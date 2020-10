Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

Sieben Monate nach dem umstrittenen Corona-Krisenmanagement im österreichischen Ischgl hat eine unabhängige Expertenkommission ihren Bericht zur Verbreitung des Coronavirus in dem Tiroler Ort vorgelegt. Danach war es "aus epidemiologischer Sicht" falsch, dass der Skibetrieb in dem Tiroler Ort erst am 12. März eingestellt wurde. Das berichten der ORF und der österreichische Standard.

In ihrem Bericht ist das sechköpfige Gremium demnach zu dem Schluss gekommen, dass sämtliche Entscheidungen von den Verantwortlichen aus eigenem Entschluss und ohne Druckausübung von dritter Seite erfolgt seien. Sie hätten oft unter großem Zeitdruck, in einer beispiellosen Krisensituation ein großes Arbeitspensum zu bewältigen gehabt, so die Kommission. Dabei sei es im Bezirk Landeck zu "folgenschweren Fehleinschätzungen" gekommen.

Zwar sei die anfängliche Reaktion der Behörden nach Bekanntwerden der ersten Fälle mit Bezug zu Ischgl um den 3. März positiv und angemessen gewesen. Doch der Betrieb der Skibusse und der Seilbahnen sei einen Tag später als erforderlich eingestellt worden, wie der Kommissionsvorsitzende Ronald Rohrer in Innsbruck sagte.

So habe eine "richtige Einschätzung des Infektionsverlaufs" dazu geführt, dass am 8. März das Après-Ski-Lokal "Kitzloch" in Ischgl geschlossen worden sei. Doch erst am 9. März seien dann der Seilbahn- und Skibusbetrieb beendigt und die Schließung aller weiteren Après-Ski-Lokale angeordnet worden. Dass man aber den Skibetrieb insgesamt erst am 12. März für beendet erklärt habe, sei "aus epidemiologischer Sicht" falsch gewesen.

Die Expertenkommission kritisierte zudem, dass die Verkündung der Quarantäne über das gesamte Paznauntal durch Bundeskanzler Sebastian Kurz am 13. März besser vorbereitet hätte werden müssen. Es habe panikartige Reaktionen bei den vielen ausländischen Gästen gegeben, die in Windeseile versucht hätten, die Region zu verlassen. Außerdem habe es keinen Evakuierungsplan gegeben, kritisierte Rohrer.

In Ischgl war am 7. März ein Barkeeper im "Kitzloch" positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am nächsten Tag wurde bekannt, dass 14 erkrankte Isländer im "Kitzloch" zu Gast waren und sich drei weitere in Tirol positiv getestete Personen in Ischgl aufgehalten hatten. Das Tal, in dem sich etwa 8000 Urlauber aufhielten, wurde aber erst am 13. März unter Quarantäne gestellt. Noch bevor die Behörden die Abreise der ausländischen Touristen kontrollierten, hatten viele Gäste die betroffenen Ortschaften verlassen.

Die Kommission befragte für den Bericht insgesamt 53 Menschen, darunter Betroffene, Vertreter der Seilbahn- und der Tourismuswirtschaft sowie Verantwortliche auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. Der 1600-Einwohner-Ort Ischgl in Tirol gilt nicht zuletzt wegen der dortigen Feiern beim Après-Ski als einer der Hotspots bei der Verbreitung des Coronavirus in Teilen Europas.

Das Ausmaß der Verbreitung des Virus in Ischgl machte im Juni eine Studie der Medizinischen Universität Innsbruck klar. Danach hatten 42,2 Prozent der Ischgler Bevölkerung Antikörper, ein weltweiter Spitzenwert. Bei einem Verbraucherschutzverein, der die Interessen der Geschädigten vertreten will, haben sich inzwischen mehr als 6000 Tirol-Urlauber aus 45 Staaten gemeldet. Tausende Corona-Infektionen in Europa sollen auf Menschen, die in Tirol Urlaub gemacht haben, zurückzuführen sein.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt zudem gegen vier Verdächtige wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.

Bericht: Coronafälle in der Schweizergarde des Papstes

In der Leibwache von Papst Franziskus sind offenbar akute Coronafälle identifiziert worden. Wie das Schweizer Fernsehen unter Berufung auf ein internes Informationspapier meldete, wurden die Mitglieder der Schweizergarde angewiesen, sich in der Kaserne in ihren Zimmern oder Wohnungen aufzuhalten. Das Quartier sei praktisch abgeriegelt worden. Inzwischen ist von mehreren nachgewiesenen Infektionen die Rede.

Eine Stellungnahme war zunächst weder von der Gardeleitung noch vom vatikanischen Presseamt zu erhalten. Höhere Dienstgrade der 113 Mann zählenden Truppe sind für den Personenschutz des Papstes im Einsatz. Dem Sender SRF zufolge verhängte das Gardekommando neue Schutzmaßnahmen, unter anderem eine Maskenpflicht auf dem gesamten Kasernenareal und eine Urlaubssperre. Die Vatikanstaatsregierung hatte vergangenen Dienstag das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Freien angeordnet. In Rom und der Hauptstadtregion Latium gilt eine entsprechende Regel bereits seit dem 3. Oktober.

Zu den Aufgaben der über 500 Jahre alten Traditionstruppe gehören Wach- und Ehrendienste im Vatikan sowie der Personenschutz von Papst Franziskus in seiner Residenz Santa Marta. Das Kirchenoberhaupt ist 83 Jahre alt und hat seit einer Operation in jungen Jahren eine eingeschränkte Lungenfunktion.

Niederlande, Polen und Österreich melden Rekordzahlen

Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen mit dem Coronavirus in Europa steigt wieder deutlich an. Vielerorts sind die Intensivstationen von Krankenhäusern bereits am Limit. Regierungen verhängen strengere Maßnahmen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.

In den Niederlanden wurden am Samstagnachmittag 6500 Neuinfektionen in nur 24 Stunden gemeldet - mehr als je zuvor. Die Regierung warnte vor neuen landesweiten Beschränkungen, wenn die Zahl der Ansteckungen und Krankenhaus-Einweisungen am Wochenende nicht sinken sollte. Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen steigt seit Tagen. Kliniken hatten die Versorgung für andere Patienten bereits seit Tagen drastisch reduziert und Hunderte Operationen abgesagt. Vergangene Woche wurden im Schnitt 16 Tote am Tag gemeldet. Bürger und Experten fordern deutlich strengere Maßnahmen. Masken sind für öffentliche Räume zwar dringend empfohlen, bislang aber keine Pflicht.

Slowakei führt Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ein

Die Slowakei hat eine Verschärfung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus angekündigt. Ab Donnerstag müssen in allen Städten und Dörfern im Freien Masken getragen werden. Öffentliche Veranstaltungen werden verboten, Gottesdienste eingeschlossen. Nur Hochzeiten, Begräbnisse und Taufen dürfen mit einer begrenzten Zahl von Teilnehmern stattfinden.

Große Sportveranstaltungen dürfen ohne Fans abgehalten werden. Fitnessstudios und öffentliche Schwimmbäder werden geschlossen. Restaurants dürfen in Gebäuden keine Speisen servieren. Die Kundenzahl in Geschäften und Einkaufszentren wird begrenzt. Ab Montag wird an allen Oberschulen nur Fernunterricht angeboten.

Spanische Regierung verhängt Notstand über Madrid

In Spanien eskaliert der Streit zwischen der Regierung und der Hauptstadt Madrid über die Corona-Politik. Laut des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ruft die sozialdemokratisch geführte Zentralregierung einen Notstand für Madrid aus, um dort einen teilweisen Lockdown durchzusetzen. Die konservativ geführte Stadtregierung Madrids lehnt die vom Gesundheitsministerium verordneten Beschränkungen ab, weil diese ihrer Auffassung nach unrechtmäßig, übertrieben und schädlich für die lokale Wirtschaft sind.

Der Verhängung des Notstandes war ein Streit vor Gericht vorausgegangen. Die Regierung von Madrid hatte gegen den vom Gesundheitsministerium verhängten Lockdown geklagt und Recht bekommen. Die Anordnung des Gesundheitsministeriums beschränke in unrechtmäßiger Form Grundrechte und -freiheiten, entschied das Oberlandesgericht der Region Madrid. Die zweiwöchige Absperrung der spanischen Hauptstadt und von neun weiteren Gemeinden im Großraum Madrid war am Freitagabend vergangener Woche in Kraft getreten. Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso hatte sich der Anordnung gebeugt, aber Widerspruch eingelegt.

Von den Absperrungen waren knapp 4,8 der 6,6 Millionen Einwohner der "Comunidad Autónoma" betroffen. Diese dürfen ihre jeweilige Wohngemeinde nur noch mit triftigem Grund verlassen - etwa, um zur Arbeit zu fahren oder den Arzt aufzusuchen. Besucher von außerhalb durften die Städte nur in Ausnahmefällen betreten.

Ayuso hatte geklagt, der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez führe einen "politischen Krieg" gegen ihre konservative Regierung und greife unrechtmäßig in Kompetenzen der Regionen ein. Vor der Zwangsabriegelung seien die Corona-Zahlen in ihrer Region unter anderem durch die Abriegelung kleinerer Bezirke deutlich besser geworden. In der Tat ging die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen 14 Tagen von mehr als 800 auf aktuell 591 zurück.

Gemäß der ministeriellen Anordnung soll es in Spanien immer dann Absperrungen geben, wenn in einer Stadt mit mehr als 100 000 Einwohnern die 14-Tage-Inzidenz über 500 liegt, mindestens zehn Prozent aller Tests positiv ausfallen und die Intensivbetten zu mehr als 35 Prozent mit Covid-Patienten belegt sind. Wegen dieser Anordnung waren seit Mittwoch auch die Provinzhauptstädte León und Palencia in Kastilien und León nördlich von Madrid abgeriegelt.

Rio erlaubt trotz hoher Opferzahlen wieder Samba-Happenings

Mitten in der Corona-Krise dürfen in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro wieder Samba-Happenings stattfinden. Das berichtet das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf die Stadtverwaltung. Demnach sind künftig "zuvor genehmigte kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten" wieder gestattet, so zum Beispiel "Roda de Samba", bei denen Musiker zusammenkommen und spielen. Zu der Bestimmung gehöre, dass bei den Veranstaltungen die Hygienekonzepte eingehalten werden.

An der berühmten Pedra do Sal (Salzfelsen) - einer in den Fels gehauenen Treppe in der Hafengegend Rios, die beliebter Austragungsort von Samba-Partys ist - wurden die Regeln allerdings bereits in den vergangenen Tagen nicht befolgt. Hunderte Menschen waren G1 zufolge vor Ort, viele ohne Mundschutz.

Ein großer Teil des Lebens in Rio spielt sich im Freien ab. Vor allem am Wochenende ist es schwer, die "Cariocas", wie die Bewohner der Stadt heißen, dazu zu bewegen, zu Hause zu bleiben. Dann füllen sich für gewöhnlich Strände und Bars. Die Samba-Gruppen waren zuletzt weitgehend verstummt. Der weltberühmte Karneval, der im Februar stattfinden sollte, wurde verschoben.

Nach den USA und Indien verzeichnet Brasilien die meisten Infektionen mit dem Coronavirus. Mehr als fünf Millionen Menschen wurden seit Beginn der Pandemie positiv getestet. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Mittwoch (Ortszeit) hervor. Insgesamt 148 228 Menschen sind in Brasilien im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben wie bislang bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner und ist flächenmäßig 24 Mal so groß wie Deutschland.

Am 26. Februar war in Brasilien als erstem Land Süd- und Lateinamerikas ein Mensch positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Inzwischen halten viele Brasilianer die Corona-Pandemie quasi für beendet, Einschränkungen des öffentlichen Lebens wurden aufgegeben. Der rechte Staatspräsident Jair Bolsonaro, der wie weitere Mitglieder seiner Familie selbst infiziert wurde, hatte die Krankheit Covid-19 als "leichte Grippe" bezeichnet, für Verwirrung in der Bevölkerung über die Schwere des Krankheitsbilds gesorgt und Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie abgelehnt.

Ultraorthodoxe geraten in Israel mit der Polizei aneinander

In Israel sind in der Nacht zu Mittwoch Hunderte ultraorthodoxe Juden mit der Polizei aneinandergeraten. Bilder zeigten eine große Menschenmenge in Jerusalem, die Steine und Metallstangen auf die Polizei warf, die wegen der Corona-Pandemie verhängte Einschränkungen durchsetzen wollte. Nach Polizeiangaben wurden 17 Personen festgenommen.

Auch in der ultraorthodoxen Siedlung Modiʿin Illit im Westjordanland kam es zu Zusammenstößen. Die Polizei erklärte, sie habe Gläubige aufgefordert, eine Synagoge zu verlassen, und sei mit Steinen und Feuerwerkskörpern attackiert worden. Vier Polizisten hätten Verletzungen erlitten, sieben Personen seien festgenommen worden. Die israelische Regierung hat wegen steigender Infektionszahlen eine landesweite Ausgangssperre verhängt, nun wurde beschlossen, den speziellen Coronavirus-Notstand bis zum 13. Oktober auszudehnen.

Teile der ultraorthodoxen Gemeinschaft (Charedim) halten sich jedoch nicht an Auflagen für religiöse Versammlungen. So hatte die Polizei jüngst mit den Gefolgsleuten eines an Covid-19 verstorbenen beliebten Rabbi abgesprochen, dass nur ein kleines Begräbnis stattfinden sollte. Es kamen Tausende, Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten und es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die versuchte, die Ansammlung aufzulösen.

Aber auch Gegner von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisieren das Verbot von Demonstrationen als Versuch, Regierungskritiker mundtot zu machen. Sie versammelten sich zu kleineren Protesten.