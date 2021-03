Die Europäische Union kann vom Hersteller Biontech/Pfizer kurzfristig im zweiten Quartal weitere 10 Millionen Dosen Corona-Impfstoff bekommen. Damit seien allein von diesem Hersteller für die Zeit von April bis Juni insgesamt 200 Millionen Impfdosen für die 27 EU-Staaten zu erwarten, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel mit.

"Ich weiß, wie wichtig das zweite Quartal für die Impfstrategien der Mitgliedstaaten ist", erklärte von der Leyen. "Diese vorgezogenen 10 Millionen Dosen werden die Gesamtzahl der Dosen von Biontech/Pfizer auf mehr als 200 Millionen bringen. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt den Mitgliedsstaaten Spielraum, um mögliche Lücken bei den Lieferungen zu stopfen."

Österreich und andere EU-Staaten hatten beklagt, dass die nun tatsächlich verfügbaren Corona-Impfstoffe nicht nach Bevölkerungszahl, sondern ungleich unter den EU-Staaten verteilt werden. Das liegt nach Darstellung der EU-Kommission daran, dass voriges Jahr nicht alle EU-Staaten alle ihnen angebotenen Impfstoffe gekauft haben. Wer zum Beispiel vor allem auf Astrazeneca setzte, ist nun von Lieferproblemen des britisch-schwedischen Herstellers besonders betroffen. Die zusätzlichen 10 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer könnten helfen, den Konflikt zu entschärfen.

Weltärztepräsident sieht Astra Zeneca als "wirksamen Impfstoff"

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery zieht den vorläufigen Stopp für Impfungen mit Astra Zeneca in Zweifel und befürchtet einen Imageschaden für das Vakzin. "Dass Menschen Thrombosen und Lungenembolien bekommen, muss nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun haben", sagte der Mediziner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die internationalen Studien, die ihm bekannt seien, sagten, dass die Thrombose-Häufigkeit in der Placebo-Gruppe und in der Gruppe mit dem Impfstoff etwa gleich gewesen sei. Eine grundsätzliche Überprüfung der Vorfälle begrüßte Montgomery allerdings.

"Unter dem Strich ist es leider so, dass dieser eigentlich gute und wirksame Impfstoff durch den Wirbel und die Impf-Aussetzung in vielen Ländern nicht gerade eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung gewinnt", betonte der Weltärztepräsident.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will auf einer Sondersitzung am Donnerstag die vorliegenden Informationen über den Astra-Zeneca-Impfstoff bewerten. Das Sicherheitskomitee untersuche gegenwärtig weiter das Auftreten von Thrombosen bei einer sehr kleinen Zahl von Personen, teilt die EMA mit. Zurzeit sei man weiter der Überzeugung, dass die Vorteile von Astra Zeneca bei der Verhinderung einer Corona-Infektion mit der Gefahr eines tödlichen Verlaufs größer seien als das Risiko durch Nebenwirkungen.

Astra Zeneca selbst hat seinen Covid-19-Impfstoff verteidigt. Der Pharmakonzern sehe kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Vakzin. Eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft worden seien, habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder einen Rückgang der Blutplättchen ergeben, teilte der Konzern am Sonntagabend mit.

Weitere Länder setzen Astra-Zeneca-Impfungen aus

Auch Schweden und Lettland setzen die Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca aus. Das teilen die jeweiligen Gesundheitsbehörden mit. Zuvor hatten bereits Spanien und Frankreich den Einsatz des Impfstoffes von Astra Zeneca ausgesetzt. Auch Italien stoppte die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns. Die dortige Arzneimittelbehörde nennt den Schritt eine "vorsorgliche und vorübergehende Maßnahme". Zuvor waren einzelne Chargen nach ungeklärten Todesfällen im Zusammenhang mit der Impfung beschlagnahmt worden.

Nach Berichten über Komplikationen durch Blutgerinnsel nach der Impfung hatten bislang unter anderem schon die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen, Island und Deutschland den Einsatz des Impfstoffs vorübergehend gestoppt. Österreich untersagte die Verwendung von bestimmten Chargen.

In den USA nehmen derzeit unabhängige Berater Studiendaten zum Astra-Zeneca-Impfstoff unter die Lupe, um dessen Wirksamkeit und Sicherheit festzustellen. Die Daten stammen aus einer US-Studie mit 30 000 Personen. Sollten diese positiv ausfallen und alles nach Plan laufen, könnte die US-Arzneimittelbehörde FDA ihre Notzulassung für das Vakzin in etwa einem Monat erteilen, sagt der Chef der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH), Francis Collins.

Venezuela verweigert Astra Zeneca die Zulassung

Venezuela wird dem Covid-19-Impfstoff von Astra Zeneca zunächst nicht die Notfallgenehmigung erteilen. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez begründet den Schritt mit den "Auswirkungen auf Patienten".

Australien hingegen setzt seine Impfkampagne mit dem Astra-Zeneca-Vakzin trotz Bedenken über mögliche schwerwiegende Nebenwirkungen in Europa fort. "Während die Europäische Arzneimittel-Agentur diese Ereignisse untersucht, hat sie ihre Ansicht bekräftigt, dass der Impfstoff von Astra Zeneca erfolgreich vor Covid-19 schützt und weiterhin in der Impfkampagne verwendet werden sollte", sagte der Oberste Gesundheitsbeamte (Chief Medical Officer) des Landes, Paul Kelly.

Eurowings stockt für die Osterferien Flüge nach Mallorca auf

In Hamburg ist am Sonntagvormittag das erste Flugzeug nach Mallorca gestartet, nachdem die Baleareninsel kein Corona-Risikogebiet mehr ist. 153 Passagiere stiegen am Sonntagvormittag in die Maschine mit der Flugnummer "EW 7588" nach Palma de Mallorca, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft Eurowings berichtete. Damit sei der Flieger ausgebucht gewesen.

Allgemein war die Nachfrage nach Mallorca-Flügen der Sprecherin zufolge sehr hoch. Vier weitere Verbindungen waren deutschlandweit für den Sonntag angesetzt - allesamt ausgebucht. An zwei Standorten habe man größere Maschinen eingesetzt als ursprünglich geplant, so die Sprecherin weiter.

Wegen der großen Nachfrage hat Eurowings 300 Zusatzverbindungen für Ostern aufgelegt. Den Bestimmungen der Balearen-Regierung zufolge dürfen an Bord aber nur Fluggäste mit negativem PCR-Test. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut erklärt, dass Mallorca sowie die übrigen Baleareninseln und weitere Gebiete Spaniens nicht mehr Risikogebiete seien.

Niederlande: Ausschreitungen bei Corona-Protesten

Kurz vor der Parlamentswahl in den Niederlanden hat eine Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen in Den Haag zu Ausschreitungen geführt. Etwa 20 Personen seien festgenommen worden, teilte die niederländische Polizei am Sonntagabend mit. Die Demonstration war zuvor von der Polizei beendet worden, da Teilnehmer sich nicht an die Corona-Regeln gehalten hätten. Dabei waren auch Wasserwerfer eingesetzt worden.

Die Niederländer wählen von Montag an ein neues Parlament. Zum ersten Mal wird die Parlamentswahl an drei Tagen stattfinden. Grund ist die Corona-Pandemie.

Mehrere Tausend Menschen hatten am Nachmittag auf einem zentralen Platz in Den Haag gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Aktion war aber nur für 200 Menschen erlaubt worden. Demonstranten weigerten sich, der Aufforderung der Polizei zu folgen und den Platz zu verlassen. Daraufhin habe die Polizei den Platz geräumt.

EU-Kommissionsvize gibt Versäumnisse bei Impfstoff-Bestellungen zu

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat Versäumnisse in Sachen Impfstrategie bei der Europäischen Union eingeräumt. "Es stimmt, dass bei der Bestellung der Impfstoffe sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten Fehler gemacht wurden", sagte Timmermans dem Tagesspiegel am Sonntag. "Ich bin bereit, am Ende der Pandemie eine Bilanz zu ziehen. Dann können wir ja sehen, was wir falsch und was wir richtig gemacht haben."

In der jetzigen Situation gehe es aber erst einmal darum, "dass ganz Europa Impfstoff bekommt", sagte Timmermans weiter. Ein europäisches Vorgehen sei "auch im Interesse der reicheren Staaten" wie Deutschland erfolgt, ergänzte der Stellvertreter von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Blick auf die gemeinschaftliche Impfstoff-Bestellung durch die EU.

Die EU-Kommission hat von den vier in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffen insgesamt mindestens 1,4 Milliarden Dosen geordert - eigentlich mehr als genug für die rund 450 Millionen Europäer. Allerdings steht die EU-Kommission seit Längerem in der Kritik, unter anderem weil ihr zögerliches Handeln und strategische Fehler bei der Bestellung von Impfstoffen vorgeworfen werden. Auch die Verteilung der Impfstoffdosen auf die Mitgliedstaaten wird in manchen Hauptstädten der EU als ungerecht empfunden.