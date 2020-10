Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

In Österreich ist die Zahl der nahgewiesenen Corona-Infektionen stark angestiegen. Wie die Kleine Zeitung und das Boulevard-Medium Österreich übereinstimmend berichten, dürfte die nun tagende Corona-Kommission neun Städte und Regionen als Hochrisikogebiet ausweisen. Auf der vierfarbigen Corona-Ampel sollen demnach die Stadt Innsbruck und deren Umland als "rot" eingestuft werden, ebenso die Tiroler Bezirke Schwaz und Imst. In Niederösterreich ist den Berichten zufolge die Landeshauptstadt St. Pölten betroffen, in Oberösterreich Wels-Stadt und Rohrbach. Im Bundesland Salzburg sollen die Bezirke Hallein und St. Johann im Pongau rot werden.

Das Infektionsgeschehen führt auch dazu, dass in anderen Regionen Österreichs die Ampel künftig in der zweithöchsten, orangefarbenen Warnstufe leuchtet. Davon betroffen sind etwa Liezen in der Steiermark, St. Veit an der Glan in Kärnten sowie Tulln und Baden bei Wien in Niederösterreich und die Tiroler Stadt Kufstein nahe der Grenze zu Oberbayern. Auch die Hauptstadt Wien ist orange eingefärbt, dort soll die Zahl der Infektionen allerdings etwa gesunken sein, wie die Kleine Zeitung berichtet. (Mehr Informationen zur Corona-Ampel in Österreich)

Insgesamt ist in Österreich die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen eines Tages auf den Rekordwert von 1552 Fällen gestiegen. Im Vergleich zu Deutschland sind die Zahlen - unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl - in etwa doppelt so hoch.

Im Bundesland Salzburg wird wegen eines drastischen Zuwachses von Corona-Neuinfektionen die Ortschaft Kuchl unter Quarantäne gestellt. Die Gemeinde liegt im Tennengau (Bezirk Hallein), der an den bayrischen Landkreis Berchtesgadener Land grenzt. Die Ein- und Ausreise aus der Gemeinde Kuchl mit ihren etwa 6600 Einwohnern sei bis auf einige Ausnahmen von Samstag an bis zum 1. November nicht mehr erlaubt, sagte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Donnerstag.

"Die Situation läuft völlig aus dem Ruder", sagte der ÖVP-Politiker über die Lage im Ort im Bezirk Hallein, der nur etwa 20 Kilometer von Berchtesgaden entfernt ist. Der Bezirk Hallein, der deckungsgleich mit dem Tennengau ist, hat Haslauer zufolge eine Sieben-Tage-Inzidenz von 280 - der Bezirk nimmt damit in Österreich bei der Zahl der Neuinfektionen eine unrühmliche Spitzenposition ein.

Insgesamt bezeichnete Haslauer die Entwicklung im Bundesland als dramatisch. Die Kapazitäten in den Kliniken drohten in weniger als zwei Wochen an ihre Grenzen zu kommen. Dann wäre ein Lockdown wohl unvermeidlich.

Die Salzburger Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz forderte die Bevölkerung zur Kooperation auf, um die Pandemie einzudämmen. Offenbar würde bewusst gegen Sicherheitsregeln in dem österreichischen Bundesland verstoßen. In den vergangenen Wochen seien Kontaktpersonen bewusst nicht genannt worden, sagte Juhasz. Demnach hätten sich Personen absichtlich nicht testen lassen, um eine Quarantäne zu umgehen.

Mehrere Länder melden neues Rekordhoch bei Infektionszahlen

Nicht nur in Deutschland sind die bestätigten Corona-Zahlen so hoch wie noch nie. Weltweit steigen die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie steil an. Am Donnerstag meldeten gleich mehrere Länder so viele Fälle an einem Tag wie nie zuvor.

Zum Beispiel meldeten Gesundheitsbehörden in den Niederlanden innerhalb von 24 Stunden 7 500 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Um die Verbreitung des Virus zu stoppen gilt dort seit Donnerstag ein teilweiser Lockdown.

Das Nachbarland Belgien verzeichnet auch ein neues Rekordhoch bei den Ansteckungszahlen. Die Behörden meldeten am Donnerstag 7481 registrierte Fälle innerhalb eines Tages. Vor allem in Brüssel ist die Zahl der Infektionen hoch: Dort gab es in den vergangenen zwei Wochen mehr als 880 registrierte Fälle pro 100 000 Einwohner.

Dramatisch ist die Lage derweil in Tschechien. Dort meldeten die Behörden am Mittwoch 9544 neue Ansteckungen. Seit Mittwoch haben dort die Schulen auf Fernunterricht umgestellt, Restaurants, Kneipen und Bars sind geschlossen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC steckten sich in Tschechien binnen 14 Tagen im Schnitt 581,3 Menschen je 100 000 Einwohner an - EU-weit ist das der höchste Wert. In Deutschland liegt dieser Wert bei 54,6.

In Litauen haben sich in den letzten 24 Stunden 255 mit Corona infiziert. Damit meldet auch das Gesundheitsamt in der Hauptstadt Vilnius ein Rekordhoch bei den Ansteckungszahlen. Fast die Hälfte aller neuen Fälle wurde in Vilnius registriert.

Auch in den USA sind die Ansteckungszahlen auf einem Rekordhoch. Laut einem Bericht der Johns-Hoppkins-Universität in Baltimore wurden am Mittwoch 59 500 Menschen positiv auf das Virus getestet. Besonders stark sei der Anstieg in den Staaten North Dakota, South Dakota und Missouri im Mittleren Westen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in den USA etwa 7,9 Millionen mit dem Corona-Virus infiziert, rund 217 000 Menschen sind mit oder an den Folgen der Erkrankung verstorben.

Tschechien: "Wir haben einen Versuch"

Corona-Alarmstufe für London erhöht

Zur Eindämmung des Coronavirus hat London den Einwohnern ab dem Wochenende untersagt, sich in geschlossenen Räumen mit Angehörigen anderer Haushalte zu treffen. Das gab der britische Gesundheitsminister Matt Hancock im Unterhaus bekannt. Schnelles Handeln sei erforderlich, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen, sagte er.

Ab Samstag soll die zweitstrengste Stufe von Regeln zur Viruseindämmung gelten. Während Kontakte mit Mitgliedern anderer Haushalte in Wohnungen, Restaurants und anderen öffentlichen Orten untersagt sind, bleiben sie in Grünanlagen gestattet. Schulen und der Einzelhandel bleiben geöffnet. Der Inzidenzwert in London liegt bei 97 pro 100 000 Einwohner. Zum Vergleich: In Liverpool und Manchester liegt der Wert bei mehr als 550.

Rotes Kreuz befürchtet Hungerkrise in Afrika wegen Corona-Pandemie

In einer Studie warnt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) vor einer neuen Hungerkrise in Afrika wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Steigende Lebensmittelpreise und Entlassungen aufgrund der Covid-19-Pandemie lassen befürchten, dass Ernährungsunsicherheit und Mangelernährung in Afrikas einkommensschwachen Gemeinden auf dem Vormarsch sind", berichtete die Organisation am Donnerstag in Genf. Auch Grenzschließungen tragen demnach zu der kritischen Situation bei. Betroffen seien dem Bericht zufolge vor allem Regionen in Ost- und Westafrika.

So waren etwa im ostafrikanischen Somalia 17 000 unterernährte Kleinkinder und Mütter in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf humanitäre Hilfe angewiesen. Im gesamten Jahr 2019 lag diese Zahl noch bei knapp 12 000. Im Südsudan benötigt der Organisation zufolge sogar etwa die Hälfte der elf Millionen Einwohner Hilfe.

Laut dem IKRK hätten 94 Prozent der 2 400 Studienteilnehmer in zehn afrikanischen Ländern von Preissteigerungen bei Lebensmitteln und 82 Prozent von Einkommenseinbußen berichtet.

In Afrika ist die von einigen Beobachtern erwartete Katastrophe mit vielen Corona-Toten bisher ausgeblieben. Am Donnerstag verzeichnete der Kontinent mit 54 Staaten rund 1,6 Millionen Fälle und 39 000 Tote. Die verhängten Maßnahmen und die wirtschaftlichen Einbußen treffen den Kontinent jedoch hart.

Portugal ruft Katastrophenfall aus

Portugal hat am Mittwoch den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen. Nachdem das Land bisher relativ gut durch die Corona-Krise gekommen ist, steigen die Infektionszahlen jetzt stark. Die Lage sei "ernst", sagte Regierungschef António Costa. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden stieg am Mittwoch auf 2072. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt damit mehr als 91 000. 2117 Menschen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben. Die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten ist in etwas mehr als einem Monat von gut 300 auf knapp 1000 gestiegen. Besonders betroffen sind der Norden und der Großraum Lissabon.

Der Katastrophenfall gilt von Donnerstag an für zunächst 15 Tage. Die Anordnung ermögliche es der Regierung bei Bedarf Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und andere einschneidende Maßnahmen durchzusetzen, sagte Costa nach einem Treffen mit seinem Kabinett in Lissabon. In der Öffentlichkeit sollen sich maximal nur noch fünf Menschen versammeln dürfen. Die erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Ferien wird auf 50 beschränkt. Das Tragen einer Maske soll außerhalb der eigenen Wohnung obligatorisch sein. Bei der Arbeit und in Schulen wird die Benutzung der Corona-Warn-App "Stay Away" (Halte Abstand) Vorschrift. Das Parlament muss den Maßnahmen noch zustimmen. In Portugal leben 10,3 Millionen Menschen. Die Bundesregierung warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Region Lissabon.

Stadt in China testet fast zehn Millionen Menschen in wenigen Tagen

Nach einem neuen Ausbruch des Coronavirus hat die ostchinesische Metropole Qingdao innerhalb von vier Tagen einen Massentest bei fast zehn Millionen Menschen durchgeführt. Wie die lokale Gesundheitskommission am Donnerstag mitteilte, wurden seit dem Wochenende 13 Infektionen entdeckt. 9,94 Millionen Proben seien gesammelt worden, von denen mehr als sieben Millionen bereits ausgewertet seien.

Die erste Infektion mit Sars-CoV-2 war über das Wochenende in einem Krankenhaus der Stadt entdeckt worden, woraufhin der Test der gesamten Bevölkerung angeordnet wurde. Getestet wurden auch Menschen aus anderen Städten, die in den vergangenen Tagen aus Qingdao zurückgekehrt waren. So wurden etwa Qingdao-Rückkehrer in Peking von ihren Arbeitgebern oder Nachbarschaftskomitees aufgefordert, sich testen zu lassen. Konsequenzen hatte der Ausbruch in Qingdao für den Chef der städtischen Gesundheitskommission. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete, wurde Direktor Sui Zhenhua suspendiert.

Zuletzt wurden in China nur noch aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen gemeldet. Mit strengen Maßnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus unter Kontrolle gebracht. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten wie nun auch in Qingdao einige lokal begrenzte Ausbrüche, die aber schnell wieder eingedämmt wurden. Auch in diesen Fällen waren Massentests angeordnet worden.

Macron kündigt nächtliche Ausgangssperren für Großstädte an - Gastronomen verärgert

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat für Paris und zahlreiche weitere große Städte im Land nächtliche Ausgangssperren angekündigt. Diese Ausgangssperren würden von Samstag an zwischen 21 Uhr abends bis sechs Uhr morgens für mindestens vier Wochen gelten, sagte Macron am Mittwochabend in einem TV-Interview. Neben dem Großraum Paris seien die Metropolen Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Toulouse und Montpellier betroffen, so Macron.

Die Sperre gelte unter anderem für Kinos, Restaurants, Theater. Über diese Maßnahme war bereits zuvor spekuliert worden. Es werde Kontrollen und Strafen geben, kündigte der Staatschef an. Das Ziel sei es, das Wirtschaftsleben weiter am Leben zu halten - Hilfen für die Unternehmen würden fortgeführt. "Wir werden weiterarbeiten", betonte Macron. "Wir haben die Kontrolle nicht verloren", betonte er außerdem, aber die Situation sei "besorgniserregend".

Die Corona-Lage im Land verschlechtert sich seit Wochen. Frankreich mit seinen etwa 67 Millionen Einwohnern hatte am Wochenende annähernd 27 000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet - ein Rekord. Am Mittwoch wurden 22 591 neue Ansteckungen gemeldet.

Bei Frankreichs Gastronomen herrscht große Wut über die von Präsident Emmanuel Macron angekündigten nächtlichen Ausgangssperren. "Wir sind am Ende unserer Kräfte, wir können das nicht mehr", sagte Didier Chenet, Präsident des Hotel- und Gastroverbands GNI, dem Sender Franceinfo am Donnerstag. Diese Maßnahme werde ergriffen, um eine bestimmte Anzahl von Menschen abzuschrecken, die Gastronomen seien diejenigen, die den Preis dafür zahlten.

"Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, die um 21.00 Uhr zu Hause sein müssen? Wie gehen wir mit unseren Kunden um? Wann schmeißen wir sie raus?", fragte Chenet. "Wir sind keine Bettler, wir wollen arbeiten, aber da wir an der Arbeit gehindert werden, sollten die Schuldigen die Verantwortung übernehmen." Die Schuld liege bei der Regierung. Dass Kurzarbeit zu 100 Prozent finanziell vom Staat ausgeglichen werden, reiche nicht aus, so Chenet.