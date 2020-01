Die US-Gesundheitsbehörden melden den ersten Fall einer Übertragung des neuen Coronavirus von Mensch zu Mensch in den USA. Im Bundesstaat Illinois habe sich der Ehepartner einer Patientin infiziert, nachdem sie von einer Reise nach Wuhan, das als Epizentrum des Ausbruchs gilt, zurückgekehrt war. Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag mit.

Russland riegelt wegen des neuartigen Coronavirus seine Grenze zu China ab. Sie verläuft vor allem im äußersten Südosten Russlands. Die Schließung ordnete der russische Regierungschef Michail Mischustin an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete.

"Bisher wurde in Russland kein einziger Fall dieser gefährlichen Krankheit registriert", sagte demnach der neue Ministerpräsident bei einer Regierungssitzung. "Aber wir müssen alles tun, um unsere Bevölkerung zu schützen." Grenzübergänge im äußersten Südosten des Landes waren bereits für Fußgänger und den Autoverkehr geschlossen worden. Russland hatte zuletzt an der rund 4200 Kilometer langen Grenze zu China Einreisende mit Temperaturmessungen kontrolliert und zusätzlich befragt.

In Italien sitzen derweil wegen des Erregers Tausende Passagiere auf einem Kreuzfahrschiff fest. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sollen insgesamt etwa 7000 Menschen an Bord der Costa Smeralda sein, die im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia liegt. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt. Erste Untersuchungen ergaben keinen Hinweis auf den Erreger des Viruses. Man wolle aber weitere Resultate abwarten. Die Frau sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden, ihr Mann habe kein Fieber. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über die schnelle Verbreitung des Virus und will bei einem Krisentreffen des Notfallausschusses heute erneut über die Ausrufung eines globalen Notstands beraten. Noch in der vergangenen Woche hatte die UN-Behörde darauf verzichtet. Mittlerweile aber habe das neuartige Virus zahlreiche weitere Länder erreicht, was eine Neubewertung der Lage nahelege.

"Das Fortschreiten des Virus in einigen Ländern, insbesondere die Übertragung von Mensch zu Mensch, beunruhigt uns", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Konferenz in Genf. Dabei bezog er sich explizit auf Deutschland, Vietnam und Japan.

Anhand der mittlerweile vier infizierten Personen in Bayern hatte sich deutlich gezeigt, dass dort eine Übertragung von Mensch zu Mensch ursächlich für die Verbreitung der Krankheit war. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine Chinesin, die zu einer Fortbildung der Firma Webasto angereist war, das Virus eingeschleppt. Vier weitere Mitarbeiter der Firma waren seit Montag positiv auf das Virus getestet worden. Wissenschaftlern zufolge zeigten diese und ähnlich gelagerte Fälle in Japan, dass das Virus bereits übertragen werden könne, bevor Patienten anfangen Symptome wie Husten oder Fieber zu zeigen.

Mehr als 7700 Erkrankte

"Obwohl die Zahlen außerhalb Chinas noch relativ gering sind, bergen sie das Potenzial für einen viel größeren Ausbruch", sagte WHO-Chef Ghebreyesus. Staatliche Medien in China haben die Zahlen erneut aktualisiert und sprechen mittlerweile von mehr als 7700 Erkrankten.

170 Menschen sollen nach Angaben der National Health Commission und der chinesischen Behörden bereits an der Krankheit gestorben sein. Todesfälle außerhalb Chinas gibt es bislang jedoch noch nicht.

Unterdessen gehen die Evakuierungsflüge verschiedener Staaten für ihre in Wuhan gestrandeten Bürger weiter. Erste ausgeflogene US-Bürger kamen auf einer Basis der Luftwaffenreserve in Kalifornien an, sie hätten zugestimmt für die Dauer der Inkubationszeit des Virus auf der Basis zu bleiben, sagte ein Behördensprecher.

Deutsche sollen am Samstag aus Wuhan ausgeflogen werden. Die deutschen Konsularbeamten dort haben die Betroffenen informiert, dass sie dann zum Flughafen kommen sollen, um nach Frankfurt geflogen zu werden, berichtete ein deutscher Ingenieur am Telefon. Schätzungen gehen von etwa 90 Deutschen aus, die in Deutschland nach der Landung wohl für zwei Wochen in Quarantäne müssen.