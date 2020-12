A vial of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, as the mass public vaccination program gets underway, at the NHS Louisa Jordan Hospital in Glasgow, Scotland, Tuesday Dec. 8, 2020. The United Kingdom is beginning its vaccination campaign with vulnerable, the elderly and key workers among the first people to be inoculated against the COVID-19 virus. (Jeff J Mitchell/Pool via AP)

Bei einem Hackerangriff auf die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ist nach Angaben von Biontech und Pfizer auf Dokumente zum Coronavirus-Impfstoff der Pharmakonzerne zugegriffen worden. Betroffen seien "einige Dokumente im Zusammenhang mit der Einreichung von Zulassungen für den Covid-19-Impfstoffkandidaten von Pfizer und Biontech, BNT162b2", teilte Biontech am Mittwochabend mit. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Patientendaten betroffen seien.

Der Vorfall werde nach Angaben der Ema keine Auswirkung auf die Prüfungsfristen für den Impfstoff haben. Pfizer bestätigte die Angaben. Die Ema hatte den Hackerangriff zuvor bekanntgegeben, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen. Die Hintergründe würden nun untersucht. Die Ema ist für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln zuständig.

Kanada lässt Impfstoff zu

Kanada erteilt dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer eine vorläufige Genehmigung. Es ist das erste Vakzin, das in dem Land zugelassen wurde. Im Laufe des nächsten Jahres sollen mindestens 20 Millionen Impfstoffdosen an Kanada geliefert werden, teilen die beiden Firmen mit. Mit der Entscheidung der kanadischen Behörden wird das Land nach Großbritannien und Bahrain die Nummer drei weltweit, die den Wirkstoff im Kampf gegen die Pandemie genehmigt hat.

In diesem Monat soll Kanada bis zu 249 000 Impfdosen erhalten und bis März vier Millionen. Die Regierung hat einen Kaufvertrag von 20 Millionen Dosen abgeschlossen und die Option, 56 Millionen weitere zu erhalten. Für den vollen Impfschutz benötigt ein Patient zwei Dosen. Die Aufsichtsbehörde Health Canada veröffentlichte auf ihrer Webseite, sie habe das Mittel des US-Herstellers Pfizer und des deutschen Partners Biontech nach einer gründlichen und unabhängigen Prüfung zugelassen. Der Impfstoff erfülle die strengen Standards bei Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität.

Israel beginnt mit Corona-Impfkampagne am 27. Dezember

Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 27. Dezember mit seiner Corona-Impfkampagne beginnen. Der 71-Jährige kündigte am Mittwochabend in Tel Aviv an, sich dann als erster impfen zu lassen. Zugleich appellierte Netanjahu an seine neun Milllionen Landsleute, dem Beispiel zu folgen. "Ich bitte alle Bürger, sich impfen zu lassen." Pro Tag könnten 60 000 Impfdosen verabreicht werden. Wer geimpft ist, soll einen "grünen Pass" erhalten. "Das wird uns schnell zurück zur Normalität führen", sagte Netanjahu.

Zuvor war am Morgen eine erste Ladung mit Impfstoffdosen des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer in Israel eingetroffen. Netanjahu nahm die Lieferung auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv persönlich in Empfang. Insgesamt hat Israel nach Medienberichten mit Biontech/Pfizer die Lieferung von acht Millionen Impfdosen vereinbart. Mit dem US-Unternehmen Moderna gibt es zudem eine Vereinbarung über sechs Millionen Impfdosen. Israel will vor dem Einsatz der Impfstoffe die Entscheidung über Notfallzulassungen durch die US-Arzneimittelbehörde FDA abwarten.

In Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemie-Beginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown. Die Neuinfektionszahlen sanken von mehr als 9000 auf zeitweise nur noch knapp mehr als 200. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um. Zuletzt nahmen die Zahlen jedoch wieder zu.

Slowakei beschließt stufenweisen Lockdown trotz Massentests

Die Slowakei hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen stufenweisen Lockdown beschlossen. Premierminister Igor Matovič stellte am Mittwochabend einen Plan vor, der für das 5,5-Millionen-Einwohner-Land je nach Branche unterschiedliche Termine für den Beginn von Einschränkungen vorsieht. Dazu gehört, dass drei Tage vor Weihnachten für mindestens drei Wochen die meisten Geschäfte geschlossen werden. Ausnahmen gibt es für den Verkauf von Lebensmitteln und anderen Produkten, die Grundbedürfnisse abdecken.

Bereits von diesem Freitag an müssen in dem EU-Land Restaurants und Cafés ihre Terrassen im Freien zusätzlich zu den bisher schon geschlossenen Innenräumen zusperren. Erlaubt bleibt der Verkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen. Vom 14. Dezember an dürfen Hotels und Skilifte nur noch Gäste aufnehmen, die einen aktuellen, negativen Corona-Test vorlegen können. Nach Weihnachten darf in Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten niemand mehr ohne negativen Corona-Test arbeiten.

Die Maßnahmen sind umstritten, weil die Slowakei fast die gesamte Bevölkerung Corona-Schnelltests unterzogen hatte. Diese Massentests hatte Matovič als Alternative zu einem Lockdown angepriesen.

Spanien registriert immer weniger Neuinfektionen - Zahlen in Österreich und Frankreich steigen deutlich

Spanien bekommt den aktuellen Coronavirus-Ausbruch langsam in den Griff. Dem Gesundheitsministerium zufolge infizierten sich seit Montag knapp 9800 Personen mit dem Erreger. Das sei der niedrigste Wert seit August. Die Gesamtzahl der Fälle liege bei rund 1,7 Millionen. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 373 auf gut 47 000.

In Österreich melden die Behörden binnen Tagesfrist einen Anstieg der Positiv-Tests um 555 auf 2932 Neuinfektionen. 54 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Insgesamt zählt das Land 4056 Todesopfer. Derzeit befinden sich 3854 Personen aufgrund des Virus im Krankenhaus in Behandlung, 610 davon auf Intensivstationen. Nach einem dreiwöchigen harten Lockdown sind die Maßnahmen zu Wochenbeginn gelockert worden. Trotz des nun beendeten Teil-Lockdowns ist das Infektionsgeschehen in Österreich nach wie vor auf einem hohen Niveau.

In Frankreich rückt ein Ende des Lockdowns angesichts wieder steigender Fallzahlen in die Ferne. Die Behörden gaben am Mittwoch 14 595 Neuinfektionen bekannt nach 13 713 am Vortag und 14 064 vor einer Woche. Die Regierung peilt 5000 neue Fälle als Zielmarke an. Die Zahl der neuen Todesfälle ging dagegen auf 296 nach 377 zurück.

Brasilien sichert sich 70 Millionen Biontech-Impfdosen

Die brasilianische Regierung sichert sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Lieferung von 70 Millionen Impfdosen von Pfizer und BioNTech. Die Impfeinheiten würden ab Januar kommenden Jahres ausgeliefert, erklärt Gesundheitsminister Eduardo Pazuello. Es stünden durch verschiedene Vereinbarungen nun mehr als 300 Millionen Dosen bereit, die nur noch von der Gesundheitsbehörde Anvisa genehmigt werden müssten. Brasilien verzeichnet mit 6,67 Millionen die dritthöchste Anzahl bestätigter Fälle weltweit und mit 178 159 die zweithöchste Zahl an Todesopfern.

USA: Neuer Vorstoß für Corona-Hilfspaket

In den USA gibt es im Ringen um weitere Corona-Hilfen einen neuen Vorstoß der Regierung. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärt, er habe der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, einen Entwurf für ein Hilfspaket in Höhe von 916 Milliarden Dollar vorgelegt. "Wir werden diesen Vorschlag mit 140 Milliarden Dollar an nicht verwendeten Mitteln aus dem Gehaltsscheckprogramm und mit 429 Milliarden Dollar aus der Staatskasse finanzieren", sagt Mnuchin.

Niederlande verlängern Beschränkungen über Feiertage

Die Niederlande verlängern angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen die Restriktionen über die Feiertage. Seine Regierung habe mehr erhofft, sagt Ministerpräsident Mark Rutte, "aber es läuft nicht gut" mit Blick auf Neuinfektionen und die Auslastung der Krankenhäuser. Zugleich werde eine höhere finanzielle Unterstützung für Restaurants und Bars erwogen.

In der Woche bis Dienstag steckten sich nach Angaben der Gesundheitsämter 43 103 Menschen mit dem Coronavirus an, gut ein Viertel mehr als in der Vorwoche. In den Niederlanden gilt seit dem 13. Oktober ein teilweiser Lockdown.