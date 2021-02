Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat mit der Prüfung eines neuen Corona-Medikaments begonnen, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich für Deutschland eingekauft hat. Der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel untersuche das auf der Kombination von zwei Antikörpern beruhende Mittel REGN-COV2, teilte die Behörde am Montag mit. Der EMA zufolge deutet eine Studie darauf hin, dass das Mittel die im Blut vorhandene Menge an Corona-Viren reduzieren kann. Es sei aber noch zu früh, um Schlussfolgerungen über das Verhältnis von Nutzen und Risiken zu ziehen.

Nach Angaben der EMA erfolgt die Wirksamkeitsprüfung im Rahmen eines sogenannten Rolling-Review-Verfahrens. Dabei bewerten Experten Daten aus Studien, auch wenn diese Versuche noch nicht abgeschlossen sind und noch kein Antrag auf Zulassung gestellt wurde. Das Zulassungsverfahren kann auf diese Weise verkürzt werden.

Das Medikament, das gemeinsam vom US-Hersteller Regeneron und vom Schweizer Unternehmen Hoffman-La Roche entwickelt wurde, soll im vergangenen Jahr zur Behandlung der Covid-Infektion des damaligen US-Präsidenten Donald Trump eingesetzt worden sein. In den USA gibt es für REGN-COV2 eine Notfallzulassung der Arzneimittelbehörde FDA. Ob die EMA der EU-Kommission die Zulassung für Europa empfehlen wird, ist noch offen.

Gesundheitsminister Spahn hatte Ende Januar den Ankauf von 200 000 Dosen von zwei Antikörper-Medikamenten zur Corona-Behandlung für etwa 400 Millionen Euro bekanntgegeben. Sie sollen zunächst in Uni-Kliniken bei Risikopatienten in der Frühphase eingesetzt werden. Neben REGN-COV2 orderte das Ministerium ein Mittel des US-Pharmaunternehmen Eli Lilly, das ebenfalls sogenannte monoklonale Antikörper enthält. Sie werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen können.

Biden: Neues Corona-Hilfspaket muss "Herausforderungen unserer Zeit" entsprechen

Nach einem Sondierungsgespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und republikanischen US-Senatoren über weitere Corona-Hilfen dringen die Demokraten weiter auf ein umfassendes Paket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar. Biden hoffe, dass sein vorgeschlagenes Covid-19-Hilfspaket mit Unterstützung beider Parteien im US-Kongress verabschiedet werden könne, erklärte das Weiße Haus am Montag (Ortszeit). Aber er werde sich "nicht mit einem Paket zufrieden geben, das den Herausforderungen unserer Zeit nicht entspricht".

Biden erklärte, dass der auf 618 Milliarden Dollar gekürzte Vorschlag der Republikaner in vielen Bereichen keine dringenden Probleme adressiere. Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris hätten aber mit den republikanischen Senatoren eine "grundlegende und produktive Diskussion" geführt, hieß es weiter. Auch Senatorin Susan Collins hatte das Treffen zuvor als "ausgezeichnet" bezeichnet. Es sei zu keiner Einigung gekommen, aber das habe man bei dem rund zweistündigen Gespräch auch nicht erwartet.

Über den Gesetzentwurf für die Hilfen soll in der ersten Februar-Woche im Repräsentantenhaus abgestimmt werden. Danach soll die Abstimmung im Senat folgen. Obwohl Bidens Demokraten in beiden Häusern die Mehrheit halten, ist er sehr wahrscheinlich auf die Unterstützung der oppositionellen Republikaner angewiesen.

Moderna will Herstellungsprobleme mit mehr Dosen pro Ampulle lösen

Der US-Pharmahersteller Moderna will mit zusätzlichen Einheiten des Impfstoffs pro Fläschchen einen Engpass im Herstellungsprozess beheben. Statt mit bislang 10 könnten die Durchstechflaschen mit bis zu 15 Impf-Einheiten befüllt werden, um die Produktion zu steigern, teilt das Unternehmen mit. Pro Tag könne nur eine bestimmte Anzahl Ampullen befüllt werden. Vor der Implementierung müsse die Aufsichtsbehörde FDA grünes Licht geben.

Österreich lockert den Lockdown

In Österreich hat die Regierung eine teilweise Lockerung des harten Lockdowns ab dem 8. Februar beschlossen. Der Handel, Schulen, körpernahe Dienstleistungen wie Friseure sowie Museen, Galerien und Tiergärten dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag. Verschärft würden hingegen die Einreisebestimmungen, um ein Einschleppen von weiteren Virus-Mutationen aus anderen Ländern zu verhindern. Varianten des Coronavirus, wie etwa aus Brasilien, sollen damit abgewendet werden, hieß es.

"Bitte verstehen Sie diese punktuellen Lockerungen nicht als Entwarnung", sagte Kurz. Sollten die Infektionszahlen steigen, müsse sofort wieder nachgeschärft werden. Epidemiologisch sei das Problem klar, räumte der Kanzler ein: "Der sicherste Weg wäre es, im Lockdown zu verharren". Man sei sich aber auch im Klaren, dass Kinder ein Bedürfnis hätten, wieder in die Schule zu gehen. Zudem müsse alles getan werden, um die Arbeitslosigkeit so gering wie möglich zu halten. Wann in Österreich mit Öffnungsschritten für die Gastronomie, Hotels sowie den Sport- und Kulturbereich gerechnet werden kann, soll am 15. Februar entschieden werden.

Für kostenlosen Österreich-Newsletter hier anmelden.

Großbritannien sichert sich weitere Impfdosen von Valneva

Trotz seiner bereits recht umfangreichen Versorgung mit Corona-Vakzinen kauft Großbritannien weiter Impfstoffe ein. Man habe sich weitere 40 Millionen Dosen des französischen Herstellers Valneva gesichert, teilte die britische Regierung am Montag mit.

Damit kann Großbritannien insgesamt bis 2022 mit 100 Millionen Dosen des Unternehmens rechnen, das im Laufe des Jahres auf eine Zulassung seines Präparats hofft. Für die folgenden Jahre - 2023 bis 2025 - haben die Briten weitere 90 Millionen Impfdosen bei Valneva bestellt. Der Auftrag soll laut Hersteller ein Volumen von bis zu 1,4 Milliarden Euro haben.

Mit der Bestellung setzt die britische Regierung weiterhin auf ihre - bislang erfolgreiche - Strategie, frühzeitig feste Verträge mit Impfstoff-Herstellern zu schließen. Bis das Vakzin auf den Markt kommt, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Derzeit laufen die klinischen Tests der Phasen I/II, danach steht noch die wichtige Phase III an.

Biontech will mehr Impfdosen an die EU liefern

Nach dem öffentlichen Streit um Lieferschwierigkeiten wollen zwei Impfstoffhersteller mehr Dosen an die Europäische Union liefern. Der Finanzvorstand des Mainzer Unternehmens Biontech kündigte in einer Mitteilung für die kommenden Monate an, im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen mehr Impf-Einheiten an die EU auszuliefern.

Um der "gestiegenen weltweiten Nachfrage gerecht zu werden", plane man, "im Jahr 2021 zwei Milliarden Dosen unseres Covid-19-Impfstoffs herzustellen. Dafür werden wir die zuvor geplante Produktion von 1,3 Milliarden Impfdosen um mehr als 50 Prozent steigern. Die Maßnahmen, um unsere Produktionskapazitäten zu erweitern, laufen nach Plan."

Wegen des Bevölkerungsanteils stehen Deutschland 18,6 Prozent der Impfdosen in der EU zu. Von den 75 Millionen zusätzlichen Biontech-Dosen stünden dem Land demnach 13,95 Millionen zu.

Kurz zuvor hatte nach EU-Angaben bereits der britisch-schwedische Pharmakonzern Astra Zeneca zugesagt, im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern zu wollen als zwischenzeitlich angekündigt. Es kämen im ersten Quartal neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntagabend auf Twitter mit. Das ist jedoch nur die Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge von 80 Millionen Dosen.

Astra Zeneca hatte vor etwa einer Woche überraschend mitgeteilt, im ersten Quartal statt 80 Millionen nur 31 Millionen Dosen Impfstoff an die EU-Staaten zu liefern. Brüssel reagierte empört und setzte die Firma unter Druck, die Lieferkürzung zurückzunehmen. Das soll von der Leyen zufolge nun zumindest zum Teil geschehen. Der Impfstoff ist seit Freitag in der EU für Erwachsene ohne Altersbegrenzung zugelassen. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission das Mittel aber nur für Erwachsene unter 65 Jahren.

Corona-Proteste in Brüssel, Amsterdam und Wien

In mehreren europäischen Städten gab es am Sonntagabend trotz Verboten Proteste, an denen Corona-Leugner und Hooligans beteiligt waren. So sind der Polizei zufolge bei nicht genehmigten Demonstrationen gegen die belgischen Anti-Corona-Maßnahmen am Sonntag in Brüssel mindestens 200 Menschen festgenommen worden. Unter den Festgenommenen seien auch viele Fußballfans, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort, nachdem es in den benachbarten Niederlanden zu Ausschreitungen bei Protesten gegen Ausgehverbote gekommen war. In Belgien herrscht seit Wochen ein nächtliches Ausgehverbot, ohne dass es zu Gewalttaten gekommen war.

In den Niederlanden gab es eine Woche nach den schweren Ausschreitungen ebenfalls erneute Proteste, allerdings insgesamt deutlich weniger aggressiv. In Amsterdam löste die Polizei am Sonntag eine verbotene Kundgebung mit rund 600 Teilnehmern - zumeist junge Männer - auf dem zentralen Platz vor dem Reichsmuseum auf, berichtete der Sender NOS. Zuvor seien Sicherheitskräfte mit Gegenständen beworfen worden. Mehr als 30 Menschen wurden zeitweilig in Gewahrsam genommen. Zudem nahm die Polizei nach eigenen Angaben in mehreren Orten Menschen fest, die in sozialen Netzwerken zu Krawallen aufgerufen haben sollen. Insgesamt verliefen die Protestaktionen jedoch weit friedlicher als am vergangenen Wochenende.

In Wien protestierten nach Schätzung der Polizei etwa 5000 Menschen trotz Demonstrationsverbots gegen die Corona-Auflagen der Regierung. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei. Mehrere Kundgebungen gegen die Beschränkungen waren untersagt worden, darunter eine der rechten Oppositionspartei FPÖ. Sie hat verschiedene Beschränkungen als "Corona-Wahnsinn" kritisiert. Österreich ist seit dem 26. Dezember im dritten Lockdown. Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf benötigt werden, sind geschlossen.