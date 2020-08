Der chinesische Außenminister Wang Yi hat Zweifel angemeldet, ob das Coronavirus seinen Ursprung tatsächlich in China hatte. Nur weil China als erstes Land die Existenz des Virus gemeldet habe, müsse das nicht bedeuten, dass das Virus auch von dort stamme, sagte Wang bei einem Besuch in Norwegen. Es gebe Berichte, wonach das Virus womöglich schon früher auch anderswo auf der Welt aufgetreten sein könnte.

Woher das Virus stamme und wo die Pandemie ihren Anfang genommen habe, sollte Wissenschaftlern und medizinischen Experten überlassen werden. "Es sollte nicht politisiert oder stigmatisiert werden", sagte Wang in einem offensichtlichen Verweis auf US-Präsident Donald Trump, der das Coronavirus als "China-Virus" bezeichnet. Trump wirft China vor, den Ausbruch des Virus in der Millionen-Metropole Wuhan Ende 2019 vertuscht und die Pandemie so erst möglich gemacht zu haben.

Norwegen ordnet Quarantäne für Reisende aus Deutschland an

Reisende aus Deutschland, die nach Norwegen kommen, müssen vom Wochenende an für zehn Tage in Quarantäne. Das hat das norwegische Außenministerium am Mittwochabend bekanntgegeben. Dasselbe gelte für Reisende aus Liechtenstein und einigen Regionen in Schweden.

Damit folgte die Regierung dem Rat der Gesundheitsbehörden (FHI), die den Anstieg der registrierten Corona-Fälle in Deutschland mit Sorge beobachtet hatten. "Bis zum 23. August waren es 20 Fälle pro 100 000 Einwohner, und es wird erwartet, dass es in den nächsten Tagen zunehmen wird", hieß es auf der Internetseite des FHI. Die Quarantäne-Regel tritt um Mitternacht zu Samstag in Kraft. Ein generelles Einreiseverbot ist das aber nicht.

Nach Informationen des Auswärtigen Amtes in Berlin müssen Einreisende aus Deutschland eine feste Adresse und eine geeignete Unterkunft für die nächsten zehn Tage durch aussagekräftige Dokumente wie zum Beispiel eine Buchungsbestätigung nachweisen. Campingplätze entsprächen nicht den Vorgaben.

Verstoß gegen Corona-Regeln - EU-Handelskommissar tritt zurück

EU-Handelskommissar Phil Hogan tritt wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland zurück. Entsprechende Medienberichte bestätigte Hogans Kabinettschef Peter Power am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Trotz einer neuerlichen Entschuldigung stand Hogan zuletzt immer stärker unter Druck. Bereits am Samstag hatte Ministerpräsident Micheal Martin Hogan den Rücktritt nahegelegt.

Hogan hatte an einem Abendessen mit mehr als 80 Gästen in einem Hotel teilgenommen, obwohl kurz zuvor in Irland die Höchstgrenze für Treffen in geschlossenen Räumen auf nur noch maximal sechs Personen reduziert worden war.

Landwirtschaftsminister Dara Calleary trat bereits zurück, weil er dieselbe Veranstaltung besucht hatte. Die Corona-Regeln in Irland gehören zu den striktesten in Europa.

Schweiz meldet viele neue Coronavirus-Ansteckungen

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit hat innerhalb von 24 Stunden so viele neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet wie seit April nicht mehr. Insgesamt waren es Stand Mittwochmorgen in der Schweiz und Liechtenstein zusammen 383 neue Fälle. Gemessen an der Bevölkerung ist das deutlich mehr als doppelt so viel wie in Deutschland.

Gesundheitsminister Alain Berset hatte schon vergangene Woche davor gewarnt, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte. Er mahnte die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen umzusetzen: "Es ist nicht einfach, die Abstands- und Quarantäneregeln einzuhalten, aber tun Sie es." Immer mehr Kantone führen die Maskenpflicht in Geschäften ein. Ab Donnerstag gilt dies auch in Zürich.

KFC verbannt Slogan wegen Corona

Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken hält ihren Kultslogan "It's Finger Lickin' Good", zu deutsch: "Zum Fingerlecken gut", in Corona-Zeiten für nicht angebracht und will ihn daher nach 64 Jahren vorerst nicht mehr nutzen. In Anbetracht der Pandemie sei es "der unangemessenste Spruch für 2020" überhaupt, teilte das zum Konzern Yum! Brands gehörende Unternehmen mit. "Wir finden uns in einer einzigartigen Situation wider - einen ikonischen Slogan zu haben, der im aktuellen Umfeld nicht recht passt", ergänzte Catherine Tan-Gillespie, die globale Marketingchefin von KFC.

Tatsächlich ruft das US-Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention Bürger auf, es zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden, Augen, Nase und Mund mit ungewaschenen Händen zu berühren. Die Absage ans Fingerlecken werde aber nur "für eine kleine Weile" für die internationale Werbung von KFC gelten, versicherte das Unternehmen. "Der Slogan wird zurück sein - eben wenn die richtige Zeit gekommen ist."