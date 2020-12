Nach tagelangem Stillstand rollen die Lastwagen in Südostengland wieder, es geht aber nur langsam voran. Vom wichtigen britischen Hafen Dover sowie durch den Eurotunnel können nun wieder Güter nach Frankreich übersetzen. Noch immer warten Tausende Fahrzeuge in Südostengland, darunter schätzungsweise Hunderte aus Deutschland. Vertreter der Grafschaft Kent zeigten sich überzeugt, dass sich schon bald mehr Lastwagen auf den Weg machen können. Voraussetzung für die Einreise in die EU ist ein negativer Corona-Test.

Der britische Verkehrsminister Grant Shapps bat die Fahrer um Geduld. Er mahnte, sie müssten den Anweisungen folgen, "damit der Verkehr ins Rollen kommt". "Es wird eher Tage als Wochen dauern, aber es ist Geduld vonnöten", sagte Shapps der BBC.

Shapps twitterte, es gebe trotz des Starts der Tests weitere schwere Verzögerungen. Er rief Lastwagenfahrer auf, Kent weiterhin zu vermeiden. "Eine Ankunft in dem Gebiet wird Ihre Fahrt verlangsamen."

Nachdem sich eine neue, möglicherweise noch ansteckendere Variante des Coronavirus in Großbritannien ausgebreitet hatte, hatte Frankreich die Grenzen geschlossen. Schnell stauten sich zahlreiche Lastwagen in der Region rund um Dover. Nach tagelangen Verhandlungen gab es eine Einigung. Doch zunächst mussten die britischen Behörden Teststationen einrichten. Dabei half auch das Militär mit etwa 170 Einsatzkräften.

Weil trotz der Ankündigung, dass die Grenzen wieder geöffnet sind, lange kein Vorankommen war, verloren einige Fahrer die Geduld. In Dover kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, mindestens ein Mann wurde festgenommen. Die Situation sei weiter angespannt, hieß es am Mittwochabend aus der Kommunalverwaltung. Auf dem stillgelegten Flughafen Manston gut 30 Kilometer nördlich von Dover, wo mehr als 3700 Fahrzeuge abgestellt waren, soll ein Polizeiwagen beschädigt worden sein.

"Wir haben nur zwei mobile Essensstationen für vielleicht 2000 Fahrer", zitierte die Nachrichtenagentur PA einen polnischen Trucker. "Wir warten zwei Stunden im Regen auf den Hamburger." Alle seien verärgert und hungrig.

Handelsverbände warnen, dass es wegen der langen Verzögerungen zu Versorgungslücken etwa bei Obst und Gemüse kommen könnte, das Großbritannien zu großen Teilen aus der EU importiert. "Bis der Rückstau aufgehoben ist und sich die Lieferketten normalisiert haben, erwarten wir Probleme mit der Verfügbarkeit einiger frischer Waren", sagte Andre Opie, der beim Handelsverband BRC für Lebensmittel zuständig ist. Um mit Lieferungen auszuhelfen, flog die Lufthansa 80 Tonnen Obst und Gemüse mit einer Frachtmaschine nach England. Auch der Touristikkonzern TUI half aus und ließ mehrere Sonderflüge mit Waren und Corona-Test-Material von Amsterdam und Brüssel nach London starten.

Weitere Virus-Variante in Großbritannien nachgewiesen

In Großbritannien sind zwei Fälle einer Corona-Mutante aus Südafrika nachgewiesen worden. Die Variante werde im Labor in Porton Down untersucht, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock vor Journalisten in London. Es handelt sich den Angaben zufolge um die Mutante mit der Bezeichnung 501.V2. Am vergangenen Freitag hatte der südafrikanische Gesundheitsminister Zweli Mkhize davon gesprochen, dass 501.V2 in seinem Land kursiere.

Bei den Infizierten handele es sich um Kontaktpersonen von aus Südafrika in den vergangenen Wochen eingereisten Infizierten. "Diese neue Variante ist höchst besorgniserregend, weil sie noch übertragbarer ist und anscheinend weiter mutiert ist als die (erste) neue Variante", sagte der Minister. Die erste veränderte Variante war zuvor in Großbritannien entdeckt worden.

Der Roche-Konzern geht davon aus, dass die erste aufgetretene Mutations-Variante des Virus in Großbritannien die Genauigkeit seiner Covid-19-Tests nicht beeinträchtigt. Mit einer Analyse der Antigen-Schnelltests soll diese Annahme untermauert werden. "Wir werden unsere Ergebnisse teilen, sobald diese Untersuchungen abgeschlossen sind", hieß es von dem Medizinunternehmen. Der vor allem für seine Krebsmedikamente bekannte Pharmariese ist auch der weltgrößte Anbieter von Tests und Verfahren zur Diagnose von Erkrankungen. Unterdessen meldete Israel, dass die in Großbritannien zuerst entdeckte Mutation nun auch in vier Fällen in Israel nachgewiesen wurde.

Kanada lässt Moderna-Impfstoff zu, Schweiz beginnt mit Impfung

Kanada hat den Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zugelassen. Das teilte das Gesundheitsministerium auf seiner Website mit. Damit ist der Weg frei für die Auslieferung von bis zu 168.000 Dosen noch in diesem Jahr. Vor zwei Wochen hatte Kanada die Verwendung des Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer genehmigt. Damit wurden bereits Mitarbeiter des Gesundheitswesens und ältere Menschen geimpft.

Auch die Schweiz hat den Impfstoff der beiden Firmen inzwischen zugelassen und hat damit begonnen, ihn der Bevölkerung zu verabreichen. Es handelte sich den Angaben der Behörde Swissmedic um die erste ordentliche Zulassung weltweit und nicht wie in anderen Ländern um eine Notfallzulassung. Zuerst erhielt eine über 90 Jahre alte Bewohnerin eines Pflegeheims am Mittwoch den Impfstoff.

Argentinien erlaubt als zweites Land nach Belarus die Impfung mit dem russischen Mittel Sputnik V. Eine entsprechende Notfallzulassung sei erteilt worden, erklärt das Gesundheitsministerium. In Argentinien haben sich bislang mehr als 1,5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Mehr als 42.000 Menschen starben mit oder an dem Virus.

Impfstoff-Auslieferung an EU-Staaten beginnt

Die Auslieferung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Biontech/Pfizer an die EU-Staaten beginnt. Die Transporter seien bereit, den Pfizer-Standort im belgischen Puurs zu verlassen, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage der dpa mit. So werde sichergestellt, "dass die nationalen Gesundheitsbehörden in ganz Europa ihre Impfprogramme ab dem 27. Dezember starten können." Auch in Deutschland sollen die ersten Impfstoff-Dosen am Sonntag gespritzt werden.

Die Arbeiten seien nun in vollem Gange, "um die ersten Chargen für die Verteilung vorzubereiten", hieß es von Pfizer. Aus Sicherheitsgründen äußere man sich zu diesem Zeitpunkt jedoch "nicht zu den Details der einzelnen Lieferungen".

Der Pfizer-Sprecher teilte nun mit, die Anlage in Puurs südlich von Antwerpen werde weiter in Betrieb sein und eine wichtige Rolle "in unserem globalen Produktions- und Lieferbetrieb als Formulierungs-, Abfüll- und Weiterverarbeitungsstandort für Europa und den Rest der Welt (ohne USA) spielen". Basierend auf aktuellen Prognosen gehe man davon aus, "dass wir im Jahr 2021 weltweit bis zu 1,3 Milliarden Impfstoffdosen COVID-19 produzieren werden".

USA bestellen weitere 100 Millionen Impfdosen von Biontech und Pfizer

Die USA haben weitere 100 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffes von Biontech und Pfizer bestellt. So viele hatten die USA bereits bei der ersten Bestellung geordert. Die Impfdosen, die für den Einsatz in den USA vor Ort produziert werden, sollen bis 31. Juli 2021 ausgeliefert werden, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit.

Damit sollen 200 Millionen US-Amerikaner geimpft werden können, denn das Vakzin muss zweimal verabreicht werden, um die bestemögliche Wirksamkeit zu erreichen. Beide Chargen sollen jeweils beinahe zwei Milliarden US-Dollar kosten.

Von der Firma Moderna haben die USA inzwischen ebenfalls 200 Millionen Dosen Impfstoff bestellt. Auch dieses Vakzin hatte vor wenigen Tagen in den USA eine Notfallzulassung erhalten.

Frankreich und Niederlande lassen Menschen aus Großbritannien wieder einreisen

Reisende aus Großbritannien können mit einem aktuellen negativen Corona-Test wieder nach Frankreich einreisen. Am Mittwochmorgen sind die ersten Fährpassagiere aus Großbritannien wieder am französischen Hafen Calais an Land gegangen. Nach 48 Stunden Grenzschließung wegen der Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante dürfen auch Lastwagen wieder von Großbritannien nach Frankreich übersetzen. Eurostar-Züge mit Fracht und Autopassagieren können ebenfalls unter dem Ärmelkanal hindurch über die Grenze fahren.

Auch die Niederlande lassen wieder Reisende aus Großbritannien ins Land. Seit Mitternacht sei die Einreise wieder erlaubt, teilte die Regierung in Den Haag mit. Voraussetzung ist allerdings ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests. Fluggesellschaften und Reeder sind verpflichtet, dies zu kontrollieren. Auch Reisende aus Südafrika sind unter diesen Bedingungen wieder willkommen.

Frankreichs Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari hatte am Dienstag auf Twitter erklärt, Franzosen und EU-Bürger könnten von Mitternacht an wieder per Fähre, Flugzeug und Eurostar-Zug von der Insel einreisen, wenn sie einen negativen Covid-Test vorweisen können. Dem Büro des britischen Premierministers zufolge sollen ähnliche Regeln für Menschen gelten, die einen festen Wohnsitz in Frankreich haben.

Angesichts der schieren Menge an Lkw an der Grenze rechnet die Regierung in London allerdings nicht damit, dass sich der Rückstau in der südostenglischen Grafschaft Kent rasch auflöst. Nach Schätzungen des britischen Verbands der Speditionsunternehmen (RHA) warten mittlerweile 8000 bis 10 000 Fahrzeuge auf die Ausreise nach Frankreich. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps teilte mit, es seien ausreichend Schnelltests, die ein Ergebnis nach 30 Minuten anzeigen, in die Region geschickt worden.

Aus Angst vor einer Verbreitung der in Großbritannien grassierenden und eventuell ansteckenderen Coronavirus-Variante hatte unter anderem Frankreich seine Grenzen für Reisende und Lieferungen aus Großbritannien geschlossen. Viele Lkw-Fahrer sind in Südengland gestrandet.

EU-Kommission warnt vor pauschalen Grenzschließungen

Mit der teilweisen Wiederöffnung der Grenze folgt Frankreich einer Empfehlung der EU-Kommission, die sich gegen pauschale Reiseverbote von und nach Großbritannien ausgesprochen hatte. Der Empfehlung an die Mitgliedstaaten zufolge soll vor allem der Güterverkehr aufrechterhalten werden - nach dem gleichen Prinzip, das nach den unkoordinierten Grenzschließungen während der ersten Corona-Welle im Frühjahr Anwendung fand.

Für die Fahrer von Lkw soll demnach keine Quarantäne angeordnet werden, Testpflichten soll es nur dann geben, wenn dadurch der Güterverkehr nicht beeinträchtigt wird. Reisenden soll die Rückkehr nach Hause ermöglicht werden. Großbritannien ist seit Sonntagnacht weitgehend von Kontinentaleuropa abgeschnitten, nachdem dort das mutierte Virus entdeckt worden war.

Die Empfehlungen der EU-Kommission sind für die EU-Staaten nicht bindend, da Grenzschließungen in der Kompetenz der jeweiligen Länder liegen. Die Kommission geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur davon aus, dass das in England entdeckte mutierte Coronavirus bereits etliche EU-Staaten erreicht hat. Grenzschließungen wären demnach sinnlos. Großbritannien habe mit die besten Nachweismethoden, deshalb sei es naheliegend, dass die Mutation dort früh nachgewiesen worden sei, hieß es. Aber auch in Dänemark und den Niederlanden sei es bereits aufgefallen.

Coronavirus erreicht Antarktis

Das Coronavirus hat eine Forschungsstation in der Antarktis und damit nun alle Kontinente erreicht. Mindestens 36 Corona-Infizierte sind auf Chiles Station "Bernardo O'Higgins Riquelme" registriert worden. Bei den Infizierten handele es sich um 26 Mitglieder des Militärs und zehn zivile Personen einer Wartungsfirma, berichteten chilenische Medien am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Armee, die die Station betreibt.

Über Monate war der Südkontinent einer der letzten Orte gewesen, in denen man sich in geschlossenen Räumen beruhigt unter Leuten aufhalten konnte. Strenge Maßnahmen trugen dazu bei, einen Corona-Ausbruch zu vermeiden. Länder mit Forschungsstationen in der Antarktis sprachen schnell Verbote für Kreuzfahrtschiffe und andere Besucher aus, die keine lebenswichtigen Vorräte liefern. So verwandelte sich jede der Dutzenden Stationen in eine eigene Blase.

Die Zeitung La Tercera berichtete in der vergangenen Woche, dass die Crew des amphibischen Landungsschiffes Sargento Aldea nach einem Aufenthalt in der "Bernardo-O'Higgins-Station" wegen drei Corona-Fällen in Quarantäne gegangen sei. Das Schiff hatte Wartungspersonal und -material für die Station transportiert. Die Infizierten von der Forschungsstation wurden in die Stadt Punta Arenas in Patagonien gebracht, die als Ausgangspunkt für Antarktis-Expeditionen gilt. Die Station "Bernardo O'Higgins Riquelme" liegt auf der nördlichsten Spitze der Antarktischen Halbinsel in der Westantarktis.

Die Basis ist eine von mehr als einem Dutzend chilenischer Stationen in der Antarktis und nach Bernardo O'Higgins Riquelme benannt, der für die Unabhängigkeit von Spanien kämpfte. Die Station wurde 1948 errichtet und ist damit eine der am längsten durchgehend betriebenen Stationen auf dem Kontinent Antarktika.