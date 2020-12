Wohnt die Familie in anderen Landesteilen, gibt es in Italien dieses Jahr keinen Weihnachtsbesuch.

Die italienische Regierung schränkt im Kampf gegen das Coronavirus die Bewegungsfreiheit über Weihnachten bis ins neue Jahr stark ein. Den Beschluss fasste das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zu Donnerstag. Mit den verschärften Reisesperren vom 21. Dezember bis 6. Januar will Rom einen Wiederanstieg der Infektionszahlen verhindern. Die 60 Millionen Italiener sollen abgehalten werden, in großer Zahl in den Weihnachtsurlaub aufzubrechen oder Verwandte in anderen Landesteilen zu besuchen.

Konkret beschloss das Kabinett, das Reisen zwischen den Regionen Italiens zu verbieten. Die Menschen dürfen dann auch nicht in ihre Ferienwohnungen an der Küste oder in den Bergen fahren. Ausnahmen sind für die Arbeit, aus gesundheitlichen Gründen und in anderen Notlagen möglich. Die Rückkehr an den Hauptwohnort bleibt erlaubt.

Über das Weihnachtsfest und Neujahr zieht Rom die Zügel noch fester an: Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar 2021 sollen die Menschen in ihren Städten und Gemeinden bleiben. Auch hier gibt es Ausnahmen für die Arbeit oder Notsituationen.

Gesundheitsminister Roberto Speranza hatte am Mittwoch im Parlament gesagt, dass Italien ohne verschärfte Weihnachtseinschränkungen im Januar und Februar "eine dritte Welle" drohe. Italien zählte bisher offiziell mehr als 1,6 Millionen Corona-Infektionen.

Mehr als 3000 Corona-Sterbefälle an einem Tag in den USA

Die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten in den USA hat erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von 3000 überschritten. Am Mittwoch meldeten die Behörden 3157 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorging. Der bislang höchste Wert mit 2607 Toten war am 15. April registriert worden.

Zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie übertraf die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Neuinfektionen am Mittwoch die Marke von 200 000. Der bislang höchste Wert war nach JHU-Angaben am Freitag mit rund 205 000 neuen Fällen registriert worden. Experten hatten mit Blick auf den Feiertag Thanksgiving in der vergangenen Woche mit einer landesweiten Zunahme der Ansteckungen gerechnet. Die Gesundheitsbehörde CDC hatte im Vorfeld von Familienbesuchen und Reisen dringend abgeraten. Viele Menschen hielten sich jedoch nicht daran.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern bislang mehr als 13,9 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 273 000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Russland verzeichnet neuen Tageshöchstwert bei Neuinfektionen

In Russland melden die Behörden am Donnerstagmorgen 28 145 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele wie nie zuvor. Allein in Moskau wurden demnach 7750 nachgewiesene Ansteckungsfälle verzeichnet. Insgesamt sind es sei Ausbruch der Pandemie mehr als 2,37 Millionen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 554 auf 41 607.

Österreich verschärft Einreiseregeln

Wer vom kommenden Montag an aus Staaten nach Österreich einreist, deren 14-Tage-Inzidenzwert über 100 liegt, soll sich für zehn Tage isolieren. Diesen Wert übertrafen nach Daten des European Centre for Disease Prevention and Control am Mittwoch beinahe alle europäischen Staaten, inklusive Deutschland. Die neue Regelung verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Wien nach einem Treffen des Ministerrats. Kurz begründete die Maßnahme damit, dass "viele Infektionen" seit dem Sommer aus dem Ausland "eingeschleppt" worden seien. Das solle sich nicht wiederholen.

Darüber hinaus kündigte Kurz auch erste Lockerungsschritte der seit Mitte November gültigen strikten Einschränkungen an. Vom 7. Dezember an werden die Ausgangsbeschränkungen, die aktuell noch rund um die Uhr gelten, auf die Zeit von 20 bis 6 Uhr begrenzt. Es wird auch wieder möglich sein, Angehörige eines weiteren Haushalts zu treffen. Schüler der Unterstufen und der Matura-Jahrgänge sollen zum Präsenzunterricht zurückkehren. Einzelhändler, Museen und Anbieter "körpernaher Dienstleistungen" dürfen ebenfalls wieder öffnen. Weil die seit zwei Wochen gültigen Corona-Maßnahmen ein "Erfolg" seien, könne man die Lockerungen nun wie geplant vornehmen, sagte Kurz.

Einige Bereiche bleiben jedoch eingeschränkt. So sollen etwa Gastronomie- und Tourismusbetriebe erst ab dem 7. Januar wieder öffnen dürfen. Kurz sagte, die Situation habe sich etwas entspannt, aber: "Die Ansteckungszahlen sind nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau." Im Laufe des Dezembers soll nach dem Wunsch der österreichischen Bundesregierung ein Großteil der Bevölkerung auf Covid-19 getestet werden. Dafür beginnen in ersten Bundesländern in diesen Tagen freiwillige Massentests.

Großbritannien erteilt Biontech-Impfstoff Notfallzulassung

Als erstes Land erteilt Großbritannien dem Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Notfallzulassung. Das Vakzin des deutschen Unternehmens erhält die erste Notfallgenehmigung von der britischen Arzneimittelbehörde. Die Auslieferung ins Vereinigte Königreich soll umgehend erfolgen.

Biontech und der US-amerikanische Pharmahersteller Pfizer teilten am Mittwochmorgen mit, dass die britische Arzneimittelaufsicht Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) die erste Zulassung für den gemeinsamen Covid-19-Impfstoff erteilt hat. Ein Sprecher des britischen Gesundheitsministeriums bestätigte die Zulassung. Es ist demnach das weltweit erste Corona-Vakzin, das nach der vollständigen Prüfung zu Wirksamkeit und Verträglichkeit auf den Markt gebracht werden darf. Pfizer und Biontech wollen umgehend mit der Auslieferung des Impfstoffs ins Vereinigte Königreich beginnen. Mit Großbritannien gibt es einen Vertrag über 40 Millionen Dosen für 20 Millionen Impfungen. Wie viel Impfstoff in den ersten Lieferungen an die Briten geliefert wird, sagten die Unternehmen nicht.

Aus dem Europäischen Parlament kommt Kritik am Vorpreschen Großbritanniens. "Ich halte diese Entscheidung für problematisch", sagt der deutsche EVP-Abgeordnete Peter Liese. Er empfehle, dass die EU-Mitgliedstaaten dieses Vorgehen nicht nachahmten. Er plädiere vielmehr dafür, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Impfstoff sorgfältig prüfe, mahnt der CDU-Politiker.

Biontech und Pfizer beantragen Impfstoffzulassung für Europa

Während in Deutschland gerade überall Impfzentren aus dem Boden gestampft werden, wird wahrscheinlicher, dass dort noch in diesem Jahr die ersten Menschen gegen Covid-19 immunisiert werden können. Nachdem am Montag der Pharmahersteller Moderna eine Zulassung seines Vakzins auch für den europäischen Markt beantragt hatte, melden nun auch das Mainzer Unternehmen Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer, die Unterlagen für eine bedingte Zulassung ihres Corona-Impfstoffs bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eingereicht zu haben.

Die Entscheidung soll spätestens am 29. Dezember fallen. Sollte die Behörde dem Antrag entsprechen, könnten laut der beiden Pharmaunternehmen noch im Dezember erste Impfungen mit dem Präparat namens BNT162b2 in Europa erfolgen.

Die Wirksamkeitsdaten, die Biontech und Pfizer in einer Pressemitteilung veröffentlichen, gleichen denen von Moderna. In der klinischen Phase-3-Studie schützte das Vakzin demnach 95 Prozent der Probanden vor einer Covid-19-Erkrankung. Auch bei Studienteilnehmern, die bereits eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten, sei durch das Präparat ein Impfschutz aufgebaut worden. Besonders relevant sind auch Informationen, wie gut die Immunisierung in verschiedenen Altersgruppen funktioniert.

Dazu teilen Biontech und Pfizer mit, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs "über alle Alters- und Geschlechtsgruppen und die gesamte diverse Studienpopulation hin konsistent" gewesen sei. Bei über 65-Jährigen, die das größte Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben, lag der Impfschutz laut der Pharmaunternehmen bei 94 Prozent. Schwere Nebenwirkungen seien bisher nicht aufgetreten, insgesamt sei der Impfstoff gut vertragen worden.

Wie auch das Vakzin von Moderna ist das Präparat von Biontech und Pfizer ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Es wäre das erste Mal, dass Impfstoffe mit diesem neuen Verfahren eine Zulassung erhalten. Es handelt sich bei der mRNA um vorübergehend aktive Bauanleitungen für Virusproteine. Diese Eiweiße werden anhand der Anleitung von den Zellen der Geimpften hergestellt und trainieren das Immunsystem, damit es den Erreger im Fall einer Infektion erkennt und abwehrt.

UN: Corona-Krise stürzt Millionen Menschen weltweit in Not

Die Corona-Pandemie hat den Vereinten Nationen zufolge Dutzende Millionen Menschen in tiefe Not gestürzt. Rund 235 Millionen Kinder, Frauen und Männer seien im kommenden Jahr auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen, warnten die UN am Dienstag in Genf. Damit habe die Zahl der Menschen, die von außen versorgt werden müssen, einen Höchststand erreicht, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der Bedürftigen um 40 Prozent gewachsen. Vor einem Jahr waren es 168 Millionen, im Jahr davor 146 Millionen Menschen.

Guterres rief die Weltgemeinschaft zur Solidarität mit den Menschen in deren "dunkelster Stunde" auf. Sie litten nicht nur unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie, sondern auch unter Konflikten, Vertreibung, extremem Wetter und Naturkatastrophen. Guterres veranschlagt 35 Milliarden US-Dollar (29 Milliarden Euro), um die humanitäre Hilfe im kommenden Jahr zu finanzieren.

Die UN und ihre Partner wollen für 160 Millionen besonders bedürftige Menschen Lebensmittel, Wasser, Medizin, Kleidung und Unterkünfte bereitstellen. Zudem sollen Kinder, etwa in Flüchtlingslagern, unterrichtet werden und Impfungen erhalten. Zu den 56 Ländern, in denen die Hilfe geleistet wird, gehören Afghanistan, Jemen, Mali, Myanmar, Südsudan, Syrien und Venezuela.

Im Zuge der Corona-Pandemie riegelten zahlreiche Länder ihre Grenzen ab und schlossen Betriebe, Märkte und öffentliche Einrichtungen. Dadurch gerieten ohnehin schwache Volkswirtschaften in eine bedrohliche Lage, die Armut weitete sich stark aus. Besonders die Menschen in den Staaten des Südens seien die Leidtragenden der globalen ökonomischen Talfahrt, erklärten die UN.