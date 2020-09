Das israelische Gesundheitsministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass am Vortag 4038 Neuinfektionen gemeldet worden seien.

Das israelische Kabinett hat am Donnerstag angesichts der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen einen erneuten Lockdown beschlossen. Der Plan sieht zunächst eine landesweite Ausgangsbeschränkung vor. Die Menschen dürfen sich nicht weiter als 200 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Schulen und Kindergärten sollen geschlossen werden, Restaurants und Geschäfte ebenfalls. Gebete dürfen nur im Freien stattfinden. Der geplante Lockdown soll zwei Wochen lang dauern und noch vor dem jüdischen Neujahrsfest am kommenden Freitag beginnen. Die Regierung muss den Plänen am Sonntag noch zustimmen.

In einer zweiten Phase sollen Fahrten zwischen Wohnorten und Versammlungen eingeschränkt werden. Neben Restaurants und Geschäften sollen auch Einkaufszentren schließen. Schüler von der fünften Klasse aufwärts sollen ausschließlich Fernunterricht erhalten. Nur ein Teil der Angestellten darf zur Arbeit gehen. Die Menschen sind angewiesen, möglichst im Homeoffice zu arbeiten. Diese Phase soll ebenfalls zwei Wochen dauern. Danach ist eine Rückkehr zu den bisher geltenden Beschränkungen geplant, falls die Infektionszahlen wie erhofft sinken.

Das israelische Gesundheitsministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass am Vortag 4038 Neuinfektionen gemeldet worden seien. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert am vierten Tag in Folge und seit Beginn der Pandemie. Zunächst war die Pandemie in Israel glimpflich verlaufen, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach raschen Lockerungen im Mai schnellten die Fallzahlen jedoch in die Höhe. Der Erreger Sars-CoV-2 ist seit Beginn der Pandemie bei 146 542 Menschen in Israel nachgewiesen worden. 1077 Menschen sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Das Land hat rund neun Millionen Einwohner.

Das Finanzministerium soll ein Hilfspaket ausarbeiten, um wirtschaftliche Schäden für Unternehmen und Bürger abzufedern. Die Arbeitslosigkeit lag zuletzt bei 20 Prozent. Ein erneuter monatelanger Lockdown würde die israelische Wirtschaft bis zu 4,4 Milliarden Dollar kosten, schätzt der Chef-Ökonom des Finanzministeriums. Die israelische Zentralbank sagt einen Einbruch der Wirtschaft um sieben Prozent voraus, sollten die Infektionszahlen weiter ansteigen.

US-Senat kippt Corona-Hilfen-Gesetz der Republikaner

In den USA sind die Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket weiter festgefahren. Im Senat erreichte ein Gesetzesvorschlag der Republikaner am Donnerstag nicht die nötige Mehrheit, um weiter verhandelt zu werden. Er sah staatliche Unterstützung in Höhe von 300 Milliarden Dollar vor.

Die oppositionellen Demokraten, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, streben in etwa das zehnfache Volumen an. Sie äußerten die Hoffnung auf weitere Verhandlungen, um einen Kompromiss zu finden. Aber manche Senatoren zeigten sich skeptisch, ob dies noch vor den Präsidenten- und Kongresswahlen am 3. November gelingen wird. Dabei stehen auch ein Drittel der Sitze im Senat und das ganze Repräsentantenhaus zur Wahl.

Der Kongress hat in diesem Jahr bereits vier umfangreiche Gesetze beschlossen, die Hilfen zur Bewältigung der Corona-Krise vorsehen. Diese summieren sich auf mehr als zwei Billionen Dollar. Im Mai billigte das Repräsentantenhaus einen weiteren Entwurf über zusätzliche drei Billionen Dollar, aber die weiteren Verhandlungen brachten bislang kein Ergebnis.

Österreich meldet stärksten Anstieg der Neuinfektionen seit März

In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen registriert. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen wurde in der Bundeshauptstadt Wien gemeldet, teilte das Innenministerium mit.

Österreich hat inzwischen ein Ampelsystem eingeführt, um Hotspots in dem Land besser zu erkennen. Das System besteht aus vier Warnstufen. Auf einer Karte des ORF sind Graz, Linz, Wien und die Gegend um Wörgl und Kufstein in Tirol gelb markiert. Gelb steht für "mittleres Risiko". In der Stadt Wien wird daher über schärfere Maßnahmen nachgedacht. Politiker fordern neue, bundesweite Regelungen oder die Möglichkeit, lokal mehr gegen das Virus zu tun.

Auch Bundeskanzler Kurz forderte von der Kommission aus Politikern und Experten, die das Infektionsgeschehen überwacht und das Ampel-Warnsystem steuert, angesichts der "explodierenden" Anzahl von Neuinfektionen "schärfere Maßnahmen und kein Schönreden der Zahlen". Die Wiener ÖVP sagte eine Wahlkampfveranstaltung ab, das Event soll nun als Livestream stattfinden.

Astra Zeneca setzt Impfstoffstudie vorübergehend aus

Beim Corona-Impfstoffkandidaten des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astra Zeneca ist ein Problem aufgetreten. Die Studie des vielversprechenden experimentellen Impfstoffs werde vorerst ausgesetzt, nachdem bei einem Probanden in Großbritannien eine schwerwiegende Erkrankung aufgetreten sei, berichtete die Gesundheitsnachrichten-Seite Stat News unter Berufung auf eine Sprecherin des Unternehmens. "Der Standard-Prozess hat eine Impfpause ausgelöst, um die Überprüfung der Sicherheitsdaten zu ermöglichen," wird diese zitiert.

Man prüfe nun, ob das Phänomen mit der Impfung in Verbindung stehe. "In großen Versuchsreihen treten Erkrankungen zufällig auf, müssen aber von unabhängiger Seite untersucht werden." Astra Zeneca werde die Untersuchung beschleunigen, damit sich das Zulassungsverfahren für den Impfstoff so wenig wie möglich verzögere, hieß es weiter. Bei den gesundheitlichen Problemen handele es sich um einen Einzelfall, betonte das Unternehmen.

Details über die mögliche Nebenwirkung wurden nicht genannt. Die New York Times berichtete unter Berufung auf eine informierte Person, dass es sich bei dem gesundheitlichen Problem um Transverse Myelitis handele - eine Entzündung, die das Rückenmark treffe und von Vireninfektionen ausgelöst werden könne.

Im August hatte der Pharma-Riese begonnen, 30 000 Probanden in den USA für seine größte Studie an dem Impfstoffkandidaten zu rekrutieren. Getestet wird das von der Universität Oxford produzierte Vakzin auch an Tausenden Menschen in Großbritannien; kleinere Studien gibt es in Brasilien und Südafrika. Der unter "AZD1222" bekannte experimentelle Impfstoff galt bisher als einer der führenden Kandidaten bei der Entwicklung einer wirksamen Impfung gegen das neuartige Coronavirus.

Groß angelegte letzte Testphasen laufen auch für zwei weitere Impfstoffkandidaten: einer wird von Moderna Inc. hergestellt, der andere vom Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer. Diese zwei Impfstoffaspiranten wirken anders als das Mittel von Astra Zeneca.

Neuseeland plant leichte Lockerung bei der Einreise

Neuseeland will seine strikte Corona-Einreisesperre von Oktober an leicht lockern. Die Grenzen des Pazifikstaates sind seit dem 19. März geschlossen. Nur neuseeländische Staatsbürger und Menschen mit permanentem Wohnsitz durften noch ins Land. "Wir sind jetzt in der Lage, Anpassungen unserer Covid-19-bedingten Einreisebestimmungen vorzunehmen", sagte Einwanderungsminister Kris Faafoi am Mittwoch. Dies betreffe eine "kleine Anzahl von Menschen", die unter normalen Umständen das Recht hatten, nach Neuseeland zu reisen.

Unter anderem sollen die Lockerungen Lebenspartner von neuseeländischen Bürgern betreffen, die in den nächsten Wochen eine Einreise beantragen könnten. Auch einige Menschen mit gültigem Arbeitsvisum könnten dann wieder ins Land. Alle Ankommenden müssen aber weiterhin 14 Tage in Isolation.

Großbritannien untersagt Treffen von mehr als sechs Personen

Als Reaktion auf die wieder zunehmenden Corona-Infektionen im Vereinigten Königreich werden dort Versammlungen mit mehr als sechs Menschen bis auf Weiteres untersagt. Die neue Obergrenze soll von kommendem Montag an gelten und betrifft sowohl Treffen in den eigenen vier Wänden als auch im öffentlichen Raum, wie die britische Regierung übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Mittwoch offiziell verkünden wird. Bislang gilt eine Grenze von 30 Personen.

Ausnahmen werden den Berichten zufolge für Haushalte mit mehr als sechs Personen wie auch für Treffen mit beruflichem Hintergrund oder zu Ausbildungszwecken gelten, also etwa in Schulen. Auch Hochzeiten, Beerdigungen und bestimmte Sportarten sollen von den verschärften Regeln ausgenommen sein.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Großbritannien stieg zuletzt wieder deutlich an. In den vergangenen Tagen gab es jeweils fast 3000 bestätigte Neuinfektionen pro Tag. Das ist der höchste Stand seit Ende Mai. Derzeit stecken sich vor allem junge Menschen mit dem Virus an. Das erklärt auch den bislang niedrigen Anstieg der Todesfälle, da Covid-19 bei Jüngeren oft glimpflicher verläuft.