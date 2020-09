Die Regionalregierung der spanischen Hauptstadt hat einen gezielten Lockdown verschiedener Stadtteile, in denen sich das Coronavirus besonders schnell ausbreitet, angekündigt. Das teilte der stellvertretende Gesundheitschef der Region, Antonio Zapatero, auf einem Pressebriefing am Mittwoch mit. "Wir müssen so schnell wie möglich handeln", sagte der stellvertretende Regionalminister für Gesundheit, Antonio Zapatero, am Mittwoch. "Madrid will die Kurve vor der Ankunft des Herbstes und der Komplikationen glätten, die kaltes Wetter mit sich bringen könnte", so Zapatero weiter.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die angekündigten Einschränkungen umfassen auch eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit und sollen bereits ab dem Wochenende gelten. Zapatero ließ offen, welche Stadtteile in Madrid und umliegenden Gemeinden betroffen sein werden. Wahrscheinlich könnten die Beschränkungen vor allem für Arbeiterviertel im Süden von Madrid gelten. Dort hatten die Ansteckungsraten seit August ständig zugenommen.

Etwa ein Drittel der neuen täglichen Corona-Neuinfektionen in Spanien gibt es in Madrid und Umgebung. Dort leben 6,6 Millionen Menschen. Spanien ist das in Westeuropa am härtesten von der Pandemie getroffene Land. Erst am Dienstag waren die Marken von 600 000 Infektionen und 30 000 Todesopfern überschritten worden. Auf die Region um die Hauptstadt entfielen am Dienstag mit 1207 positiven Testergebnissen binnen 24 Stunden knapp 40 Prozent aller neuen Fälle.

Indien mit mehr als fünf Millionne Corona-Fällen

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Indien hat die Marke von fünf Millionen überschritten. Das Gesundheitsministerium berichtete am Mittwoch von mehr als 90 000 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. Die insgesamt 5 020 359 infizierten Menschen entsprechen etwa 0,35 Prozent der Bevölkerung Indiens. Bisher hat das Land die USA noch nicht überholt. Dort wurden bisher die meisten Infektionen nachgewiesen, und zwar mehr als 6,6 Millionen Fälle. Es wird davon ausgegangen, dass Indien die USA innerhalb weniger Wochen überholt.

Allerdings hat Indien bisher eine weit niedrigere Todesrate. Während in den USA bisher im Schnitt 60 Personen je 100 000 Infizierte gestorben sind, liegt in Indien die Zahl bisher bei sechs Toten je 100 000 Infizierte. Insgesamt sind in dem Land inzwischen mehr als 82 000 Menschen am Coronavirus verstorben, in den USA gibt es etwa 196 000 Tote.

Trump spricht von Impfstoff "in drei oder vier Wochen"

US-Präsident Donald Trump behauptet, dass es in den nächsten drei bis vier Wochen einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff geben wird. "Wir stehen kurz vor einem Impfstoff", sagte er dem Sender ABC News. "Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, hätte die vorherige Regierung aufgrund der FDA und aller Zulassungen vielleicht Jahre gebraucht, um einen Impfstoff in den Händen zu halten. Und wir könnten ihn innerhalb von Wochen, drei Wochen, vier Wochen, nun haben."

Die Pharmakonzerne Pfizer und BionTech hatten vergangene Woche bekräftigt, bei erfolgreichen Ergebnissen ihrer Phase-3-Studie eines gemeinsamen Impfstoffkandidaten bereits im Oktober die Zulassung zu beantragen. Für Trump käme ein Termin vor dem 3. November gelegen - auf dieses Datum fällt in den USA die Präsidentschaftswahl.

Derweil hat der Microsoft-Gründer und Mäzen Bill Gates in Interview mit Bloomberg Television gesagt, dass er der US Food and Drug Administration (FDA) und den Zentren für Seuchenkontrolle und -schutz (CDC) nicht mehr traue. Beide sind seiner Ansicht nach Opfer einer Präsidentschaft geworden, die Wissenschaft und Medizin heruntergespielt oder abgetan hat, um daraus politisches Kapital zu schlagen.

Ein aktuelles Beispiel war, als FDA-Kommissar Stephen Hahn auf einer Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump den Nutzen von Blutplasma als Behandlungsmöglichkeit für Covid-19 übertrieb und am nächsten Tag zurückruderte. "Die total vermasselten Plasma-Aussagen haben gezeigt, wie Menschen völlig aus der Spur geraten, wenn man sie unter Druck setzt, optimistische Dinge zu sagen. Die FDA hat dadurch viel an Glaubwürdigkeit verloren ", sagte Gates.

Arbeitslosigkeit steigt in Großbritannien nur gering

Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist im Juli wie erwartet angestiegen, insgesamt halten sich die Auswirkungen der Corona-Krise jedoch weiter in Grenzen. In den drei Monaten bis Juli erhöhte sich die Arbeitslosenquote von 3,9 auf 4,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet.

In der Gesamtschau habe Großbritannien fast 700 000 Jobs wegen der Pandemie verloren, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Beschäftigung sank in den drei Monaten bis Juli deutlich schwächer als erwartet. Die Zahl der Beschäftigten verringerte sich um 12 000, während Analysten im Mittel einen Abbau von 125 000 Stellen erwartet hatten. Die Löhne stiegen im selben Zeitraum ohne Bonuszahlungen um 0,2 Prozent, mit Bonuszahlungen gingen sie dagegen zurück.

Der britische Arbeitsmarkt hat sich in der Corona-Krise bislang relativ unanfällig gezeigt. Dies ist aber vor allem Folge eines staatlichen Unterstützungsprogramms, das der deutschen Kurzarbeit ähnelt.

Die drastischen Auswirkungen der Corona-Krise zeigt eine andere Messung des ONS: Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das Statistikamt auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im August um weitere 73 700 auf insgesamt 2,7 Millionen gestiegen. Seit März, als die Corona-Beschränkungen in Kraft getreten waren, hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt.

China rechnet nur noch mit halbem Umsatz beim Inlandstourismus

In China dürften sich die Umsätze aus dem Inlandstourismus im laufenden Jahr wohl halbieren, wie die Tourismus-Akademie mitteilt. Die Einnahmen werden voraussichtlich um 52 Prozent auf umgerechnet rund 340 Milliarden Euro sinken, denn die Branche leide weiter unter den Folgen der Corona-Krise. So dürfte die Zahl der inländischen Touristen in diesem Jahr um 43 Prozent auf 3,43 Milliarden zurückgehen.