Bereits am Mittwochabend hatte die Polizei in London Präsenz gezeigt.

Die britische Polizei hat in London 104 Menschen wegen Verstößen gegen die neuen Lockdown-Auflagen festgenommen. Es sei mit noch weiteren Festnahmen zu rechnen, da der Einsatz der Beamten bis in die Nacht hinein andauere, teilte die Polizei mit. Eine Menschenmenge sei im Zentrum der britischen Hauptstadt zusammengekommen und habe die neuen Kontaktbeschränkungen auf gefährliche Weise ignoriert.

Premierminister Boris Johnson hatte im Kampf gegen die zweite Coronavirus-Welle erneut einen Lockdown für England angeordnet, der am Donnerstag in Kraft trat. Bereits in der Nacht zuvor war es an mehreren Orten im Land zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, weil Menschen noch einmal ausgiebig feiern wollten.

In Merseyside im Nordwesten Großbritanniens wurden Polizisten, die ein Treffen von Hunderten Menschen auflösen wollten, mit Feuerwerkskörpern attackiert. Die Feiernden hätten nicht nur Einsatzkräfte bedroht, sondern mit ihrem Verhalten auch das Infektionsrisiko erhöht, sagte die Polizei. Nach altem Brauch erinnert man in Großbritannien am 5. November an den vereitelten Anschlag des katholischen Extremisten Guy Fawkes auf den protestantischen König James I. im Jahr 1605. Die Verschwörer um Fawkes wollten den König einst mit einer großen Menge Schießpulver im Londoner Parlament in die Luft sprengen.

Vor allem in der Hauptstadt London, aber auch in vielen weiteren englischen Städten feierten die Leute ausgelassen. Menschenmengen drängten sich durch Straßen, viele Partygänger waren betrunken. "Das ist wie Silvester hier", sagte ein Mann. Nach einer Massenschlägerei in Südengland nahmen die Polizei von Sussex zwei Personen fest.

Neuer Höchstwert in den USA, Entspannung in den Niederlanden

In mehreren Staaten weltweit werden in den letzten Tagen dramatische Anstiege der Neuinfektionen gemeldet. Darunter sind die Vereinigten Staaten, Frankreich, Schweden, Polen und Italien. In den Niederlanden gibt es dagegen Zeichen, dass sich die Kurve abflacht. Die genauen Werte im Überblick:

Die US-Seuchenschutzbehörde CDC registriert binnen 24 Stunden 106 537 Neuinfektionen in den USA . Insgesamt haben sich demnach nunmehr rund 9,464 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle stieg um 1141 auf 233 129. Die Zahlen der CDC können von den aus den einzelnen Bundesstaaten gemeldeten Fällen abweichen.

. Insgesamt haben sich demnach nunmehr rund 9,464 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle stieg um 1141 auf 233 129. Die Zahlen der CDC können von den aus den einzelnen Bundesstaaten gemeldeten Fällen abweichen. Frankreich meldet mit 58 046 neuen Ansteckungen binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand. Insgesamt sind damit in Frankreich mehr als 1,6 Millionen Infektionen registriert. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen erhöhte sich um 363 auf 39 037, wie die Behörden mitteilen.

meldet mit 58 046 neuen Ansteckungen binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand. Insgesamt sind damit in Frankreich mehr als 1,6 Millionen Infektionen registriert. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen erhöhte sich um 363 auf 39 037, wie die Behörden mitteilen. Die Zahl der Neuinfizierten in Schweden steigt auf ein Rekordhoch von 4034. Die Zahl der Toten geben die Behörden nun mit 6002 an, fünf mehr als am Vortag. Das Land hat in der Viruskrise eine Strategie verfolgt, die auf die Vermeidung von Lockdowns setzt. Die Zahl der Covid-19-Toten in Schweden ist gemessen an der Einwohnerzahl deutlich höher als in anderen nordischen Ländern, aber geringer als etwa in Spanien oder Großbritannien.

steigt auf ein Rekordhoch von 4034. Die Zahl der Toten geben die Behörden nun mit 6002 an, fünf mehr als am Vortag. Das Land hat in der Viruskrise eine Strategie verfolgt, die auf die Vermeidung von Lockdowns setzt. Die Zahl der Covid-19-Toten in Schweden ist gemessen an der Einwohnerzahl deutlich höher als in anderen nordischen Ländern, aber geringer als etwa in Spanien oder Großbritannien. Polen meldet so viele Neuinfektionen wie noch nie. Innerhalb eines Tages seien 27 143 Menschen positiv getestet worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. 367 weitere Personen seien in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Über 19 000 Corona-Patienten lägen im Krankenhaus, davon bräuchten 1615 ein Beatmungsgerät. Polen hatte am Mittwoch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Pandemie angekündigt.

meldet so viele Neuinfektionen wie noch nie. Innerhalb eines Tages seien 27 143 Menschen positiv getestet worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. 367 weitere Personen seien in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Über 19 000 Corona-Patienten lägen im Krankenhaus, davon bräuchten 1615 ein Beatmungsgerät. Polen hatte am Mittwoch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Pandemie angekündigt. In Italien ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie gestiegen. Die Gesundheitsbehörden registrierten am Donnerstag mehr als 34 500 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden. Insgesamt zählten die Behörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land nun fast 825 000 Infektionen mit dem Virus. Die Zahl der neuen Covid-19-Todesfälle kletterte ebenfalls deutlich auf 445 Opfer innerhalb eines Tages. Im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 starben damit in Italien nach offiziellen Angaben seit Februar fast 40 200 Menschen. Um die Viruswelle in den Griff zu bekommen, soll in Italien am Freitag eine nächtliche Ausgangssperre starten. Für mehrere Regionen Italiens hat die Regierung in Rom einen Teil-Lockdown angeordnet.

ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie gestiegen. Die Gesundheitsbehörden registrierten am Donnerstag mehr als 34 500 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden. Insgesamt zählten die Behörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land nun fast 825 000 Infektionen mit dem Virus. Die Zahl der neuen Covid-19-Todesfälle kletterte ebenfalls deutlich auf 445 Opfer innerhalb eines Tages. Im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 starben damit in Italien nach offiziellen Angaben seit Februar fast 40 200 Menschen. Um die Viruswelle in den Griff zu bekommen, soll in Italien am Freitag eine nächtliche Ausgangssperre starten. Für mehrere Regionen Italiens hat die Regierung in Rom einen Teil-Lockdown angeordnet. In den Niederlanden zeichnet sich eine Entspannung der Corona-Lage ab. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt am Donnerstag auf knapp 7000, wie aus Daten der Gesundheitsbehörden hervorgeht. So wenige Menschen hatten sich zuletzt am 12. Oktober nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Damit setzt sich der Rückgang der Neuinfektionen fort, nachdem in der vergangenen Woche ein Rekordhoch bei 11 000 erreicht worden war.

zeichnet sich eine Entspannung der Corona-Lage ab. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt am Donnerstag auf knapp 7000, wie aus Daten der Gesundheitsbehörden hervorgeht. So wenige Menschen hatten sich zuletzt am 12. Oktober nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Damit setzt sich der Rückgang der Neuinfektionen fort, nachdem in der vergangenen Woche ein Rekordhoch bei 11 000 erreicht worden war. Dänemark tötet alle Nerze.

England geht in zweiten Teil-Lockdown

In England startet an diesem Donnerstag ein zweiter Teil-Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Gastronomiebetriebe, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Auch viele Geschäfte machen dicht. Nur Supermärkte und als notwendig eingestufte Geschäfte dürfen geöffnet bleiben. Schulen und Universitäten bleiben ebenfalls geöffnet. Die Menschen sollen bis zum 2. Dezember ihre Wohnungen nur noch mit triftigem Grund verlassen, zum Beispiel, um zur Arbeit zu gehen, Sport zu machen, zur Erholung und zur Pflege Angehöriger. Schottland, Wales und Nordirland haben eigene Regeln zur Virus-Bekämpfung. Dort wurde bereits früher das öffentliche Leben heruntergefahren.

Die coronabedingten Todesfälle in Großbritannien haben am Mittwoch mit 500 Toten innerhalb eines Tages den höchsten Stand seit Mai erreicht. In den vergangenen zwei Wochen zählte das Land mit 68 Millionen Einwohnern laut EU-Seuchenbehörde ECDC 470 Fälle pro 100 000 Menschen.

Der staatlicher Gesundheitsdienst NHS hat die höchste Warnstufe ausgerufen. NHS-England-Chef Simon Stevens sprach von einer "ernsten Situation". Im Nordwesten Englands mussten im Oktober ein Viertel der geplanten Operationen wegen Covid-19-Patienten verschoben werden. Dies werde auch in anderen Regionen zunehmen. Zurzeit befinden sich knapp 11 000 Covid-Patienten in englischen Krankenhäusern. Das sind mehr Menschen als in der ersten Welle in April, sagte Stevens in einem BBC-Interview. Alle Covid-19-Patienten könnten zusammen aktuell 22 Krankenhäuser komplett füllen. Die Zahl von 20 000 Patienten in Krankenhäusern gilt laut des NHS als oberste Belastungsgrenze für das Gesundheitssystem. Diese Marke könnte innerhalb weniger Wochen erreicht sein, wenn die Infektionszahlen nicht drastisch sänken.

Premierminister Boris Johnson gestand am Mittwoch im Londoner Parlament, das über den Teil-Lockdown abstimmte, Mängel am britischen Testsystem und bei der Nachverfolgung ein. Seine Regierung setzt nun große Hoffnungen auf Schnelltests: So soll am Freitag in der besonders schwer betroffenen Stadt Liverpool ein Pilotprojekt starten, bei dem allen Bürgern Schnelltests angeboten werden sollen.

Dänemark tötet aus Corona-Sorge Millionen Nerze

Aus Sorge vor den Folgen für kommende Impfstoffe gegen das Coronavirus werden in Dänemark alle Nerze getötet. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen bekannt. Dabei geht es um Millionen von Tieren. Das Fell der Nerze ist unter anderem für Pelzmäntel beliebt.

Das Virus sei unter Nerzen mutiert und wurde auf den Menschen übertragen, sagte die Regierungschefin. Das Problem daran sei, dass durch eine Mutation ein künftiger Impftoff daran gehindert werden könnte, die erhoffte Schutzwirkung zu entfalten.

Bei zwölf Menschen im Norden Jütlands sei bereits eine mutierte Version des Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt worden, sagte Frederiksen. Zugleich warnte sie davor, dass die Mutation sich nicht nur auf weitere Teile Dänemarks, sondern auch im Rest der Welt ausbreiten könnte. Die Nerzzüchter werden entschädigt, wie Lebensmittelminister Mogens Jensen sagte.

Dänemark ist der weltweit größte Produzent von Nerzfellen. Im Land gibt es derzeit 1139 Zuchtfarmen und etwa 15 bis 17 Millionen Nerze. Nach Angaben der dänischen Behörden sind bereits auf mehr als 200 Farmen Corona-Fälle festgestellt worden. Auf 67 Farmen wurde der Pelztierbestand bereits getötet.

Die Niederlande hatten nach ähnlichen Ausbrüchen von Corona bei Nerzen Anfang Juni beschlossen, alle Pelztiere auf den betroffenen Farmen zu töten.

USA registrieren am Wahltag zweithöchsten Tageswert an Neuinfektionen

Die USA haben am Tag der Präsidentenwahl mit mehr als 91 000 Corona-Neuinfektionen den bislang zweithöchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore vom Mittwoch hervor. Der bislang höchste Wert war am vergangenen Freitag registriert worden, als mehr als 99 000 Ansteckungen registriert wurden.

In den USA sind bislang mehr als 232 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf wiederholt gesagt, die USA seien in der Krise bald über dem Berg - wofür es keine Anzeichen gibt. Sein Herausforderer Joe Biden hat Trump vorgeworfen, beim Schutz der Amerikaner versagt zu haben.

Neuer Höchsstand an Positiv-Tests in Österreich und der Schweiz

In Österreich und der Schweiz sind die Zahlen der neuen Positiv-Tests auf einem neuen Höchststand. Das Innenministerium in Wien meldet 6211 Fälle binnen 24 Stunden. Derzeit befinden sich 2584 positiv getestete Personen in krankenhäuslicher Behandlung und davon 383 auf Intensivstationen. Inzwischen wird eine Überlastung der Krankenhäuser gefürchtet. Die Schweiz zählt sogar 10 073 neue Fälle - erstmals mehr als 10 000. Das Land weist europaweit eine der höchsten Neuansteckungsraten aus. Dennoch hat das Land im Vergleich zu Nachbarn wie Deutschland oder Frankreich vergleichsweise milde Einschränkungen des Alltagslebens beschlossen.

Teil-Lockdown in den Niederlanden wird strenger

Die Niederlande haben die Maßnahmen im Teil-Lockdown weiter drastisch verschärft. "Bleiben Sie so viel wie möglich zu Hause", mahnte der niederländische Premier Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag. Bewegungen im Land müssten möglichst reduziert werden. "Gehen Sie nicht zum Spaß shoppen", sagte Rutte.

Alle öffentlichen Gebäude werden geschlossen. Außerdem sollen Bürger bis Mitte Januar nicht ins Ausland reisen. Deutschland wurde zum Risikogebiet erklärt und von nicht dringend notwendigen Reisen abgeraten. Reisende aus Deutschland müssen nach ihrer Heimkehr für zehn Tage in Heim-Quarantäne.

Seit drei Wochen gilt bereits ein Teil-Lockdown. Nun werden nach den Gaststätten auch Museen, Theater, Schwimmbäder, Vergnügungsparks und Zoos geschlossen. Auch der persönliche Kontakt wird stark reduziert. In der Öffentlichkeit sind nur noch Treffen von maximal zwei Personen erlaubt, bisher waren das noch vier. Auch privat sollen nur noch zwei Gäste am Tag empfangen werden. Die Verschärfungen sollen vorerst zwei Wochen gelten. Bei der Bekämpfung der Pandemie gebe es zwar vorsichtige positive Tendenzen, sagte der Premier. "Aber das ist sicher noch nicht genug."

Am Dienstag war die Zahl der Neuinfektionen erstmals seit knapp drei Wochen unter 8000 gesunken. Bei den Behörden wurden 7776 Fälle in 24 Stunden gemeldet, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt (RIVM) mitteilte. Das sind 529 Fälle weniger als am Vortag. Zum Vergleich: In Deutschland mit etwa fünfmal so vielen Einwohnern waren zuletzt 15 352 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Doch der Druck auf die Krankenhäuser nimmt nach Angaben der Behörden weiter zu. Die Zahl der Patienten auch auf Intensivstationen stieg stark an, so dass Krankenhäuser bereits ihre Operationssäle schlossen und einen Aufnahmestopp verhängten. Die medizinische Versorgung neben der für Covid-19-Patienten wurde stark reduziert.

Italiens Premier kündigt neue Corona-Strategie an

Italien setzt im Kampf gegen die zweite Corona-Welle auf eine neue Strategie mit drei Risikozonen und weiteren Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger. Wie Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montag in Rom angekündigte, müssen zudem alle Museen und Ausstellungen im Land schließen. Die Mitte-Links-Regierung plant für öffentliche Transportmittel eine Obergrenze, derzufolge nur die Hälfte der Plätze besetzt werden darf. Vorgesehen seien auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen, kündigte Conte im Parlament an, ohne Uhrzeiten zu nennen.

In Rom wurde erwartet, dass das entsprechende Dekret bis Dienstag fertig werden dürfte. Conte nannte zunächst keine konkreten Orte, für die Spezialregeln gelten könnten. Bis zuletzt hatte es Tauziehen zwischen der Regierung und den Chefs der 20 Regionen gegeben. Im Vorfeld war von möglichen Lockdowns in Corona-Hotspots wie Mailand, Neapel und Genua sowie stark betroffenen Regionen wie der Lombardei die Rede gewesen.

Im Frühjahr hatte das Land einen langen, strengen Lockdown erlassen. Im Sommer waren die Zahlen dann eher niedrig gewesen. Nach einem erneuten Anstieg der Zahlen hatte die Regierung in Rom ihre Maßnahmen zum Corona-Schutz dann bereits im Oktobers mehrfach verschärft. Seit Längerem gilt eine Maskenpflicht auch im Freien. Am Montag gab es in Rom erneut Demonstrationen gegen die Maßnahmen.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landlag am Montag offiziell bei 396 512. Damit hat sich der Wert in den vergangenen zehn Tagen mehr als verdoppelt. Die Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden mit 22 253 angegeben. Allein seit Sonntag starben 233 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.