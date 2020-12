London St. Pancras am Sonntag. Von hier aus fährt der Eurostar auf den Kontinent. Belgien stellte die Verbindung am Sonntag ein, Frankreich will dem Vernehmen nach bald folgen.

Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien wollen mehrere europäische Länder Flugpassagiere aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr einreisen lassen. Ein entsprechendes Verbot erließen am Sonntagmorgen zunächst die Niederlande. Belgien und Italien schlossen sich im Laufe des Tages an. Deutschland und Frankreich erklärten, den Schritt zu prüfen. Wie die Bild-Zeitung meldet, will Bundeskanzlerin Angela Merkel eine europaweit organisierte völlige Abriegelung der Insel anstoßen. Darüber wolle sie mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprechen.

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol fielen am Sonntag bereits erste Flüge nach Großbritannien aus. Bereits Anfang Dezember sei bei einer Stichprobe in den Niederlanden ein Virus mit der im Vereinigten Königreich beschriebenen Variante identifiziert worden, hieß es von Seiten der niederländischen Regierung. Nach der Meldung aus Großbritannien werde dieser Fall weiter untersucht und geprüft, wer betroffen sei, wie es zu der Infektion gekommen sei und ob verwandte Fälle bekannt seien.

Belgien kündigte zusätzlich zum Flugverkehr eine Unterbrechung des Zugverkehrs mit der Insel an. Das betrifft vor allem den Eurostar nach London. Die Anordnung gelte ab Mitternacht für 24 Stunden, sagte Ministerpräsident Alexander De Croo.

Ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Sonntag, das Ministerium sei im Kontakt mit den europäischen Nachbarn und werte "mit Hochdruck die Informationen über die mögliche Virusvariante aus". Aus dem Gesundheitsministerium verlautete zudem, dass eine Einschränkung der Flüge aus Großbritannien und Südafrika - von dort gab es ebenfalls Berichte über eine neue Virusform - eine "ernsthafte Option" seien.

Spahns Sprecher betonte gegenüber der SZ, dass die Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten seit dem Sommer weiterhin gelte. "Die Bundesländer entscheiden, wie intensiv sie überprüft wird. Wir gehen davon aus, dass angesichts der Meldungen an allen Flughäfen mit direkten Verbindungen aus Großbritannien diese Testpflicht nunmehr verstärkt kontrolliert wird."

Wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien hatte die britische Regierung einen neuen Shutdown für London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Kaum ernsthafte Nebenwirkungen bei Impfungen in den USA

Nach mehr als einer Viertelmillion Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer haben die USA bislang sechs schwere allergische Reaktionen registriert. Die Gesundheitsbehörde CDC teilte mit, bis Samstagmorgen (Ortszeit) sei der Impfstoff gegen das Coronavirus mehr als 272 000 Mal verabreicht worden. Die Zahl von sechs Fällen, bei denen Impflinge schwere allergische Reaktionen gehabt hätte, sei der Stand von Freitagabend.

Bei einer betroffenen Person seien auch schon in der Vergangenheit nach Impfungen Reaktionen aufgetreten, teilte die CDC mit. Impflinge sind in den USA angehalten, sich nach Verabreichen der Spritze noch eine Weile in der Einrichtung aufzuhalten, in der sie diese erhielten, falls Anzeichen für eine Allergie auftreten. Laut CDC traten die sechs Fälle alle innerhalb des empfohlenen Beobachtungszeitraums auf und wurden sofort behandelt.

Auch weniger schwere Nebenwirkungen des Impfstoffs waren selten. Von den ersten 215 000 Personen, die in den USA geimpft wurden, hatten weniger als 1,5 Prozent Probleme, aufgrund derer sie nicht ihren normalen Aktivitäten nachgehen konnten oder medizinisch behandelt werden mussten. Viele Impfstoffe können vorübergehendes Unwohlsein wie Schmerzen im Arm oder bestimmte grippeähnliche Symptome hervorrufen.

Verhandlungen über neues Corona-Hilfspaket in USA werden verlängert

In den USA stehen Republikaner und Demokraten nach langem Ringen kurz vor der Verabschiedung eines milliardenschweren Corona-Hilfspakets. "Wenn die Dinge so weiterlaufen und uns nichts in den Weg kommt, werden wir morgen (Sonntag) abstimmen können", sagte der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Samstagabend. Insgesamt sollen das Paket ein Volumen von 900 Milliarden Dollar haben.

Das Hilfspaket, das an ein reguläres Haushaltsgesetz für das neue Fiskaljahr im Volumen von 1,4 Billionen Dollar angedockt werden soll, sieht unter anderem Zahlungen von 600 Dollar pro Person vor plus ein Zuschuss von 300 Dollar pro Woche zum Arbeitslosengeld.

Im US-Kongress wird seit Monaten über das Hilfsprogramm zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie gestritten. Bislang hatte der Kongress Maßnahmen in Höhe von drei Billionen Dollar genehmigt. Sollte er dem Paket am Sonntag doch nicht zustimmen, droht ein Stillstand des öffentlichen Lebens. Um 24.00 Uhr würde der derzeit geltende Überbrückungshaushalt auslaufen. Damit würde den Bundeseinrichtungen das Geld ausgehen.

Neue Virus-Variante in Großbritannien deutlich ansteckender

Die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus bereitet den Behörden große Sorgen. "Sie ist außer Kontrolle, und wir müssen sie wieder unter Kontrolle bekommen", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag der BBC. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden ist die Mutation deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die Variante schwerere Krankheitsverläufe auslöse oder eine höhere Sterblichkeitsrate. Zudem gehen die Behörden bisher davon aus, dass Impfstoffe auch gegen die Mutation wirksam sind.

Minister Hancock sagte, er mache sich große Sorgen um das Gesundheitssystem. Derzeit seien mehr als 18 000 Infizierte in den Krankenhäusern, das seien fast so viele wie zum Höhepunkt der ersten Infektionswelle im Frühjahr. "Das ist ein weiterer Grund dafür, dass alle sich an die neuen Regeln halten und persönlich Verantwortung übernehmen müssen", sagte er.

Zuvor hatte der Gesundheitsbeauftragte der britischen Regierung, Chris Whitty, vor der neuen Coronavirus-Variante gewarnt, durch die sich der Erreger rascher ausbreitet. Pandemie-Berater der Regierung gehen davon aus, dass diese neue Variante für die dramatisch angestiegenen Zahlen in Südengland verantwortlich sei, wie Whitty am Samstag sagte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sei darüber informiert worden. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die Infektionen dadurch öfter tödlich verlaufen oder das Virus anders auf Impfstoffe oder Behandlungen anspreche, sagte Whitty weiter.

Nach einem eilig einberufenen Krisengespräch in London verkündete Premierminister Boris Johnson einen strengen Lockdown für London und große Teile von Südostengland. Diese Gebiete befanden sich bereits bisher auf der höchsten Stufe des dreistufigen Warnsystems mit entsprechend hohen Beschränkungen. Für sie wird laut Johnson nun eine vierte, noch höhere Stufe eingeführt, in der unter anderem alle nicht essenziellen Läden und Friseure geschlossen werden. Die Maßnahmen gelten bereits ab Samstag nach Ladenschluss.

Ferner dürfen die Bewohner nur noch aus wichtigen Gründen ihre Wohnung verlassen, etwa um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Einwohner der Lockdownzone mit der Stufe 4 dürfen das Gebiet nicht verlassen. Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage gelten für diesen Landesteil nicht. Die Bewohner dürften keinen anderen Haushalt treffen, außer in bestimmten Ausnahmefällen im Freien. "Wir können Weihnachten nicht wie geplant verbringen", erklärte Johnson.

"Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern", sagte Johnson. "Ohne Maßnahmen würden die Infektionen in die Höhe schnellen, die Krankenhäuser wären überfordert und viele Tausende würden ihr Leben verlieren." Die neue Variante des Virus kommt bislang praktisch nur in Großbritannien vor. Sie ist für einen enormen Anstieg der Infektionen in den vergangenen Tagen verantwortlich. Die Zahl der Covid-19-Fälle hat sich in London in der vergangenen Woche fast verdoppelt, wobei fast 60 Prozent der Infektionen dem neuen Virusstamm zugeschrieben werden, wie die Regierung mitteilte.

Viren neigen dazu, sich schnell weiterzuentwickeln oder zu mutieren, insbesondere solche wie die Grippe. Auch das neuartige Coronavirus verändert sich, wenn auch im Allgemeinen langsamer. In der Vergangenheit wurden bereits andere Varianten des Coronavirus gemeldet, darunter eine bei Nerzen, die als hochgradig übertragbar galt. Millionen von gezüchteten Nerzen in Dänemark wurden gekeult, obwohl die WHO am 20. November erklärte, dass der besorgniserregendste Stamm nicht mehr beim Menschen zirkuliert.

Schweiz genehmigt Biontech-Imfpstoff

Die Schweiz hat dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilt. Dabei handele es sich um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren statt einer Notfallzulassung, teilte die Zulassungsbehörde Swissmedic am Samstag in Bern mit. Der Impfstoff sei seit Mitte Oktober begutachtet worden. "Die bis jetzt vorliegenden Daten zeigten in allen untersuchten Altersgruppen eine vergleichbare, hohe Wirksamkeit und erfüllten die Anforderungen an die Sicherheit", erklärte die Behörde. Die Neuinfektionen in der Schweiz sind gemessen an der Bevölkerungszahl höher als etwa in Deutschland.

Die häufigsten dokumentierten Nebenwirkungen seien vergleichbar mit denen einer Grippeimpfung. "Nach der minutiösen Prüfung der verfügbaren Informationen kommt Swissmedic zum Schluss, dass der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech sicher ist." Das Präparat wurde bereits seit Anfang Dezember zuerst in Großbritannien und dann in mehreren anderen Ländern weltweit per Notfallzulassung freigegeben.

Inzwischen haben unter anderem Kanada, Bahrain, Saudi-Arabien, Mexiko, Ecuador und Chile den Impfstoff genehmigt. Die europäische Arzneimittelagentur EMA gibt an diesem Montag ihre Beurteilung über den Biontech/Pfizer-Impfstoff ab. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet nach eigenen Worten, dass die EU-Kommission das Serum am Dienstag zulässt.

USA lassen zweiten Corona-Impfstoff zu

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff des Pharma-Unternehmens Moderna eine Notfallzulassung erteilt. Das teilte die FDA am Freitag mit. Schon am Montag könnte mit dem Einsatz des Präparats begonnen werden, hatten Regierungsbeamte bereits erklärt.

Sie rechneten damit, dass nach der Zulassung sofort knapp sechs Millionen Impfdosen im Land verteilt werden könnten. Noch vor Jahresende könnten in den USA laut Unternehmensangaben 20 Millionen Einheiten verfügbar sein. Für den vollen Immunschutz sind zwei davon pro geimpfter Person im Abstand von 28 Tagen nötig.

Ein Beratergremium hatte am Donnerstag der FDA grünes Licht für die Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des US-Konzerns gegeben. Auf Basis der bisher verfügbaren Informationen seien die Vorteile des Präparats im Einsatz bei Menschen ab 18 Jahren größer als die Risiken, erklärten 20 Fachleute bei einem per Video-Schalte abgehaltenen Treffen. Es gab eine Enthaltung. In der EU soll am 6. Januar über einen Einsatz entschieden werden.

"Gratulation, der Moderna-Impfstoff ist jetzt verfügbar", twitterte US-Präsident Donald Trump wenige Minuten nach der Erklärung der FDA. Experten hatten allerdings immer wieder erklärt, dass zunächst besonders Schutzbedürftige die Impfung bekommen und es noch Monate dauern könnte, bis genug Mittel für die breite Bevölkerung bereitstehen.

Das Unternehmen mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusets erwartet für die ersten drei Monate des kommenden Jahres eine Produktion von 100 bis 125 Millionen Impfdosen des Vakzins mit dem Namen "mRNA-1273". Davon sollen 15 bis 25 Millionen außerhalb der USA zur Verfügung stehen. Insgesamt rechnet der Konzern damit, dass er 2021 weltweit bis zu einer Milliarde Impfdosen herstellen kann. Moderna hatte Ende November auf Grundlage seiner entscheidenden Phase-III-Studie mitgeteilt, dass sein Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent habe.

Südafrika meldet neue Variante des Coronavirus

Diese dürfte für eine zweite Infektionswelle im Land verantwortlich sein. Gesundheitsminister Zweli Mkhize erklärt auf Twitter, Genetiker hätten den als "501.V2" bezeichneten Strang isoliert. Die vorliegenden Daten deuteten stark darauf hin, dass "die aktuelle zweite Welle von dieser neuen Variante angetrieben wird".

Mkhize warnte vor Spekulationen, es gebe keinen Grund, die Empfehlungen für Schutzmaßnahmen zu ändern. Der WHO-Expertin Maria Van Kerkhove zufolge steht die Weltgesundheitsorganisation mit den Forschern in Kontakt. Bislang gebe es keine Anzeichen, dass die Variante sich anders verhalte als die bereits beschriebenen, sagt sie.

Italien verschärft Corona-Regeln über Weihnachten und Neujahr

Italien verschärft die Corona-Beschränkungen von Weihnachten bis Anfang Januar. Das teilte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Freitagabend mit. Vom 24. Dezember bis zum 6. Januar gilt für das Mittelmeerland quasi ein Lockdown (Rote Zone). Lediglich an vier Tagen wechsle das Land wieder in einen Teil-Lockdown (Orange Zone).

Für die Menschen in dem Land mit etwa 60 Millionen Einwohnern bedeutet die Rote Zone geschlossene Läden, Bars und Restaurants. Geschäfte für den täglichen Bedarf wie Supermärkte und Apotheken haben aber geöffnet. Essen zum Mitnehmen kann ebenfalls verkauft werden. Das Haus dürfen die Menschen nur unter bestimmten Bedingungen verlassen, etwa um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren; um alleine Sport zu treiben oder notwendige Dinge, wie Einkäufe zu erledigen. Reisen zwischen den Regionen sind untersagt. Besuche bei Freunden oder Eltern sind tagsüber nur zu zweit erlaubt. Kinder jünger als 14 Jahre, werden nicht mit eingerechnet.

Die Regeln der Orangen Zone sollen am 28., 29. und 30. Dezember sowie am 4. Januar gelten. Geschäfte haben dann zwar wieder geöffnet, Bars und Restaurants bleiben jedoch geschlossen, außer für Verkäufe zum Mitnehmen. Innerhalb der Kommunen können sich die Menschen wieder frei bewegen.

Schweiz verzichtet auf Lockdown

Die Schweiz reagiert auf das anhaltend hohe Ansteckungsniveau mit neuen Einschränkungen, verzichtet aber weiterhin auf einen härteren Lockdown. Wie die Regierung, der Bundesrat, am Freitag bekanntgab, sollen von Dienstag an Restaurants, Freizeit- und Sportbetriebe sowie Museen im ganzen Land geschlossen werden. Die Geschäfte bleiben offen, allerdings wird die Kundenzahl begrenzt. Offen bleiben auch die Skianlagen. Doch appellierte Gesundheitsminister Alain Berset an die Kantone, sich "gut zu überlegen", ob sie freiwillig stoppen. "Die Krankenhäuser sind voll." Die Kantone Luzern und Schwyz beschlossen, ihre Skigebiete über die Feiertage zu schließen.

"Die Situation ist nach wie vor kritisch", sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, es brauche zusätzliche Maßnahmen. Die Kantone seien der Aufforderung, von sich aus tätig zu werden, nur teilweise nachgekommen. Die neuen Maßnahmen gelten für einen Monat, zum Jahresende will der Bundesrat eine Zwischenbilanz ziehen und behält sich eine weitere Verschärfung vor. "Wir sind nicht da, wo wir sein wollten", sagte Berset. Seit Anfang Dezember nähmen die Ansteckungszahlen wieder zu, und zwar von hohem Niveau aus.

Die Infektionszahlen in der Schweiz zählen - im Verhältnis zur Einwohnerzahl - zu den höchsten in Europa. Dennoch waren Bundesregierung und Kantone bislang zurückhaltend. Erst vergangene Woche waren öffentliche Veranstaltungen verboten worden, und es wurde eine Sperrstunde für Restaurants um 19 Uhr eingeführt - allerdings gab es dazu Ausnahmen. Ärzte und Wissenschaftler schlagen seit Wochen Alarm, dass die Maßnahmen zu lasch sind. Die Krankenhäuser sagen, dass sie an der Kapazitätsgrenze arbeiten. "Wie lange sollen diese Warnungen denn noch gehen, bevor etwas passiert???", twitterte Isabelle Eckerle, deutsche Virologin am Universitätsspital Genf, diese Woche.

Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Freitag knapp 4500 neue Infektionen. Das entsprach über 14 Tage 664 Fällen pro 100 000 Einwohner.