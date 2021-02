Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich für einen europäischen Impfpass nach dem Vorbild Israels ausgesprochen. "Ich setze mich dafür ein, dass wir in Europa einen grünen Pass zusammenbringen, wie es ihn in Israel gibt, am besten digital am Handy, wo jeder wieder alle Freiheit zurückbekommt, die wir so sehr schätzen", sagte Kurz am Mittwochabend bei Bild.

In Israel können seit Sonntag von einer Corona-Infektion genesene und gegen das Virus geimpfte Menschen mit dem "Grünen Pass" unter anderem wieder Fitnessstudios, Theater und Sportereignisse besuchen sowie in Hotels übernachten. "Wer geimpft ist, der soll volle Freiheit haben. Aber genauso auch jene, die gerade Corona hatten und von daher immun sind. Und auch all jene, die einen Test machen und durch den Test nachweisen können, dass sie negativ sind", sagte Kurz. Durch einen EU-Impfpass sei auch eine Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa möglich.

Kurz will in Österreich seinen Kurs der vorsichtigen Öffnungen trotz des Beginns der dritten Corona-Welle in Europa fortsetzen: "Wir setzen sehr stark auf das Konzept der Tests. Rund ein Viertel unserer Bevölkerung wird wöchentlich getestet", so der Regierungschef. Das sei kein Allheilmittel, aber: "Wir schaffen es, dadurch das Wachstum (der Infektionszahlen) zu bremsen und die Öffnungsschritte vorsichtig vorzunehmen. Also mit Tests gibt es ein Stück weit mehr Freiheit als ohne Testungen." Derzeit habe man das Ansteckungsgeschehen trotz der Öffnungsschritte ganz gut unter Kontrolle.

Kurz äußerte sich vor einem EU-Sondergipfel an diesem Donnerstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten bei einem Videogipfel, wie die Corona-Impfungen beschleunigt und die gefürchteten Virusvarianten bekämpft werden können. Thema soll auch der Streit über verschärfte Grenzkontrollen sein sowie die Debatte über einen EU-einheitlichen Corona-Impfpass, der letztlich Vorteile wie freies Reisen für Geimpfte bringen könnte.

Astra Zeneca liefert - aber von wo?

Aufregung um Astra Zeneca - mal wieder: Der britisch-schwedische Pharmakonzern könne im zweiten Jahresviertel, also von April bis Juni, nur die Hälfte der vereinbarten 180 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an die EU liefern, berichten Nachrichtenagenturen. Das wäre ein weiterer Rückschlag, nachdem die Firma bereits für den Zeitraum Dezember bis März nur 40 anstatt der versprochenen 120 Millionen Dosen zur Verfügung stellen kann.

Doch tatsächlich handelt es sich wohl um ein Missverständnis. Ein Konzernsprecher betonte, das Unternehmen peile weiter ein Volumen von 180 Millionen Dosen für das zweite Quartal an. Allerdings werde nur ungefähr die Hälfte aus EU-Werken stammen, der Rest von Fabriken aus anderen Teilen der Welt. Ein hochrangiger EU-Vertreter sagte zur Herkunft dieser zweiten Hälfte, Astra Zeneca wisse offenbar noch nicht, "woher und wie der Impfstoff in die EU kommt".

Die Engpässe bei dem Konzern sind Folge von Anlaufschwierigkeiten in einem belgischen Werk des Auftragsfertigers Thermo Fisher. Der Vertrag, den die EU-Kommission mit Astra Zeneca im August abschloss, listet aber als mögliche Produktionsstätten neben EU-Fabriken auch zwei Standorte in Großbritannien und einen in den Vereinigten Staaten auf - beim US-Konzern Catalent in Maryland. (SZ/Björn Finke)

Schweiz lockert - trotz nicht so guter Aussichten

In der Schweiz machen nach dem Rückgang der Corona-Infektionszahlen am 1. März die Geschäfte wieder auf. Auch Museen und Lesesäle von Bibliotheken dürfen öffnen, ebenso Zoos, Tennis- und Fußballplätze und Erlebnisparks. Das kündigte die Regierung, der Bundesrat, am Mittwoch an.

Restaurants bleiben aber vorerst geschlossen, auch solche mit Terrassen oder Außenbereichen. Überall gilt Maskenpflicht, Besucher müssen Abstand halten und Geschäfte dürfen nur eine bestimmte Anzahl Besucher reinlassen. Bislang waren nur einige Geschäfte auf, etwa Lebensmittelläden, Reparaturshops und Friseure. Im Freien dürfen künftig wieder bis zu 15 Personen zusammenkommen. Privatveranstaltungen in Räumen bleiben auf fünf Personen beschränkt.

Weiterhin gilt auch die Pflicht zur Arbeit von zu Hause aus, wenn irgend möglich. Mitte März will die Regierung prüfen, ob ab 22. März noch mehr geöffnet werden kann. Das richtet sich nach dem Infektionsgeschehen. "Wir müssen schauen, was wir uns an Öffnungen erlauben können, ohne ein zu großes Risiko einzugehen, dass wir die Kontrolle über die Situation verlieren", sagte Gesundheitsminister Alain Berset.

Der Bundesrat hatte die nun beschlossenen Maßnahmen vergangene Woche vorgeschlagen. Die Kantone hatten daraufhin weitergehende Öffnungen gefordert, erreichten aber nur zwei Zugeständnisse. Statt fünf dürfen 15 Kinder miteinander Sport und Musik machen, außerdem will der Bundesrat früher als geplant über weitere Öffnungen für die Gastronomie entscheiden.

Berset machte deutlich, dass man das Öffnungsrisiko im Bewusstsein eingehe, dass die Infektionszahlen nun auch wieder steigen könnten. Dafür gebe es Anzeichen, genauer werde man es erst in zwei Wochen wissen. Es könne sein, so Berset, dass man sich genau an jenem Punkt befinde, an dem sich die Auswirkung der ansteckenderen Virusvarianten bemerkbar mache, die sich in der Schweiz stark verbreiten. Bereits Ende vergangenen Jahres hätten wissenschaftliche Berater des Bundesrates diesen Wendepunkt für "Mitte/Ende Februar" erwartet. "Wir sind genau in diesem Szenario", sagte Berset, "das finde ich schon beeindruckend." Er bleibe aber optimistisch. Auch wenn die Zahlen stiegen, sei man wegen der laufenden Impfkampagne in einer anderen Situation als im Herbst.

Am Mittwoch wurden bei 8,6 Millionen Einwohnern 1343 Neuinfektionen gemeldet. Über einen Zeitraum von 14 Tagen lag die Inzidenz bei 162,1. Weitere Öffnungen seien nur möglich, wenn die Inzidenz nicht steige und die durchschnittliche Reproduktionszahl über die letzten sieben Tage unter 1 liege, erklärte der Bundesrat.

Bulgarien: Gastronomie öffnet im März

In Bulgarien wird die Gastronomie nach dreimonatiger Schließung Anfang März unter Auflagen wieder öffnen können. Ministerpräsident Boiko Borissow verfügte zudem bei einer Regierungssitzung am Mittwoch, dass Nachtlokale einen Monat später, am 1. April, den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Der seit Ende November in dem Balkanland geltende Corona-Lockdown wurde bereits mehrmals gelockert. Wieder geöffnet wurden unter anderem Schulen und Kitas sowie Fitnessstudios und Einkaufszentren.

Die seit Wochen in Aussicht gestellte Öffnung der Gastronomie wurde nun offiziell verkündet, obwohl Bulgarien erst am Dienstag mit 1925 neuen Corona-Fallzahlen binnen 24 Stunden einen Höchstwert seit Jahresbeginn gemeldet hatte. Am Mittwoch wurden 1800 Neuansteckungen binnen 24 Stunden verzeichnet. Bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen Menschen gelten aktuell 28 913 Menschen als coronainfiziert - vor einer Woche waren es 24 069 gewesen.

In Bulgarien wurde die Ende Dezember 2020 begonnene Corona-Impfaktion mit Massenimpfungen parallel zum Impfplan seit Ende vergangener Woche beschleunigt. In entlegenen Gebieten sind mobile Teams im Einsatz. Soweit wurden insgesamt rund 150 000 Impfdosen verabreicht - allein am Dienstag waren es 17 163. Bei der Massenimpfung erhalten die Menschen Impfstoff von Astra Zeneca.

Von der Leyen: Bis zum Sommer "spürbare Verbesserung" bei Impfrückständen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist überzeugt, bis zum Sommer eine "spürbare Besserung" bei den Impfrückständen in Europa zu erzielen. "Die Impfstoffhersteller sind in dieser Pandemie unsere Partner", sagte die CDU-Politikerin der Augsburger Allgemeinen laut Vorabbericht. Die Lage werde sich spürbar bessern, kündigte von der Leyen mit Blick auf das zweite Quartal an. Biontech könne mehr Dosen als zunächst angenommen liefern, der Impfstoff von Johnson & Johnson komme hinzu.

"Wir haben auf sechs Hersteller gesetzt, drei davon sind inzwischen zugelassen und weltweit nachgefragt, zwei befinden sich kurz vor der Zulassung", erklärte sie. Die EU habe daher mit ihrer Strategie auf die "richtigen Pferde" gesetzt. Das breite Angebot an Impfstoffen, könne auch gegen die Mutanten genutzt werden. "Wenn sich jetzt noch Daten israelischer Forscher bestätigen sollten, dass Biontech-Geimpfte das Virus kaum mehr übertragen, dann wäre das ein weiterer Sprung nach vorn."

Mit den Pharma-Firmen liefen bereits Vorbereitungen, um beim Auftreten weiterer gefährlicher Varianten die Impfstoffe gegebenenfalls anpassen zu können. "Dazu investieren wir massiv in die Forschung und einen schnelleren Datenfluss", sagte sie der Zeitung. "Und zum Dritten arbeiten wir an einem Netz an Produktionsstätten, die in der Lage wären, einen verbesserten Impfstoff rasch zu produzieren." Sie forderte alle EU-Mitgliedsstaaten zu Gen-Analysen auf, um neue Mutationen schnell zu entdecken und rückzuverfolgen.

Die EU sieht sich mit der Kritik konfrontiert, sie habe versäumt, eine ausreichende und frühzeitige Versorgung mit Impfstoffen für die 27 Mitgliedstaaten zu sichern. Von der Leyen wies den Vorschlag, zur Überbrückung der Impf-Engpässe die zweite Dosis hinauszuzögern, zurück. "Wir sollten uns an die Vorgaben halten, die die Hersteller in ihren ausführlichen klinischen Tests ermittelt haben", sagte sie. "Wir strecken deswegen die zweite Impfung nicht."

Ghana erhält als erstes Land Corona-Impfstoff von Covax-Initiative

Als erstes Land der Welt hat Ghana Corona-Impfstoff von der internationalen Covax-Initiative erhalten. Bei der ersten Ladung handele es sich um 600 000 Dosen des Astra-Zeneca-Wirkstoffs, wie es in einer Mitteilung des UN-Kinderhilfswerks (Unicef) vom Mittwoch hieß. Diese Lieferung repräsentiere den Beginn der wohl größten Beschaffungs- und Versorgungs-Initiative von Impfstoffen in der Geschichte. "Dies ist ein monumentales Ereignis", hieß es.

Die Covax-Initiative wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Impfallianz Gavi gegründet, um Länder mit kleinen und mittlerem Einkommen mit Corona-Impfstoffen zu versorgen. Die Initiative will nach eigenen Angaben in diesem Jahr knapp zwei Milliarden Dosen liefern. Deutschland unterstützt die Initiative mit mehr als zwei Milliarden Euro. Insgesamt sind gut zehn Milliarden Euro gesammelt worden.

In Afrika wurden der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC zufolge bisher rund 3,8 Millionen Corona-Fälle und etwa 102 000 Tote verzeichnet. Im westafrikanischen Ghana mit seinen rund 30,4 Millionen Einwohnern ist es demnach bislang zu rund 80 700 Corona-Infektionen gekommen.

Verwirrung über mögliche neue Lieferengpässe bei Astra Zeneca

Beim Corona-Impfstoffhersteller Astra Zeneca drohen womöglich weitere Lieferengpässe. Unternehmensvertreter hätten der Europäischen Union auch für das zweite Quartal mögliche Produktionsausfälle in Europa angezeigt, sagte ein EU-Vertreter am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Doch könnten diese Mengen theoretisch aus anderen Impfstofffabriken des Herstellers wettgemacht werden. Es gebe noch keinen akzeptierten Lieferplan für das Quartal.

Astra Zeneca teilte auf dpa-Anfrage am Abend mit, man wolle den Vertrag für das zweite Quartal laut jüngster Prognose erfüllen. Dabei solle etwa die Hälfte der in Aussicht gestellten Dosen aus europäischer Produktion kommen. Den Rest werde das Unternehmen aus anderen Teilen der Welt zur Verfügung stellen. Woher der Impfstoff kommen sollte, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

"Astra Zeneca arbeitet daran, die Produktivität in seiner europäischen Lieferkette zu erhöhen und weiterhin seine globalen Kapazitäten zu nutzen, um die die Lieferung von 180 Millionen Dosen an die EU im zweiten Quartal zu erreichen", hieß es weiter.

Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach der Konzern die Lieferung im zweiten Quartal auf 90 Millionen Dosen halbieren wolle. Dies wollte jedoch auch die Kommission so nicht bestätigen. Offiziell hieß es, die Verhandlungen mit Astra Zeneca über den Lieferplan liefen noch. Das Unternehmen sei dabei, den Plan "zu verfeinern und zu konsolidieren, auf Grundlage aller verfügbaren Produktionsstätten in Europa und außerhalb". Die Kommission erwarte "einen verbesserten Vorschlag für einen Lieferplan".

Astra Zeneca hatte bereits Ende Januar überraschend eine drastische Kürzung der Liefermenge an die EU angekündigt: Statt 80 Millionen Dosen wollte das britisch-schwedische Unternehmen wegen Produktionsengpässen in Europa nur 31 Millionen an die EU liefern. Schließlich sagte die Firma 40 Millionen Dosen für die Zeit bis Ende März zu. Es sei jedoch unklar, ob diese Menge wirklich erreicht werde, hieß es aus EU-Kreisen.