Moderna fährt die Produktion seines Corona-Impfstoffs hoch und will im kommenden Jahr bis zu drei Milliarden Dosen bereitstellen - mehr als doppelt so viel wie bislang angepeilt. Für das laufende Jahr hob Moderna am Donnerstag die Lieferprognose auf 800 Millionen bis eine Milliarde Dosen an (von bislang 700 Millionen). Welche Menge letztendlich zur Verfügung stehen wird, hängt auch davon ab, wie viele Dosen mit einer geringeren Wirkstoffmenge auskommen, etwa für Auffrischungsimpfungen oder Kinder.

"Mit Blick auf das nächste Jahr sehen wir einfach so viel Bedarf für Primärimpfstoffe, wir hören es überall auf der Welt, und auch für Auffrischungsimpfstoffe", sagte Moderna-Präsident Stephen Hoge. Um die angepeilten Mengen erreichen zu können, wird unter anderem der Schweizer Arzneimittel-Auftragsfertiger Lonza mehr Impfwirkstoff herstellen. In dessen Werk in Visp im Kanton Wallis sollen drei zusätzliche Produktionslinien aufgebaut und die Kapazität damit verdoppelt werden. Sie sollen ihren Betrieb im früheren Verlauf von 2022 aufnehmen, wie Lonza erklärte.

In Europa wird der Moderna-Impfstoff dann von der spanischen Laboratorios Farmaceuticos Rovi in Madrid fertiggestellt, abgefüllt und ausgeliefert. Rovi kündigte am Donnerstag ebenfalls eine Verdopplung seiner Abfüll-Kapazitäten an. Moderna befindet sich nach eigenen Angaben zudem in fortgeschrittenen Gesprächen mit anderen Herstellern, um die Impfstoff-Produktion zu unterstützen. Anfang des Monats hatte das Unternehmen Produktionsverträge mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi und der US-Pharmafirma Catalent bekanntgegeben.

USA senden Indien Hilfen im Wert von 100 Millionen Dollar

Die USA stellen Indien im Kampf gegen das Coronavirus medizinische Produkte und Impfstoff im Wert von rund 100 Millionen Dollar zur Verfügung. "So, wie Indien den Vereinigten Staaten Hilfe geschickt hat, als unsere Krankenhäuser zu Beginn der Pandemie überlastet waren, sind die Vereinigten Staaten entschlossen, Indien in der Zeit der Not zu unterstützen", schieb das Weiße Haus am Mittwoch zu der Hilfsaktion. Bis Ende kommender Woche sollen 1000 Sauerstoffflaschen, 15 Millionen N95-Masken und eine Million diagnostische Schnelltests an Indien geliefert werden. Die ersten Flüge sollen an diesem Donnerstag in Indien landen. Zudem sei eine Bestellung der USA von Astra Zeneca mit Grundstoffen zur Herstellung von Covid-19-Impfungen nach Indien umgeleitet worden. Damit könne das Land mehr als 20 Millionen Einheiten des Impfstoffs produzieren.

In Indien nimmt die Corona-Pandemie immer dramatischere Ausmaße an. Mit 360 960 Neuinfektionen binnen eines Tages meldete das südasiatische Land am Mittwoch erneut einen weltweiten Höchstwert. Damit sind unter Indiens mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern bislang fast 18 Millionen Infektionen festgestellt worden. Ein Grund für die stark steigenden Corona-Infektionszahlen könnte eine neue Virus-Mutante sein, die in Indien entdeckt wurde und derzeit noch erforscht wird. Zudem werden ungeachtet der steigenden Infektionszahlen religiöse und politische Massenveranstaltungen zugelassen. Der Mangel an Krankenhausbetten und medizinischem Sauerstoff lässt auch die Zahl der Todesfälle nach oben schnellen: Am Mittwoch überstieg sie die Marke von 200 000. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer bei Infektionen und Todesfällen aus.

US-Präsident Joe Biden kündigte am Mittwoch zudem an, dass er sein Land zu einem "Waffenlager für Impfungen" für die Welt machen werde: Sobald es ausreichend Dosen für die eigene Bevölkerung gibt, wolle man andere Länder mit Corona-Impfstoffen versorgen. Kein Land könne alleine mit der Pandemie fertigwerden, betonte Biden. "Es gibt keine Mauer, die hoch genug wäre, jegliche Viren abzuhalten", sagte er.

Bidens Regierung hat versprochen, bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle Erwachsenen im Land zu haben. Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in den USA hat bislang mindestens eine Impfdosis erhalten. Seit dem Impfstart Mitte Dezember wurden rund 235 Millionen Impfdosen verabreicht.

Bislang haben die USA rund vier Millionen Dosen des noch nicht in den USA zugelassenen Impfstoffs des Herstellers Astra Zeneca an die Nachbarländer Mexiko und Kanada abgegeben. Zudem stellten die Vereinigten Staaten Indien Rohstoffe zur Herstellung von rund 20 Millionen Dosen zur Verfügung.

EU wirft China und Russland wiederholt Desinformationen vor

Russland und China nutzen das Thema der Corona-Impfstoffe einer EU-Analyse zufolge in großem Stil für Desinformationen gegen die Europäische Union. Beide Staaten werben seit Monaten aggressiv auf der ganzen Welt für ihre staatlichen Impfstoffe, wie es in einem Bericht heißt, den der Auswärtige Dienst der EU (EAD) veröffentlichte. Verbunden sei dies mit Desinformationen und Manipulationsversuchen, um das Vertrauen in westliche Vakzine, die EU-Institutionen sowie westliche und europäische Impfstrategien zu untergraben. Dazu nutzten beide Länder staatlich kontrollierte Medien und soziale Netzwerke.

Zugleich werde versucht, mit Hilfe der Impfstoffe Einfluss etwa auf den Westbalkan zu nehmen. "'Impfstoff-Diplomatie' hat die 'Masken-Diplomatie' vollständig ersetzt", heißt es in dem EU-Bericht. China preise seine Impfstoffe als globales öffentliches Gut an und betone eine stabile Versorgung mit den Präparaten, die zudem geeigneter für Entwicklungsländer und auch die Staaten des westlichen Balkans seien. Serbien nehme dabei eine wichtige Rolle ein. Auch der staatliche Direktinvestmentfonds RDIF Russlands sei in der Region aktiv.

Dass die Corona-Fallzahlen in EU-Staaten stiegen, werde als Scheitern von Demokratien und offenen Gesellschaften dargestellt. Kremlnahe Medien griffen auch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) an. Demnach sei die Behörde angeblich politisch voreingenommen und sie verzögere absichtlich die Bewertung des russischen Impfstoffs Sputnik V.

Die EU hatte China und Russland bereits im vergangenen Frühjahr vorgeworfen, die Corona-Krise für Propaganda zu nutzen. Seitdem hat die zuständige EAD-Sondereinheit mehrere Berichte zum Thema Desinformationen in der Pandemie veröffentlicht. Dazu sammelt und analysiert sie öffentlich zugängliche Medienberichte und Aussagen.

US-Behörde lockert Beschränkungen für Geimpfte

Angesichts der rasant wachsenden Zahl von Geimpften in den USA werden die Corona-Vorgaben für das öffentliche Leben weiter gelockert. Die US-Gesundheitsbehörde CDC veröffentlichte am Dienstag neue Empfehlungen, wonach voll geimpfte Personen bei vielen Aktivitäten im Freien nicht mehr unbedingt eine Maske tragen müssen. US-Präsident Joe Biden sprach von "erstaunlichen Fortschritten" im Kampf gegen das Coronavirus. Er mahnte jedoch, es gebe noch viel zu tun, und betonte, die Lockerungen seien ein Anreiz für alle noch nicht Geimpften, sich die Spritze geben zu lassen.

Laut den neuen CDC-Empfehlungen sind etwa Spazierengehen, Radfahren, Treffen in kleineren Gruppen oder Restaurantbesuche im Freien für komplett Geimpfte auch ohne Maske sicher. Bei größeren Menschenansammlungen im Freien werde das Masketragen aber auch für Geimpfte weiter empfohlen. Das gelte ebenso für viele Aktivitäten in geschlossenen Räumen, etwa beim Einkaufen oder Friseurbesuchen.

Biden sagte, wer voll geimpft sei, könne mehr Dinge auf sichere Weise unternehmen - etwa sich ohne Maske mit Freunden im Park zum Picknick treffen. Dies sei ein weiterer Grund, sich schnell impfen zu lassen. "Es war nie einfacher." Die Impfung sei kostenlos. 90 Prozent der Amerikaner hätten außerdem eine Impfstelle im Umkreis von fünf Meilen (rund acht Kilometern) von ihrem Zuhause.

Die CDC-Chefin Rochelle Walensky sagte zur Begründung für die neuen Vorgaben, das Virus werde überwiegend in geschlossenen Räumen übertragen. Sie lobte die Fortschritte beim Impfen und sagte, die Zahl der Neuinfektionen sei im Sieben-Tage-Durchschnitt zuletzt um mehr als 20 Prozent gesunken. Das sei ein "hoffnungsvoller" Rückgang. Die Behörde hatte mit dem Fortschreiten der Impfkampagne in den USA bereits zuvor schrittweise ihre Empfehlungen für die Beschränkung sozialer Kontakte und Reisen gelockert.

In den USA sind laut CDC bereits rund 29 Prozent der gesamten Bevölkerung voll geimpft: Unter allen Erwachsenen sind es 37 Prozent, unter den Älteren ab 65 Jahren mehr als 67 Prozent. Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in den USA hat bislang mindestens eine Impfdosis erhalten, unter den Senioren sind es mehr als 81 Prozent. Rund 230 Millionen Impfdosen wurden insgesamt verabreicht. Inzwischen sind in den USA alle Bürger ab 16 Jahren impfberechtigt - ohne Rangfolge nach Alters- oder Risikogruppen.

Das rasante Tempo der Impfkampagne könnte jedoch bald abnehmen, weil ein Teil der Bevölkerung eine Impfung kritisch sieht: Gut 20 Prozent der Bürger sagten einer aktuellen Umfrage zufolge kürzlich, dass sie keine Impfung wollen. Die Regierung will diese Skeptiker von einer Impfspritze überzeugen.

Die USA sind in absoluten Zahlen weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen: Mehr als 32 Millionen Infektionen wurden hier bisher gemeldet - und mehr als 572 000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Biden hatte dem Kampf gegen die Pandemie Priorität eingeräumt und die Impfkampagne extrem beschleunigt.

Zum Amtsantritt hatte er zunächst das Ziel ausgegeben, in seinen ersten 100 Tagen im Amt 100 Millionen Impfdosen zu verabreichen. Dies wurde schon nach knapp 60 Tagen erreicht. Biden verdoppelte das Ziel daraufhin auf 200 Millionen Impfungen, und erreichte auch dies vor Ablauf der 100-Tage-Frist - nach gut 90 Tagen. An diesem Donnerstag ist Biden 100 Tage im Amt.

Mutante B.1.617 in mindestens 17 Ländern aufgetreten

Die zuerst in Indien entdeckte Coronavirus-Mutante B.1.617 ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen in weltweit mindestens 17 Staaten nachgewiesen worden. Das gehe aus mehr als 1200 Sequenzen hervor, die in die GISAID-Datenbank eingespeist wurden und der Mutante zugeordnet werden. Die meisten der übermittelten Sequenzen stammen demnach aus Indien, dem Vereinigten Königreich, den USA und Singapur. Dabei seien auch die Unterlinien B.1.617.1, B.1.617.2 und B.1.617.3 festgestellt worden, die ebenfalls zuerst in Indien festgestellt worden seien und sich in ihrer Charakteristik leicht unterschieden. Auch in Deutschland wurde die Mutante laut Robert-Koch-Institut (RKI) bereits vereinzelt nachgewiesen.

Eine Modellierung anhand der eingereichten Sequenzen lege nahe, dass die Mutante eine höhere Wachstumsrate ausweise als andere in Indien zirkulierende Mutanten, schreibt die WHO. Das deute auf eine höhere Übertragbarkeit hin. Es könne aber auch andere Treiber geben, die bei der Verbreitung eine Rolle spielen. Die WHO nennt unter anderem "Herausforderungen bei der Einführung und Einhaltung von Gesundheits- und Sozialmaßnahmen" und Zusammenkünfte wie Massenveranstaltungen zu kulturellen und religiösen Feiern sowie bei Wahlen. Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi hatte sie ungeachtet der steigenden Infektionszahlen zugelassen. Zudem finden in Indien Kommunalwahlen statt. Allein am Montag waren 8,6 Millionen Wahlberechtigte in Westbengalen im Osten des Landes aufgefordert, ihre Stimme abzugeben.

Am Mittwoch meldete Indien erneut einen weltweiten Höchststand an täglichen Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden registrierten die Behörden 360 960 Neuinfektionen. Damit sind unter Indiens rund 1,3 Milliarden Einwohnern fast 18 Millionen Infektionen festgestellt worden. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. In einigen Regionen des Landes wird kaum getestet, viele Menschen können sich zudem keinen Arztbesuch leisten oder haben Angst, sich in Krankenhäusern anzustecken. Auch die Zahl der Todesopfer könnte deutlich höher liegen als bei den offiziell mehr als 200 000 Toten. Demnach starben 3293 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus - so viele wie nie zuvor an einem Tag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In der Hauptstadt Neu-Delhi bildeten sich lange Staus aus Leichentransportern vor Parks und Parkplätzen, die zu Krematorien unter freiem Himmel geworden sind. Mit zuletzt immer wieder mehr als 300 000 Neuinfektionen pro Tag sind die Kliniken des Schwellenlandes überlastet. Viele Krankenhäuser weisen Patienten aus Mangel an Betten, Ausrüstung und Medikamenten ab. Insbesondere der Sauerstoff zur Behandlung von schwereren Covid-19-Fällen wird knapp. Am Mittwoch strömten Patienten zu einem Sikh-Tempel in einem Vorort der Hauptstadt, weil sie sich dort Zugang zu einer Sauerstoff-Behandlung erhofften.

Zahlreiche Länder wollen Indien unterstützen. Aus Großbritannien trafen bereits Beatmungsgeräte und Sauerstoffkonzentratoren ein. Weitere Hilfsmittel wurden auch aus Deutschland erwartet.