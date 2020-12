Kanada erteilt dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer eine vorläufige Genehmigung. Es ist das erste Vakzin, das in dem Land zugelassen wurde. Im Laufe des nächsten Jahres sollen mindestens 20 Millionen Impfstoffdosen an Kanada geliefert werden, teilen die beiden Firmen mit. Mit der Entscheidung der kanadischen Behörden wird das Land nach Großbritannien die Nummer zwei weltweit, die den Wirkstoff im Kampf gegen die Pandemie genehmigt hat.

In diesem Monat soll Kanada bis zu 249 000 Impfdosen erhalten und bis März vier Millionen. Die Regierung hat einen Kaufvertrag von 20 Millionen Dosen abgeschlossen und die Option, 56 Millionen weitere zu erhalten. Für den vollen Impfschutz benötigt ein Patient zwei Dosen. Die Aufsichtsbehörde Health Canada veröffentlichte auf ihrer Webseite, sie habe das Mittel des US-Herstellers Pfizer und des deutschen Partners Biontech nach einer gründlichen und unabhängigen Prüfung zugelassen. Der Impfstoff erfülle die strengen Standards bei Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität.

Deutlicher Anstieg der Neuinfektionen in Österreich

In Österreich melden die Behörden binnen Tagesfrist einen Anstieg der Positiv-Tests um 555 auf 2932 Neuinfektionen. 54 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Insgesamt zählt das Land 4056 Todesopfer. Derzeit befinden sich 3854 Personen aufgrund des Virus im Krankenhaus in Behandlung, 610 davon auf Intensivstationen.

Nach einem dreiwöchigen harten Lockdown sind die Maßnahmen zu Wochenbeginn gelockert worden. Die etwa neun Millionen Einwohner des Landes können zwar einkaufen, Hotels und Gastronomie bleiben hingegen bis zum 6. Januar geschlossen. Außerdem gelten abends und nachts weiter Ausgangsbeschränkungen. Ab den Weihnachtsfeiertagen soll der Skibetrieb möglich sein. Trotz des nun beendeten Teil-Lockdowns ist das Infektionsgeschehen in Österreich nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Die Regierung führt nun in einigen Bundesländern Massentests durch, um Infizierte schnell zu finden und in Quarantäne schicken zu können. Der Sinn und die Verlässlichkeit der Massentestungen ist umstritten. Die ersten Antigen-Schnelltests begannen in den Bundesländern Wien sowie in Vorarlberg und Tirol. Allerdings nahm etwa in Tirol nur etwa ein Drittel der Einwohner an dem freiwilligen Test teil.

Brasilien sichert sich 70 Millionen Biontech-Impfdosen

Die brasilianische Regierung sichert sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Lieferung von 70 Millionen Impfdosen von Pfizer und BioNTech. Die Impfeinheiten würden ab Januar kommenden Jahres ausgeliefert, erklärt Gesundheitsminister Eduardo Pazuello. Es stünden durch verschiedene Vereinbarungen nun mehr als 300 Millionen Dosen bereit, die nur noch von der Gesundheitsbehörde Anvisa genehmigt werden müssten. Brasilien verzeichnet mit 6,67 Millionen die dritthöchste Anzahl bestätigter Fälle weltweit und mit 178 159 die zweithöchste Zahl an Todesopfern.

USA: Neuer Vorstoß für Corona-Hilfspaket

In den USA gibt es im Ringen um weitere Corona-Hilfen einen neuen Vorstoß der Regierung. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärt, er habe der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, einen Entwurf für ein Hilfspaket in Höhe von 916 Milliarden Dollar vorgelegt. "Wir werden diesen Vorschlag mit 140 Milliarden Dollar an nicht verwendeten Mitteln aus dem Gehaltsscheckprogramm und mit 429 Milliarden Dollar aus der Staatskasse finanzieren", sagt Mnuchin.

Deutlicher Anstieg der Neuinfektionen in Frankreich

Frankreich meldet einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium zählte 13 713 neue Coronafälle im Vergleich zu 8083 vergangene Woche. Es wurden 831 weitere Todesfälle gemeldet. Nach dem Wochenende lagen die Zahlen deutlich niedriger mit 3411 neuen Fällen und 366 Todesfällen.

Niederlande verlängern Beschränkungen über Feiertage

Die Niederlande verlängern angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen die Restriktionen über die Feiertage. Seine Regierung habe mehr erhofft, sagt Ministerpräsident Mark Rutte, "aber es läuft nicht gut" mit Blick auf Neuinfektionen und die Auslastung der Krankenhäuser. Zugleich werde eine höhere finanzielle Unterstützung für Restaurants und Bars erwogen.

In der Woche bis Dienstag steckten sich nach Angaben der Gesundheitsämter 43 103 Menschen mit dem Coronavirus an, gut ein Viertel mehr als in der Vorwoche. In den Niederlanden gilt seit dem 13. Oktober ein teilweiser Lockdown.

Erste Impfung für 90-Jährige in Coventry

Großbritannien hat als erstes westliches Land eine Impfkampagne gegen das Coronavirus gestartet. Den Anfang machte die 90-jährige Margaret Keenan: Sie erhielt am Dienstagmorgen um 07:31 Uhr (MEZ) in Coventry die Spritze mit dem Wirkstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech. Keenan ist der erste Mensch, der außerhalb einer klinischen Studie das Medikament bekam, auf dem die Hoffnungen zur Eindämmung der Pandemie liegen. "Ich fühle mich unglaublich privilegiert, die erste Person zu sein, die gegen Covid-19 geimpft wird", sagte die Seniorin.

Großbritannien ist in Europa mit mehr als 61 000 Toten das von Covid-19 am stärksten betroffene Land. Es hat noch vor anderen europäischen Ländern und den USA das Pfizer/Biontech-Medikament für Massenimpfungen zugelassen. Auch Impfungen anderer Konzerne stehen in mehreren Ländern kurz vor Abschluss des Zulassungsprozesses. In Deutschland rechnet Kanzleramtschef Helge Braun damit, dass mit Massenimpfungen im kommenden Jahr begonnen werden kann. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, alte Menschen, Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus zu immunisieren.

In Großbritannien ist für die erste Impf-Offensive nur vorgesehen, wer vom nationalen Gesundheitsdienst NHS kontaktiert wird, um einen Termin auszumachen. Die Mehrheit der Briten muss warten, bis im kommenden Jahr genügend Dosen vorhanden sind, um das Programm auszuweiten. "Ich glaube nicht, dass die Menschen in den kommenden Tagen irgendwas erwarten sollten", sagte NHS-Providers-Geschäftsführer Chris Hopson. Die Realität sei, dass die überwältigende Mehrheit erst später geimpft werden könne - etwa "im Januar, Februar, März", sagte er.

Wie die Vizechefin des nationalen Gesundheitsdiensts NHS, Saffron Cordery, sagte, sollen bis zum Jahresende vier Millionen Dosen mit dem Impfstoff ins Land kommen. Das würde Impfungen für zwei Millionen Menschen bedeuten, da pro Person zwei Dosen für den vollen Schutz notwendig sind. Insgesamt hat das Land 40 Millionen Dosen bestellt, damit können 20 Millionen Briten geimpft werden - das ist etwas weniger als ein Drittel der Bevölkerung.

In Anlehnung an den "D-Day" - die Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg in Frankreich am 6. Juni 1944 - war in Erwartung der ersten Impfungen ab Dienstag immer wieder vom "V-Day" die Rede gewesen - das "V" steht für "vaccination" (Impfung).

Etwa eine Woche zuvor hatten der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner Biontech die Notfallzulassung für ihren gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoff in Großbritannien erhalten. Damit wurde das Vereinigte Königreich zum ersten Land der Welt, das den Impfstoff der beiden Unternehmen genehmigte.

US-Amerikaner sollen Impfstoff kostenlos bekommen

Das Weiße Haus hat bekräftigt, dass Amerikaner für Impfungen gegen das Coronavirus nicht selbst bezahlen müssen. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte am Montagabend (Ortszeit) in einer Telefonschalte mit Journalisten: "Kein Amerikaner wird auch nur einen Penny aus seiner Tasche bezahlen müssen." US-Präsident Donald Trump wolle an diesem Dienstag bei einem Treffen zur "Operation Warp Speed" im Weißen Haus eine Verfügung unterzeichnen, wonach die US-Bestände an Impfstoff gegen das Coronavirus zunächst der eigenen Bevölkerung zugutekämen.

Bei der "Operation Warp Speed" handelt es sich um das Impfprojekt des Weißen Hauses. Weiter hieß es am Montag, Trump werde das US-Außenministerium in der Verfügung anweisen, mit anderen Nationen für die Beschaffung von Impfdosen aus den US-Beständen zusammenzuarbeiten. Geplant sei auch, dass für ärmere Staaten Impfstoff gespendet werde. Voraussetzung sei in beiden Fällen aber die vorrangige Versorgung der Bevölkerung in den USA.

320 Millionen Schüler müssen wegen Corona zu Hause bleiben

Rund 320 Millionen Kinder konnten nach Angaben der Vereinten Nationen wegen der Corona-Pandemie Anfang Dezember keinen Unterricht in ihren Schulen erhalten. Das seien nahezu 90 Millionen mehr von Schulschließungen betroffene Jungen und Mädchen gewesen als noch Anfang November, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Dienstag in New York mit. Anfang November sei 232 Millionen Kindern der Schulbesuch aufgrund der Pandemie verwehrt worden.

Die Lernerfolge der Mädchen und Jungen seien durch die Schulschließungen gefährdet, zudem leide ihr physisches und mentales Wohlbefinden, hieß es. Weiter warnte Unicef, dass viele Kinder unter dem Wegfall der Schulspeisung litten. Das gelte besonders für arme Länder. Das Hilfswerk rief die Regierungen auf, wenn möglich Schulen offen zu lassen oder wieder zu öffnen. Kindern müsse ein sicheres und gesundes Lernumfeld geboten werden.

Schulen seien nicht die Haupttreiber des Corona-Pandemie, betonte Unicef. Es sei zu befürchten, dass zu viele Schulen unnötig geschlossen würden. Die Länder müssten zumindest einen elektronischen Fernunterricht organisieren. Etliche Länder schlossen bereits in der ersten Welle der Corona-Pandemie in den ersten Monaten des Jahres die Schulen, um eine Ausbreitung der Krankheit Covid-19 zu verhindern.

Weltwirtschaftsforum 2021 in Singapur statt in der Schweiz

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) zieht 2021 coronabedingt von der Schweiz nach Singapur. Dort werde das Treffen vom 13. bis 16. Mai stattfinden, teilten die Organisatoren am Montag mit. Die Entscheidung sei mit Blick auf die Sicherheit aller Teilnehmer und der Gastgeber gefallen. In Singapur sei die Corona-Situation wesentlich besser als an vielen anderen Orten, sagte WEF-Gründer Klaus Schwab.

Das WEF-Treffen 2022 solle wieder wie üblich in Davos stattfinden. Die Schweiz gehört zu den in Europa am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern. Vor einigen Wochen war noch Luzern als Ausweichquartier ins Spiel gebracht worden. In der sonst üblichen Davos-Woche werde vom 25. bis 29. Januar ein virtuelles Event organisiert, hieß es.

An dem Jahrestreffen in Davos nahmen normalerweise jeweils mehr als 3000 Menschen teil. Spitzenpolitiker aus aller Welt, darunter unter anderem auch mehrmals Bundeskanzlerin Angela Merkel, waren regelmäßige Gäste.