Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

Portugal hat am Mittwoch den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen. Nachdem das Land bisher relativ gut durch die Corona-Krise gekommen ist, steigen die Infektionszahlen jetzt stark. Die Lage sei "ernst", sagte Regierungschef António Costa. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden stieg am Mittwoch auf 2072. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt damit mehr als 91 000. 2117 Menschen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben. Die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten ist in etwas mehr als einem Monat von gut 300 auf knapp 1000 gestiegen. Besonders betroffen sind der Norden und der Großraum Lissabon.

Der Katastrophenfall gilt ab Donnerstag für zunächst 15 Tage. Die Anordnung ermögliche es der Regierung bei Bedarf Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und andere einschneidende Maßnahmen durchzusetzen, sagte Costa nach einem Treffen mit seinem Kabinett in Lissabon. In der Öffentlichkeit sollen sich maximal nur noch fünf Menschen versammeln dürfen. Die erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Ferien wird auf 50 beschränkt. Das Tragen einer Maske soll außerhalb der eigenen Wohnung obligatorisch sein. Bei der Arbeit und in Schulen wird die Benutzung der Corona-Warn-App "Stay Away" (Halte Abstand) Vorschrift. Das Parlament muss den Maßnahmen noch zustimmen. In Portugal leben 10,3 Millionen Menschen. Die Bundesregierung warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Region Lissabon.

Neuer Corona-Rekord trotz verschärfter Regeln in Tschechien

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Trotz verschärfter Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie steigen die Corona-Zahlen in Tschechien weiter an. Am Mittwoch wurden 9544 neue Fälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Prag am Donnerstag bekanntgab. Das war der höchste Wert an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten stieg damit auf knapp 140 000. Rund 2700 Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stieg auf 1172.

Die Regierung kündigte an, rund 4000 Krankenhausbetten zu kaufen, um unter anderem in Messehallen Behelfseinrichtungen für einen möglichen Ansturm aufzubauen. "Die Zahlen sind katastrophal - es eilt wirklich sehr", sagte Ministerpräsident Andrej Babis der Agentur CTK zufolge vor seinem Abflug zum EU-Gipfel in Brüssel. Er habe über mögliche Hilfen auch "mit der bayerischen Seite" gesprochen, man wolle die Situation aber möglichst allein meistern.

Seit Mittwoch sind alle Restaurants, Kneipen und Bars geschlossen. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten. Alle Schulen haben Fernunterricht eingeführt. Es dürfen sich sowohl drinnen als auch draußen nur noch maximal sechs Menschen treffen. Sport- und Kulturveranstaltungen sind untersagt. Die Maskenpflicht wurde ausgeweitet. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.

Macron kündigt nächtliche Ausgangssperren für Großstädte an - Gastronomen verärgert

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat für Paris und zahlreiche weitere große Städte im Land nächtliche Ausgangssperren angekündigt. Diese Ausgangssperren würden ab Samstag zwischen 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens für mindestens vier Wochen gelten, sagte Macron am Mittwochabend in einem TV-Interview. Neben dem Großraum Paris seien die Metropolen Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Toulouse und Montpellier betroffen, so Macron.

Die Sperre gelte unter anderem für Kinos, Restaurants, Theater. Über diese Maßnahme war bereits zuvor spekuliert worden. Es werde Kontrollen und Strafen geben, kündigte der Staatschef an. Das Ziel sei es, das Wirtschaftsleben weiter am Leben zu halten - Hilfen für die Unternehmen würden fortgeführt. "Wir werden weiter arbeiten", betonte Macron. "Wir haben die Kontrolle nicht verloren", betonte er außerdem, aber die Situation sei "besorgniserregend".

Die Corona-Lage im Land verschlechtert sich seit Wochen. Frankreich mit seinen etwa 67 Millionen Einwohnern hatte am Wochenende annähernd 27 000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet - ein Rekord. Am Mittwoch wurden 22 591 neue Ansteckungen gemeldet.

Bei Frankreichs Gastronomen herrscht große Wut über die von Präsident Emmanuel Macron angekündigten nächtlichen Ausgangssperren. "Wir sind am Ende unserer Kräfte, wir können das nicht mehr", sagte Didier Chenet, Präsident des Hotel- und Gastroverbands GNI, dem Sender Franceinfo am Donnerstag. Diese Maßnahme werde ergriffen, um eine bestimmte Anzahl von Menschen abzuschrecken, die Gastronomen seien diejenigen, die den Preis dafür zahlten.

"Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, die um 21.00 Uhr zu Hause sein müssen? Wie gehen wir mit unseren Kunden um? Wann schmeißen wir sie raus?", fragte Chenet. "Wir sind keine Bettler, wir wollen arbeiten, aber da wir an der Arbeit gehindert werden, sollten die Schuldigen die Verantwortung übernehmen." Die Schuld liege bei der Regierung. Dass Kurzarbeit zu 100 Prozent finanziell vom Staat ausgeglichen werden, reiche nicht aus, so Chenet.

Viele Tote in Polen, Neuinfektionen in Italien steigen stark

Noch vor wenigen Wochen hatte Italien verhältnismäßig wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Jetzt registriert das vor allem zu Beginn der Krise mit vielen Toten heftig getroffene Land einen neuen Rekordwert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden binnen 24 Stunden 7332 Neuinfektionen festgestellt - so viele wie noch nie. Allerdings werden inzwischen viel mehr Tests als am Anfang gemacht, so dass viele Experten von einem direkten Vergleich der Werte abraten. Am 21. März, in der Hochphase der Pandemie, waren knapp 6600 neue Fälle verzeichnet worden. Der neue Wert ist auch ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Dienstag, als 5901 neue Corona-Fälle gemeldet wurden. Die Behörden meldeten zudem 43 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In Polen starben binnen eines Tages so viele Menschen am oder mit dem Coronavirus wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Das Gesundheitsministerium meldet 116 weitere Todesfälle. Damit steigt die Gesamtzahl auf 3217. Auch bei den Neuinfektionen verzeichnet Polen einen Rekord. Es gibt 6526 positive Testergebnisse, insgesamt 141 804. Immer mehr Covid-19-Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden. Ärzte warnen bereits vor einer Überlastung des Gesundheitssystems.

Russland registriert zweiten Impfstoff

Im Kampf gegen das Coronavirus gibt es in Russland einen zweiten Impfstoff. Dies Vakzin sei am Mittwoch registriert worden, sagte Präsident Wladimir Putin der Staatsagentur Tass zufolge in Moskau. Das Serum trägt den Namen "EpiVacCorona".

Russland hatte Mitte August den weltweit ersten Impfstoff gegen das Coronavirus für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben. International haben Wissenschaftler erhebliche Bedenken gegen "Sputnik V" geäußert, weil das Serum noch vor Abschluss wichtiger Tests registriert wurde. Russische Wissenschaftler haben die Kritik zurückgewiesen und behaupten, der Impfstoff erzeuge Immunität und habe keine schwerwiegenden Nebenwirkungen.

Vor Massenimpfungen zum Jahresende sollen Lehrer und Ärzte den Impfstoff bekommen - angeblich freiwillig. "Wir müssen jetzt die Produktion unseres ersten und unseres zweiten Impfstoffs erhöhen", sagte Putin. Zuerst solle der russische Markt bedient werden. Die Freigabe des zweiten Impfstoffs erfolgte am Tag mit der höchsten Zahl von Corona-Neuinfektionen. Mehr als 14 000 Menschen in Russland haben sich innerhalb eines Tages mit dem Coronavirus infiziert. Damit gibt es bislang mehr als 1,3 Millionen Infektionen. Über eine Million Menschen gelten als genesen.

Krankenhäuser in den Niederlanden überfüllt

Der rasante Anstieg an Neuinfektionen in den Niederlanden bringt das Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze. In den Städten Amsterdam, Rotterdam und Den Haag wurden Notaufnahmen zeitweise geschlossen, wie der Leiter des Netzwerkes Akute medizinische Versorgung, Ernst Kuipers, sagte. Weil es nicht ausreichend Betten und Pflegepersonal gegeben habe, seien Erste-Hilfe-Abteilungen für mehrere Stunden geschlossen und Patienten in andere Krankenhäuser verlegt worden.

Ernst Kuipers warnte, dass sogar im günstigsten Fall 40 Prozent der regulären medizinischen Versorgung gestrichen werden müsste, weil die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 ins Krankenhaus gebracht werden, stetig zunimmt - seit Ausbruch der Pandemie gab es im Land nachweislich rund 190 000 Infektionen und 6631 Todesfälle. Im schlimmsten Fall könnte die Reduzierung in der Gesundheitsversorgung auch bis zu 75 Prozent betragen. "Dann bleibt neben der Covid-19-Pflege nur noch die Erste Hilfe übrig", sagte Kuipers.

Zuvor war bekannt geworden, dass die niederländische Regierung einen zeitweisen Lockdown verhängt. Das teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwoch mit. Die Regierung reagierte damit auf die dramatisch steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In den vergangenen sieben Tagen waren 252 Infektionen pro 100 000 Einwohner gemeldet worden. Am schlimmsten betroffen sind Amsterdam und Rotterdam mit je etwa 410 Infektionen pro 100 000 Einwohner. Fast in allen Regionen sei die Lage "alarmierend", sagte Rutte. In der vergangenen Woche registrierte das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM fast 44 000 Neuinfektionen - 60 Prozent mehr als in der Vorwoche.