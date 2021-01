Dem Gesundheitsminister wird vorgeworfen, zu spät und zu wenig Impfstoff bestellt zu haben, das Impfen in Deutschland sei zu schleppend angelaufen. Eine Impfpflicht für Pflegekräfte werde es nicht geben, bekräftigte Spahn bereits.

Zweieinhalb Wochen nach Beginn der Impfungen gegen Covid-19 in Deutschland gibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Regierungserklärung ab. Es wird erwartet, dass sich der CDU-Politiker zur bundesweiten Organisation der Impfungen äußert sowie zur Kritik, Deutschland habe zu spät und zu wenig Impfstoff bestellt. Außderdem wird derzeit diskutiert, ob es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben soll.

Es gab zuletzt viel Kritik, das Impfen sei in Deutschland zu schleppend und teilweise chaotisch angelaufen. Führende SPD-Politiker stellen seit einigen Tagen infrage, ob der Gesundheitsminister alle Möglichkeiten für die rasche Beschaffung von Impfstoffen ausgenutzt habe. Die SPD-regierten Bundesländer fordern zudem in einem umfangreichen Fragenkatalog Aufklärung von Spahn zur Versorgung mit Impfstoffen.

Das Bundesministerium plant aktuell, jede Woche 670.000 Impfdosen des Unternehmens Biontech zu verteilen. Für das gesamte erste Quartal wird mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen gerechnet. Seit Ende Dezember hat das Robert Koch-Institut 688.782 Impfungen gezählt (Stand: 12. Januar). Bisher gehören alle über 80-Jährigen zur Gruppe mit der höchsten Priorität. Außerdem zählen Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und im Rettungsdienst dazu.

"Wir haben genug, mehr als genug Impfstoffe bestellt", hatte der CDU-Politiker vergangene Woche gesagt. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es zu Beginn der Impfkampagne zu wenig Vakzine gebe. Dies liege aber nicht an einer falschen Einkaufsstrategie Deutschlands und Europas, sondern an fehlenden Produktionskapazitäten bei den Unternehmen.

"Ich habe mein Wort gegeben"

Der bayerische Ministerpräsident Söder hat am Dienstag zudem eine Impfpflicht für Pflegekräfte ins Gespräch gebracht und vorgeschlagen, dass sich der deutsche Ethikrat damit beschäftigen solle. Spahn wie auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnen eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte klar ab. "Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben", sagte Spahn am Morgen im Deutschlandfunk.

Der deutsche Ethikrat, ein wissenschaftliches Beratungsgremium mit 26 Mitgliedern, hat eine allgemeine Impfpflicht aus ethischen Gründen bereits ausgeschlossen. Es könne aber zulässig sein, unter bestimmten Umständen über eine bereichsbezogene Impfpflicht nachzudenken, sagte die Vorsitzende Alena Buyx am Dienstag. Zuvor müsse aber klar sein, ob die Impfung eine Ansteckung weiterer Menschen verhindert.