Eine medizinische Fachkraft nimmt einen Rachenabstrich für den Corona-Test eines Jungen in Prayagraj (das frühere Allahabad) in Indien.

In Indien wurden binnen eines Tages 314 835 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist der höchste Zuwachs, der bislang weltweit registriert wurde. Der vorherige Rekordwert kam aus den USA. Dort wurden im Januar an einem Tag 297 430 neue Fälle ausgewiesen.

Die Corona-Zahlen nehmen in Indien seit Wochen immer schneller zu. Grund dafür sind unter anderem wohl lange Massenveranstaltungen für anstehende Regionalwahlen und religiöse Feste, bei denen Menschen keine Masken tragen und keinen Abstand halten. Auch Virusmutanten dürften eine Rolle spielen.

In absoluten Zahlen ist das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land mit mehr als 15 Millionen erfassten Infektionen nach den USA am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Mehr als 180 000 Menschen starben in Verbindung mit dem Coronavirus. In sozialen Netzwerken suchen Menschen verzweifelt nach Krankenhausbetten, medizinischem Sauerstoff, Arzneimitteln und Plasma von Genesenen. Aus mehreren Gebieten gibt es Berichte, wonach Krematorien überlastet sind. Gleichzeitig hatte Premier Narendra Modi am Dienstagabend die Bundesstaaten angewiesen, Lockdowns nur als letzte Option zu betrachten und stattdessen auf kleinräumige Eindämmung zu setzen.

EU bereitet rechtliche Schritte gegen Astra Zeneca wegen Lieferproblemen vor

Die EU-Kommission bereitet Insidern zufolge rechtliche Schritte gegen den Pharmakonzern Astra Zeneca vor. Grund dafür seien die Lieferprobleme bei dessen Corona-Impfstoff. So solle gesichert werden, dass der Hersteller die für das zweite Quartal vertraglich zugesicherten Dosen liefere, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag. Zuerst hatte das Magazin Politico darüber berichtet. Von Astra Zeneca war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Am Mittwoch hatten sich Gesandte der EU-Länder getroffen. Dabei habe die Kommission die Absicht erwähnt, rechtliche Schritte einzuleiten, sagte ein EU-Diplomat. Ein anderer Insider sagte, die EU-Länder müssten entscheiden, ob sie mitzögen. Es gehe um die Erfüllung der Lieferungen bis zum Ende des zweiten Quartals. Der Konzern hatte der EU 180 Millionen Dosen für diesen Zeitraum zugesichert. Zwischen der EU und Astra Zeneca war wegen Lieferproblemen beim Corona-Impfstoff ein Streit entbrannt, da der schwedisch-britische Konzern weniger Dosen des Vakzins geliefert hatte als erwartet.

Portugal stellt als erstes EU-Land Antrag auf Corona-Hilfen

Portugal hat als erstes der 27 EU-Länder seinen nationalen Plan zur Verwendung der europäischen Corona-Hilfen fertiggestellt und bei der EU-Kommission eingereicht. Dies teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag mit. Da nun die Impfungen gegen das Coronavirus in Europa vorankämen, sei es umso wichtiger, auch die Wirtschaftshilfen zu starten.

Das im Sommer 2020 verabredete Paket Next Generation EU im Umfang von 750 Milliarden Euro soll den 27 EU-Staaten helfen, nach der Pandemie wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Einen Teil des Geldes gibt es als Zuschüsse, einen Teil als Darlehen. Dafür wollen die EU-Staaten gemeinsam Schulden aufnehmen.

Das meiste Geld wird über den Aufbaufonds RRF verteilt, nämlich 312,5 Milliarden Euro als Zuschüsse und bis zu 360 Milliarden Euro als Darlehen (jeweils in Preisen von 2018). In den nationalen Aufbauplänen müssen die EU-Staaten genau darlegen, wofür sie ihren Anteil ausgeben wollen. Die Pläne sollen bis 30. April vorliegen.

Portugal kann in laufenden Preisen Zuschüsse von 13,9 Milliarden Euro erwarten. Der portugiesische Plan umfasse die drei wichtigen Säulen wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit sowie grünen und digitalen Wandel, teilte die Kommission mit. Er schließe Projekte wie Sozialwohnungen, Energieeffizienz in Gebäuden und digitalen Unterricht ein. Der Plan wird nun von der Kommission geprüft, sie hat dafür zwei Monate Zeit. Letztlich müssen alle Pläne vom Rat der Mitgliedsstaaten gebilligt werden. Portugal hat derzeit auch den Vorsitz der EU-Länder.

Biden erreicht sein Impf-Ziel

US-Präsident Joe Biden hat sein zentrales Versprechen im Kampf gegen das Coronavirus eingelöst: In seinen ersten 100 Tagen im Amt wurden 200 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verabreicht. Das ginge aus den Zahlen hervor, die am Donnerstag veröffentlicht würden, sagte Biden am Mittwoch in Washington. Er sei stolz auf seine Regierungsmannschaft, aber auch auf die Bevölkerung, die die Einhaltung seines Versprechens möglich gemacht habe, so der Demokrat weiter. "Dies ist eine amerikanische Leistung, ein kraftvolles Beispiel für Einheit und Entschlossenheit."

Biden war am 20. Januar ins Weiße Haus eingezogen. Ende April ist er 100 Tage im Amt. Zunächst hatte Biden als Ziel ausgerufen, dass in seinen ersten 100 Tagen im Amt 100 Millionen Impfdosen verabreicht werden sollen. Dieses Ziel wurde nach knapp 60 Tagen erreicht. Daraufhin verdoppelte Biden das Ziel. Auch die Marke von 200 Millionen verabreichten Dosen wurde vorzeitig erreicht, nämlich nachdem der neue Präsident knapp 90 Tage im Amt war.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sind mehr als 26 Prozent der Gesamtbevölkerung in den USA voll geimpft. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen hat demnach mindestens eine Impfspritze bekommen. Unter den Älteren ab 65 Jahren sind es bereits 80 Prozent. Biden rief die Menschen dazu auf, nicht zu zögern, sondern sich impfen zu lassen. Die Regierung hätte viel getan, um dies einfach zu gestalten. 90 Prozent der Amerikaner lebten inzwischen im Umkreis von fünf Meilen (etwa acht Kilometer) von einer Impf-Stelle. Etwa 40 000 Apotheken im Land seien in die Impf-Kampagne eingebunden. Viele davon seien in Drogerien untergebracht. Biden appellierte, wer "Shampoo oder Zahnpasta" kaufen gehe, könne sich bei der Gelegenheit auch impfen lassen.

Der US-Präsident sagte, jetzt beginne eine "neue Phase" im Kampf gegen das Virus. Seit Montag können alle Amerikaner ab 16 Jahren einen Impftermin vereinbaren. Auch Arbeitnehmer sollen verstärkt geimpft werden. Deshalb rief Biden alle Arbeitgeber im Land auf, ihre Angestellten für einen Impftermin bezahlt freizustellen. Auch sollten Firmen ihre Mitarbeiter weiterbezahlen, wenn sie sich wegen Nebenwirkungen einer Impfung schlecht fühlten und kurzzeitig zu Hause bleiben müssten. "Kein arbeitender Amerikaner sollte einen einzigen Dollar seines Gehaltsschecks verlieren, weil er seine patriotische Pflicht erfüllt, geimpft zu werden", sagte Biden. Für kleinere Betriebe mit weniger als 500 Mitarbeitern sind laut Weißem Haus Steuererleichterungen vorgesehen, um sie für etwaige Arbeitsausfälle im Zusammenhang mit der Impfung von Angestellten zu entschädigen.

Angesichts der Impf-Fortschritte im Land hatte der US-Präsident den Amerikanern in Aussicht gestellt, am Nationalfeiertag am 4. Juli wieder in kleinen Gruppen feiern zu können. "Wir sind weiter auf dem richtigen Weg, um dieses Ziel zu erreichen", sagte er am Mittwoch. Der Kampf gegen das Virus komme gut voran, doch es gebe noch viel zu tun. Biden rief die Menschen auf, wachsam zu bleiben, weiterhin Masken zu tragen und andere Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Andernfalls könne das Virus wieder die Oberhand gewinnen.