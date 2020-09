Erneuter Rekord an Neuinfektionen in Frankreich

Frankreich verzeichnet erneut einen Rekord bei Corona-Neuinfektionen. Binnen eines Tages seien 10 593 weitere Fälle bestätigt worden, teilt das französische Gesundheitsministerium in Paris mit. Der bisherige Höchststand war am 12. September mit 10 561 Neuinfektionen registriert worden.

Insgesamt wurden bislang in Frankreich 415 481 Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Toten kletterte den Angaben zufolge um 50 auf nunmehr 31 095. Das ist der zweithöchste Tagesanstieg binnen zwei Monaten.

Österreich begrenzt Teilnehmerzahl privater Feiern

Die österreichische Regierung hat angesichts steigender Infektionszahlen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verschärft. Da die Ansteckungen vor allem im privaten Bereich erfolgten, müssten künftig soziale Kontakte reduziert werden, sagt Kanzler Sebastian Kurz.

Private Feiern und Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen sollen vom kommenden Montag an auf zehn Personen beschränkt werden. In eigenen Wohnungen gilt dies dem österreichischen Standard zufolge allerdings lediglich als Empfehlung. Im Freien dürfen an privaten Feiern weiterhin bis zu 100 Menschen teilnehmen.

Darüber hinaus darf in Lokalen und Restaurants nur noch im Sitzen konsumiert werden. Maximal zehn Personen dürfen an einem Tisch sitzen. Außerdem muss nun zusätzlich auf Märkten, in Kirchen und beim Betreten und Verlassen von Restaurants ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

UN: Pandemie stürzt weitere 150 Millionen Kinder in Armut

Die Coronavirus-Pandemie hat dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge 150 Millionen Kinder zusätzlich in die Armut gestürzt. Seit Ausbruch der Pandemie sei die Zahl der in Ländern mit geringen oder mittleren Durchschnittseinkommen in Armut lebenden Kinder um 15 Prozent auf etwa 1,2 Milliarden gestiegen, heißt es in einem Bericht von Unicef und der Hilfsorganisation Save the Children. Für den Bericht seien Daten unter anderem zu Bildung, Gesundheitssystemen oder Ernährung aus mehr als 70 Ländern ausgewertet worden.

"Covid-19 und die Lockdown-Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung haben Millionen Kinder tiefer in die Armut gestürzt", sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. "Familien, die gerade dabei waren, der Armut zu entkommen, sind wieder hineingezogen worden, während andere mit nie gesehenen Entbehrungen umgehen müssen. Am besorgniserregendsten ist, dass wir näher am Anfang der Krise als an ihrem Ende sind." Die Organisationen riefen die Regierungen der Welt auf, das Problem mit hoher Priorität anzugehen.

In Österreich wurden am Donnerstag 780 Neuinfektionen gemeldet. Besonders betroffen ist Wien mit 366. Das Auswärtige Amt in Berlin hat die österreichische Hauptstadt daher am Mittwoch zum Risikogebiet erklärt.

Madrid kündigt Lockdown besonders betroffener Stadtteile an

Die Regionalregierung der spanischen Hauptstadt hat einen gezielten Lockdown verschiedener Stadtteile, in denen sich das Coronavirus besonders schnell ausbreitet, angekündigt. Das teilte der stellvertretende Gesundheitschef der Region, Antonio Zapatero, auf einem Pressebriefing am Mittwoch mit. "Wir müssen so schnell wie möglich handeln", sagte der stellvertretende Regionalminister für Gesundheit, Antonio Zapatero, am Mittwoch. "Madrid will die Kurve vor der Ankunft des Herbstes und der Komplikationen glätten, die kaltes Wetter mit sich bringen könnte", so Zapatero weiter.

Die angekündigten Einschränkungen umfassen auch eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit und sollen bereits ab dem Wochenende gelten. Zapatero ließ offen, welche Stadtteile in Madrid und umliegenden Gemeinden betroffen sein werden. Wahrscheinlich könnten die Beschränkungen vor allem für Arbeiterviertel im Süden von Madrid gelten. Dort hatten die Ansteckungsraten seit August ständig zugenommen.

Etwa ein Drittel der neuen täglichen Corona-Neuinfektionen in Spanien gibt es in Madrid und Umgebung. Dort leben 6,6 Millionen Menschen. Spanien ist das in Westeuropa am härtesten von der Pandemie getroffene Land. Erst am Dienstag waren die Marken von 600 000 Infektionen und 30 000 Todesopfern überschritten worden. Auf die Region um die Hauptstadt entfielen am Dienstag mit 1207 positiven Testergebnissen binnen 24 Stunden knapp 40 Prozent aller neuen Fälle.

Indien mit mehr als fünf Millionen Corona-Fällen

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Indien hat die Marke von fünf Millionen überschritten. Das Gesundheitsministerium berichtete am Mittwoch von mehr als 90 000 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. Die insgesamt 5 020 359 infizierten Menschen entsprechen etwa 0,35 Prozent der Bevölkerung Indiens. Bisher hat das Land die USA noch nicht überholt. Dort wurden bisher die meisten Infektionen nachgewiesen, und zwar mehr als 6,6 Millionen Fälle. Es wird davon ausgegangen, dass Indien die USA innerhalb weniger Wochen überholt.

Allerdings hat Indien bisher eine weit niedrigere Todesrate. Während in den USA bisher im Schnitt 60 Personen je 100 000 Einwohner gestorben sind, liegt in Indien die Zahl bisher bei sechs Toten je 100 000 Einwohner. Insgesamt sind in dem Land inzwischen mehr als 82 000 Menschen am Coronavirus verstorben, in den USA gibt es etwa 196 000 Tote.

Trump spricht von Impfstoff "in drei oder vier Wochen"

US-Präsident Donald Trump behauptet, dass es in den nächsten drei bis vier Wochen einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff geben wird. "Wir stehen kurz vor einem Impfstoff", sagte er dem Sender ABC News. "Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, hätte die vorherige Regierung aufgrund der FDA und aller Zulassungen vielleicht Jahre gebraucht, um einen Impfstoff in den Händen zu halten. Und wir könnten ihn innerhalb von Wochen, drei Wochen, vier Wochen, nun haben."

Die Pharmakonzerne Pfizer und BionTech hatten vergangene Woche bekräftigt, bei erfolgreichen Ergebnissen ihrer Phase-3-Studie eines gemeinsamen Impfstoffkandidaten bereits im Oktober die Zulassung zu beantragen. Für Trump käme ein Termin vor dem 3. November gelegen - auf dieses Datum fällt in den USA die Präsidentschaftswahl.

Derweil hat der Microsoft-Gründer und Mäzen Bill Gates in Interview mit Bloomberg Television gesagt, dass er der US Food and Drug Administration (FDA) und den Zentren für Seuchenkontrolle und -schutz (CDC) nicht mehr traue. Beide sind seiner Ansicht nach Opfer einer Präsidentschaft geworden, die Wissenschaft und Medizin heruntergespielt oder abgetan hat, um daraus politisches Kapital zu schlagen.

Ein aktuelles Beispiel war, als FDA-Kommissar Stephen Hahn auf einer Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump den Nutzen von Blutplasma als Behandlungsmöglichkeit für Covid-19 übertrieb und am nächsten Tag zurückruderte. "Die total vermasselten Plasma-Aussagen haben gezeigt, wie Menschen völlig aus der Spur geraten, wenn man sie unter Druck setzt, optimistische Dinge zu sagen. Die FDA hat dadurch viel an Glaubwürdigkeit verloren ", sagte Gates.