"Unser Team macht einen großartigen Job": In den USA wachsen die Zweifel am Krisenmanagement des Präsidenten.

Man könnte annehmen, dass der Präsident eines Landes, in dem sich derzeit ein gefährliches Virus verbreitet, in dem Bürger sterben oder um ihr Leben fürchten, andere Sorgen hat, als die Parteiinterna der Opposition zu kommentieren. Und in den meisten Ländern dieser Welt ist das vermutlich auch so. Aber natürlich nicht im Amerika von Donald Trump. Seit Wochen begleitet der US-Präsident die Vorwahlen, in denen die Demokraten Trumps Gegner bei der Wahl im November aussuchen, mit hämischen Äußerungen bei Twitter.