lockdown vermeiden, aber wir sind darauf vorbereitet", räumte Gesundheitsminister Matt Hancock im BBC-Interview ein. Es sei das "letzte Mittel der Verteidigung". Man versuche zunächst die Verbreitung des Virus durch lokale Beschränkungen aufzuhalten. In einigen Regionen, wie Teilen von Schottland, im Süden von Wales und im nördlichen England habe man die Maßnahmen zum Schutz bereits verstärkt. Mehr als zehn Millionen Menschen sind von den Einschränkungen betroffen.

Hancock ging nicht konkret auf den Bericht der Financial Times ein. Premierminister Boris Johnson hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass ein zweiter landesweiter Lockdown für die Wirtschaft "desaströs" wäre.

Hancock sprach nicht nur von einer steigenden Zahl an Infektionen. Auch nehme die Zahl der Covid-19 Patienten in Kliniken zu. Die Zahl der Infizierten in Großbritannien, die stationär behandelt werden, verdoppelt sich alle acht Tage.

Innerhalb Europas ist Großbritannien mit Blick auf die Todesfälle das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land. Bereits fast 42 000 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden waren, sind dem britischen Gesundheitsministerium zufolge gestorben. Nach Angaben der Statistikbehörde ONS starben 57 500 Menschen, auf deren Sterbedokumenten eine Corona-Infektion vermerkt war. Die Statistiken gehen unterschiedlich mit Verdachtsfällen und Zeiträumen um. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Rekord bei Neuinfektionen in Dänemark, Litauen und der Slowakei

Dänemark hat den höchsten Tageswert an Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie registriert. Wie am Samstag aus Zahlen des dänischen Gesundheitsinstituts SSI hervorging, wurden seit dem Vortag 589 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt - das ist der höchste Wert, seit das Virus Ende Februar erstmals in dem Nachbarland Deutschlands nachgewiesen worden war.

Die heutigen Zahlen lassen sich allerdings nur schwer mit denjenigen der ersten Hochphase der Corona-Krise im Frühjahr vergleichen, weil in Dänemark wie in zahlreichen anderen Ländern heute viel mehr auf Corona getestet wird. Dennoch sind die dänischen Behörden und die Regierung in Kopenhagen besorgt über den Anstieg der vergangenen Wochen, der vor allem mit einigen lokalen Ausbrüchen, etwa in der Hauptstadtregion, zusammenhängt.

Die Regierung versucht gegenzusteuern, indem seit Samstag landesweit eine Reihe von Beschränkungen gelten: Unter anderem müssen Restaurants und Kneipen nun bereits um 22 Uhr schließen, in den Lokalen muss zudem ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die maximale Teilnehmerzahl bei Versammlungen wurde wieder auf 50 herabgesetzt. Insgesamt sind rund 22 000 Corona-Fälle in Dänemark bestätigt worden, 635 infizierte Personen starben.

Auch in Litauen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht. Nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde in Vilnius vom Samstag wurden in dem baltischen EU-Land in den vergangenen 24 Stunden 99 positive Tests verzeichnet - und damit der höchste Anstieg von neuen Fällen binnen eines Tages seit Ausbruch der Pandemie. Die bisherigen Höchstwerte innerhalb von 24 Stunden hatten nach Angaben der Agentur BNS bei knapp über 60 gelegen. Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete insgesamt bislang 3664 bestätigte Infektionen und 87 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Die Slowakei hat bereits zum zweiten Mal in zwei Tagen einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Der Tageswert lag bei 290, teilte das Nationale Gesundheits-Informationszentrum am Samstag mit. Auch dies ist der höchste Wert sei dem Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Höchstwert wurde einen Tag zuvor erfasst, er betrug 235 Fälle. In der Slowakei, in der rund 5,5 Millionen Menschen leben, haben sich nach offiziellen Angaben bislang 6546 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 39 Menschen starben demnach im Zusammenhang mit dem Virus.