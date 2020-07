Regierung will zielgenau auf regionale Ausbrüche reagieren

Coronavirus in Deutschland

Mehr als 1000 Mitarbeiter des Fleischverarbeiters Tönnies waren in den vergangenen Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Bundesregierung plant ein zielgenaueres Durchgreifen bei regionalen Corona-Ausbrüchen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach einer Video-Schalte von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer. Ziel sei es, schneller zu reagieren, mehr zu testen, auch solle es Ausreisebeschränkungen geben. Hintergrund sei, dass sich die Bundesländer untereinander mehr vertrauen sollen. Zuvor hatte die Bild über die Schalte zwischen Braun und den Staatskanzleien der Länder berichtet.

Nach dpa-Informationen hat es sich um einen ergebnisoffenen Meinungsaustausch über technische Anpassungen bestehender Regelungen gehandelt, es habe keine Beschlüsse gegeben. In den nächsten Tagen dürften weitere Gespräche anstehen. Es wird aber voraussichtlich in dieser Woche keine neue Runde zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder geben. Über einen solchen Termin an diesem Mittwoch oder Donnerstag war zunächst spekuliert worden.

Zuletzt hatten mehr als 1000 positive Tests bei Mitarbeitern des Fleischverarbeiters Tönnies in Nordrhein-Westfalen zu regionalen Einschränkungen im öffentlichen Leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt. Betroffen waren zeitweise etwa 640 000 Einwohner. Mehrere Bundesländer verhängten Beherbergungsverbote für Menschen aus beiden Kreisen. Inzwischen sind die Auflagen in beiden Kreisen wieder aufgehoben.

Spahn: "Wir müssen aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird"

Zu Beginn der Sommerreisezeit mahnt Gesundheitsminister Jens Spahn zu Vernunft: "Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird", sagte der CDU-Politiker in Berlin mit Blick auf die Ereignisse in Mallorca am Wochenende, wo Hunderte Menschen ohne Abstand und Masken gefeiert hatten. Spahn informiert gemeinsam mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, über die aktuelle Lage.

Die Infektionszahlen in Deutschland befänden sich "weiterhin auf niedrigem Niveau, sagte Spahn. Doch lokale und regionale Ausbrüche zeigten, wie schnell sich die Lage ändern könne. Den Gesundheitsämtern vor Ort sei es bislang immer gelungen, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbrüche lokal begrenzt zu halten. Es zeige aber, dass man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen solle. "Diese Pandemie ist noch nicht vorbei, wir sind noch mitten in der Pandemie." Im Zweifel solle man lieber "einmal mehr einmal zu vorsichtig sein". Das gelte insbesondere im Urlaub. Denn Mobilität mache es diesem Virus immer leichter, sich zu verbreiten.

Auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sei geprägt durch die Covid-19-Pandemie, sagte Spahn. Deutschland habe in diesem Bereich drei Ziele: Europa müsse Strukturen entwickeln, um unabhängiger für die Produktion von Arzneimitteln und Medizinprodukten zu werden. Das ECDC, das "europäische Robert-Koch-Institut" müsse gestärkt werden, genauso wie die Rolle Europas innerhalb der WHO.

Mit Blick auf andere Länder, in denen nach einem guten Start jetzt eine zweite Welle losgehe, sagte Spahn, dass der Schlüssel die Hygiene- und Abstandsregeln blieben sowie die Masken. Das machte "tatsächlich den Unterschied". Mit Blick auf die Masken-Debatten sagte er, "im Vergleich zu allen denkbaren Konsequenzen" halte er das doch für ein "sehr mildes Mittel". Außerdem müssten auch weiterhin Kontakte konsequent nachverfolgt werden und die Warn-App genutzt werden.

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, sagte, die Zahl der Neuinfektionen habe sich in Deutschland auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert, auch die Zahl der Toten sei deutlich gesunken. Aktuell gebe es rund 5000 aktive Fälle. Das sei "definitiv eine sehr gute Nachricht", sagte Wieler, da diese Beobachtung zeige, dass die Pandemie in Deutschland "sehr effizient eingeschränkt" werden konnte. Wieler warnte jedoch auch mit dem Blick auf den Rest der Welt. Generell würden gerade so viele Neuansteckungen wie noch nie registriert, viele neue Fälle gebe es vor allem auch aus Ländern wie Israel, den USA oder Indien, die Corona-Regeln wieder gelockert hätten. Die Pandemie sei weltweit sehr stark unterwegs.

Wieler äußerte sich außerdem positiv über die Ausstattung Deutschlands mit Beatmungsplätzen. Mit der Möglichkeit, mehr als 1,1 Millionen Tests in der Woche durchzuführen, sei Deutschland auch bei der Diagnostik sehr gut aufgestellt. Dies helfe dabei, Infektionen schnell ausfindig zu machen. Zur Corona-Warn-App sagte Wieler, dass diese bereits 15,5 Millionen mal heruntergeladen worden sei. Rund 500 Menschen hätten theoretisch nach einem positiven Test andere über die App warnen können, sagte er. Wie viele Menschen die App tatsächlich nutzen, um andere über eine mögliche Infektion zu informieren, könne man aufgrund des dezentralen Ansatzes der App nicht sagen.

Der RKI-Präsident sagte außerdem etwas zu einem Zwischenergebnis einer Studie mit Blutspendern, von denen er betonte, dass diese nicht repräsentativ seien - auch, weil nicht jeder als Blutspender zugelassen ist. Die Daten würden jedoch die Vermutung unterstreichen, dass bislang nur sehr wenige Menschen mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Von 12 000 Proben seien lediglich bei 1,3 Prozent Antikörper auf das Virus nachzuweisen gewesen, sagte Wieler.

Manfred Güllner vom Meinungsforschungsinstitut Forsa stellte grundlegende Ergebnisse einer sozioökonomischen Studie vor. Demnach ist bei einem großen Teil der Befragten "durchaus große Sorge vorhanden", dass es zu einer zweiten Welle kommt. 40 Prozent rechneten fest damit, weitere 40 Prozent sprächen von einer 50:50-Möglichkeit. 65 Prozent der Befragten beurteilten die Corona-Beschränkungen als richtig. Nach Ansicht von 17 Prozent hätten sie sogar noch strenger sein können. 17 Prozent hielten sie für zu streng.

Wirtschaftlich stark getroffen durch die Krise wurden vor allem untere Einkommensgruppen, Selbständige und Frauen. Güllner nannte vor allem alleinerziehende Selbständige: 40 Prozent von ihnen hätten ihre Tätigkeitn komplett einstellen müssen.

Niedersachen lockert Corona-Beschränkungen

Angesichts der sinkenden Infektionszahlen werden in Niedersachsen von diesem Montag an die Corona-Regeln weiter gelockert. Kurz vor Beginn der Sommerferien sind nun Jugendreisen und -veranstaltungen wieder bis zu einer Gruppengröße von 50 Teilnehmern erlaubt. Außerdem dürfen Heimbewohner und Krankenhauspatienten künftig wieder von mehr als einer Person gleichzeitig Besuch erhalten, wenn es die örtlichen Hygienemaßnahmen zulassen.

Im Mannschaftssport dürfen wieder Teams zu Wettkämpfen gegeneinander antreten, Sport ist in einer Gruppe von bis zu 30 Personen erlaubt. Wenn es für jeden einen Sitzplatz gibt, sind bei Sportveranstaltungen bis zu 500 Zuschauer zulässig. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage lag am Sonntag in Niedersachsen landesweit nur noch bei 1,2. Im Vergleich aller Landkreise hatte Delmenhorst mit 11,2 den höchsten Wert. Ab dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen muss über Einschränkungen im öffentlichen Leben für einen Kreis nachgedacht werden.

Tausende Freiwillige für Impfstudie

Rund 4000 Freiwillige haben sich in der Tübinger Universitätsklinik als Probanden für eine Corona-Impfstudie gemeldet. "Wir sind in einer Luxuslage wie noch bei keiner klinischen Studie. Sonst müssen wir um Probanden ringen", sagte Studienleiter Peter Kremsner der Deutschen Presse-Agentur.

An der Uniklinik hatte Mitte Juni eine klinische Studie begonnen, um den Impfstoff des Tübinger Biopharma-Unternehmens Curevac auf seine Verträglichkeit zu testen. Seitdem haben rund 50 Menschen das Mittel erhalten. Laut Kremsner sind noch keine überraschenden Nebenwirkungen aufgetreten. "Bisher ist alles im grünen Bereich", sagte er. Es gebe weder sensationelle noch erschreckende Befunde.

Die zahlreichen Freiwilligen kommen nicht alle zum Zug. Insgesamt sollen 168 Probanden geimpft werden - neben Tübingen auch in Testzentren im belgischen Gent, in Hannover und München. Bei der klinischen Studie handelt es sich um eine sogenannte Phase-1-Studie. Verläuft sie erfolgreich, folgen Untersuchungen mit deutlich mehr Probanden.

Curevac hatte nach der Mainzer Firma Biontech als zweites deutsches Unternehmen die Genehmigung für eine klinische Studie zu einem möglichen Corona-Impfstoff erhalten.