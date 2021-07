Portugal und Spanien:Macht Delta uns den Sommer kaputt?

In Spanien und Portugal atmete die Tourismusbranche erst auf, doch jetzt steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an. Welche Beschränkungen die Regierungen planen.

Von Karin Janker, Madrid

Warnung, Entwarnung, Warnung, Entwarnung. So geht das diesen Sommer schon die ganze Zeit. Erst sah alles nach einem "super Sommer" aus, wie ihn SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach versprochen hatte. Nach einem Sommer, in dem man endlich wieder reisen könnte. In Spanien und Portugal atmete die Tourismusbranche auf, und in Deutschland atmeten die auf, die Sehnsucht nach dem Süden hatten. Und jetzt?