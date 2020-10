Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat eine Reihe weiterer Länder und Regionen in die Liste der Risikogebiete aufgenommen. Dazu gehört neben Polen und der Schweiz auch weite Teile Österreichs. Demnach gelten nun auch die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark als Risikogebiete. Tirol, Wien und Voralberg standen schon länger auf der Liste. Damit ist lediglich das Bundesland Kärnten kein ausgewiesenes Risikogebiet. Die Einstufung gilt von Samstag an.

Hier für kostenlosen Österreich-Newsletter anmelden.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Das RKI erklärte auch große Teile Italiens zu Corona-Risikogebieten. Die Kanarischen Inseln werden dagegen von der Risikoliste gestrichen, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Das Auswärtige Amt rät von touristischen, nicht notwendigen Reisen in als Risikogebiete ausgewiesene Länder und Regionen ab.

Toter bei Impstoff-Stuide von Astra-Zeneca in Brasilien

Während der Studie zu einem Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Astra-Zeneca in Brasilien ist ein Proband gestorben. Das bestätigte die brasilianische Überwachungsbehörde für Gesundheit, Anvisa. Die Todesursache ist noch unklar.

Den Impfstoff hatte der britisch-schwedische Konzern in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Nach eigenen Angaben war Anvisa bereits am Montag über den Todesfall informiert worden. Die Empfehlung laute, die Tests fortzusetzen. Der Fall werde derzeit geprüft, Daten über Freiwillige müssten vertraulich behandelt werden.

Anvisa hat fast ein halbes Dutzend Tests dieser Art erlaubt, Tausende Freiwillige in Brasilien haben in den vergangenen Wochen eine Impfung bekommen. In dem mit etwa 210 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas breitet sich das Virus immer noch aus, zugleich verfügt Brasilien über hervorragende Forschungseinrichtungen.

Bei dem Toten handelt es sich dem Fernsehsender CNN Brasil zufolge um einen 28 Jahre alten Mann aus Rio de Janeiro, der wegen Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sei. Die brasilianische Zeitung O Globo berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, der betreffende Freiwillige habe nicht den Impfstoff, sondern ein Placebo bekommen. Offiziell äußerten sich dazu zunächst weder das Labor noch die Testzentren oder Anvisa.

Astra-Zeneca wollte einen Einzelfall in einer laufenden Studie auch auf dpa-Anfrage zunächst nicht konkret kommentieren, verwies aber darauf, dass alle erforderlichen Überprüfungsverfahren eingehalten worden seien. In einer Erklärung des Instituto D'Or (Idor), das die Studie in Rio de Janeiro und Salvador koordiniert, hieß es: "Die rigorose Analyse der bisher gesammelten Daten hat keine Zweifel an der Sicherheit der Studie aufkommen lassen, und ihre Fortführung wird empfohlen."

Astra-Zeneca hatte die klinische Studie für seinen vielversprechenden Corona-Impfstoff im September vorübergehend gestoppt - offenbar nicht zum ersten Mal. Das Vakzin AZD1222 zählte bis dahin zu den aussichtsreichen Kandidaten unter den potenziellen Corona-Impfstoffen. Sollte sich ein Zusammenhang des Todes des Freiwilligen mit dem Impfstoff herausstellen, wäre dies ein schwerer Schlag für das Projekt.

Spanien überschreitet als erstes EU-Land die Millionen-Schwelle

Spanien verzeichnet als erstes Land in Europa mehr als eine Million Corona-Fälle. Das geht aus jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Spanien wurde von der zweiten Welle als eines der ersten Länder Europas schon von Mitte August an erwischt. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind streng.

Landesweit besteht in Spanien schon seit Anfang August eine generelle Maskenpflicht außerhalb der eigenen vier Wände. Seither gilt auch ein weitreichendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit. In Hunderten Gemeinden gibt es weitergehende Einschränkungen - etwa beim Zugang zu Bars, Restaurants, Konzerthallen oder Einkaufszentren wie zum Beispiel auf der bei Deutschen beliebten Ferieninsel Mallorca oder die Begrenzung der Teilnehmer an Treffen auf nur noch sechs Personen wie etwa in Katalonien.

Viele Gemeinden dürfen nur aus triftigem Grund verlassen oder betreten werden. Der prominenteste Fall ist Madrid; dort wurde diese Maßnahme von der Zentralregierung gegen den Willen der Regionalregierung durchgesetzt. Einschneidende Maßnahmen hat auch gerade erst Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona ergriffen. Hier wurden ab vergangenem Freitag alle Bars und Restaurants komplett geschlossen.

Auch im Nachbarland Frankreich überschritt die Zahl der Infizierten die eine-Million-Marke. Die Regierung unter Präsident Macron will den Gesundheits-Notstand bis zum 16. Februar des kommenden Jahres verlängern. Ein Regierungssprecher kündigte an, am Donnerstag sollen die Warnungen im mehreren Regionen hochgestuft werden. Das bedeute, dass mehrere Departements Ausgangssperren erlassen müssten.

Deutschlands Nachbarländer melden neue Corona-Höchstwerte

In mehreren Nachbarländern Deutschlands steht die Zahl der neuen Ansteckungen während der vergangenen 24 Stunden am Mittwoch auf dem bisher höchsten Stand.

In Tschechien bestätigen die Behörden am Mittwoch 11 984 Neuinfektionen. Das Land hat bei gerade einmal 10,7 Millionen Einwohnern einen der höchsten Infektionswerte je 100 000 Einwohnern in Europa. Die Regierung greift zu drastischen Maßnahmen, die einem landesweiten Lockdown gleichkommen. Von Donnerstagmorgen an müssen fast alle Geschäfte schließen, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch bekanntgab. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken.

Laut der Weltgesundheitsorganisation trugen unter anderem die hohen Fallzahlen in Tschechien dazu bei, dass 38 Prozent der in der vergangenen Woche weltweit neu verzeichneten Corona-Fälle auf Europa entfielen.

Auch in Polen steigen die neuen Infektionsfälle erneut um einen Rekordwert: Die Behörden melden nach einem Massentest bei 60 000 Personen 10 040 Ansteckungen für die vergangenen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle den Angaben zufolge auf mehr als 200 000. Der Wert hat sich innerhalb von weniger als drei Wochen verdoppelt.

Die Niederlande erreichen den bisherigen Höchststand an Neuinfektionen mit 8.500 Fällen, teilt das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit mit. Erst vor einer Woche wurden von der Regierung in Den Haag neue Maßnahmen zur Eindämmung der Viruspandemie beschlossen.

In der Schweiz ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen ebenfalls sprunghaft angestiegen. Die dortige Gesundheitsbehörde registriert einen neuen Höchststand von 5596 Neuansteckungen. Am Vortag waren es noch 3008. In der Schweiz ist die Zahl der Neuinfektionen gemessen an der Bevölkerungszahl von rund 8,5 Millionen in den vergangenen Tagen schneller gestiegen als in den meisten anderen europäischen Ländern.

Die Slowakei meldet 2202 Neuinfektionen - auch hier ein neuer Höchstwert. Insgesamt hätten sich nachweislich 33 602 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, teilt das Gesundheitsministerium mit. In der Slowakei leben rund 5,5 Millionen Menschen.

Österreich bestätigt am Mittwoch nach Angaben des Gesundheits- und des Innenministeriums in Wien 1958 Neuinfektionen. Der bisherige Rekordtageswert war erst wenige Tage zuvor am Samstag mit 1747 neuen Fällen verzeichnet worden. Verglichen mit Deutschland zählt das Neun-Millionen-Einwohner-Land Österreich damit pro Kopf etwas mehr als doppelt so viele Neuinfektionen mit Sars-CoV-2.

Hier für kostenlosen Österreich-Newsletter anmelden.

UN-Kampagne will Falschinformationen zu Corona bremsen

Die Vereinten Nationen wollen gegen die Verbreitung von Falschinformationen über die Corona-Pandemie vorgehen. UN-Generalsekretär António Guterres rief zum Start einer Informationskampagne am Mittwoch die Benutzer sozialer Medien dazu auf, innezuhalten, bevor sie Berichte über die Krankheit weiterverbreiten. "Während der Covid-19-Pandemie können falsche Informationen tödlich sein", erklärte er. Wenn Nutzer eine kurze Pause machen würden, bevor sie emotionsgeladene oder schockierende Berichte teilen, könnte die Verbreitung von Falschinformationen reduziert werden.

Die Initiative "Pledge to Pause" (etwa: versprich innezuhalten) ist den Angaben zufolge die erste weltweite Kampagne, die das Verhalten von Nutzern sozialer Medien beeinflussen soll.

In den sozialen Medien kursieren immer wieder verharmlosende Behauptungen und teils hanebüchende Theorien über das Virus. Während die Social-Media-Unternehmen vor wenigen Jahren noch behaupteten, sie seien nicht für die Inhalte verantwortlich, die auf ihren Plattformen geteilt werden, versuchen sie inzwischen durchaus, solche Falschinformationen zu bremsen.

Twitter versah erst vor wenigen Wochen auch einen Tweet von US-Präsident Donald Trump mit einem Warnhinweis, nachdem dieser behauptet hatte, er sei infolge seiner Corona-Erkrankung nun immun und könne das Virus nicht weitergeben. Es ist weiterhin unklar, so das Robert-Koch-Institut, wie verlässlich und dauerhaft so ein Immunstatus sei.