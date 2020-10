Auch in Italien wurde ein neuer Rekordwert an Infektionen gemeldet.

Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

Nicht nur in Deutschland sind mit 7840 Fällen die bestätigten Neuinfektionen binnen 24 Stunden so hoch wie noch nie. Weltweit steigen die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie steil an. Auch am Samstag meldeten wieder gleich mehrere Länder Höchststände.

In Italien hat das Gesundheitsministerium 10 925 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert - so viele wie nie zuvor. Zudem seien 47 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Als Reaktion auf die neuen Zahlen teilte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte mit, am Sonntag weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus zu verkünden.

Die Niederlande haben 8114 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Das ist erneut ein Rekordwert, wie Daten des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit zeigen. Auch Polen meldet einen Rekordanstieg von 9622 Corona-Neuinfektionen. In Österreich sind es am Samstag 1747 neue Fälle. Dabei lag der vorherige Rekordwert vom Donnerstag bei 1552. Die Ukraine verzeichnet mit 6410 Corona-Neuinfektionen über 400 Fälle mehr als am Freitag, als das Land seine letzten Rekordzahlen meldete. Besonders schlimm ist die Lage in Tschechien: Dort hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals die Marke von 11 000 knapp überschritten. Die Gesamtzahl der Fälle liegt damit bei mehr als 160 000. Tschechien war zuletzt das Land in Europa, in dem die Fallzahlen in Relation zur Bevölkerungsgröße am stärksten stiegen.

Weltweit insgesamt fast 40 Millionen Infektionen registriert

Weltweit haben sich mehr als 39,29 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 1,1 Millionen Menschen starben demnach mit oder an dem Virus. Bei den Infektionen sind die USA mit über acht Millionen nach wie vor am stärksten betroffen, gefolgt von Indien (7,4 Millionen), Brasilien (5,2 Millionen) und Russland (1,4 Millionen).

Österreichs Außenminister und Belgiens Außenministerin mit Coronavirus infiziert

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Eine Sprecherin seines Ministeriums bestätigt, dass Schallenberg positiv getestet worden sei. Der Minister sei symptomfrei. Er habe am Mittwoch an der Kabinettssitzung teilgenommen. Alle Regierungsmitglieder hätten dabei Masken getragen, würden nun aber als Vorsichtsmaßnahme ebenfalls getestet. Es sei möglich, dass Schallenberg bereits am Montag infiziert gewesen sei. An dem Tag hatte er ebenso wie Bundesaußenminister Heiko Maas am EU-Außenministertreffen in Luxemburg teilgenommen.

Auch die belgische Außenministerin und Vize-Regierungschefin Sophie Wilmès ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ansteckung sei vermutlich im Familienkreis erfolgt, teilte die Politikerin am Samstag mit. Grund für die Annahme seien die Vorsichtsmaßnahmen, die sie außerhalb des Haushaltes befolgt habe. Zu möglichen Symptomen äußerte sich Wilmès nicht. Die 45 Jahre alte Politikerin war zuletzt auch knapp ein Jahr Premierministerin gewesen.

In Österreich ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen zuletzt stark angestiegen. Wie der Standard berichtet, weist die 19-köpfige Corona-Kommission vier Städte und Regionen als Hochrisikogebiet aus.

EU-Gipfel in Berlin wegen Corona abgesagt

Die Europäische Union hat ihren für November geplanten Gipfel in Berlin zur China-Politik wegen der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. "Im Sinne der Kontakte ist das glaube ich eine notwendige Botschaft", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Brüssel.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollten sich am 16. November zu einem Sondergipfel zur China-Politik in Berlin treffen. Der Termin war erst beim letzten EU-Gipfel Anfang Oktober beschlossen worden. Ursprünglich war ein EU-China-Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im September in Leipzig geplant gewesen. Er wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie auch schon vor längerer Zeit abgesagt. Stattdessen gab es nur eine Videokonferenz von Merkel (CDU) und den Spitzen der EU mit dem chinesischen Präsidenten.

Corona-Alarmstufe für London erhöht

Zur Eindämmung des Coronavirus hat London den Einwohnern ab dem Wochenende untersagt, sich in geschlossenen Räumen mit Angehörigen anderer Haushalte zu treffen. Das gab der britische Gesundheitsminister Matt Hancock im Unterhaus bekannt. Schnelles Handeln sei erforderlich, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen, sagte er.

Ab Samstag soll die zweitstrengste Stufe von Regeln zur Viruseindämmung gelten. Während Kontakte mit Mitgliedern anderer Haushalte in Wohnungen, Restaurants und anderen öffentlichen Orten untersagt sind, bleiben sie in Grünanlagen gestattet. Schulen und der Einzelhandel bleiben geöffnet. Der Inzidenzwert in London liegt bei 97 pro 100 000 Einwohner. Zum Vergleich: In Liverpool und Manchester liegt der Wert bei mehr als 550.

Rotes Kreuz befürchtet Hungerkrise in Afrika wegen Corona-Pandemie

In einer Studie warnt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) vor einer neuen Hungerkrise in Afrika wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Steigende Lebensmittelpreise und Entlassungen aufgrund der Covid-19-Pandemie lassen befürchten, dass Ernährungsunsicherheit und Mangelernährung in Afrikas einkommensschwachen Gemeinden auf dem Vormarsch sind", berichtete die Organisation am Donnerstag in Genf. Auch Grenzschließungen tragen demnach zu der kritischen Situation bei. Betroffen seien dem Bericht zufolge vor allem Regionen in Ost- und Westafrika.

So waren etwa im ostafrikanischen Somalia 17 000 unterernährte Kleinkinder und Mütter in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf humanitäre Hilfe angewiesen. Im gesamten Jahr 2019 lag diese Zahl noch bei knapp 12 000. Im Südsudan benötigt der Organisation zufolge sogar etwa die Hälfte der elf Millionen Einwohner Hilfe.

Laut dem IKRK hätten 94 Prozent der 2 400 Studienteilnehmer in zehn afrikanischen Ländern von Preissteigerungen bei Lebensmitteln und 82 Prozent von Einkommenseinbußen berichtet.

In Afrika ist die von einigen Beobachtern erwartete Katastrophe mit vielen Corona-Toten bisher ausgeblieben. Am Donnerstag verzeichnete der Kontinent mit 54 Staaten rund 1,6 Millionen Fälle und 39 000 Tote. Die verhängten Maßnahmen und die wirtschaftlichen Einbußen treffen den Kontinent jedoch hart.

Portugal ruft Katastrophenfall aus

Portugal hat am Mittwoch den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen. Nachdem das Land bisher relativ gut durch die Corona-Krise gekommen ist, steigen die Infektionszahlen jetzt stark. Die Lage sei "ernst", sagte Regierungschef António Costa. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden stieg am Mittwoch auf 2072. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt damit mehr als 91 000. 2117 Menschen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben. Die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten ist in etwas mehr als einem Monat von gut 300 auf knapp 1000 gestiegen. Besonders betroffen sind der Norden und der Großraum Lissabon.

Der Katastrophenfall gilt von Donnerstag an für zunächst 15 Tage. Die Anordnung ermögliche es der Regierung bei Bedarf Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und andere einschneidende Maßnahmen durchzusetzen, sagte Costa nach einem Treffen mit seinem Kabinett in Lissabon. In der Öffentlichkeit sollen sich maximal nur noch fünf Menschen versammeln dürfen. Die erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Ferien wird auf 50 beschränkt. Das Tragen einer Maske soll außerhalb der eigenen Wohnung obligatorisch sein. Bei der Arbeit und in Schulen wird die Benutzung der Corona-Warn-App "Stay Away" (Halte Abstand) Vorschrift. Das Parlament muss den Maßnahmen noch zustimmen. In Portugal leben 10,3 Millionen Menschen. Die Bundesregierung warnt vor nicht notwendigen, vor touristischen Reisen in die Region Lissabon.