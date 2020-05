Deutschland und Frankreich wollen im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise in Europa an einem Strang ziehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kündigten am Montag kurzfristig eine gemeinsame Initiative für eine europäische Antwort an.

Deutschland und Frankreich schlagen gemeinsam ein europäisches Programm im Umfang von 500 Milliarden Euro zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise vor. Dies geht aus einer deutsch-französischen Erklärung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Er soll Geld "für die am schärfsten betroffenen Sektoren und Regionen bereitstellen", wie Bundeskanzlerin Merkel bei einer Pressekonferenz unterstirch. Es bestehe die Gefahr, dass der Zusammenhalt der EU sonst durch die Auswirkungen des Virus gefährdet werde.

"Dies ist eine Krise ungekannten Ausmaßes", sagte Macron. Die Pandemie erfordere eine gemeinsame Anstrengung, die "europäisch" ist. Es seien bereits zahlreiche Maßnahmen auf europäischer Ebene ergriffen worden. Die Länder hätten sich etwa durch die Aufnahme von Erkrankten und Lieferungen von medizinischem Gerät solidarisch geholfen, betonte der französische Präsident.

Spanien dämpft Hoffnung auf baldige Öffnung der Grenzen

Die Regierung des stark vom Coronavirus getroffenen Spanien hat Hoffnungen auf eine baldige Grenzöffnung für Touristen gedämpft. "Ich hoffe, dass wir die touristischen Aktivitäten Ende Juni wieder aufnehmen können", sagte am Montag Verkehrsminister José Luis Ábalos. "Wir können Ausländern nicht die Einreise erlauben, während wir die spanische Bevölkerung noch einer Ausgangssperre unterziehen", erklärte er. Die Hoffnungen waren gewachsen, nachdem ein anderer Corona-Brennpunkt, Italien, die Grenzöffnung für Touristen ab dem 3. Juni angekündigt hatte.

Spanien hat zwar bereits mit einer schrittweisen und vorsichtigen Lockerung der Kontaktsperren begonnen. Die linke Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez will aber den seit Mitte März und noch bis zum 23. Mai geltenden Notstand bis Ende Juni verlängern. Darüber wird das Parlament am Mittwoch abstimmen. Erst Ende Juni, nach Abschluss der sogenannten Phase drei der Lockerungen, werden die Spanier den Plänen zufolge auch ihre Provinz verlassen dürfen.

Während die meisten Provinzen Spaniens sich bereits in Phase eins der Lockerungen befinden, müssen die von der Pandemie besonders schwer betroffenen Regionen Madrid und Barcelona noch mindestens eine Woche in Phase null verbleiben. Die kleinen, vom Coronavirus nur wenig in Mitleidenschaft gezogenen Kanareninseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera sowie die Baleareninsel Formentera rückten unterdessen am Montag schon in Phase zwei. Etwa 50 000 Menschen dürfen sich somit am Strand aufhalten und im Meer baden.

Alle erwachsenen Dänen können sich testen lassen

Alle Erwachsenen in Dänemark bekommen die Möglichkeit, sich auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen. Alle volljährigen Bürger können im Laufe der Woche einen Termin für einen Corona-Test vereinbaren. Selbst beim kleinsten Verdacht, sich möglicherweise angesteckt zu haben, solle man dies tun, sagte Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Montag. Kurz darauf standen bereits Zehntausende Dänen auf der entsprechenden Webseite auf der Warteliste, um eine Testzeit zu buchen.

Dänemark verfügt derzeit über die Kapazitäten, um etwa 50 000 Personen aus der breiteren Bevölkerung pro Woche auf das Coronavirus zu testen. Bislang war für einen Corona-Test eine Überweisung vom Arzt oder eine Bitte des Arbeitgebers erforderlich. Eine bestimmte Testmenge soll aber weiterhin für Menschen mit Symptomen, Gesundheits- und Pflegepersonal, Bewohner und Pfleger in Altersheimen sowie Patienten in ambulanter Behandlung reserviert bleiben.

Etwa 400 000 Menschen sind in Dänemark bislang getestet worden. Bei knapp 11 000 Personen wurde eine Infektion nachgewiesen, mehr als 9200 von diesen haben sich bereits wieder erholt. 547 Menschen mit Covid-19-Erkrankung sind gestorben.

Spanien und Italien melden niedrigste Todeszahlen seit Wochen

Was die Zahlen zur Pandemie angeht, gibt es positive Nachrichten aus Spanien. Die Zahl der neuen Covid-19-Todesfälle fiel erstmals seit zwei Monaten unter 100. Binnen 24 Stunden seien 87 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coranavirus gestorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt seien 27 650 Menschen gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle stieg um 652 auf 231 350.

Auch in Italien fiel die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle, und zwar auf den niedrigsten Wert seit dem 9. März. Am Samstag seien 153 hinzugekommen, nachdem es am Vortag noch 242 gewesen seien, teilte das Katastrophenschutzamt mit. Dagegen stieg die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen auf 875; am Freitag waren es noch 789. Insgesamt haben die italienischen Behörden fast 225 000 Corona-Fälle registriert. Etwa 32 000 Menschen sind infolge einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Todeszahlen in lateinamerikanischen Ländern steigen deutlich an

In den zwei Monaten seit dem ersten registrierten Todesfall sind in Brasilien mehr als 16 000 Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Sonntag hervor. Demnach starben in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 16 118 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. 241 080 Infizierte wurden inzwischen verzeichnet.

Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmaßen damit bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten auf Platz vier der am schwersten betroffenen Länder vor Italien und Spanien.

Auch in anderen Ländern Lateinamerikas steigen die Infektionszahlen mit dem neuen Coronavirus und auch die Zahlen der Todesopfer deutlich. Wie der brasilianische Bundesstaat São Paulo (4688) hat inzwischen auch Mexiko (mehr als 5000) bei der Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Toten China überholt. Besonders viele Infektionen in Amerika verzeichnete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch für drei andere amerikanische Länder: Demnach wurden in Peru und Chile in der vergangenen Woche mehr als 10 000 neue Infektionen gemeldet, in den USA sogar mehr als 100 000.

Barack Obama kritisiert in einer Rede die Ahnungslosigkeit der Regierenden

In den USA hielt Barack Obama am Samstag eine Rede, in der er sich an College-Absolventinnen und -Absolventen richtete. In seiner Video-Ansprache sagte der frühere US-Präsident, die Corona-Krise lege die Ahnungslosigkeit von Regierenden offen. Die Pandemie habe mehr als alles andere gezeigt, dass die Verantwortlichen nicht immer wüssten, was sie tun. "Viele von ihnen tun nicht einmal so, als hätten sie die Verantwortung", sagte Obama.

Seine Worte wurden von einigen US-Medien als seltene öffentliche Kritik an Präsident Trump und den Regierungsbeamten gewertet, die für die Reaktion auf die Corona-Pandemie im Land verantwortlich sind. Obama rief die Absolventen auf, Verantwortung zu übernehmen und Initiative zu ergreifen. "Die, die vorher schon kämpfen mussten, hängen jetzt am seidenen Faden", sagte er. Sogenannte "Commencement Speeches" wie die von Obama haben an den Universitäten der USA eine lange Tradition.