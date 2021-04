Russland und China nutzen das Thema der Corona-Impfstoffe einer EU-Analyse zufolge in großem Stil für Desinformationen gegen die Europäische Union. Beide Staaten werben seit Monaten aggressiv auf der ganzen Welt für ihre staatlichen Impfstoffe, wie es in einem Bericht heißt, den der Auswärtige Dienst der EU (EAD) veröffentlichte. Verbunden sei dies mit Desinformationen und Manipulationsversuchen, um das Vertrauen in westliche Vakzine, die EU-Institutionen sowie westliche und europäische Impfstrategien zu untergraben. Dazu nutzten beide Länder staatlich kontrollierte Medien und soziale Netzwerke.

Zugleich werde versucht, mit Hilfe der Impfstoffe Einfluss etwa auf den Westbalkan zu nehmen. ""Impfstoff-Diplomatie" hat die "Masken-Diplomatie" vollständig ersetzt", heißt es in dem EU-Bericht. China preise seine Impfstoffe als globales öffentliches Gut an und betone eine stabile Versorgung mit den Präparaten, die zudem geeigneter für Entwicklungsländer und auch die Staaten des westlichen Balkans seien. Serbien nehme dabei eine wichtige Rolle ein. Auch der staatliche Direktinvestmentfonds RDIF Russlands sei in der Region aktiv.

Dass die Corona-Fallzahlen in EU-Staaten stiegen, werde als Scheitern von Demokratien und offenen Gesellschaften dargestellt. Kremlnahe Medien griffen auch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) an. Demnach sei die Behörde angeblich politisch voreingenommen und sie verzögere absichtlich die Bewertung des russischen Impfstoffs Sputnik V.

Die EU hatte China und Russland bereits im vergangenen Frühjahr vorgeworfen, die Corona-Krise für Propaganda zu nutzen. Seitdem hat die zuständige EAD-Sondereinheit mehrere Berichte zum Thema Desinformationen in der Pandemie veröffentlicht. Dazu sammelt und analysiert sie öffentlich zugängliche Medienberichte und Aussagen.

US-Behörde lockert Beschränkungen für Geimpfte

Angesichts der rasant wachsenden Zahl von Geimpften in den USA werden die Corona-Vorgaben für das öffentliche Leben weiter gelockert. Die US-Gesundheitsbehörde CDC veröffentlichte am Dienstag neue Empfehlungen, wonach voll geimpfte Personen bei vielen Aktivitäten im Freien nicht mehr unbedingt eine Maske tragen müssen. US-Präsident Joe Biden sprach von "erstaunlichen Fortschritten" im Kampf gegen das Coronavirus. Er mahnte jedoch, es gebe noch viel zu tun, und betonte, die Lockerungen seien ein Anreiz für alle noch nicht Geimpften, sich die Spritze geben zu lassen.

Laut den neuen CDC-Empfehlungen sind etwa Spazierengehen, Radfahren, Treffen in kleineren Gruppen oder Restaurantbesuche im Freien für komplett Geimpfte auch ohne Maske sicher. Bei größeren Menschenansammlungen im Freien werde das Masketragen aber auch für Geimpfte weiter empfohlen. Das gelte ebenso für viele Aktivitäten in geschlossenen Räumen, etwa beim Einkaufen oder Friseurbesuchen.

Biden sagte, wer voll geimpft sei, könne mehr Dinge auf sichere Weise unternehmen - etwa sich ohne Maske mit Freunden im Park zum Picknick treffen. Dies sei ein weiterer Grund, sich schnell impfen zu lassen. "Es war nie einfacher." Die Impfung sei kostenlos. 90 Prozent der Amerikaner hätten außerdem eine Impfstelle im Umkreis von fünf Meilen (rund acht Kilometern) von ihrem Zuhause.

Die CDC-Chefin Rochelle Walensky sagte zur Begründung für die neuen Vorgaben, das Virus werde überwiegend in geschlossenen Räumen übertragen. Sie lobte die Fortschritte beim Impfen und sagte, die Zahl der Neuinfektionen sei im Sieben-Tage-Durchschnitt zuletzt um mehr als 20 Prozent gesunken. Das sei ein "hoffnungsvoller" Rückgang. Die Behörde hatte mit dem Fortschreiten der Impfkampagne in den USA bereits zuvor schrittweise ihre Empfehlungen für die Beschränkung sozialer Kontakte und Reisen gelockert.

In den USA sind laut CDC bereits rund 29 Prozent der gesamten Bevölkerung voll geimpft: Unter allen Erwachsenen sind es 37 Prozent, unter den Älteren ab 65 Jahren mehr als 67 Prozent. Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in den USA hat bislang mindestens eine Impfdosis erhalten, unter den Senioren sind es mehr als 81 Prozent. Rund 230 Millionen Impfdosen wurden insgesamt verabreicht. Inzwischen sind in den USA alle Bürger ab 16 Jahren impfberechtigt - ohne Rangfolge nach Alters- oder Risikogruppen.

Das rasante Tempo der Impfkampagne könnte jedoch bald abnehmen, weil ein Teil der Bevölkerung eine Impfung kritisch sieht: Gut 20 Prozent der Bürger sagten einer aktuellen Umfrage zufolge kürzlich, dass sie keine Impfung wollen. Die Regierung will diese Skeptiker von einer Impfspritze überzeugen.

Die USA sind in absoluten Zahlen weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen: Mehr als 32 Millionen Infektionen wurden hier bisher gemeldet - und mehr als 572 000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Biden hatte dem Kampf gegen die Pandemie Priorität eingeräumt und die Impfkampagne extrem beschleunigt.

Zum Amtsantritt hatte er zunächst das Ziel ausgegeben, in seinen ersten 100 Tagen im Amt 100 Millionen Impfdosen zu verabreichen. Dies wurde schon nach knapp 60 Tagen erreicht. Biden verdoppelte das Ziel daraufhin auf 200 Millionen Impfungen, und erreichte auch dies vor Ablauf der 100-Tage-Frist - nach gut 90 Tagen. An diesem Donnerstag ist Biden 100 Tage im Amt.

Mutante B.1.617 in mindestens 17 Ländern aufgetreten

Die zuerst in Indien entdeckte Coronavirus-Mutante B.1.617 ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen in weltweit mindestens 17 Staaten nachgewiesen worden. Das gehe aus mehr als 1200 Sequenzen hervor, die in die GISAID-Datenbank eingespeist wurden und der Mutante zugeordnet werden. Die meisten der übermittelten Sequenzen stammen demnach aus Indien, dem Vereinigten Königreich, den USA und Singapur. Dabei seien auch die Unterlinien B.1.617.1, B.1.617.2 und B.1.617.3 festgestellt worden, die ebenfalls zuerst in Indien festgestellt worden seien und sich in ihrer Charakteristik leicht unterschieden. Auch in Deutschland wurde die Mutante laut Robert-Koch-Institut (RKI) bereits vereinzelt nachgewiesen.

Eine Modellierung anhand der eingereichten Sequenzen lege nahe, dass die Mutante eine höhere Wachstumsrate ausweise als andere in Indien zirkulierende Mutanten, schreibt die WHO. Das deute auf eine höhere Übertragbarkeit hin. Es könne aber auch andere Treiber geben, die bei der Verbreitung eine Rolle spielen. Die WHO nennt unter anderem "Herausforderungen bei der Einführung und Einhaltung von Gesundheits- und Sozialmaßnahmen" und Zusammenkünfte wie Massenveranstaltungen zu kulturellen und religiösen Feiern sowie bei Wahlen. Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi hatte sie ungeachtet der steigenden Infektionszahlen zugelassen. Zudem finden in Indien Kommunalwahlen statt. Allein am Montag waren 8,6 Millionen Wahlberechtigte in Westbengalen im Osten des Landes aufgefordert, ihre Stimme abzugeben.

Am Mittwoch meldete Indien erneut einen weltweiten Höchststand an täglichen Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden registrierten die Behörden 360 960 Neuinfektionen. Damit sind unter Indiens rund 1,3 Milliarden Einwohnern fast 18 Millionen Infektionen festgestellt worden. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. In einigen Regionen des Landes wird kaum getestet, viele Menschen können sich zudem keinen Arztbesuch leisten oder haben Angst, sich in Krankenhäusern anzustecken. Auch die Zahl der Todesopfer könnte deutlich höher liegen als bei den offiziell mehr als 200 000 Toten. Demnach starben 3293 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus - so viele wie nie zuvor an einem Tag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In der Hauptstadt Neu-Delhi bildeten sich lange Staus aus Leichentransportern vor Parks und Parkplätzen, die zu Krematorien unter freiem Himmel geworden sind. Mit zuletzt immer wieder mehr als 300 000 Neuinfektionen pro Tag sind die Kliniken des Schwellenlandes überlastet. Viele Krankenhäuser weisen Patienten aus Mangel an Betten, Ausrüstung und Medikamenten ab. Insbesondere der Sauerstoff zur Behandlung von schwereren Covid-19-Fällen wird knapp. Am Mittwoch strömten Patienten zu einem Sikh-Tempel in einem Vorort der Hauptstadt, weil sie sich dort Zugang zu einer Sauerstoff-Behandlung erhofften.

Zahlreiche Länder wollen Indien unterstützen. Aus Großbritannien trafen bereits Beatmungsgeräte und Sauerstoffkonzentratoren ein. Weitere Hilfsmittel wurden auch aus Deutschland erwartet.

Drosten wegen in Indien entdeckter Mutante gelassen

Der Virologe Christian Drosten zeigt sich wegen der zuerst in Indien entdeckten Mutante B.1.617 weiter relativ gelassen. Sie sei nicht der einzige Grund für die heftige Infektionswelle, "sondern das ist mehr eine bunt gemischte Virus-Population", sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité im Podcast "Coronavirus-Update" (NDR-Info) vom Dienstagabend. Auch die ansteckendere Variante B.1.1.7, die mittlerweile hierzulande dominiert, sei stark vertreten.

In Indien kommen derzeit aus Sicht Drostens mehrere Effekte zusammen: Herdenimmunität sei dort laut einer Studie bei Weitem noch nicht erreicht gewesen. Es werde nun eine Bevölkerung durchseucht, die schon ein bisschen die Anfangsimmunität aus den bisherigen Wellen zu verlieren beginne, sagte der Virologe. Gleichzeitig sei die Variante B.1.617 etwas verbreitungsfähiger und robuster gegen die Immunität. In der Fachsprache ist von Immunescape (Immunflucht) die Rede. Diese Eigenschaft sei bei B.1.617 leicht ausgeprägt. Das sei auch im Vergleich mit anderen Varianten "nichts, was einen wirklich groß beunruhigt".

Im Moment halte er die Variante B.1.617 "in der Medienbewertung (für) überschätzt", sagte Drosten. Auch gebe es keine Belege dafür, dass Menschen durch sie schwerer erkrankten. Drosten machte aber deutlich, dass sich der Sachstand ändern könne.

Kanada meldet ersten Todesfall nach Impfung mit Astra Zeneca

In Kanada ist nach Angaben der Behörden ein Todesfall infolge eines Blutgerinnsels nach einer Impfung mit dem Covid-19-Vakzin von Astra Zeneca aufgetreten. "Es ist ein kalkuliertes Risiko, aber wenn wir an diese Frau denken, ihre Familie, ihre Angehörigen ... dann ist es schon bitter", sagte Quebecs Premier François Legault. Dennoch halte die Provinz an ihrer Impfstrategie fest, erklärte der Direktor für öffentliche Gesundheit, Horacio Arruda.

Keine Hinweise auf Herzmuskelentzündung durch Impfung in den USA

Dem US-Seuchenzentrum CDC liegen keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen Corona-Impfungen und einer Herzmuskelentzündung vor. Man habe bei den inzwischen mehr als 200 Millionen vorgenommenen Impfungen gezielt nach Anzeichen dafür gesucht, sagt CDC-Chefin Rochelle Walensky. Israels Gesundheitsministerium berichtete am Sonntag von einer kleinen Zahl von derartigen Erkrankungen bei Personen, die den Biontech/Pfizer-Impfstoff erhalten hätten. Pfizer zufolge ist kein höheres Vorkommen bei Geimpften bekannt. Das Virus selbst kann offenbar bei einigen Infizierten eine sogenannte Myokarditis auslösen.