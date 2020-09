In elf EU-Staaten können Nutzer von Corona-Warn-Apps noch in diesem Herbst ihre Kontaktdaten anonym länderübergreifend abgleichen und sich so vor möglichen Infektionen warnen lassen. Weitere Länder sollen bald folgen. Eine entsprechende Schnittstelle für Smartphones in einer ersten Staatengruppe sei seit Anfang dieser Woche aktiv, hieß es am Dienstag aus Kreisen der Europäischen Kommission in Brüssel. Das Gateway soll am 17. Oktober mit den Datenbeständen der jeweiligen nationalen Corona-Warn-Apps verbunden werden.

Man habe das neue System zunächst mit sechs Ländern getestet - Ziel sei es, bis Mitte oder Ende Oktober dann elf EU-Staaten in einer "ersten Welle" dabei zu haben. Zuerst sollen Deutschland, Italien und Irland verknüpft werden. Danach sind den Angaben zufolge Österreich, Tschechien, Dänemark, Estland, Lettland, die Niederlande, Polen und Spanien an der Reihe. Die Reihenfolge hänge von den technischen Entwicklungen der unterschiedlichen Warn-Apps und regulatorischen Fragen in den jeweiligen Ländern ab.

Anwender müssen dazu ihre Apps aktualisieren und dem Datenaustausch auf EU-Ebene explizit zustimmen. Sie können dann entscheiden, ob sie nur die nationalen Daten empfangen wollen, die Daten aus ausgewählten Einzelstaaten oder den EU-weiten Datensatz. In dem Datenpaket befinden sich verschlüsselt die Kontakt-IDs der Anwender, die sich in ihren Apps als Corona-positiv eingetragen haben.

Frankreich, wo die Ansteckungen mit dem Coronavirus zuletzt wieder besonders stark zugenommen hatten, ist vorerst nicht darunter, weil sich die Verantwortlichen für ein anderes technisches Konzept entschieden haben. Vertreter der EU-Kommission betonten, man hoffe, dass alle EU-Länder "so rasch wie möglich" dazu stoßen können.

Mehr als eine Million Menschen an Covid-19 gestorben

Die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie ist weltweit auf mehr als eine Million gestiegen. Das geht aus einer neuen Zählung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland hervor. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher sein, da in vielen Ländern unzureichend oder unregelmäßig auf das Virus getestet wird, Fallzahlen nicht korrekt wiedergegeben werden oder das wahre Ausmaß der Infektionen von einigen Staaten vertuscht wird. Offiziell nachgewiesen wurden insgesamt mehr als 33,2 Millionen Infektionen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte auf Twitter, eine qualvolle Marke sei erreicht worden. Die Zahl mache sprachlos. "Aber wir dürfen niemals jedes einzelne Menschenleben aus dem Blick verlieren." Die Toten seien "Väter und Mütter, Ehefrauen und -männer, Brüder und Schwestern, Freunde und Kollegen" gewesen.

Etwa ein Fünftel aller erfassten Todesfälle beklagen die USA, wo mehr als 205 000 Menschen starben. In Brasilien sind mehr als 142 000, in Indien mehr als 95 000 Menschen gestorben. Die Opferzahl in den USA, wo etwa 330 Millionen Menschen leben, ist weltweit die bislang höchste in absoluten Zahlen. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten jedoch in einigen europäischen Ländern höher. In den USA starben den Daten der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 63 Menschen pro 100 000 Einwohner, in Großbritannien liegt dieser Wert ein wenig höher. In Spanien kommen 67 Tote auf 100 000 Einwohner, in Deutschland elf.

Die Webseite der Hopkins-Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen zuletzt auch wieder nach unten korrigiert.

WHO will 120 Millionen Corona-Testkits an arme Länder verteilen

Ärmere Staaten sollen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge etwa 120 Millionen Corona-Tests erhalten. Dies hätten die Hersteller Abbott and SD Biosensor mit der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung vereinbart, kündigte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus an. Die Tests sollen über einen Zeitraum von sechs Monaten zur Verfügung gestellt werden.

Tedros betonte, dass die Tests bereits nach 15 bis 30 Minuten anzeigen würden, ob ein Mensch sich mit dem Covid-19-Erreger infiziert habe oder nicht. Bei anderen Testverfahren müssten die Menschen Tage auf die Resultate warten. Zudem seien die Tests mit fünf US-Dollar (4,30 Euro) pro Einheit sehr preiswert. Der WHO-Chef betonte, dass der Preis noch heruntergehen werde.

Tschechische Regierung will wieder Ausnahmezustand verhängen

Angesichts steigender Corona-Zahlen will Tschechien wieder den Ausnahmezustand verhängen. Das sei sicherlich notwendig, sagte Regierungschef Andrej Babiš von der populistischen Partei ANO am Montagabend im Fernsehsender Nova. Er gehe davon aus, dass das Kabinett am Mittwoch in Prag zu einer Sondersitzung zusammenkommen werde, um diesen Schritt zu beschließen. Der Ausnahmezustand galt bereits im Frühjahr für zwei Monate und war Ende Mai ausgelaufen. Er ermöglicht es der Regierung unter anderem, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Zudem können die Gerichte höhere Strafen verhängen.

Mehr als 4000 Neuinfektionen in Frankreich

Am Montag meldet Frankreich 4070 Neuinfektionen. Der Sieben-Tages-Durchschnitt liegt nun den vierten Tag in Folge bei mehr als 12 000 Fällen. Die Zahl der Toten sei um 81 auf 31 808 gestiegen, teilt das Gesundheitsministerium weiter mit.

Angesichts steigender Fallzahlen führen die Niederlande strengere Maßnahmen ein. Für zunächst drei Wochen müssen Gaststätten und Bars um 22.00 Uhr schließen und bei Sportveranstaltungen sind keine Zuschauer erlaubt. Ministerpräsident Mark Rutte rief zudem dazu auf, möglichst wenig zu reisen und bevorzugt von zu Hause aus zu arbeiten. Nach seinen Angaben könnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf 5000 steigen nach gegenwärtig etwa 3000.

EU-Kommissionsvize Timmermans in Quarantäne

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans hat sich in häusliche Quarantäne begeben, nachdem er engen Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das teilte der niederländische Politiker am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er arbeite von zu Hause aus. "Ich werde dort bleiben, auf die notwendigen Tests warten und die erforderliche Quarantänezeit einhalten", schrieb der EU-Spitzenpolitiker.

Timmermans ist nicht der erste EU-Politiker, der sich wegen einer Corona-Infektion in seinem Umfeld in Quarantäne begeben muss. Bereits am Sonntagabend teilte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides aus Zypern mit, dass sie sich in Quarantäne begebe, da eine ihrer Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. "Ich habe keine Symptome und fühle mich gut", schrieb Kyriakides auf Twitter. Sie arbeite nun von zu Hause, ein Testergebnis stehe noch aus.

In der vergangenen Woche waren bereits mehrere Politiker indirekt von Corona-Fällen betroffen gewesen. Am Mittwoch hatte der für Handel zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, der Lette Valdis Dombrovskis, mitgeteilt, sich wegen einer Covid-19-Infektion in seinem Umfeld vorsorglich in Quarantäne zu begeben. Zuvor ging auch EU-Ratspräsident Charles Michel wegen der Covid-19-Infektion eines Sicherheitsbeamten in Quarantäne. Der eigentlich für vergangene Woche geplante EU-Sondergipfel wurde daraufhin um eine Woche verschoben. Michel hat seine Quarantäne mittlerweile aber nach einem negativen Test wieder verlassen.

Auch das Auswärtige Amt in Berlin hatte zuletzt mitgeteilt, dass sich Bundesaußenminister Heiko Maas ebenfalls wegen der Corona-Infektion einer seiner Personenschützer in Quarantäne begeben habe. Die Vorsichtsmaßnahme soll für Maas noch bis zum 4. Oktober gelten.