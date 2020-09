Wegen der Coronavirus-Pandemie kann der traditionelle Wiener Opernball 2021 nicht stattfinden. Aufgrund der Infektionslage will die österreichische Bundesregierung die Absage an diesem Mittwoch beschließen. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zur Nachrichtenagentur APA. Es wäre "verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten".

Die beiden führenden Köpfe der Regierung hoben die Bedeutung der Veranstaltung hervor. Letztlich müsse aber wegen der steigenden Infektionszahlen "der Schutz der Gesundheit Vorrang haben". Am aktuellen Spielbetrieb der Staatsoper und anderer Theater würde die Absage vorerst nichts ändern. Bereits zuvor waren andere Wiener Traditionsbälle abgesagt worden.

Johnson erwägt im Kampf gegen Pandemie Einsatz des Militärs

Der britische Premier Boris Johnson will zur Kontrolle schärferer Corona-Maßnahmen in England möglicherweise auch das Militär einsetzen. Man werde die schärferen Corona-Maßnahmen streng überprüfen und Geldstrafen verhängen, verkündete Johnson im Londoner Parlament. Die Polizei werde dabei präsenter in den Straßen des Landes sein, gegebenenfalls könne zur Verstärkung auch das Militär eingesetzt werden.

Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Krise in Großbritannien verschärft Johnson für England erneut die Schutzvorkehrungen. Pubs und Restaurants sollen von Donnerstag an spätestens um 22 Uhr schließen. Außerdem wird nur noch Service am Tisch erlaubt sein.

Die Regierung weitet zudem die Maskenpflicht aus: Auch in Taxis oder Geschäften soll das Maskentragen künftig verpflichtend sein, genauso wie in Pubs oder Restaurants, wenn man sich gerade nicht an seinem Sitzplatz befindet. Hochzeiten sind nur noch mit 15 Teilnehmern erlaubt.

Außerdem forderte Johnson Arbeitnehmer wieder auf, wenn möglich von zuhause zu arbeiten - eine Kehrtwende, nachdem er wochenlang eine große "Back to Office"-Kampagne ("Zurück ins Büro") propagiert hatte.

Das Land befinde sich an einem "gefährlichen Wendepunkt", sagte der Premier. In den vergangenen Tagen kamen fast täglich 3500 bis 4400 neue Fälle hinzu, die Zahl der Infektionen innerhalb von sieben Tagen verdoppelte sich ungefähr. Verbreite sich das Virus ungehindert im gleichen Tempo weiter, könnte Großbritannien Mitte Oktober fast 50 000 Fälle pro Tag zählen, warnen führende Gesundheitsexperten.

Philippinen verlängern Katastrophenzustand um ein Jahr

Auf den Philippinen gilt wegen der Coronavirus-Pandemie seit März der Katastrophenzustand - jetzt hat Präsident Rodrigo Duterte ihn um ein Jahr verlängert. Dadurch bleibt es den Behörden bis September 2021 möglich, die Preise für wichtige Versorgungsgüter wie Reis oder Öl für Kochstellen zu kontrollieren. Außerdem können sie Finanzmittel für Notfälle schneller abrufen. Quarantäne-Vorschriften und Abstandsregeln bleiben in Kraft.

Zugleich kündigte Duterte an, das Ausreiseverbot für philippinische Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger und andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen aufzuheben, die einen abgeschlossenen Arbeitsvertrag im Ausland haben. Wer keinen solchen Vertrag hat, muss dagegen im Land bleiben, damit die medizinische Versorgung dort gesichert bleibt.

Mittlerweile verzeichnen die Philippinen offiziell mehr als 290 000 Infektionen und knapp 5000 Tote. Kritik, die Regierung unternehme zu wenig, wies Duterte zurück. Er könne die Philippinen ja wohl nicht mit Pestiziden besprühen und alle umbringen lassen, sagte der für seine unverblümte Sprache bekannte Präsident in Davao. "Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist eine Maske aufzusetzen, eine Gesichtsmaske und das war's - und auf die Impfung warten", sagte er.

Studie: Erschöpfung als Covid-19-Folge offenbar verbreitet

Einer kleinen Studie zufolge könnten anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung recht häufige Folgen überstandener Covid-19-Erkrankungen sein. Frauen seien dabei häufiger betroffen als Männer, berichten Forscher um Liam Townsend vom Trinity College in der irischen Hauptstadt Dublin. Von 128 einbezogenen Patienten fühlten sich demnach etwas mehr als die Hälfte nach der Genesung noch für Wochen abgeschlagen. Ein Zusammenhang mit der Schwere der Erkrankung war nicht erkennbar, wie das Team im Vorfeld einer Corona-Konferenz mitteilte.

Die Teilnehmer waren im Mittel zehn Wochen nach der Genesung in die Analyse einbezogen worden. 67 Prozent aller Probanden mit Ermüdungssyndrom waren weiblich. Häufiger betroffen waren zudem Menschen, bei denen früher Angstzustände oder Depressionen diagnostiziert worden waren. Von 67 Personen mit anhaltender Müdigkeit hatten neun zuvor Angstzustände oder Depressionen.

Die Teilnehmer waren im Durchschnitt 50 Jahre alt. Zusammenhänge etwa mit Entzündungswerten im Blut schlossen die Experten aus. Sie plädieren dafür, das Phänomen genauer zu untersuchen. Die Forscher wollen ihre Ergebnisse auf einer Online-Konferenz zum Coronavirus präsentieren, die vom 23. bis 25. September stattfindet.

Fast 250 neuinfizierte Migranten auf Lesbos

Auf der griechischen Insel Lesbos sind bislang 243 Migranten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sei ein leichter Anstieg gegenüber dem Wochenende, sagte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas in Athen. Die Tests laufen seit dem 12. September. Bis zum Sonntag sind insgesamt gut 7000 Menschen getestet worden.

In der Nacht vom 8. auf den 9. September war bei einem Großbrand das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos fast völlig zerstört worden, die rund 12 000 Bewohner wurden über Nacht obdachlos. Anschließend wurde in Windeseile ein provisorisches Zeltlager für die Menschen errichtet, in das mittlerweile rund 10 000 Migranten eingezogen sind.

Corona-Infektionen auf Berg Athos

In der griechischen Mönchsrepublik Berg Athos sind erste Corona-Fälle festgestellt worden. Im Kloster Agiou Pavlou, einem der zwanzig orthodoxen Klöster der Mönchsrepublik, seien es acht Fälle, berichtete am Montag die griechische Tageszeitung Kathimerini.

Einer der Mönche sei in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Thessaloniki gebracht worden. Auch in zwei weiteren Klöstern gebe es jeweils mindestens einen Fall.

Die Mönchsrepublik hatte ihre Tore kurz nach dem Ausbruch der Pandemie im März für Pilger geschlossen, dann aber Anfang Juni wieder geöffnet, als auch die Maßnahmen in der säkularen Welt gelockert wurden. Auf Athos leben zurzeit rund 3000 Mönche und Angestellte in 20 Großklöstern und weiteren Mönchssiedlungen, Skiten. 17 der Großklöster sind griechisch-orthodox, je eines russisch-, bulgarisch- und serbisch-orthodox. Die Mönchsrepublik Athos befindet sich auf dem östlichsten Finger der Halbinsel Chalkidiki im Norden der Ägäis. Frauen ist der Zutritt verboten.