Frankreichs Premierminister Jean Castex will die im März geplanten Regionalwahlen wegen der Corona-Pandemie um drei Monate verschieben. Castex werde eine Verlegung auf Juni vorschlagen, teilt sein Büro am Freitag mit.

Bereits am Donnerstagabend wurde angekündigt, dass Frankreich an seinen strengen Ausgangsbeschränkungen für noch mindestens zwei Wochen festhalten wird - trotz einer leichten Verbesserung der Situation. Es wäre "unverantwortlich", die Regeln jetzt zu lockern oder aufzuheben, sagte Castex. Es handle sich bisher nur um einen fragilen Trend. Der Druck in den Krankenhäusern sei extrem hoch, und der Spitzenwert bei den Krankenhauseinweisungen habe sogar die Zahlen vom April übertroffen. Einer von vier Todesfällen im Land werde derzeit mit Covid-19 in Verbindung gebracht.

In Frankreich gelten seit rund zwei Wochen strenge Ausgangsbeschränkungen. Präsident Emmanuel Macron hatte angekündigt, dass die Maßnahmen zunächst rund einen Monat bis zum 1. Dezember befristet sein sollten. Nach den ersten zwei Wochen sollte es eine erste Überprüfung der Lage geben. Beobachter hatten nicht damit gerechnet, dass es bereits Lockerungen geben könnte. Die Menschen dürfen in Frankreich nur aus triftigem Grund auf die Straße - das wird polizeilich kontrolliert. Der Einzelhandel und Restaurants sind geschlossen. Anders als im Frühjahr sind Schulen aber geöffnet.

Die Infektionszahlen in dem Land waren zuletzt massiv gestiegen - Frankreich weist mittlerweile weltweit die viertmeisten bestätigten Ansteckungen mit dem Coronavirus auf - nach den USA, Indien und Brasilien.

Italien verzeichnet mehr als eine Million Corona-Infektionen

Italien hat die Schwelle von einer Million registrierter Corona-Fälle überschritten und einen neuen Höchstwert bei der Zahl der mit dem Coronavirus Gestorbenen erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch starben binnen 24 Stunden 623 Menschen mit Sars-CoV-2. In dieser Zeit wurden knapp 33 000 Corona-Neuinfektionen gemeldet, was die Gesamtzahl auf rund 1,028 Millionen Fälle steigen ließ.

Bereits am Dienstag war die Zahl der Covid-19-Opfer mit 580 innerhalb eines Tages so hoch wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Insgesamt starben in dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern damit knapp 43 000 Menschen mit dem Virus.

Mehr als 140 000 Neuinfektionen in den USA

Die USA verzeichnen mit 142 279 Corona-Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge einen Rekordwert. Zudem liegt die Zahl den achten Tag in Folge über der Schwelle von 100 000, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Insgesamt sind demnach in den USA etwa 10,4 Millionen Ansteckungen nachgewiesen.

Auch die Zahl der Menschen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden, stieg sprunghaft an und erreichte am Mittwochabend mit mindestens 64 939 ebenfalls einen neuen Höchstwert. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion erhöhte sich um 1464 auf 241 809. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land.

EU-Kommission billigt Vertrag mit Biontech und Pfizer

Die Europäische Union kann bis zu 300 Millionen Dosen des vielversprechenden Corona-Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer kaufen. Die EU-Kommission billigte am Mittwoch formal den Rahmenvertrag mit den beiden Firmen, wie EU-Kreise bestätigten und die beiden Unternehmen mitteilten. Deutschland und den übrigen EU-Staaten stehen damit Bezugsrechte für den Impfstoff zu, sobald dieser eine Zulassung bekommt. Wann es soweit ist, ist offen.

Der EU-Vertrag sieht den Kauf von 200 Millionen Impfstoffdosen von Biontech/Pfizer vor und die Option auf 100 Millionen weitere. Nach einer EU-Vereinbarung werden künftige Impfstoffe nach Bevölkerungszahl verteilt. Deutschland kann demnach aus diesem Rahmenvertrag mit knapp einem Fünftel der Menge rechnen - rechnerisch bis zu 57 Millionen Einheiten. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte hingegen die Erwartung auf bis zu 100 Millionen Impfdosen geäußert.

Die EU-Kommission hat aber auch mit drei weiteren Impfstoffherstellern ähnliche Rahmenverträge geschlossen - mit Johnson&Johnson, Astrazeneca und Sanofi-GSK. Auch sie haben aussichtsreiche Impfstoff-Kandidaten am Start. Biontech und Pfizer hatten am Montag als erste westliche Hersteller vielversprechende Daten aus ihren klinischen Tests vorgelegt.

Noch hat aber keiner der Hersteller eine Zulassung für den europäischen Markt. Diese muss bei der Arzneimittelagentur EMA beantragt werden, sobald ausreichende Daten aus klinischen Tests vorliegen.

Schweiz stockt Mittel für Kauf von Impfstoffen auf

Die Schweiz stellt mehr Geld zur Beschaffung von Coronavirus-Impfstoffen bereit. Die Regierung stockt die Mittel dafür um 100 Millionen auf 400 Millionen Franken (379 Millionen Euro) auf.

Mit den Unternehmen Moderna und AstraZeneca hat das Land bereits Verträge über insgesamt 9,8 Millionen Dosen abgeschlossen. Zudem verhandelt die Regierung mit weiteren Impfstoffherstellern über Lieferungen. Bis zu 3,2 Millionen Impfstoffdosen könnte die Schweiz zudem durch die Teilnahme am globalen Einkaufsprogramm Covax-Initiative erhalten.

Sollten der Schweiz tatsächlich 13 Millionen Dosen zur Verfügung stehen, wäre der Versorgungsgrad bei einer Bevölkerungszahl von 8,6 Millionen verhältnismäßig hoch.

Erste Impfungen stellt die Regierung für das erste Halbjahr 2021 in Aussicht.

Schweiz: Wie sich die Pandemie entwickelt

Fauci: Wegen eines möglichen Impfstoffs nicht in Sicherheit wiegen

Der führende US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hat die Amerikanerinnen und Amerikaner davor gewarnt, sich wegen eines möglichen Impfstoffs gegen das Coronavirus in Sicherheit zu wiegen. "Die Nachricht über den Impfstoff sollte die Menschen nicht dazu veranlassen zu sagen, dass wir die öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen nicht weiterführen müssen", sagte Fauci dem Sender CNN. An die Bevölkerung appellierte er: "Geben Sie nicht auf, wenn Sie wissen, dass Hilfe auf dem Weg ist." Er wisse um die Erschöpfungserscheinungen beim Thema Coronavirus. "Aber halten Sie durch, noch ein bisschen länger."

Am Dienstag erreichte die Zahl der mit Covid-19 hospitalisierten Patienten in den USA mit mehr als 60 000 einen neuen Höchststand. Auch die Zahl der Neuinfektionen steigt kontinuierlich: Einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge verzeichneten die USA am Dienstag zum siebten Mal in Folge einen Rekordwert: Mindestens 134 000 Menschen wurden binnen 24 Stunden postitiv auf das Virus gestestet. Weitere 1450 Menschen starben infolge einer Infektion - das ist die höchste Zahl an Todesfällen innerhalb eines Tages seit August.

Fauci rief die US-Bürgerinnen und -Bürger dazu auf, weiterhin Masken zu tragen, Abstand von anderen Menschen zu halten und sich die Hände zu waschen. Auch wenn ein Impfstoff zugelassen würde, würde dieser zunächst nach Prioritäten verteilt werden. So würden beispielsweise Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiteten, zuerst damit versorgt werden. Er rechne aber damit, dass jeder Amerikaner, der das wolle, in den ersten vier Monaten des kommenden Jahres geimpft werden könne.

In den USA mit ihren etwa 330 Millionen Einwohnern hatte die Zahl der Coronavirus-Infektionen am Montag die Marke von zehn Millionen überstiegen. Nach der Statistik der Johns-Hopkins-Universität liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen seit einer Woche bei mehr als 100 000. Mehr als 238 000 Menschen kamen bislang nach einer Infektion ums Leben.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat einen entschiedenen Kampf gegen das Coronavirus angekündigt. Er warnte am Montag allerdings auch: "Uns steht immer noch ein sehr dunkler Winter bevor." Der bei der Wahl am vergangenen Dienstag unterlegene US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach gesagt, das Virus werde irgendwann verschwinden.

Mögliche Superspreader-Orte: US-Studie sieht Gefahren bei Gastronomie und Fitnessstudios

Forscher der Standford und der Northwestern University haben Restaurants, Hotels und Fitnessstudios als mögliche Superspreader-Orte identifiziert. Für die am Dienstag veröffentlichte Studie wurden zwischen März und Mai die Handydaten von 98 Millionen Menschen in amerikanischen Großstädten verwendet, um damit das Infektionsgeschehen zu modellieren. Die Ergebnisse zeigten, dass 85 Prozent aller Ansteckungen auf nur zehn Prozent der untersuchten Standorte zurückzuführen waren. Das spricht für die Superspreader-These: Also dafür, dass die meisten Infizierten das Virus nicht weitergeben, sondern die meisten Ansteckungen mit Covid-19 auf einige wenige Hotspots zurückzuführen sind. Der Studie zufolge gehört vor allem die Gastronomie zu Orten, die zu solchen Hotspots werden können.

In der Stadt Chicago etwa seien demnach Restaurants bei voller Auslastung für etwa 600 000 neue Infektionen verantwortlich gewesen. Die Studie zeigte aber auch, dass sich durch Maßnahmen wie das Tragen von Masken, Abstandhalten oder die Reduzierung der Kapazitäten in Restaurants die Ansteckungen in der Gastronomie erheblich senken ließen.

Vor dem erneuten teilweisen Lockdown in Deutschland war viel über die Rolle der Gastronomie bei der Verbreitung des Corona-Virus diskutiert worden. In den Zahlen des RKI tauchten Restaurants und Cafés kaum als Übertragungsorte auf, allerdings konnten die Gesundheitsämter zuletzt nur noch wenige Infektionsketten nachverfolgen.

England kündigt Massentests vor den Weihnachtsferien an Universitäten an

Um zu verhindern, dass das Coronavirus noch weiter verbreitet wird, hat die britische Regierung Massentests an Universitäten vor den Weihnachtsferien angekündigt. Premierminister Boris Johnson hatte zuletzt mehrfach versprochen, dass Universitätsstudenten an Weihnachten zu ihren Familien fahren dürfen. Nun sollen in einem sogenannten Reisefenster zwischen dem 3. und dem 9. Dezember so viele Studierende wie möglich auf Covid-19 getestet werden.

England befindet sich seit dem vergangenen Mittwoch in einem teilweisen Lockdown. Pubs, Restaurants und Läden haben dort geschlossen, auch soziale Kontakte wurden von der Regierung stark begrenzt. Die Einschränkungen sollen bis zum 2. Dezember dauern.

Palästinensischer Chefunterhändler nach Corona-Erkrankung gestorben

Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Saeb Erekat, ist tot. Dies teilte die Fatah-Partei mit. Der 65-Jährige war wegen schwerer Atemprobleme nach einer Corona-Erkrankung Mitte Oktober nach Jerusalem ins Krankenhaus gebracht worden. Seither hatten Ärzte um das Leben des ehemaligen Unterhändlers bei Friedensgesprächen gekämpft. Nach einer Verschlechterung seines Zustands war er in Vollnarkose versetzt und künstlich beatmet worden.

Nach Angaben der Ärzte war die Behandlung besonders schwierig, weil Erekats Immunsystem nach einer Lungentransplantation vor drei Jahren unterdrückt war. Dazu seien die Corona-Erkrankung sowie eine bakterielle Infektion gekommen. Erekat galt als enger Vertrauter von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Der promovierte Politikwissenschaftler war seit Mitte der 1990er Jahre Chefunterhändler bei den Verhandlungen mit Israel. Seit 2014 liegen die Gespräche brach.

Erekat hatte sich für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt und den israelischen Siedlungsausbau stets scharf als Hindernis für den Frieden kritisiert. Er hatte auch heftige Kritik an der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und zwei Golfstaaten geübt, weil die Vereinbarungen ohne Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts getroffen worden waren. Dass zuletzt israelische Ärzte um sein Leben kämpften, löste in sozialen Medien viele hämische Kommentare aus. Erekat hinterlässt eine Frau und vier Kinder.