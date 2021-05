Indien steuert mit hohem Tempo auf die Schwelle von 20 Millionen Corona-Ansteckungen zu. Das Gesundheitsministerium meldete am Montag 368 147 Neuinfektionen und damit den zwölften Tag in Folge mehr als 300 000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Am Samstag war sogar erstmals mit mehr als 400 000 Neuinfektionen erneut ein weltweiter Höchstwert registriert worden.

Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen in dem südasiatischen Schwellenland mit rund 1,35 Milliarden Einwohnern auf 19,93 Millionen. Das sind weltweit die zweitmeisten Infektionen nach den USA. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 3417 auf 218 959. Nur die USA und Brasilien weisen mehr auf. Experten befürchten aber bei Infektionen und Todesfällen eine hohe Dunkelziffer.

Nach einem Abebben der Fälle im Januar und Februar hat die zweite Corona-Welle Indien überrollt. Das Gesundheitssystem ist überfordert, Krankenhäuser und Krematorien sind überfüllt, es mangelt an medizinischem Sauerstoff, Medikamenten und Impfdosen. Mehrere Länder, darunter Deutschland, die USA, Großbritannien und Japan, haben Indien Unterstützung zugesagt. Am Samstagabend erreichte eine Maschine der Luftwaffe die Hauptstadt Delhi mit 120 Beatmungsgeräten.

Im Ausland wächst derweil die Sorge vor den hohen indischen Fallzahlen und zirkulierenden Varianten des Coronavirus. Die USA und Australien stoppen Reisende aus Indien. In den USA tritt die Maßnahme am Dienstag in Kraft, wie aus einer Verfügung von US-Präsident Joe Biden hervorgeht. Nicht mehr einreisen dürfen dann Ausländer, die in den vorangegangen 14 Tagen in Indien waren. Ausgenommen sind US-Bürger, Ausländer mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in den USA, Diplomaten sowie bestimmte andere Personengruppen. In Australien müssen eigene Staatsbürger, die aus Indien einreisen, Medienberichten zufolge mit Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren oder hohen Geldstrafen rechnen.

Für die rasante Corona-Ausbreitung werden Virus-Mutationen verantwortlich gemacht, aber auch, dass die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi wieder Massenveranstaltungen zugelassen hat. Mindestens elf Bundesstaaten und Territorien haben neue Beschränkungen verhängt. Vor einem landesweiten Lockdown scheut Modi aber aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen zurück.

EU-Kommission will Einreisen nach Europa erleichtern

Die EU-Kommission hat am Montag den 27 Mitgliedsstaaten einen Vorschlag unterbreitet, wie die Einreise in die EU für Personen aus Drittstaaten erleichtert werden könnte. Diese dürften dann auch für touristische Aufenthalte in die EU einreisen. Voraussetzungen für die Einreise seien dann, dass im Herkunftsland der Einreisenden eine "gute epidemiologische Situation" herrsche und Einreisende vollständig mit einem in der EU zugelassenen Vakzin geimpft seien.

Zurzeit sind in der EU die Impfstoffe von Biontech und Pfizer, Astra Zeneca, Johnson & Johnson und Moderna zugelassen. Noch nicht in der EU zugelassen ist der russische Impfstoff Sputnik V. Um mit Sputnik V Geimpften ebenfalls die Einreise zu ermöglichen, schlägt die EU-Kommission vor, die Liste der anerkannten Impfstoffe um die Vakzine zu erweitern, die auf der Notfallliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgeführt sind. Auf dieser Liste steht auch Sputnik V. Kinder, die noch nicht geimpft werden können, sollen mit geimpften Eltern und unter Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses einreisen dürfen.

Außerdem sieht der Vorschlag der EU eine Art Notbremse für die Einreise aus Mutationsgebieten vor. So könnte schnell wieder ein Einreisestopp für die Länder verhängt werden, in denen neue und ansteckendere Varianten des Coronavirus auftauchen.

Die 27 Mitgliedsstaaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Bereits am Dienstag soll über den Vorschlag auf technischer Ebene beraten werden. Am Mittwoch sollen die EU-Botschafter bei einem Treffen darüber sprechen.

Krawalle bei Massen-Party in Brüssel

In der belgischen Hauptstadt Brüssel ist erneut ein illegales Massentreffen eskaliert. Zahlreiche Menschen bewarfen die Polizei am Samstagnachmittag unter anderem mit Böllern und Flaschen, als die Einsatzkräfte mit der Räumung des Stadtparks Bois de la Cambre begannen.

Hunderte Polizisten sowie mehrere Wasserwerfer und Polizeipferde waren im Einsatz. Um die Menschen aus dem Park zu vertreiben, setzte die Polizei zudem Tränengas ein. Ein Hubschrauber kreiste über dem Park. Die Veranstaltung "La Boum 2" war auf Facebook angekündigt, aber von den Behörden verboten worden.

Belgische Medien berichteten von 600 oder 700 Polizeikräften und mehreren Tausend Teilnehmern. Unter ihnen waren viele junge Menschen, aber auch etliche Kritiker der Corona-Maßnahmen. Medienberichten zufolge waren auch Corona-Leugner und Impfgegner sowie Fußball-Hooligans in den Park gekommen. Corona-Regeln wie Abstands- und Maskenpflicht wurden weitgehend ignoriert.

Bereits Anfang April war in dem beliebten Stadtpark ein ähnliches illegales Massentreffen eskaliert. Damals trafen sich nach einem Aufruf im Internet Tausende Menschen und feierten unter Missachtung der Corona-Regeln. Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Auch damals kam es zu heftigen Auseinandersetzungen.

Kontrolle von Abwasser auf Viren

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollten die EU-Staaten nach Ansicht der EU-Kommission systematisch das Abwasser auf Coronaviren untersuchen. "Die Überwachung von Abwasser kann eine kostengünstige, schnelle und verlässliche Quelle für Informationen sein über die Verbreitung des Virus und seiner Varianten in der Bevölkerung", sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius der Welt am Sonntag. Die 27 Staaten sollten "schnellstmöglich effektive Abwasser-Überwachungssysteme einrichten". Diese ließen sich innerhalb von maximal sechs Monaten auf die Beine stellen.

Sinkevičius forderte, dass in Städten und größeren Gemeinden künftig möglichst zwei Stichproben wöchentlich genommen werden sollten. Diese wiederum sollten regelmäßig, vorzugsweise zweimal im Monat, analysiert werden. Die Analyse von Abwasser könne als Frühwarnsystem eingesetzt werden.