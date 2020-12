Im Umgang mit der neuen Mutation des Coronavirus hat sich die EU-Kommission gegen pauschale Reiseverbote von und nach Großbritannien ausgesprochen. Einer Empfehlung an die Mitgliedstaaten zufolge soll vor allem der Güterverkehr aufrechterhalten werden, nach demselben Prinzip, das nach den unkoordinierten Grenzschließungen auch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr Anwendung fand.

Für die Fahrer von Lkw soll keine Quarantäne angeordnet werden, Testpflichten soll es nur dann geben, wenn dadurch der Güterverkehr nicht beeinträchtigt wird. Reisenden soll die Rückkehr nach Hause ermöglicht werden.

Großbritannien ist seit Sonntagnacht weitgehend von Kontinentaleuropa abgeschnitten, nachdem dort das mutierte Virus entdeckt worden war. Frankreich schloss die für die Lebensmittelversorgung wichtige Route über den Ärmelkanal. Nach der Empfehlung der Kommission gab es die Hoffnung auf eine Aufhebung der Blockade.

Die Vorschläge der EU-Kommission sind für die EU-Staaten nicht bindend, da Grenzschließungen in der Kompetenz der jeweiligen Länder liegen. Die EU-Kommission geht nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa davon aus, dass das in England entdeckte mutierte Coronavirus bereits etliche EU-Staaten erreicht hat. Grenzschließungen wären demnach sinnlos.

Großbritannien habe mit die besten Nachweismethoden, deshalb sei es naheliegend, dass die Mutation dort früh nachgewiesen worden sei, hieß es. Aber auch in Dänemark und den Niederlanden sei es bereits aufgefallen.

Coronavirus erreicht Antarktis

Das Coronavirus hat eine Forschungsstation in der Antarktis und damit nun alle Kontinente erreicht. Mindestens 36 Corona-Infizierte sind auf Chiles Station "Bernardo O'Higgins Riquelme" registriert worden. Bei den Infizierten handele es sich um 26 Mitglieder des Militärs und zehn zivile Personen einer Wartungsfirma, berichteten chilenische Medien am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Armee, die die Station betreibt.

Über Monate war der Südkontinent einer der letzten Orte gewesen, in denen man sich in geschlossenen Räumen beruhigt unter Leuten aufhalten konnte. Strenge Maßnahmen trugen dazu bei, einen Corona-Ausbruch zu vermeiden. Länder mit Forschungsstationen in der Antarktis sprachen schnell Verbote für Kreuzfahrtschiffe und andere Besucher aus, die keine lebenswichtigen Vorräte liefern. So verwandelte sich jede der Dutzenden Stationen in eine eigene Blase.

Die Zeitung La Tercera berichtete in der vergangenen Woche, dass die Crew des amphibischen Landungsschiffes Sargento Aldea nach einem Aufenthalt in der "Bernardo-O'Higgins-Station" wegen drei Corona-Fällen in Quarantäne gegangen sei. Das Schiff hatte Wartungspersonal und -material für die Station transportiert. Die Infizierten von der Forschungsstation wurden in die Stadt Punta Arenas in Patagonien gebracht, die als Ausgangspunkt für Antarktis-Expeditionen gilt. Die Station "Bernardo O'Higgins Riquelme" liegt auf der nördlichsten Spitze der Antarktischen Halbinsel in der Westantarktis.

Die Basis ist eine von mehr als einem Dutzend chilenischer Stationen in der Antarktis und nach Bernardo O'Higgins Riquelme benannt, der für die Unabhängigkeit von Spanien kämpfte. Die Station wurde 1948 errichtet und ist damit eine der am längsten durchgehend betriebenen Stationen auf dem Kontinent Antarktika.

USA beklagen 2020 so viele Tote wie nie

2020 wird mit mehr als drei Millionen Sterbefällen als das tödlichste Jahr in die US-Geschichte eingehen. Das ergeben Berechnungen vorläufiger Daten der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC), die am Dienstag vorgelegt wurden. Die Corona-Pandemie mit mehr als 300 000 Toten ist der Hauptantreiber zu diesem Rekord, aber nicht allein: Insgesamt starben in diesem Jahr in den USA mindestens 400 000 Menschen mehr als 2019.

Der vorläufigen Statistik zufolge wird es 2020 mehr als 3,2 Millionen Sterbefälle in den USA geben, was einen Anstieg von 15 Prozent bedeuten würde. Die Zahl der Toten steigt angesichts der Corona-Pandemie noch in den letzten Tagen des Jahres weiter.

Seit 1918 hat es seinen solchen prozentualen Anstieg nicht mehr gegeben. Damals fielen Zehntausende US-Soldaten auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs und Hunderttausende starben an einer Pandemie: der Spanischen Grippe. Die Zahl der Toten stieg damals um 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr 1917.

An oder mit Covid-19 starben in diesem Jahr der Johns Hopkins University zufolge mehr als 319 000 Menschen in den USA - Stand 22. Dezember. Bevor die Pandemie kam, war der Trend in der Sterbestatistik in den USA ganz anders. Die Mortalität ging 2019 sogar etwas zurück, weniger Menschen starben an Herzkrankheiten und Krebs. Die Lebenserwartung stieg das zweite Jahr in Folge um mehrere Wochen. Doch 2020 dürfte statistisch zu einem Verlust von drei vollen Jahren Lebenserwartung führen, sagte CDC-Mitarbeiter Robert Anderson.

Bei den Sterbefällen mit anderer Ursache als Covid-19 fiel Anfang des Jahres ein Anstieg von tödlichen Lungenentzündungen auf. Hier könnten zu Beginn der Pandemie nicht als Coronavirus-Infektionen erkannte Fälle darunter sein. Anderson zufolge starben zudem mehr Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Demenz. Auch hier könnte dennoch das Coronavirus involviert sein, da es die kranken Menschen zusätzlich geschwächt haben könnte.

Vor der Corona-Pandemie waren die USA inmitten einer Epidemie des Todes durch Drogen-Überdosen. Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor, aber ein Bericht wies für den Zeitraum von Mai 2019 bis Mai 2020 mehr als 81 000 Todesfälle aus. Experten vermuten, dass ein Rückgang an Therapien und Einzelfall-Betreuungen ein Faktor sein könnte.

Aber auch hier könnte das Coronavirus maßgeblich im Spiel sein: Die Pandemie stellte Dealer vor Nachschubprobleme. Sie hätten Drogen gestreckt, indem sie billiges Fentanyl in Heroin, Kokain und Methamphetamine gemischt hätten. "Ich vermute nicht, dass viele Menschen wegen Covid begannen Drogen zu nehmen", sagt die Forscherin Shannon Monnat von der Syracuse University. "Eher denke ich, das waren Menschen, die bereits Drogen nahmen, die (in diesem Jahr) mehr kontaminiert waren."

EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff

Die EU-Kommission hat den Corona-Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer zugelassen. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag mit. "Heute fügen wir dem Kampf gegen Covid-19 ein wichtiges Kapitel hinzu", sagte von der Leyen.

Am Nachmittag hatte die Europäische Arzneimittelagentur EMA eine bedingte Marktzulassung für das Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer empfohlen. Die EU-Kommission ist nun der Empfehlung der EMA gefolgt. Die EMA habe den Impfstoff sorgfältig geprüft, sagte von der Leyen. Die Prüfung habe ergeben, dass das Vakzin sicher und wirksam gegen das Coronavirus sei. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte nach der EMA-Empfehlung von einem "Meilenstein in der Pandemiebekämpfung" gesprochen. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus, der in der EU genutzt werden darf. Somit können Impfungen gegen das Coronavirus auch in der Europäischen Union in wenigen Tagen beginnen.

Nach der Zulassung des Impfstoffs soll Deutschland die erste Lieferung von Impfdosen der Firma Biontech am 26. Dezember bekommen. Erwartet würden 151 125 Impfdosen, teilte die Berliner Gesundheitsverwaltung mit. Die ersten Dosen des Impfstoffs sollen an diesem Sonntag gespritzt werden. Bis dahin soll das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut (PEI) die Impfchargen prüfen und freigeben.

Als erstes sollen die über 80-Jährigen, Personal und Bewohner von Pflegeheimen sowie auch Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko geimpft werden. Nach den klinischen Studien gibt Biontech die Wirksamkeit des Impfstoffs mit 95 Prozent an.

Im Januar könnten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums drei bis vier Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Im ersten Quartal rechnet Spahn mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen. Da das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese Menge in etwa für 5,5 bis 6,5 Millionen Menschen reichen. Insgesamt hat sich der Bund über einen EU-weiten Schlüssel und nationale Vereinbarungen bisher mehr als 300 Millionen Dosen gesichert - von Biontech und anderen Herstellern.

Biden lässt sich vor laufender Kamera impfen

Der designierte US-Präsident Joe Biden hat sich vor laufender Kamera gegen das Coronavirus impfen lassen. Der 78-Jährige ließ sich am Montag (Ortszeit) in Newark im US-Bundesstaat New Jersey eine Spritze mit dem Mittel der Firmen Biontech und Pfizer verabreichen. Auch seine Frau Jill wurde geimpft.

Das Impfprogramm in den USA läuft seit Anfang Dezember. Biden appellierte danach an alle Amerikaner, sich ebenfalls impfen zu lassen, sobald ein Impfstoff für sie verfügbar sei. "Es gibt nichts, worüber man sich sorgen müsste", versicherte er. Auch der scheidende Vizepräsident Mike Pence hat sich bereits impfen lassen. Die früheren Präsidenten Barack Obama, George Bush und Bill Clinton haben sich bereit erklärt, sich öffentlich spritzen zu lassen, um ihr Vertrauen in die Sicherheit der Mittel zu demonstrieren und Ängste in der Bevölkerung zu mindern.

Neue Virus-Variante ansteckender für Kinder?

Die neue Variante des Virus ist britischen Wissenschaftlern zufolge möglicherweise für Kinder ansteckender als bisherige. "Es gibt einen Anhaltspunkt, dass sie eine höhere Neigung hat, Kinder zu infizieren", sagt Neil Ferguson vom Imperial College London, ein Mitglied der Expertengruppe Nervtag, die die Regierung berät. Zwar sei der genaue Mechanismus noch unklar. "Aber wir sehen es anhand der Daten." Seine Kollegin Wendy Barclay zufolge betreffen einige Mutationen die Art, wie das Virus in eine Zelle eindringt. Dies könnte bedeuten, dass "Kinder möglicherweise genauso anfällig sind für dieses Virus wie Erwachsene".