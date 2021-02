In Zeiten, in denen schon viele Menschen durch die Anti-Corona-Maßnahmen im Stress sind, ist das eine Meldung, die niemand gern hören wird: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC äußert Zweifel daran, dass FFP2-Masken im Alltag so viel mehr bringen, dass es sich lohnt, sie zu tragen. "Der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung von FFP2-Atemschutzmasken in der Gemeinschaft ist sehr gering", teilte die in Stockholm ansässige Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides bestätigte in Brüssel die Einschätzung der EU-Behörde. "Die ECDC sagt, die Beweislage sei im Moment nicht stark genug für eine Notwendigkeit, dies im Alltag zu empfehlen", sagte Kyriakides auf Nachfragen. Wichtig sei, überhaupt eine Maske korrekt zu tragen und Abstand zu halten. "Aber im Moment unterstützt das ECDC das Tragen von FFP2-Masken in der Gemeinschaft nicht, gemäß den ihnen vorliegenden Hinweisen."

Auch die Kosten und mögliche Nachteile sprächen gegen eine Empfehlung, in der Öffentlichkeit FFP2-Masken anstelle von anderen Masken zu tragen, hieß es von der ECDC. Allerdings wurden keine Details zu diesen möglichen Nachteilen genannt.

Die besonders dichten, aber teureren Masken sollen vor Schadstoffpartikeln wie Staub oder auch Aerosolen schützen. Sie werden inzwischen vielerorts anstelle normaler Alltagsmasken verlangt. Mitte Januar hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten vereinbart, in Öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften FFP2-Masken, OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen der Standards KN95/N95 zu fordern. Das ECDC erklärte, selbst das Auftreten von neuen Varianten des Coronavirus mache keine anderen Maskentypen als diejenigen notwendig, die derzeit im Rahmen von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen gegen Corona verwendet würden. Die Behörde ist nach eigenen Angaben gerade dabei, ein Dokument mit Einschätzungen zum Maskengebrauch im sozialen Umfeld zur Verringerung der Coronavirus-Übertragung zu aktualisieren.

Die FFP2-Maskenpflicht an bestimmten Orten hatte in Deutschland eine Debatte über die Kosten und mögliche Hilfen für ärmere Menschen entfacht. Am Mittwoch wurde jedoch klar, dass sich Arbeitslosengeld-II-Empfänger auf die angekündigten kostenlosen FFP2-Masken weiter warten müssen. Die Berechtigungsscheine zum Abholen in der Apotheke an insgesamt etwa fünf Millionen Bedürftige wurden von den Krankenkassen bisher nicht verschickt, wie der Spitzenverband der Gesetzlichen Kassen mitteilte. "Wann der Versand praktisch starten wird, lässt sich noch nicht sagen", sagte Verbandssprecher Florian Lanz der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor müssten noch wichtige Fragen geklärt werden.

Der Verband verwies darauf, dass die notwendige Änderung der sogenannten Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung von der Regierung noch beschlossen werden müsse. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sagte, die Verordnung sei in Arbeit. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten vergangene Woche angekündigt, dass etwa fünf Millionen Bezieher von Grundsicherung je zehn kostenlose FFP2-Masken erhalten sollen. Hintergrund sind die neuen Vorschriften zum Tragen medizinischer Masken in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen. Mit einem Schreiben ihrer Krankenversicherung und einem Ausweisdokument sollen die Masken in der Apotheke abgeholt werden können.

Astra-Zeneca-Impfstoff schützt wohl auch vor Übertragung

Der Impfstoff von Astra Zeneca schützt offenbar nicht nur vor einer Covid-19-Erkrankung, sondern auch davor, dass sich Menschen mit dem Coronavirus infizieren und den Erreger dann tragen. Zumindest haben PCR-Tests bei einer Stichprobe aus Geimpften nach einer ersten Dosis eine um 66,7 Prozent verringerte Übertragung des Virus gezeigt, nach der zweiten Dosis war die Übertragung noch um etwa 50 Prozent verringert.

Die kleinere Zahl sollte nach Einschätzung des Forschungschefs des Unternehmens, Mene Pangalos, aber nicht überbewertet werden: "Selbst 50 Prozent sind eine signifikante Verringerung", sagte er auf einer Pressekonferenz. Laut Andrew Pollard von der Universität Oxford könnte die Differenz an der unterschiedlichen Zusammensetzung der relativ kleinen Stichproben liegen. "Dazu müssen wir noch weitere Analysen anstellen", räumte Pollard ein.

Wie die Fachleute im Magazin Lancet berichten, war die Wirksamkeit des Impfstoffes nach einer Standarddosis vom 22. bis zum 90. Tag nach der Impfung 76 Prozent, "und die und die modellierte Analyse zeigte, dass der Schutz während dieses anfänglichen Zeitraums von 3 Monaten nicht nachließ".

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte die Wirksamkeit des Vakzins mit rund 60 Prozent angegeben. Grund für diese Differenz ist, dass unterschiedlich viele Daten aus den klinischen Studienphasen in die Berechnung einfließen.

Dänemark will digitalen Corona-Pass für Geimpfte entwickeln

Dänemarks Regierung plant die Entwicklung eines digitalen Corona-Passes, der Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen für Geimpfte ermöglichen soll. Insbesondere sollen mit der Impfung die Einschränkungen für Geschäftsreisen abgemildert werden, heißt es in einer Mitteilung der Regierung vom Mittwoch.

"Viele Unternehmen in Dänemark sind globale Unternehmen", erklärte demnach der amtierende Finanzminister Morten Bødskov. Deshalb seien diese Lockerungen zentral für einen "Neustart der dänischen Gesellschaft". Es solle schon bald einen Impfpass geben, der Auslandsreisen erleichtern soll. Ein zweiter Schritt sei die Entwicklung eines digitalen Corona-Passes, der auch für andere Zwecke als für Reisen genutzt werden könnte, etwa für das Kultur- oder Geschäftsleben in Dänemark. Der digitale Pass könnte per Mobiltelefon genutzt werden, die Entwicklung und vollständige Umsetzung inklusive App kann Presseberichten zufolge aber einige Monate in Anspruch nehmen.

Bereits von Ende Februar an sollen Bürgerinnen und Bürger ihren Impfstatus auf einer dänischen Online-Gesundheitsplattform einsehen können. Schon seit einigen Monaten kann man sich einen Nachweis anzeigen lassen und ausdrucken, auf dem zu sehen ist, ob man kürzlich negativ getestet wurde. Der Impfnachweis soll diesem Pass gleichen.

Nach Angaben der Regierung sind noch Fragen offen, etwa inwiefern Geimpfte das Virus noch übertragen können. An der Entwicklung sollen neben Wirtschaftsverbänden auch Vertreter des dänischen Kulturlebens beteiligt werden. In Dänemark haben bis zum 29. Januar etwa 184 000 Menschen ihre erste Impfdosis erhalten, knapp 45 000 bereits ihre zweite. Dänisches Ziel ist es, bis Ende Juni 2021 alle Bürger geimpft zu haben, die dies wünschen. Über die Frage, ob Geimpfte von Lockdown-Beschränkungen befreit werden sollten, gibt es auch in Deutschland Diskussionen.

Niederlande verlängern und lockern Lockdown

Wegen der besorgniserregenden Ausbreitung der britischen Corona-Variante in den Niederlanden hat die Regierung in Den Haag die Verlängerung des Lockdowns bis mindestens zum 2. März beschlossen. Inzwischen gingen zwei Drittel aller Neuinfektionen auf diese weit stärker ansteckende Variante zurück, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend zur Begründung.

Zugleich gab Rutte einige Erleichterungen des bereits seit dem 15. Dezember geltenden Lockdowns bekannt. So sollen Grundschulen und Kitas am kommenden Montag wieder öffnen. Der Regierungschef verwies auf die Einschätzung von Experten, dass Kinder in diesen Altersgruppen weniger zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen als ältere Kinder oder Erwachsene. Die Grundschul- und Kita-Öffnung werde mit einem strengen Testregime einhergehen. Oberschulen sollen bis mindestens zum 1. März geschlossen bleiben.

Vom 10. Februar an dürfen alle Geschäfte ein Bestell- und Abholsystem anbieten. Kunden sollen Waren online oder telefonisch ordern und in einem zugeteilten Zeitfenster abholen dürfen. Bislang waren nur Lieferungen nach Hause möglich; Ausnahmen wurden auch vorher schon für Lebensmittelgeschäfte gemacht.

Rutte bereitete die Niederländer zudem darauf vor, dass die seit dem 23. Januar geltende - und teils heftig umstrittene - nächtliche Ausgangssperre möglicherweise verlängert wird. Bislang sei zwar weiterhin vorgesehen, sie am 10. Februar aufzuheben. Vor einer Entscheidung soll aber der Rat von Experten eingeholt und geprüft werden, wie sich das Ausgangsverbot zwischen 21.00 und 04.30 Uhr auf das Pandemiegeschehen ausgewirkt hat.

Merkel und Macron: "Welt wird nach Corona eine andere sein"

Die Corona-Pandemie bietet nach Meinung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und anderen internationalen Spitzenpolitikern die Chance für eine Neuordnung der Weltpolitik. "Die Welt wird nach Corona eine andere sein", heißt es in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und andere Blätter. Die jetzige Krise biete auch Gelegenheit, "durch effiziente Zusammenarbeit, Solidarität und Koordination wieder einen Konsens über eine internationale Ordnung zu erzielen - eine Ordnung, die auf Multilateralismus und Rechtsstaatlichkeit beruht". Auch das Problem des Klimawandels könne nur global gelöst werden.

Der Beitrag wurde auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Senegals Staatschef Macky Sall unterschrieben. Von Seiten internationaler Organisationen waren UN-Generalsekretär António Guterres, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel beteiligt. Die Gruppe schlägt auch eine wieder engere Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Foren wie der Gruppe der G 7 und der G 20 vor.

Die Covid-19-Krise sei "die seit Generationen größte Bewährungsprobe für die weltweite Solidarität", heißt es weiter in dem Text. "Ist auch nur ein Ort in der Welt von Covid-19 betroffen, sind Menschen und Volkswirtschaften allerorten gefährdet." Daraus müssten auch Lehren für künftige Krisen gezogen werden. "Statt Kulturen und Werte gegeneinander auszuspielen, müssen wir einen integrativeren Multilateralismus aufbauen. Dabei haben wir unsere Unterschiede genauso zu achten wie unsere gemeinsamen Werte, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert sind."

Impfstoff Sputnik V offenbar hoch wirksam

Nach Kritik an fehlenden belastbaren Studien haben russische Forscher weitere Details zu dem Corona-Impfstoff Sputnik V veröffentlicht. Demnach hat das Vakzin eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Die Ergebnisse wurden am Dienstag im medizinischen Fachblatt The Lancet publiziert. Russland strebt eine Registrierung in der EU an. In mehr als 15 Ländern wird der Impfstoff mittlerweile im Kampf gegen Corona eingesetzt.

Die Wissenschaftler sprachen von "Zwischen-Analysen" der wichtigen Testphase III unter etwa 20 000 Freiwilligen. Die Ergebnisse decken sich mit früheren Angaben. Eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent bedeutet, dass in der geimpften Gruppe 91,6 Prozent weniger Erkrankungen pro 100 Probanden auftraten als in der Kontrollgruppe. Damit hätte Sputnik V nahezu die gleiche Wirksamkeit wie die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer, und eine höhere als das Mittel von Astra Zeneca.

Es habe bei Sputnik V nur in wenigen Fällen schwerwiegende Nebenwirkungen gegeben, die die Forscher aber nicht auf das Vakzin zurückgeführt hätten, hieß es. Die meisten Freiwilligen hätten von "milden" Nebenwirkungen wie grippeähnlichen Symptomen und Schmerzen am Arm berichtet. Während der Studie habe es zudem vier Todesfälle gegeben, die den Wissenschaftlern zufolge aber nicht im Zusammenhang mit der Impfung gestanden hätten. Ein Freiwilliger habe einen Schlaganfall erlitten.

Den russischen Forschern zufolge wurde Sputnik V auch an mehr als 2000 Menschen über 60 Jahren getestet. In dieser Gruppe sei das Vakzin "ähnlich wirksam und gut verträglich gewesen", hieß es in der Studie. Sie sei aber noch nicht abgeschlossen. Insgesamt sollte der Corona-Impfstoff an 40 000 Freiwilligen getestet werden.

Die Freigabe in Russland erfolgte vor gut einem halben Jahr. Damals hatte es international Kritik gegeben, weil die Erlaubnis für eine breite Anwendung in der Bevölkerung vorlag, obwohl bis dahin wichtige Tests noch nicht begonnen hatten.

Forscherin Polly Roy von der London School of Hygiene & Tropical Medicine sagte, es habe Kritik an Sputnik V wegen dessen schneller Entwicklung und mangelnder Transparenz gegeben. Das nun vorliegende Ergebnis sei hingegen eindeutig. Das wissenschaftliche Prinzip der Impfung sei aufgezeigt worden, sagte sie The Lancet.

Britische Virusvariante in Vietnam nachgewiesen

Bei dem seit Monaten ersten größeren Corona-Ausbruch in Vietnam ist Behörden zufolge die ansteckendere, zunächst in Großbritannien festgestellte Variante des Erregers nachgewiesen worden. Bei zwölf von insgesamt 276 Patienten mit bestätigter Coronavirus-Infektion sei eine Genom-Sequenzierung durchgeführt und die Mutation festgestellt worden, teilte am Dienstag Gesundheitsminister Nguyen Thanh Long mit.

Elf dieser Fälle traten demnach in einer Fabrik mit Tausenden Angestellten in der nördlichen Provinz Hai Duong auf. Bei dem zwölften Fall handelte es sich um einen Rückkehrer aus dem Gebiet. Der Ursprung der Übertragungen wird noch ermittelt, wie die Zeitung VnExpress unter Berufung auf Behörden berichtete.

Bisher war das südostasiatische Land dank extrem strikter Maßnahmen glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen: Offiziell wurden etwa 1851 Infektionen und 35 Tote verzeichnet. Nach der Häufung neuer Fälle im Norden des Landes sollen inzwischen mehrere Provinzen sowie die Metropolen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt betroffen sein. Nachdem das Virus erstmals seit sechs Monaten in der Hauptstadt Hanoi aufgetaucht ist, wurden dort unter anderem Schulen, Bars und Karaoke-Lokale geschlossen.