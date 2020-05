Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der EU-Kommission, will faire Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV Vestager sieht Bevorzugung Deutschlands bei Staatshilfen. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission zeigt sich besorgt über die "riesigen Unterschiede" bei den Corona-Staatshilfen der unterschiedlichen Mitgliedsländer der EU. Nach Statistiken der Kommission entfällt die Hälfte dieser Hilfen allein auf Deutschland. Es bestehe die Gefahr, dass dies den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt verzerre und die wirtschaftliche Erholung verlangsame, sagt Vestager. Zum Text von Björn Finke

Streit über Hilfspaket für Kommunen. Die CDU und viele Bundesländer kritisieren den Vorschlag von Bundesfinanzminister Scholz, Städte und Gemeinden mit 57 Milliarden Euro zu unterstützen. Die Mittel für die Hilfen sollen je zur Hälfte von Bund und Ländern kommen. Kritik gibt es vor allem daran, Kommunen von ihren Altschulden zu entlasten. Mehr dazu von Cerstin Gammelin

Italien öffnet von Montag an erste Museen. In vielen Museen gelten Beschränkungen bei den Besucherzahlen, Hygieneregeln und Maskenpflicht. Nicht alle Einrichtungen, die öffnen könnten, tun dies auch. Die Fußballvereine der Serie A können am Montag das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Die weltweite Lage im Überblick

Außerdem wichtig

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Neue israelische Regierung vereidigt. Nach drei Wahlen und 18 Monaten des Wartens ist die neue Regierung unter Benjamin Netanjahu im Amt. Damit ist der politische Stillstand in Israel beendet. Bei Netanjahus Rede kam es immer wieder zu Zwischenrufen. Kritik gibt es an der Größe der Regierung und daran, dass sich der Ministerpräsident einer Anklage wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit gegenübersieht. Die Details von Alexandra Föderl-Schmid

Kalbitz' Aufnahmeantrag verschwunden. Am Freitag hatte der Parteivorstand entschieden, dass die Mitgliedschaft des Brandenburger AfD-Chefs in der Partei unwirksam ist. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass der 47-Jährige bei seinem Parteieintritt 2013 die Mitgliedschaft in der "Heimattreuen Deutschen Jugend" und den Republikanern verschwiegen habe. Das Dokument, um die Vorwürfe zu belegen, ist aber nicht auffindbar. Mehr dazu von Oliver Das Gupta

FC Bayern gewinnt 0:2 bei Union Berlin. Zuvor hatte der 1. FC Köln eine 2:0-Führung gegen den FSV Mainz 05 verspielt. Am Ende ging es 2:2 unentschieden aus. Zum Spielbericht. Die Bundesliga ist die erste große Sportliga der Welt, die trotz der Corona-Pandemie den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Damit ist sie zum Vorbild geworden. Aus dieser Vorbildfunktion erwächst Verantwortung, kommentiert Christof Kneer.

Bahn könnte 10 000 Stellen streichen. Wegen der Corona-Krise befürchtet die Eisenbahngewerkschaft EVG einen massiven Stellenabbau. Der Bahn fehlen wegen ruckläufigen Fahrgast-Zahlen Milliarden Euro im Budget. Im Gegenzug für staatliche Hilfen will der Konzern 2,25 Milliarden Euro bei den Personalkosten sparen. Die Details

Junge Menschen aus dem Ausland zahlen häufig zu hohe Mieten. Sie sind beliebt bei Berliner Vermietern mit schlechten Absichten: Zugezogene aus dem Ausland, die unbedingt nach Berlin wollen und glauben, überteuerte Mieten seien üblich. Die ihre Rechte als Mieter in Deutschland nicht kennen und oft auch wieder weg sind, bevor sie verstehen, wie das System funktioniert. Doch die Expats schließen sich zusammen und fangen an, sich gegen Wuchermieten zu wehren. Zum Artikel von Verena Meyer (SZ Plus)

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

"Du bist Luft." In Nürnberg gibt es eine Schutzstelle für Männer, die Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt geworden sind. Was einer ihrer Bewohner erlebt hat und warum die Leiterin der Einrichtung gegen Vorurteile kämpfen muss. Von Olaf Przybilla

Der Regenwald als Beute. Holzfäller und Viehzüchter dringen immer weiter in den Regenwald vor und verwüsten mehr Flächen denn je. Präsident Bolsonaro will den Landraub sogar legalisieren - auch auf Kosten der indigenen Bewohner. Von Christoph Gurk

Ethiker warnen vor übereilten Studien. Medikamente und Impfstoffe gegen Covid-19 sollen möglichst schnell verfügbar sein. Doch Experten sorgen sich um die Patienten, an denen sie getestet werden. Von Christina Berndt

SZ-Leser diskutieren

Corona-Krise: Sind Sie froh, dass Merkel noch Kanzlerin ist? Postit ist sehr zufrieden mit der Krisen-Politik: "Dabei gefällt mir, dass sie klar aufgezeigt hat, wie Forschung funktioniert. Dass sie nicht dazu neigt, vorschnell mit halbseidenen Ergebnissen aufzuwarten, sondern einen Weg wählt, der versucht die Balance zwischen Schutz vor Krankheit und Schutz vor Verarmung zu halten." Rue Royal dagegen war noch nie ein großer Fan der Kanzlerin: "Nein, das kann ich nicht sagen, [...] mir fehlt nach wie vor ein klares Bekenntnis zur Sozialpolitik". AWParis ist für den Moment zufrieden, sorgt sich aber um die Zukunft des Landes: "Sie ist gut darin, die Gegenwart zu verwalten. Froh wäre ich erst, wenn sie auch fähig wäre, dem Land eine Zukunftsperspektive zu geben". Diskutieren Sie mit uns.